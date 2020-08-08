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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3

10:38. 8 августа 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2


Красноярский край. Иланская. Машинист поезда


Красноярский край. В окрестностях станции Иланской


Красноярский край. Березовый лес возле Боготола


Красноярский край. Поля возле Боготола


Красноярский край. Поля возле Боготола


Красноярск. Вид города с реки


Красноярск. Грузовой порт на Енисее


Красноярский вокзал


Красноярский вокзал


Красноярский вокзал. Портрет старика


Красноярский край. Дачи в окрестностях Красноярска


Красноярский край.Тайга под Красноярском


Иркутск, Вокзал


Иркутск. Вокзал. Пригородные электрички


Иркутск, Вокзал


Иркутск. На Центральном рынке














Источник: https://humus.livejournal.com/7347346.html

Метки: железная дорога, иркутск, история, красноярск, Россия, фото

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