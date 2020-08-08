1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
10:38. 8 августа 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
Красноярский край. Иланская. Машинист поезда
Красноярский край. В окрестностях станции Иланской
Красноярский край. Березовый лес возле Боготола
Красноярский край. Поля возле Боготола
Красноярский край. Поля возле Боготола
Красноярск. Вид города с реки
Красноярск. Грузовой порт на Енисее
Красноярский вокзал
Красноярский вокзал
Красноярский вокзал. Портрет старика
Красноярский край. Дачи в окрестностях Красноярска
Красноярский край.Тайга под Красноярском
Иркутск, Вокзал
Иркутск. Вокзал. Пригородные электрички
Иркутск, Вокзал
Иркутск. На Центральном рынке