Новости Украины и Новороссии 19 марта 2019
- 07:34 Между Путиным и Порошенко — личная вражда, — Волкер.
- 07:03 Крым опасен для России, — Климкин.
- 06:00 Нужно ли менять власть? — командир бригады «Восток».
- 03:33 Евреи в шоке: на Украине открыли памятник нацистским карателям — убийцам мирных жителей (ФОТО).
- 02:48 Варфоломей не может законным путём получить обещанные Порошенко объекты.
- 00:31 «Укроборонпром» отчитался о поставке техники в Россию.
- Вчера 23:35 Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардии.
- Вчера 21:26 Я и caм бoюcь и нeпoдъeмныe 18 тыcяч.
- Вчера 20:49 Винти их, они рабы.
Между Путиным и Порошенко — личная вражда, — Волкер
Куратор Украины от Госдепартамента США Курт Волкер считает, что между президентом России Владимиром Путиным и Петром Порошенко — личная вражда.
Об этом он заявил во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя 18 марта.
Волкер отметил, что США не поддерживают кого-либо из кандидатов в президенты Украины.
«Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам», — сказал спецпредставитель Госдепа.
По его мнению, существует личная вражда между президентом Путиным и Порошенко. Российский лидер «ожидает перемен» в Украине, считает спецпредставить Госдепа.
При этом Волкер не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата. В то же время он отметил, что ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.
Как сообщала «Русская Весна», Петр Порошенко уже не впервые не может дозвониться Владимиру Путину.
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Крым опасен для России, — Климкин
Глава украинскоо МИД Павел Климкин заявил, что Крым становится «опасной добычей» для России.
«Мир не забыл о пятой годовщине преступной оккупации и аннексии Крыма Россией. Звучат заявления международных факторов. Вопрос Крыма присутствует и должен оставаться в диалоге демократического мира с Москвой. Евросоюз, США, Канада и Австралия ввели скоординированные санкции за захват Россией в плен 24 украинских моряков и трех военных кораблей в Керченском проливе.
Конечно, мы хотели бы больше. Мы хотели бы, чтобы санкции нарастали, если Москва не идет на освобождение захваченных территорий (а она уже 5 лет не идет). Однако главное то, что через пять лет можем с уверенностью констатировать: международное сообщество не собирается забывать и прощать Крым.
России уже никогда не удастся приживить полуостров к себе, и время здесь не поможет. Даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, ибо это опустило бы их ниже плинтуса в глазах международного сообщества.
Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком.
Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от „собирания земель”.
Всем уже стало ясно: оккупация лишает Крым и крымчан будущего, отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметна уже и сейчас. Ответственность за это полностью ложится на оккупанта, но он явно не в состоянии удерживать ситуацию.
Вместе с тем, не надо обманывать самих себя: простого решения в случае с Крымом нету. Скорее всего процесс, котоый приведет к его возвращению Украине, будет очень сложным.
Однако это не означает, что мы можем сидеть и ждать сложа руки. Как раз наоборот, должны работать и работать.
Освобождение и возвращения Крыма является приоритетом Украинского государства, но этого мало. Эта идея должна охватить все украинское общество, стать нашим общенародным стремлением, делом чести, частью национального сознания. Кому не болит Крым — тот не достоин называться украинцем.
Многие говорят, что вернуть Крым сможет только зажиточная и сильная Украина. Бесспорно, но это не все. мы должны сделать все, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым и чтобы люди на оккупированных территориях знали мы от их не отреклись, мы их ждем, наши. Они должны стремиться к нам, а не пассивно ждать.
Должны быть готовы вложить в дело освобождения Крыма огромные усилия и ресурсы — духовные и материальные, личные и государственные. Свобода без борьбы не дается. Без труда каждого тоже», — написал Климкин на официальной странице в соцсети.
Как сообщала «Русская Весна», вчера, 18 марта, куратор Украины от Госдепа США заявил, что возврат Крыма военным путём был бы катастрофой.
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Нужно ли менять власть? — командир бригады «Восток»
Известный военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о народе и власти.
«Почему мы ругаем власть? Потому что ждём от неё, что она будет смотреть на мир теми же глазами, что смотрит и обычный, совершенно банальный человек из народа, — то есть, мы, вопреки очевидному, продолжаем считать ее слепленной из того же теста, что и мы сами.
Мы не отказываем ей в родстве и делегируем ей статус эдакого блудного сына, возвращения которого в лоно мы терпеливо ждём, но если мы хотя бы на секунду задумаемся, что те, кого вчера мы называли, как и себя — люди, — а сегодня называем власть, уже далеко не мыслят нашими категориями — мы забеспокоимся.
Логика власти отличается от логики ее подопечных. Живое, человеческое, идеалистическое определяет наше мировоззрение, но логика власти основана на том, чтобы это живое и человеческое полностью исключить из употребления. И даже если оно все-таки употребляется, то только как элемент оперирования….как подпрограмма в программе имитирования человечности.
Мне часто задают вопросы: а почему она так или эдак? И за этими вопросами видно недосказанное: она так или эдак, когда нужно вот так! «Вот так» с чьей точки зрения? Применяя чью логику? Бессознательно — нашу. Но у неё, повторюсь, своя логика, и в этом нет парадокса! И если попытаться применить к поиску ответа на вопрос «почему она так?» смоделированную «ее» логику — многое отпадёт само собой, потому что ничего, кроме «а, ну тогда понятно», гортань не выдаст.
Но парадокс в том, что это более-менее верно, когда мы прибегаем к абстрактному понятию «власть». Но власть тоже ведь населена людьми? А этим людям как раз человеческое не чуждо — иначе бы их не сажали периодически. И логика их вполне себе человеческая, и детям своим они желают лучшего, и жить хотят не в монашеской аскезе.
Так как тогда получается, что люди во власти — человеки, а власть в целом не от мира сего? Может, мы ее понимаем, как явление, а нужно понимать, как инструмент? И у кого он в руках, то так им и работает? Кухонный нож нарежет хлеб, а может и жизни лишить….И когда мне говорят, что власть нужно менять, мне хочется спросить: на кого?»
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Евреи в шоке: на Украине открыли памятник нацистским карателям — убийцам мирных жителей (ФОТО)
В пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области Украины местные власти открыли памятник нацистским коллаборантам, военным преступникам и убийцам евреев Олексе Хыменцю и Ивану Шыманському.
Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета, известный общественный деятель Эдуард Долинский.
«Биография героев проста и типична: „Нахтигаль“, 201-й батальон вспомогательной полиции, просто украинская вспомогательная полиция, карательные операции против мирного населения, Холокост, этнические чистки поляков, переход в УПА*, уничтожены советскими органами безопасности, памятник», — написал он на своей странице в соцсети.
Читатели Долинского написали множество гневных комментариев:
«Что же это за страна, у которой герои одни упыри? Я понимаю, что у многих людей другие герои. Но страна, так называемое государство, не признает героев (настоящих) другой части страны. На государственном уровне — только садисты и убийцы», — возмущается Анна Фердман.
Справка «Русской Весны»
«Нахтигаль» (или группа «Север») — 201-й батальон «охранной полиции». Идея создания принадлежит начальнику абвера Вильгельму Канарису. Организован на базе ОУН* для действий на территории Украинской ССР в составе диверсионного подразделения «Бранденбург 800» в ходе операции «Барбаросса».
22 июня 1941 года атаковали границы СССР вместе с немецкой армией. Проводили карательные операции против мирного населения, были задействованы в этнических чистках поляков. Носили стандартную форму вермахта (позже к погонам прикрепили ленточки жёлто-синего цвета).
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Варфоломей не может законным путём получить обещанные Порошенко объекты
Какие бы ни были подписаны меморандумы и соглашения между Президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, Фанар не сможет законным путем получить обещанные ему памятники архитектуры, объяснил в эфире «Першого Козацького» юрист, член Совета адвокатов города Киева Ростислав Кравец.
«На сегодняшний момент законодательством не предусмотрена такая возможность, как передача либо продажа объектов культурного наследия, которые являются общенациональными и находятся в государственной собственности», — цитирует слова юриста Союз Православных Журналистов Украины.
Эксперт уточнил, что депутаты могут переходными положениями к какому-либо закону Украины предусмотреть между строчек продажу объектов культурного наследия, в том числе религиозных объектов.
«Просто мы об этом узнаем, как обычно, уже по факту, после того, как будет принято и кто-нибудь прочитает этот закон. Вот этот весь законодательный мусор, который на сегодняшний момент принимается Радой и ничего общего не несет с теми необходимыми законами, которые были бы нужны для регулирования правоотношений в Украине», — добавил Кравец.
По его мнению, сейчас переживать не за что, т. к. на данный момент передачу украинских храмов Константинопольскому патриархату могут провести только через изменение Верховной Радой Украины статуса этих сооружений.
Президент Украины ограничен Конституцией и даже если в этом меморандуме он берет, или Украина берет на себя обязательство по передаче какого-нибудь имущества — все эти позиции договора являются ничтожными, заключил Член Совета адвокатов города Киева.
Юрист также отметил, что на днях опубликовали доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором рассмотрели предоставление Украине Томоса и создание ПЦУ.
«Наблюдатели, которые были в Украине, сами фиксируют то, что действительно происходят захваты (храмов, — прим. ред.). При этом органы правопорядка, та же полиция, которая контролируется Аваковым, на это закрывает глаза и характеризует их именно как хулиганские действия», — поделился со зрителями эксперт.
По словам Кравца, этот факт должен заставить органы государственной власти задуматься.
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«Укроборонпром» отчитался о поставке техники в Россию
Государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что Украина не поставляет в Россию вооружение и военную технику после 2014 года.
Такое заявление концерн сделал в связи с обнародованными данными Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI.
В институте, в частности, рассказывали об украинских поставках двигателей для российских военных самолетов.
«В отчетном периоде 2014–2018 годов, который выбрал SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Заметим, что производителем двигателей является частное запорожское ОАО „Мотор-Сич”, которое не является участником ГК „Укроборонпром”. Кроме того, контракты на поставки двигателей были заключены в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009–2014 годах», — ответил концерн.
Объяснили в «Укроборонпроме» также и поставки самолетов АН-140–100 и АН-148–100Е в Россию.
«Эксперты SIPRI сообщают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты АН-140 и АН-148 производились в России по лицензии, предоставленной ГП „Антонов”. Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами», — говорится в заявлении.
Отчитались в «Укроборонпроме» и за корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП НПК «Заря»-«Машпроект», которые по данным SIPRI, импортировались в РФ.
«Поставка была осуществлена до запрета экспорта ВВТ в РФ. Дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей в Вооруженные силы РФ, а не как реальный момент поставки отдельных комплектующих», — пояснили в заявлении.
«Поэтому двигатели или силовые установки техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены как поставки позднего периода», — резюмировали в «Укроборонпроме».
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Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардии
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии генерал-майора Валерия Бондаря, при этом зачислив его в распоряжение командующего НГУ.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в тексте указа.
Генерал-майор Бондарь был назначен указом президента на эту должность 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления НГУ.
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Я и caм бoюcь и нeпoдъeмныe 18 тыcяч
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Винти их, они рабы
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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