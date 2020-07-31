Гений разведки и предатель. Как начальник ГРУ стал суперагентом ЦРУ

Среди всех предателей, когда-либо выходивших на контакт с зарубежными разведками, сотрудник ГРУ Дмитрий Поляков стоит особняком. Военные психологи и специалисты «по работе с кадрами» отмечают, что такие, как Поляков, — костяк любой спецслужбы. Поляков не только успел повоевать на фронтах Великой Отечественной и был награждён несколькими орденами и медалями, но и получил отменное образование. После завершения боевых действий Поляков окончил военную академию им. Фрунзе, после которой был направлен на работу не в архив, как это часто бывало с выпускниками, а на передовую холодной войны — в Главное разведывательное управление.

В 1951 году молодой шпион получает первое направление, и сразу в Нью-Йорк — логово вероятного противника в будущей войне. Под дипломатическим прикрытием офицер военной разведки действует пять лет, и результаты его работы впечатляют начальство. После трёхлетнего перерыва и перекрёстных проверок контрразведки в 1959 году Полякова возвращают на работу в США, но уже в звании полковника и заместителя резидента по нелегальной работе. Главная задача Полякова — координировать действия нелегалов, добывающих особо важные сведения о состоянии Вооружённых сил США во всех уголках мира. Карьера Полякова стремительно идёт вверх, и уже через год ему пророчат должность начальника резидентуры.

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Однако поздно вечером 30 октября 1961 года Поляков звонит по телефону одному из офицеров Вооружённых сил США, полковнику Фейхи, и, зная, что последний активно работает с органами разведки и контрразведки, требует встречи с представителями военной разведки США, находящимися в ООН под прикрытием. При этом никакой конспирологии: Поляков представляется своим именем, называет звание и должность. Растерянный Фейхи тут же звонит руководителю советского отдела контрразведки ФБР Джеймсу Нолану. У последнего после бессонной ночи к утру 1 ноября 1961 года в голове рождается уникальный план использования офицера одной из самых закрытых военных структур в мире.

«У вас утечка»

Уже через неделю агенты ФБР устраивают Полякову личную встречу. Историк спецслужб, бывший сотрудник 8-го главного управления КГБ СССР Николай Кондратьев отмечает, что всю известную информацию Поляков решил не вываливать на агентов сразу по нескольким причинам.

Первым делом он хотел доказать ФБР собственную ценность. Вторая причина — Поляков обладал таким объёмом данных, что решил не заниматься обрушением психики у американских агентов. По моей оценке, к 1961 году он мог назвать примерно 200 фамилий и должностей. За этими людьми могли прийти уже через пару часов, и Поляков хорошо это понял, решил не раскрываться. Николай Кондратьев, историк спецслужб, бывший сотрудник 8-го главного управления КГБ СССР

Одной из тех, кого наряду с кадровыми сотрудниками ГРУ Поляков «засветил» в первую встречу с ФБР, стала его подопечная — Мария Доброва. Советская разведчица-нелегал работала в Нью-Йорке под вымышленным именем и полностью сфабрикованной легендой и владела косметическим салоном, куда ходили жёны дипломатов и высших чиновников из ООН. После того как в декабре 1961 года за ней пришли агенты ФБР, Доброва, мгновенно оценив ситуацию, решила не сдаваться и выбросилась из окна. Поляков, в свою очередь, отправил в центр дезинформацию о том, что Доброва завербована ФБР, а её смерть — постановка для отвлечения внимания. «Пошло-поехало» Первый год работы Полякова на органы контрразведки США получился результативным. Помимо Марии Добровой Поляков выдал ФБР трёх агентов-нелегалов с выдуманной биографией, которым удалось внедриться в Вооружённые силы США, и не куда-нибудь, а на военно-морские базы. Кроме того, в качестве бонуса Поляков поделился с ФБР данными на лучших советских шифровальщиков, работавших при посольствах. Несмотря на то что предоставленная Поляковым информация использовалась американцами крайне аккуратно, многочисленные провалы резидентур ГРУ заставили контрразведку заняться поиском утечки. Результатом активной работы стал расстрел главного (как тогда казалось) шпиона и предателя Олега Пеньковского, на раскрытие которого было брошено несколько отделов контрразведки. Полякову повезло. Он оказался умнее своих коллег и никогда не попадал ни в одну оперативную разработку. Бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что за свою работу Поляков установил весьма скромный гонорар — всего три тысячи долларов в год. Объясняется это просто. Его расходы не должны были вызвать подозрения у проверяющих. Каждого офицера, который работал за границей, изучали под микроскопом. Особенно смотрели на всё, что касается денег. Поляков вместо денег потихоньку выпытывал у ЦРУ и ФБР данные на незначительных агентов, которых он может раскрыть в целях своего повышения по службе в Москве. Карьера была его единственной понятной целью, поэтому на деньги он обычно внимания не обращал. Николай Кондратьев, историк спецслужб, бывший сотрудник 8-го главного управления КГБ СССР Самый успешный в ЦРУ В 1965 году Поляков получает право руководить резидентурой в Бирме и отправляется контролировать обстановку на месте лично. В его распоряжении оказываются не только методички и справочники, которые в ГРУ разрабатывают для агентов, но и вполне конкретные направления, по которым нужно работать: военно-техническое сотрудничество, политическая обстановка в рядах Вооружённых сил и многое другое. Вся информация, оказавшаяся в распоряжении Полякова, тут же попадает в руки связника ЦРУ в Юго-Восточной Азии. Вместе с ценной служебной информацией Поляков «сливает» ЦРУ своих коллег — резидентов в странах Азии и почти весь список завербованных СССР агентов. Большую часть этих агентов в течение следующих четырёх лет работы Бурбона (такой псевдоним агент Поляков получит в ЦРУ) ждут аресты и провалы, однако некоторые особенно ценные кадры советской контрразведки просто пропадали бесследно вместе с сотней секретных документов. Для того чтобы работа Полякова выглядела успешной, ему отдают «ненужных» американских агентов, тем не менее обладающих сверхсекретной информацией. Их раскрытие и перевербовка делают Полякову хорошую репутацию уже в Москве, и по возвращении на родину агент ЦРУ получает новое назначение в КГБ — теперь Полякову доверяют руководство центром подготовки резидентов ГРУ для заброски в КНР. На этой должности Поляков добыл уникальные по своей ценности сведения: протоколы заседаний советского и китайского министерств иностранных дел, в которых отмечались трудности отношений между СССР и КНР, на основе которых госсекретарь США Киссинджер и президент Никсон развалят советско-китайские отношения и начнут активно дружить с председателем Мао. Подозрения отсутствуют Даже вышедшие в отставку относительно недавно контрразведчики называют Полякова «гением агентурной работы» и «уникальным мерзавцем». По словам бывших чекистов, Поляков не только смог выстроить работу нескольких резидентур советской военной разведки, но и успешно руководил своими кураторами в ЦРУ. Доходило до смешного: Поляков жёстко инструктировал работавших с ним в Москве агентов на тему того, где, как и когда лучше производить закладки, писал для американских сотрудников инструкции по выявлению слежки советскими разведчиками и сделал много полезного для успешной работы американской разведки в СССР. Про собственные успехи Поляков тоже не забывает и за успешную многолетнюю работу в 1973 году получает назначение руководить резидентурой ГРУ в Индии. Через год работы в Индии Поляков получает звание генерал-майора, а в 1975 году благодаря его данным вскрывается факт крупной поставки оружия в Индию аккурат перед четвёртой войной с Пакистаном в 1971 году. Начинается крупный международный скандал, итогом которого становится охлаждение отношений СССР сразу с целым рядом государств. После возвращения из Индии Полякова не убирают с должности, а наоборот: в 1976 году его назначают руководить подразделением в «кузницу кадров для ГРУ» — Военно-дипломатическую академию Минобороны. Именно здесь, как отмечают историки и бывшие сотрудники спецслужб, Поляков наносит свой главный удар по советской разведке. Когда меня спрашивают, какой денежный ущерб Поляков нанёс стране, я всегда теряюсь. Вы поймите одну вещь: почти сотня агентов, завербованных за 25 лет, особенно из числа высшего руководства в Вооружённых силах США и НАТО, — это не миллиарды и не десятки миллиардов даже. Такой цифры не существует просто! Была списана практически подчистую работа ГРУ за три десятка лет! Я даже не уверен, что все эти пробелы на сегодняшний день заполнены. Николай Кондратьев, историк спецслужб, бывший сотрудник 8-го главного управления КГБ СССР Свой главный бриллиант Поляков подарил ЦРУ именно на службе в академии. В распоряжении генерал-майора и агента ЦРУ были не только списки всех слушателей и потенциальных военных разведчиков, но и данные с подробной характеристикой на самых успешных слушателей. По словам бывших сотрудников контрразведки, все эти данные, вплоть до момента раскрытия Полякова в 1986 году, «коробками передавались в ЦРУ». Полный список того, что успел сделать Поляков за 25 лет работы, впечатляет своим масштабом. Передал ЦРУ список нелегалов, работавших в рядах армии США (в том числе и штабах) с 1963 по 1977 год.

Помог раскрыть не менее 50 завербованных сотрудников посольств в странах НАТО и Юго-Восточной Азии.

Помог сорвать крупный оружейный контракт между Индией и СССР в 1980 году.

Раскрыл адреса явочных квартир в 25 городах США, в том числе рядом с такими объектами, как Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (ядерный центр США).

Передал ЦРУ данные на 45 самых перспективных кандидатов на должность заместителя резидента ГРУ под дипломатическим прикрытием.

Передал ЦРУ данные на 14 коллег резидентов ГРУ, часть из которых занималась сбором данных о состоянии ядерного оружия в США.

Раскрыл ЦРУ шифры, коды и структуры системы передачи информации от нелегала в резидентуру.

Передал ЦРУ данные о программе вербовки агентов органами внешней разведки КГБ СССР. Фото © Downing / Sygma / Sygma via Getty Images Раскрыли Полякова, как и многих предателей, совершенно случайно. В 1980 году один из лучших нелегалов ГРУ и по совместительству самый результативный предатель в чине генерал-майора вышел в отставку. Его кураторы из ЦРУ несколько раз предлагали ему выехать за границу, однако Поляков настаивал, что не желает покидать страну и хочет спокойно жить в Москве. Масштабы предательства Полякова стали известны не сразу. Сведения на Полякова передал КГБ начальник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, которого советские органы завербовали в 1985 году. В его распоряжении оказались материалы с именами и данными людей, с которыми контактировали агенты ФБР. Среди них оказался и Поляков. Этих данных советским безопасникам оказалось достаточно, чтобы раскопать всю подноготную на результативного генерал-майора всего за год. В 1986 году ничего не подозревающего Полякова арестовали, а ещё через два года расстреляли за измену Родине по приговору суда. За его экстрадицию тогдашнего руководителя СССР Горбачёва просил лично президент США Рональд Рейган, однако Горбачёв ответил: «Сожалею, но это не представляется возможным». О причинах, по которым Поляков четверть века работал на вероятного противника, говорили много и очень разное. По одной версии, своей работой талантливый разведчик мстил руководству за смерть сына, которому центр не помог со сложной операцией стоимостью всего в 300 долларов. По другой версии, после войны Поляков разочаровался в идеалах СССР и решил помочь с доставкой демократии в страну социализма. Какой бы ни была причина, ради успехов в разведке Поляков без всякого сожаления разрушал межгосударственные отношения и жертвовал коллегами, которых либо сажали в тюрьму, либо убивали в ходе задержания.

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