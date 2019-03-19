Новости Украины и Новороссии 19 марта 2019

Глава украинскоо МИД Павел Климкин заявил, что Крым становится «опасной добычей» для России.

«Мир не забыл о пятой годовщине преступной оккупации и аннексии Крыма Россией. Звучат заявления международных факторов. Вопрос Крыма присутствует и должен оставаться в диалоге демократического мира с Москвой. Евросоюз, США, Канада и Австралия ввели скоординированные санкции за захват Россией в плен 24 украинских моряков и трех военных кораблей в Керченском проливе.

Конечно, мы хотели бы больше. Мы хотели бы, чтобы санкции нарастали, если Москва не идет на освобождение захваченных территорий (а она уже 5 лет не идет). Однако главное то, что через пять лет можем с уверенностью констатировать: международное сообщество не собирается забывать и прощать Крым.

России уже никогда не удастся приживить полуостров к себе, и время здесь не поможет. Даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, ибо это опустило бы их ниже плинтуса в глазах международного сообщества.

Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком.

Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от „собирания земель”.

Всем уже стало ясно: оккупация лишает Крым и крымчан будущего, отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметна уже и сейчас. Ответственность за это полностью ложится на оккупанта, но он явно не в состоянии удерживать ситуацию.

Вместе с тем, не надо обманывать самих себя: простого решения в случае с Крымом нету. Скорее всего процесс, котоый приведет к его возвращению Украине, будет очень сложным.

Однако это не означает, что мы можем сидеть и ждать сложа руки. Как раз наоборот, должны работать и работать.

Освобождение и возвращения Крыма является приоритетом Украинского государства, но этого мало. Эта идея должна охватить все украинское общество, стать нашим общенародным стремлением, делом чести, частью национального сознания. Кому не болит Крым — тот не достоин называться украинцем.

Многие говорят, что вернуть Крым сможет только зажиточная и сильная Украина. Бесспорно, но это не все. мы должны сделать все, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым и чтобы люди на оккупированных территориях знали мы от их не отреклись, мы их ждем, наши. Они должны стремиться к нам, а не пассивно ждать.

Должны быть готовы вложить в дело освобождения Крыма огромные усилия и ресурсы — духовные и материальные, личные и государственные. Свобода без борьбы не дается. Без труда каждого тоже», — написал Климкин на официальной странице в соцсети.

Как сообщала «Русская Весна», вчера, 18 марта, куратор Украины от Госдепа США заявил, что возврат Крыма военным путём был бы катастрофой.

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