Полмира. Часть 3

Итак, по просьбе публики мы продолжаем в экспресс-режиме, и вынужден констатировать, что некто замедляет счётчик просмотров (есть веские доказательства), что говорит о верности логики в статье. И чтобы логика не терялась, рекомендую прочитать вначале здесь, а затем здесь. Всё это является хорошей темой для фильма производства Одесской киностудии, если она там ещё живая. Итак, мы определились с местоположением одесской Петропавловской крепости. Каким образом к ней шли каналы? Почему-то снова вспоминается выражение Екатерины Великой «assez d’eau» («асседо» — воды достаточно), по легенде из-за прочтения которого наоборот возникло название Одессы. Наверное, Екатерина перепутала Одессу с СПб, вот там точно воды было достаточно. А сейчас через Одессу даже никаких малюсеньких ручейков не протекает (вроде бы). Или на то время, когда в Одессе была Екатерина, через неё всё же что-то протекало? Если так, то исчезнуть это бесследно не могло. Смотрим в спутниковый план.

Подозрительно выделяющиеся своей кучностью разросшиеся деревья выдают нам, что по направлению от Сабанеева моста до угла Соборной площади в грунте есть некие условия, способствующие росту растительности. А какие там им нужны условия? Всего лишь отсутствие посторонних каменных включений в грунт и наличие воды. И почему-то военный спуск после Сабанеева моста подозрительно изгибается в этом направлении. Что всё это значит? Как уже ранее было установлено при анализе строения Города 234, строители 19 века никогда не ставили здания на непрочных грунтах. Если грунтом был засыпан некий котлован (не важно, естественного или искусственного происхождения), никогда там не возводили капитальных зданий, тем более в несколько этажей. Эти места в лучшем случае застроили в 20 веке, когда грунт уже слежался и уплотнился под своим весом. Так что же, вот он, наш канал? Давайте проверим по пересекающим его зданиям.

Если посмотреть с края Военного спуска в сторону Соборной площади, то:

Полагаю, всем теперь понятно, что в белом квадрате когда-то был канал, и стоящие рядом дома либо стояли на его берегах, либо между ними был пустырь, который был застроен не ранее 20 века. Есть ещё одна интересная деталь - у дома на фото слева явно просматривается засыпанный первый этаж, судя по его окнам. Похоже, в первой половине 19 века Одесса со вновь построенными домами была похожа на Венецию. Разве что дома были построены не вдоль каналов. Строители за основу для будущего дома всегда брали остатки от предыдущих строений, в данном случае строений Южной Пальмиры. И как по всем городам Империи,в середине 19 века произошло нечто, что засыпало первые этажи домов, и этот наш канал в том числе. Что же там произошло в середине 19 века? Увы, мы можем только догадываться. Но Военный спуск сам по себе заслуживает углублённого исследования. Смотрим местный краеведческий ресурс.

Военный спуск в своей истории сменил множество названий. Причина довольно простая. Отсюда начиналась одна из самых главных транспортных артерий – соединявшая город с Практической (Военной) гаванью. Дорога пролегала по тальвегу Военной балки, пересекала Дерибасовскую, Греческий базар, шла по Александровскому проспекту до Вольного рынка и далее – до Привозной площади. Таким образом, все это была как бы одна длинная улица, одновременно именовавшаяся Александровской, Гаванской и Старобазарной. Военная балка заканчивалась близ Греческого базара, и через нее были перекинуты каменные мосты: Сабанеев (1828–1836), так называемый Дерибасовский или Гимназский (1811–1812) и еще один, безымянный, – на пересечении нынешних Ланжероновской и Гаванной (1810). Впоследствии верховья оврага засыпали вместе с двумя последними мостами, и этот участок фактически составляет нынешнюю улицу Гаванную. А вот в пределах Военного спуска частные домостроения в первой половине XIX столетия единичны – слишком неудобное, да и небезопасное место на косогоре.

Что всё это значит? Гаванная улица сейчас в Одессе действительно есть, и она находится совсем рядом с нашим найденным каналом. Почему эту улицу назвали Гаванной? Нигде, ни на каких ресурсах, объяснения этому нет. Ну, по логике вещей, это говорит о том, что улица соседствовала с некой гаванью. Действительно, если в Южную Пальмиру по каналу заходили корабли, должна же где-то быть некая гавань для их стоянки. Снова смотрим в карту.

Так вот же она (выделено синим). Не будем читать всякую чушь про историю городского сада Одессы. Ясно одно - это место в своё время не застроили из-за того, что грунт там был не прочный, и не известно, что там было на дне. Надо же было наливать эту гавань водой каким-то образом. Давайте проверим эту версию тем же способом, как проверяли версию с каналом, а именно взглянем на стоящие там здания. Ну например слева от сада по нашему спутниковому плану.

Полагаю, что не надо никого убеждать в том, что самая ранняя вероятная датировка постройки этих зданий - последнее десятилетие 19 века. И нет никаких полузасыпанных первых этажей, а также качество украшения фасадов оставляет желать лучшего по сравнению с более старыми домами. Вот и есть тот самый случай, когда дома поставили на свой страх и риск, в надежде, что они не провалятся в ту самую гавань. И они, в общем, не провалились.

Отдельного внимания заслуживает любимец режиссёров и операторов советского кино Сабанеев мост.

Кадр из фильма "Золотой телёнок", Мосфильм, 1968 г.

Данный мост построен явно на остатках сооружения, которое в Южной Пальмире выполняло роль шлюзов. Именно в этом месте Военный спуск делает свой изгиб, что говорит о том, что в этом месте осуществлялся переход с одного уровня канала Южной Пальмиры на другой. Допустим, входные ворота шлюзовой камеры находились на месте Сабанеева моста (или очень близко к нему). Где были выходные ворота?

Здесь, полагаю, для общего понимания необходимо прокомментировать более подробно.

Любые шлюзовые ворота каналов необходимо защищать от прямого прострела с плавсредств, находящихся в этих каналах. В противном случае город становится очень уязвимым. Малейшая стрельба, хоть из хулиганских побуждений или случайная, по шлюзам грозила обездвижить все корабли в гавани. Не надо забывать, что оружие во времена Южной Пальмиры было многократно сильнее современных пороховых симулякров, об этом написано уже очень много. Именно по этому у нас получилась конфигурация шлюзовых ворот №1 и №2, как показано на рисунке. Только в этом случае у нас совпадает общая картина в части прохождения канала через переулок Маяковского сквозь один из его современных домов (см.выше). Не надо забывать о том, что архитектор "Романовых", который осуществлял генпланирование улиц Одессы на руинах Южной Пальмиры, всегда шёл по пути наименьших затрат. А именно, Сабанеев мост он посадил именно на то место, где до этого стояли шлюзовые ворота №1, так дешевле и надёжнее. Участок шлюзовой камеры от ворот №1 до ворот №2 имел значительную глубину, по этому его решили не застраивать. Это было небезопасно. Исторически там обосновалась дорога между соседними параллельно-перпендикулярными кварталами. А после ворот №2 и до самой гавани глубина была меньше. Это место выходило во дворы домов, ограниченных Переулком Маяковского, а также Гаванной и Преображенской улицами. И ещё очень интересный вопрос, что было в этих дворах. Не исключено, что гавань была там тоже. Но здесь уже без краеведов не определить.

Если наша логика верна, то для управления шлюзовыми воротами, а также для наполнения камеры водой где-то в районе шлюзовых ворот должен стоять "храм", имеющий сообщение с катакомбами. Увы, ничего похожего нет ни на современной карте, ни на старинных планах. Тут уже вам слово, краеведы.

А мы попробуем систематизировать всё это и нанести на наш генеральный план (и уберём с него лишнее).

И тут, о чудо, в ходе работ по реконструкции появилось много вопросов к Греческой площади и одноимённой улице, идущей от неё по одной из осей, с восточной стороны от нашей Пальмиры. Давайте взглянем на это место спутниковой карты более увеличенно.

Сейчас обведённый объект - это торговый центр на Греческой площади. Почему он круглой формы и почему он симметричный? В настоящее время этот торговый центр имеет непонятную надстройку, выполненную на старом здании. Наверняка часть этого здания находится под грунтом, как и у любого старинного дома. Что первым делом ассоциируется при виде на такое здание?

Правильно, сталинские шлюзы (в очередной раз). И скорее всего, это не сталинские шлюзы, а античные. Сталин просто давал поручение проектировать шлюзы по образу и подобию тех самых. Не исключено, что и каналы он делал по образу тех самых, и по тем же местам, где они шли ранее. К примеру, Беломорканал он делал именно так, о чём уже написана масса трудов.

Очевидно, в Южной Пальмире это тоже были шлюзы, причём многоконфигурированные. И находились они прямо на центральной площади. "Романовы", понятное дело, не сильно пытались их стереть из истории. На этих шлюзах просто надстроили здания, повторив их форму. Не без труда, но удалось всё же эту систему шлюзов воссоздать.

И сразу вылезло несколько открытий, из которых, наверное, два являются очень интересными.

Первое открытие - наша система каналов была симметричной относительно улицы Греческой (на рисунке этого нет). Только тот канал, который у нас сейчас идёт по Военному спуску, теоретически идёт к морю, что можно понять. А вот его зеркальный близнец пойдёт в ярко выраженную сушу. Как же так? Ну, наверное, во времена Южной Пальмиры суши там не было. Уже ничему нельзя удивляться. Ещё один интересный момент - канал по Военному спуску худо-бедно, но выражен домами, местами стоящими вдоль этого канала. А вот у зеркально-симметричного канала этого и близко нет. Как понимать? Очевидно, в первой половине 19 века, до занесения Одессы грунтом, канал с моря до гавани работал по назначению, обеспечивая траффик на Греческий базар. А прочие каналы засыпали уже при форматировании одесских улиц на руинах Южной Пальмиры.

Второе открытие - Дерибасовская улица стала символом Одессы не ранее конца 19 века. Самой главной улицей как в Южной Пальмире, так и в ранней Одессе была Греческая улица. И она была... каналом. Возможно, эта улица также имела выход за город, но сейчас его уже не найти. Это уже работа для краеведов. Что было на этой улицы ранее, не известно. Поскольку она совпадает с одной из осей тоннелей, её разбивка скорее всего совпадает с аналогичной улицей Южной Пальмиры. Возможно, на ней даже сохранились дома с тех времён. Хотя, зная "Романовых", можно смело сделать выводы, что они там смели всё под ноль. Интересно, а может быть эта улица стала Греческой из-за стоящих на ней в свое время античных зданий? Очень даже может быть.

Есть на Греческой улице в Одессе одна достопримечательность.

Когда-то это была настоящая психбольница (а может она там и ныне есть), а сейчас там предлагают всем желающим пройти квест по выходу из здания. Естественно, там реалистичная дурка, с решётками на окнах и санитарами. На форумах пишут, что желающих пройти этот квест достаточно много.

И есть одна интересная деталь - всё действо происходит в подвальной части здания, которое, очевидно, ранее было первым этажом улицы Греческой. Этот первый этаж совсем немалый. Насколько же Одессу засыпало грунтом во время неизвестного события середины 19 века? Наверное, в среднем 3-4 м, как и везде.

А что у нас получается на симметричной части канала?

На одном из шлюзовых ворот наш канал попадает в соседство с одним интересным зданием, которое даже обозначено на старинном плане (для удобства выкопировка из плана размещена прямо на карте). Здание с жёлтой точкой в настоящее время имеет адрес Александровский проспект, д.11. Сейчас там гимназия №1. А что же там было раньше? Наверное, как уже все догадались, тот самый "храм", который управлял доливом воды в шлюзовую камеру и воротами шлюза.

В кавычках то слово "храм" взято в связи с тем, что камерой и шлюзами управляло совсем не это сооружение. А Храм Покрова с этой картинки был построен на его остатках. После бомбардировки "Романовыми" Южной Пальмиры и разравнивания праха пригодными для строительства были только те участки, где оставались остатки старых сооружений. Возможно, они даже торчали из земли. Именно на них и строили подобные первые одесские здания. И есть очень сильное подозрение, что богомольными заведениями эти здания стали как минимум полвека спустя, а первое время они имели сугубо технический функционал. Ну, к примеру, изготовление кирпичей и блоков для строительства нового города.

Кстати, про эту Покровскую церковь известно очень мало. Даже отсутствует информация, когда она была разрушена. В Одессе была ещё одна церковь с таким названием, и её тоже нет в настоящее время. Из каких соображений данным церквям вообще давали имена? Читаешь списки таких зданий, хоть по той же Одессе, и лезут в голову разные крамольные мысли. К примеру, церковь Покрова - кого-то покрыло, церковь Успения - кого-то усыпало, церковь Преображения - наконец-то кто-то пришёл и откопал всех несчастных. В Одессе, вон, Преображенская улица прямиком пробита через весь город, включая крепость с Пальмирой. Кто так постарался? А в Самаре, к примеру, аналогичная улица называлась Проломной. Кто же такой славный припёрся и откопал всех засыпанных, пробив себе улицы и назвав оставшиеся сооружения в честь этих событий? Это немного не для среднего ума, но попробуйте вникнуть.

И кстати, если у нас применяется правило зеркальной симметрии, то на предыдущем канале в этом месте тоже должен был стоять храм. По карте это ул. Гаванная, д.3. Сейчас там стоит жилой дом, и рядом какая-то непонятная церковь. Но настоящий тот самый храм надо искать именно под домом.

Полагаю, на этом надо завершить построение улиц внутри Южной Пальмиры и передать эстафету краеведам. Там есть ещё очень много интересного, но наверное, у них это выйдет лучше.

Интересно, каким же образом "Романовы" завоевывали такую крепость? В истории, как ни странно, ни слова об этом нет. Как будто действительно её построили в чистом поле. Ну допустим, её всё же взяли штурмом. Что надо сделать первым делом в этом случае? Правильно, лишить подобную крепость подачи пресной воды. Интересно, откуда она там бралась в таком количестве? Попробуем найти.

Отложим нашу ось от Пальмиры, и посмотрим на местность. Обычно в античных крепостях подача воды шла со стороны, противоположной от её стока по каналам. Обратим внимание в местность возле жёлтой точки. Что это?

Оказывается, в былые времена там был институт благородных девиц.

В первые годы существования у института не было собственного помещения. В связи с этим в феврале 1826 года с разрешения Новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова была создана попечительская комиссия, заботой которой стало устройство собственного помещения для института. На отпущенные из государственного казначейства сто тысяч рублей планировали построить здание института и церковь. В 1831 году институту выделили земельный участок между улицами барона Л. И. Фон Штиглица (ныне – Нищинского), Институтской (Дидрихсона) и Внешним бульваром (Мечникова) и начали строительство и благоустройство «высшей школы для девиц благородного звания». Тогда же был заложен институтский сад – один из лучших и богатейших в городе на то время.

Оказывается, это был комплекс зданий. Собственно, они до сих пор там стоят. Интересно, сколько благородных девиц было в Одессе? Наверное, много, раз для них строили такие огромные дома. Вопрос в другом - в Одессе такие здания отваживались строить далеко не везде. После усыпения Южной Пальмиры прахом от собственных сооружений грунт был очень слабый. Но здесь, видимо, это правило не действовало совсем. Даже улицы обходили это место по очень странным направлениям. Похоже, здесь находился Южный Кронштадт, а именно место сбора пресной воды для направления его по подземному тоннелю в сторону Пальмиры.

Краеведы, если между этим объектом и Пальмирой есть тоннель очень большого диаметра, то можете не сомневаться, это и есть тот самый случай. При уничтожении этого объекта крепость полностью лишалась воды. Форма этого объекта была рассчитана под течение воды пресного потока, которая шла по направлению на закруглённую часть этого с позволения сказать форта. И кругом на этом месте была вода. Я, как говорится, не скажу за всю Одессу, но и Молдаванка, и Пересыпь были построены на абсолютно новых землях, намытых или наметённых с неба уже после исчезновения Балты. А до этого на этих местах были водоёмы. Название Пересыпи, кстати, само об этом красноречиво говорит.

А что там ещё интересного есть в Одессе?

Наверное, уже ни для кого не секрет, что на месте парка им.Тараса Шевченко и стоящего там стадиона ранее в Одессе была ещё одна крепость. Какое она имела назначение, сложно сейчас сказать. Пусть это будет одесский Ниеншанц, или новая крепость. В плане фортификации или обороны её назначение очень спорно. Прикрывать город она не могла, простреливать водные пути, в общем, тоже. Если её обозначали на планах, значит скрывать её не было смысла. А где же одесский Петергоф? Начинаем искать.

Кстати, а действительно, как же так? В городе скапливались огромные богатства. Один визит "гостей" из какой-нибудь Турции, и можно было потерять всё нажитое непосильным трудом. Очевидно, ничего подобного богатые жители Одессы себе позволить не могли. В городе наверняка было воинское присутствие. Возможно, оно было как раз в той крепости. А как же быть с флотом? Ближайшей серьёзной базой флота там был как раз Севастополь. Но это далековато. А как же Южная Пальмира? Неужели у неё не было необходимости защищать себя? Давайте снова смотреть в план.

Южнее Старого базара, за Малой Арнаутской улицей, проходила старая граница Порто-Франко. Полагаю, при прочтении Малой Арнаутской улицы все вспомнили известное произведение классика и улыбнулись. А действительно, почему всю контрабанду в Одессе делали именно там? По логике вещей, именно с этой стороны Одессы в город и должна была идти контрабанда. А идти она там могла только в одном случае - глухое место, должным образом не охраняемое соответствующими службами. И действительно, по данным из исторических источников, за Малой Арнаутской улицей находился ров с водой, а за ним необитаемый пустырь, называемый Куликовым полем. Этот пустырь на плане видно очень хорошо. Его постепенно начали обустраивать только во второй половине 19 века. Кто не в курсе, именно там находится печально известный Дом профсоюзов, будь он неладен.

А сейчас на нашем плане видно только железнодорожный вокзал, построенный в 1884 году.

Вопрос - почему в Одессе застраивались Молдаванка и Пересыпь, но совершенно не застраивалась эта местность? Вроде место в плане расположения достаточно удобное. Но что-то не сложилось. Может быть, были какие-нибудь другие причины? Кстати, при визите в тот район в свое время местные говорили, что когда-то давно на этих пустырях находились городские холерные бараки, и вся округа из-за этого была очень не популярной.

Первоначально площадь представляла собой заросший бурьяном пустырь на южной окраине города, невдалеке от порто-франковского рва. В 1818 году недалеко от Куликова поля была построена городская таможня, а вскоре, совсем рядом с пустырём, и самая первая одесская тюрьма («Одесский тюремный замок»). На протяжении нескольких десятилетий на Куликовом поле тайно хоронили казнённых в тюремном дворе преступников, а в 1878—1882 годах и членов «Народной воли» (Иван Ковальский, Сергей Чубаров, Дмитрий Лизогуб, И. Давыденко, Степан Халтурин, Николай Желваков). В XIX веке поле использовалось как плац для построения войск во время парадов и других торжественных мероприятий. В 1884 году на части территории поля был выстроен Железнодорожный вокзал. Постепенно, к началу XX века, самое большое в городе, хоть и неблагоустроенное, поле стало традиционным местом народных гуляний. Здесь устраивались различные аттракционы, выступления цирков-шапито, выставлялись паноптикумы с восковыми фигурами и прочими диковинками, достойными кунсткамеры. На площади отмечались и массовые праздники — Новый год, Рождество, Пасха, сопровождаемые неизменными ярмарками. В революционный период (в январе 1918 года) в Одессе шли трёхдневные бои. После их окончания на Куликовом поле была вырыта братская могила, в которой похоронили 119 погибших в гражданской войне. Сама площадь после этого стала именоваться в народе площадью Революции. В 1932 году к 15-й годовщине Октябрьской революции на Куликовом Поле был открыт «Памятник борцам революции» в виде обелиска (архитектор А. Минкус). Во время Великой Отечественной войны он был снесён румынскими оккупационными властями, а по окончании войны вновь восстановлен. После войны Куликово поле (в то время — площадь Октябрьской революции) стало местом захоронения ряда солдат, офицеров и генералов, освобождавших Одессу 10 апреля 1944 года. Позднее часть останков была перезахоронена на Аллее Славы в парке им. Тараса Шевченко, часть — на территории 2-го Христианского кладбища.

Действительно, странно. Очень большая территория, но пригодна она была только для захоронений, или строительства тюрем, вокзалов и тому подобного. Наверное, тут лучше спросить у краеведов. Но попробуем понять сами.

Ни на одном старом плане совершенно нет никаких зацепок за прошлое у данного места. Но верить в официальную легенду о том, что Куликово поле в Одессе названо по имени его бывшего владельца - некоего помещика Куликовского, что-то совсем не хочется. Кстати, а Куликово поле вроде как в России имеется ещё где-то. И посвящено оно знаменитой Куликовской битве. Кстати, очень много раз на том Куликовом поле делали раскопки, и не нашли никаких следов битвы. Так может, её там и не было совсем, а была она например здесь? Ну нет, это слишком смелая версия. Секрет надо искать в другом.

Так может, ответ нам даст тот самый Дом профсоюзов, место под который обведено на нашем плане?

Помпезное здание, однако. Когда его построили, это было здание Обкома партии, а место называлось Площадь революции. Но почему-то обком отсюда съехал в 1982 году. С чего бы? Суеверие у коммунистов не практиковалось, и вряд ли они съехали по причине нахождения там каких-либо захоронений. Почему же они съехали? Это недобрый в общем знак. Но пусть этим занимается Битва экстрасенсов. У нас другие цели и задачи.

После трагических событий в Одессе появлялось большое количество предложений по дальнейшему использованию здания, которое вскоре было огорожено металлическим забором. В конце мая 2014 года было предложено построить на месте Дома профсоюзов храм, однако Федерация профсоюзов Украины заявила, что планирует восстановить здание. Стоимость восстановления оценивалась в 50 миллионов гривен.

По слухам, в этом здании погибло как минимум в три раза больше людей, чем объявлено официально. Сочувствую всем, кто так или иначе пострадал в той трагедии. Но увы, нам придётся покопаться в изнанке этого странного дома.

Как известно, площадь Октябрьской революции в Москве была в самом центре. Практически во всех городах подобная площадь также была в центре. Революция была главным событием мировой истории для всех коммунистов. Называть такой святыней городские площади на окраинах как-то не практиковалось. Почему вдруг в Одессе такой святыней назвали площадь на городских исторических задворках? И не просто назвали, а построили там здание Обкома партии? Для этого были нужны ну очень веские причины. Как известно, у коммунистов была патологическая ненависть к "Романовым". Так может, они пошли на такой символизм для очередного удара по царизму? Что же было тогда при царе на этом Куликовом поле, что коммунисты там построили свои знаковые обьекты, но никому даже по секрету не рассказывали, в чем причина подобных действий?

А теперь посмотрите внимательно на гифку. Ничего не догадались? Оказывается, наш одесский Ниеншанц действительно назывался Новая крепость. А на месте Дома профсоюзов стояли казармы янычар (и так же, по диагонали). И эти казармы были самым известным зданием в этой крепости. М-да...

Как там у классика, таких ударов Остап не испытывал давно. Наверное, с тех времён, когда всплыли факты о путешествии нашего Святого Николая из Екатеринбурга в Сидней. А что вообще можно было ожидать от этих "Романовых", кроме топорно сделанного вранья?

Наверное, большевиков где-то в чём-то можно понять. Особенно за этот "Измаил". С его падением под натиском Суворова, собственно, ушли самые настоящие русские полмира. И теперь они удаляются все дальше и дальше. Оккупанты по окончании той битвы наконец расчистили Балту и взяли её полностью под свой контроль. Правда, снесли при этом Южную Пальмиру и ту крепость, которая её охраняла. Только Дунай (точнее, Балта) вспять не потёк, и небо на землю не упало. Собственно, Дунай им совсем оказался не нужен. Никакого стратегического значения он не имел. Непонятно из каких соображений потом "Измаилом" назначили крепость на Дунае, которая всю жизнь называлась Тучков. Видимо, были на то причины. Да и Балта исчезла, как с карты, так и из истории.

Где-то через полвека эту же участь ждала другую крепость - Севастополь.

Отмотайте назад и посмотрите фото крепости того самого Тучкова - "Измаила" (точнее, места под эту "крепость"). Можете даже сравнить береговую линию Тучкова на современной спутниковой карте с теми планами штурма Измаила. Полагаю, вновь будет ясен масштаб оболванивания.

Интересно, а было ли в летописи штурма Измаила что-нибудь про взятие казармы янычар?

При наступившем дневном свете стало ясно, что вал взят, неприятель вытеснен из крепостных верхов и отступает во внутреннюю часть города. Русские колонны с разных сторон двинулись к центру города — справа Потемкин, с севера казаки, слева Кутузов, с речной стороны де Рибас. Начался новый бой. Особенно ожесточенное сопротивление продолжалось до 11 часов утра. Несколько тысяч лошадей, выскочивших из горящих конюшен, в бешенстве мчались по улицам и увеличивали смятение. Почти каждый дом приходилось брать с боем. Около полудня Ласси, первым взошедший на крепостной вал, первым же достиг и середины города. Здесь он встретил тысячу татар под начальством Максуда Гирея, князя чингисхановой крови. Максуд Гирей защищался упорно, и только когда большая часть его отряда была перебита, сдался в плен с 300 воинами, оставшимися в живых. Для поддержки пехоты и обеспечения успеха Суворов приказал ввести в город 20 лёгких орудий, чтобы картечью очистить улицы от турок. В час дня, в сущности, победа была одержана. Однако бой ещё не был закончен. Неприятель пытался нападать на отдельные русские отряды или засел в крепких зданиях как в цитаделях. В два часа дня все колонны проникли в центр города. К 16 часам последние защитники были убиты, некоторая часть измождённых и израненных турок сдалась. Шум битвы смолк, Измаил пал.

Нет, ничего про казармы янычар не было. Но там точно был некий стратегический объект. Обком партии никогда не стали бы строить на пустом месте. Как бы не кощунственно звучало, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии. Ну не хочет настоящий Измаил, чтобы про него так просто забыли. И, кстати, далеко не факт, что он действительно назывался Измаил. Тут точно уже тема для Битвы экстрасенсов.

Как же это всё могло произойти так незаметно от нас? Полагаю, никому не открою Америки, когда сообщу, что мировая история у нас есть удачное растягивание событий с конца 18 века и до настоящего времени на мировую хронологическую шкалу. А что было до конца 18 века? Увы, это терра инкогнита.

Интересно, проходят ли сейчас на уроках истории про план Барбаросса?

Операция «Барбаро́сса» (Директива № 21. План «Барбаросса»; нем. Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa, итал. Operazione Barbarossa в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Штауфена по прозвищу Барбаросса) — разработанный в декабре 1940—июне 1941 годов стратегический план нападения нацистской Германии на СССР и одноимённая военная операция, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечественной войны.

Как известно, немцы являются очень педантичной нацией. Любые правила и инструкции они соблюдают неукоснительно. Если в прошлые времена разработаны какие-либо военные правила, их тоже соблюдают со всей строгостью. Интересно, почему они назвали план наступления на СССР "Планом Барбаросса"? Неужели за аналогию они взяли план некоего исторического персонажа Барбароссы, который ранее уже как минимум был разработан, а как максимум, применялся (только мы этого ещё не знаем)? И действительно, даже читая официальную биографию этого человека, понимаешь, что он всю жизнь воевал, и даже участвовал в крестовых походах.

А если этот план действительно был? Ну например армия "Север" взяла Северную Пальмиру. Армия "Центр" пошла на Москву, взяла её и сожгла, но назад не пошла, дошла как минимум до Екатеринбурга (и споткнулась на Пугачеве). Если бы в то время были нефть и газ, она несомненно пошла бы дальше. И в Париж она не убегала, это всё сказки для обывателей. А вот армия "Юг" начала с Южной Пальмиры. Вот только один нюанс - русскоязычные земли в то время простирались далеко на юг. Собственно, туда она и пошла. Даже дошла до Александрии (Кандагара). Но сейчас все эти события размазаны по исторической шкале в виде крестовых походов. Хотя фактически этим войском был всего лишь пресловутый Первый интернационал. Хорошо бы, если это всё оказалось фантазией. Но настоящим историкам тут хватит разгребать на два поколения вперёд. Кстати, бывший президент США Рейган в открытую звал страны Европы пойти в крестовый поход на СССР. Уж этот точно знал, что говорил. Для него явно преподносили реальные исторические события.

Ну что же, ждём (у моря погоды).

P.S. На главном фото - диорама "Взятие Измаила", Е.Данилевский, 1958

P.P.S. Cпасибо всем, кто откликнулся и помог с информацией, особенно одесситам. Прорвёмся.

Источник: https://www.tart-aria.info/polmira-chast-3/