Полмира. Часть 1

Когда-то на заре данной деятельности опубликовал статью под названием "Две Пальмиры, три сосны". Под соснами там подразумевалась чисто русская забава блуждать непонятно где при очевидных фактах. А под Пальмирами - те самые два города, которые в старину называли Северной и Южной. Статьи этой уже давно нет, т.к. многие изложенные в ней факты показались на то время слишком смелыми. Тем не менее, спустя годы эти факты не только позволили в них усомниться, но скорее наоборот, начали вновь проситься на холст. И если про Северную Пальмиру (Санкт-Петербург) написано этих фактов ну очень много и разными уважаемыми людьми, то вот Южную Пальмиру почему-то все обделяют своим вниманием. Давайте сразу условимся - Южной Пальмирой будем называть тот некий условный город, остатки которого с 19 века по настоящее время называются Одессой. Хотя с тех времён этот город по площади застройки уже вырос в несколько раз. Пусть где-то там пишут, что Одесса существовала гораздо раньше благодаря всё той же императрице Екатерине Великой. Оставим этот вывод не более как информацию с правом на истину, и начнём.

А начнём мы наверное с того, что Одессу можно назвать памятником истории из серии "Россия, которую мы про%#@&али". Дорогие одесситы, пользуясь случаем, скажу вам в первый за всю историю писанины подобных статей и наверное последний раз - мне стыдно за свою страну и её правителей перед вами. В каком контексте стыдно, пусть каждый додумает сам. И если вы посчитаете, что я тут оскорбляю вас чем нибудь или умничаю, то не ругайте очень сильно. Абсолютно нет такой задачи. Все эти сложности приходят и уходят, а ваш город и не такое переживал. Город у вас замечательный. Такой специфической городской ауры, созданной одесситами, нет наверное нигде. С удовольствием переехал бы в Одессу, забросив Москву и Европу, если бы не все эти искусственно созданные дрязги.

А всё же, почему Одессу все поголовно поэты называли в 19 веке Южной Пальмирой? Этот факт зафиксирован официально в трудах различных литературоведов. Многие считают, что в данном случае имело место проявление поэтической гиперболы. Или метафоры, или ещё чего-то там. Под Пальмирой поэты всегда подразумевали некий большой и красивый город. Причём ассоциировать этот город с неким тёзкой из Ближнего востока не совсем уместно - тот город вплоть до 20 века именовался Тадмор. И известен он вроде бы с давних лет только в руинах. Живым его никто не видел, по крайней мере в 19 веке точно. Почему же его все зовут Пальмирой? Считается, что перевод названия этого города на греческий был связан с пальмами. Корректно это или нет, сказать сложно. А может быть, Пальмира есть некое универсальное название по какому-либо особому признаку? Примером может служить сеть городов с именем Александрия, находящихся достаточно далеко друг от друга. И возможно, были ещё Пальмиры, но в истории они не сохранились. Очень интересно. Ну что же, попробуем разгадать эту загадку.

Показалось, или всё же на заднем плане руин Пальмиры, изображённой на этом рисунке, имеется морской горизонт? Та Пальмира, которая ранее была Тадмором, моря и близко не видела. Даже озёр. Любой город таких масштабов не может существовать без запасов пресной воды, что в общем очевидно. Но на спутниковом снимке той Пальмиры нет абсолютно никаких следов водохранилищ. Как же так? Снова постаралась некая стихия, которая уничтожила систему водоснабжения? Но в любом случае, такой морской горизонт возможен только у прибрежного города. Что же это за Пальмира такая?

Версий происхождения названия Одессы есть много, причём имеются достаточно курьёзные.

По одной из легенд, результатом царских дебатов об отсутствии пресной воды поблизости от выбранного для строительства места названием города волею императрицы Екатерины II стало прочитанное наоборот в русской транскрипции французское выражение «assez d’eau» («асседо» — воды достаточно). Данная версия научной историографией отвергается.

Это ещё более интересно. Как вообще возможно существование большого города без воды? Это по определению невозможно, что собственно мы увидели на вышестоящем примере. Похоже, здесь была шутка одесситов, которые, как известно, шутить любят. Может даже шутка с долей шутки.

Но есть и другие версии. К примеру, Одессу назвали так в честь древнегреческой колонии, которая как будто была ранее в этом регионе. На том самом месте она была или нет, никто при этом не знал. С появлением цифровых архивов на свет начинают появляться некоторые странности.

В то время, когда Ближний восток имел совершенно другие имена городов, некая Эдесса уже существовала на 37 параллели, рядом с характерными названиями городов Маресий и Самосат. Кстати, и Себастополь там тоже был чуть севернее. Так может, это название переехало в Причерноморье, а здесь появился тот самый Тадмор? Впрочем, нет. Черноморская Одесса однозначно появилась как прибрежный город. Наша версия с переименованием некоего города Екатериной справедлива только в том случае, если эта Эдесса тоже была прибрежной. Но на карте этого не видно. Так может, эти Эдесса и Себастополь стояли на берегу несуществующего ныне водоёма, соединявшего Каспий и Персидский залив? Если так, то разом становится всё понятно. Действительно, Екатерина просто перенесла те названия, про которые она несомненно знала. А на Ближнем востоке эти населённые пункты получили уже тюркоязычное название, когда тот водоём исчез. Наверное, в нашем случае это будет самым вероятным и правдивым.

Что же было на том географическом месте Одессы до прихода в эти края Екатерины?

Такой была главная достопримечательность Одессы в начале 20 века. Памятник и столбы, на которых зачем-то скучали кондаки. А какой она была хотя бы сто лет назад до этого? Начинаем думать, для чего применим методику, опробованную ранее на поиске Города 234. Чтобы было понятно, о чём пойдёт речь далее, рекомендую ознакомиться с данной статьёй. Многие геометрические закономерности мы возьмём оттуда без расшифровки. Если по тем алгоритмам всё понятно, то давайте попробуем скрестить историю с математикой и в данном случае.

Итак, мы имеем спутниковую карту Одессы. Что про неё можно сказать?

В центре карты находится старая часть города. Где-то северо-восточнее этой старой части находится памятник Дюку де Ришельё и находящаяся рядом Потёмкинская лестница. Что может броситься в глаза при первичном осмотре? Наверное, по аналогии с Городом 234, можно сразу делать вывод, что параллельно-перпендикулярная сетка кварталов города проложена условными "Романовыми". Это их фишка по всем городам России, куда они "пришли" в своё время. Не исключено, что некоторые строения были сохранены из "прошлой жизни" города, но здесь каждый случай надо проверять индивидуально. Основная масса старых зданий и сооружений снесена. Что-то интуитивно подсказывает, что руины тех снесённых колонн на рисунке Пальмиры с морским горизонтом позади и есть те самые снесённые условными "Романовыми" сооружения.

Ещё один интересный момент - площадь старой части города в масштабе соизмерима с аналогичной на тот момент площадью Северной Пальмиры, которая, на минутку, номинально была вроде бы столицей той Империи. Но почему-то про Южную Пальмиру в истории содержится какая-то подозрительная тишина. Никто из правителей, начиная с "Петра", не устраивал громких сражений за Одессу. Суворов брал с жестокими боями Измаил, но мимо Южной Пальмиры он прошёл как-то незаметно. Морские сражения были где угодно, только не там. И даже в Крымскую войну союзные войска отбомбились по Одессе чисто символически, после чего ушли осаждать Севастополь. Который, кстати, по размерам был много меньше Одессы. Даже губернский Херсон по размерам был не совместим. Что-то тут не так. Неужели "Романовы" действительно выстроили Одессу в чистом поле, как нам вещает Википедия, и она так разрослась эволюционным способом?

Интересная всё же ситуация получается с Северной Пальмирой. Как будто мир разрубили пополам, и каждый город занимал свои полмира. Может, это мы и ищем? С поэтической точки зрения всё вроде бы сходится. Но наверное нет, это было бы слишком просто. Ну что же, теперь приступим к детальному поиску той самой Южной Пальмиры.

Что же возьмём за отправные точки?

Наверное, самой первой точкой по статусу положено быть тому самому памятнику Дюку де Ришельё. Есть правда несколько оговорок. Как и по аналогии с Северной Пальмирой, здесь тоже в виде памятника реальному историческому лицу двухвековой давности поставлена некая античная скульптура. Почему? Может, античные герои как раз и жили в 18 веке, когда "Романовы" пришли в эти края? Сложно сказать. Кроме того, ходят слухи, что эту статую стащили с Александровской колонны и привезли сюда за тридевять земель, чтобы водрузить на этот пьедестал. У одесситов насчёт этого персонажа, кстати, очень много слухов. Давайте сейчас не будем их анализировать, но зафиксируем на карте местоположение этого памятника. Кстати, если кто считает, что этот памятник доисторический - не считайте так. В "доромановские" времена на постаменты и колонны никогда не ставили изваяния людей, животных и прочих биологических существ. Что там стояло в реалии, мы можем только догадываться.

Что возьмём за вторую отправную точку?

Далеко ходить не будем. Совсем рядом находится ещё один памятник, именуемый в Одессе "Катей". При СССР этот памятник демонтировали, но затем вновь вернули в историческое место. И после этого много раз хотели демонтировать вновь. Очень знаменитый памятник. Интересно, почему его не поставили на место памятника Дюка де Ришельё? Между ними всего один квартал, но то место было бы намного престижней. Его даже с моря видно, а лестница только подчёркивала бы красоту (см.главное фото). А может быть, само это место обладало некими свойствами, которые делали его более престижным? Ну например там стояло некое сооружение, которое в Южной Пальмире было знаковым. И "Катю" влепили со своими пажами на пьедестале ровно в это место, чтобы показать своего рода символизм. Показалось или нет, что дом на фото справа только лишь достраивают? Если да, то так оно и было - сначала влепили "Катю", потом начали её обставлять домами. Примерно так же, как известный старинный ружейный мастер делал пушки - брал дырки и обливал их медью. Не будем гадать и нанесём это всё на карту.

Похоже, наш заштрихованный прямоугольник показывает часть старинной улицы, которая затем прервалась вновь созданной параллельно-перпендикулярной сеткой. Сейчас это улица Екатерининская. После Екатерининской площади она, понятное дело, исчезает. Давайте нанесём точками места установки Дюка и "Кати", и проведём через них некую линию, как на рисунке.

Все самые главные экскурсии в Одессе начинаются именно здесь. И экскурсоводы, прежде чем начать рассказывать предмет своего дела, читают 10-минутную вводную об истории революции достоинства 14 года в Одессе. Некоторые это делают морщась (в феврале 2017 года видел сам). Очевидно, это заставляют делать, и тайные супервайзеры отслеживают. Но большинству экскурсоводов уже всё равно. Собственно, про оба этих памятника они могут рассказывать очень долго, особенно про Дюка. А мы не будем заморачиваться на этом и продолжим нашу линию на юго-запад.

И тут, о чудо, наша линия попадает прямиком в кумпол некоего сооружения. Наверное, это знак свыше. Впрочем, сооружение это в Одессе достаточно известное. Это самый главный храм, он же Спасо-Преображенский собор. Только стоит он как-то странно. Дороги обходят его так, как будто под Соборную площадь Одессы выбрали участок в форме шестиугольника, разрубленного пополам (на рисунке не совсем видно, но это так). Ну точно, разрубленного как полмира.

Официально он был самым первым храмом Одессы. И есть про него одна интересная деталь.

18 февраля 1800 года храм святого Николая был назван соборным. Значительные средства были отпущены императрицей Екатериной II на строительство общественных сооружений в Одессе, в том числе и соборного храма. На его сооружение выделили 24 135 руб. Подрядчики обязались закончить все работы в августе 1797 года. В течение нескольких месяцев они работали и успели возвести сооружение лишь до цоколя. Но вскоре, из-за смерти Екатерины II по приказу Павла I сооружение храма, как и другие строительные работы в Одессе, прекратились.

Интересно, как можно возвести такое сооружение только до цоколя? Не будем придираться к словам. Очевидно, имелась в виду подвальная часть храма. По слухам (из надёжного источника), подвальная часть в этом храме действительно есть. И она очень большая. При восстановлении храма в 20 веке, после ухода коммунистов, там обнаружили ещё подвал под подвалом. Он был полностью завален. Что с ним сейчас, не известно (одесситы, вам слово). Зачем было необходимо городить такие сложные подвалы? Впрочем, вернёмся к геометрии.

Обратите внимание на обведённый фрагмент здания и линию, обводящую тот самый цоколь. Фото от конца 19 века. Получается, что какие-то ниши в колоннах только что заложили кирпичом, а само здание присыпано неким грунтом, причём неравномерно, и видны окна подвального этажа. Что же тут за загадки такие? Когда же его построили?

А если посмотреть вот так:

Обратите внимание на руины в центре композиции. Если кто видел фото той, ближневосточной Пальмиры, даже похожих развалин он там не найдёт. И перенесите взгляд на собор. Если, как говорят в Одессе, тут две большие разницы, то всё равно как минимум повод насторожиться есть. Этот собор необходимо досконально проверять. Но каким образом? И в этом восклицательный вопрос. Не будем мудрствовать лукаво, и возьмём это сооружение в дальнейшие расчёты как геометрический центр той самой снесённой "Романовыми" Южной Пальмиры. Ну не зря же некто рисовал эту композицию с невзрачными руинами в центре. Наверное, надеялся, что кто-то из потомков догадается и разберёт подобное шифрование.

Ну а далее проведём из этого центра окружность, для начала через "Катю". Примерно так.

И от полученного радиуса отложим ещё один, в южную сторону, под углом 20 градусов. Как мы помним, этот угол не простой. Он использовался древними градостроителями для создания радиальных улиц. В связи с чем этот угол был именно такой величины, мы уже вряд ли узнаем. А что у нас находится на пересечении этого радиуса и окружности?

Это в общем достаточно известное в Одессе здание, называемое домом Навроцкого, существующее и по сей день (но с дополнительно надстроенным в наше время этажом). На старинных планах его также обозначали как Ришельевский лицей.

Построено здание в 1891 году на месте лавки купца Карла Меля, входившего в торговые ряды Пале-Рояля. Этого купца «нагрела» на крупную сумму мадам Блювштейн, она же легендарная Сонька Золотая ручка. Однако этот пренеприятный инцидент обернулся некой рекламой для Меля, и дела его после ограбления наоборот пошли в гору. В этом доме с 1897 года размещалась редакция газеты «Одесский листок», при которой находилась типография и читальный зал. В газете сотрудничали известные журналисты, театральный критик и фельетонист Влас Дорошевич, И. Ф. Василевский («Буква»), С. Т. Герцо-Виноградский («Барон Икс»), А. М. Дерибас, «летописец порта» Л. О. Кармен, И. А. Бунин, В. П. Катаев.

И была в этом доме ещё одна интересная и малоизвестная (может быть) деталь - из него был вход в знаменитые одесские катакомбы.

Оде́сские катако́мбы — крупный подземный лабиринт, расположенный под Одессой и ее окрестностями. Бо́льшая часть катакомб — бывшие каменоломни, в которых добывался камень-ракушечник для строительства Одессы. В 1998 году длина Одесских катакомб оценивалась приблизительно в 2,5 тыс. км

Зачем из этого здания был туда вход? Мало кто знает, что в Москве, в лихие 90-е годы 20 века, был случай, когда разгневанные вкладчики один раз осадили здание, в котором располагалась контора-аналог "МММ". Они требовали своих денег, не выпуская директора из этого здания, и грозя расправой в случае неисполнения их требований. Директор спасся тем, что его вывезли под кучей мусора. С тех пор подобные организации начали арендовывать только те здания, из которых можно было быстро выйти в такие вот секретные катакомбы. Хоть они и были замаскированы, и даже неявным способом запирались, с нужными людьми вопросы экстренной эвакуации через них всегда решались. Как известно, продавалось и покупалось тогда абсолютно всё. Никто из коммерсантов не был застрахован ни от разгневанных клиентов, ни от Соньки Золотой ручки. Ну а в данном случае зачем был нужен такой выход, ещё в 19 веке?

И, наверное, уже можно сделать первый вполне обоснованный вывод - знаменитый одесский театр, стоящий рядом с этим домом, есть абсолютно новое (в смысле не античное) здание. Многие исследователи предполагали, что оно досталось городу с доисторических времён. Возможно, из него тоже есть выход в катакомбы, но к Южной Пальмире это здание отношения не имеет. Увы.

Ну а мы продолжаем. И для дальнейшего урока геометрии нам понадобится старинный план Одессы от 1854 года. Чтобы не загромождать информативность и улучшить читабельность, приведём его фрагмент.

Обратим внимание на сооружение в северной части фрагмента, под №2. Что это?

Сейчас на этом месте находится Новый базар. Тот самый, на котором согласно известной в прошлом песне от Михаила Шуфутинского покупатели покрыты и матом, и загаром. Никаких выделяющихся старинных сооружений там нет. Но согласно плана, в этом месте сооружение было, и совсем не простое сооружение. Это был Храм Сретения Господня, и очень не малых размеров. До наших дней он не дожил.

А что, если нанести его на нашу карту, и проверить угол полученного радиуса? Благо, идентифицировать его прошлое местонахождение достаточно просто.

Существующая ныне улица служит достаточно хорошим ориентиром. Благодаря ей храм можно посадить на нашу карту достаточно легко. Давайте его нанесём, и как там говорят, підрахуєм (подсчитаем) угол между полученным радиусом и радиусом на "Катю".

Ну тут уж хоть рахуй, хоть не рахуй, всё равно получим ... угол, кратный 20 градусам. Похоже, с центром нашей Южной Пальмиры мы совсем не ошиблись. А может, попробуем ещё несколько радиусов? Например, на север от нашего "нулевого".

М-да... Первый радиус уверенно попадает в жилой дом по адресу Военный спуск, д.14.

Очевидно, это новострой, и совсем не для простых людей, судя по виду. А может, его выстроил некий банкир, обеспечив себе эвакуационный выход в катакомбы? Жизнь ведь сложная штука. Эх, не получилось скрыть всё это в тайне... Ну ладно. А что на другом радиусе?

Другой радиус уверенно попадает в дом по адресу ул.Преображенская, д.8. И не просто попадает, а попадает в его центральную часть. Это также очень известное в городе здание. Ранее, до коммунистов, там было Коммерческое училище. Оно имело очень знаменитых выпускников. Собственно, и сейчас там финансовое учебное заведение (современный внешний вид при желании посмотрите самостоятельно).

И также есть про это здание некоторые интересные сведения.

Коммерческое училище им. Николая I, проект: арх. Гонсиоровский Ф. В., строительство: Пашков А. Н., 1876 – 1877 гг. Домовая церковь св. Александра Невского, арх. Бернардацци А. И., Сакович И. И., 1888 г. Надстройка этажа для Индустриального политехникума, арх. Каневский Н. М., 1932 — ?

Как и дом Навроцкого, это здание возводят глубоко во второй половине 19 века. Что там находилось до этого времени, не известно. Здание имеет домовую церковь. И очевидно, такой же вход в катакомбы (краеведы, поправьте). И при этом видно, что здание имеет полузасыпанный первый этаж ещё в 19 веке. Как понимать данный факт? Неужели стихия, засыпавшая город (как впрочем и всю Империю), была после 1870 года? Очевидно, нет. Строители в данном случае построили этот дом гораздо раньше. Вполне могло быть так, что финансисты под своё училище могли это здание банально "отжать", и слегка достроить. Криминал в Одессе был всегда. Он благополучно пережил царя, затем коммунистов, и этих, надеюсь, тоже переживёт. И всё же, почему эти здания попадают на пересечение наших радиусов?

Наша Южная Пальмира начинает обретать свой исторический облик. И наверное, нет смысла скрывать закономерность в построении наших радиусов. При попадании пересечений радиусов в окружность надо очень плотно исследовать эти здания. Наверняка там найдётся проход в катакомбы, это уже можно считать закономерностью.

Но здесь мы уже передадим эстафету краеведам, а сами продолжим искать Южную Пальмиру. И внутренний голос подсказывает, что здесь всё было совсем не так просто. Ну например по тому, что наша окружность через "Катю" захватила далеко не все знаковые и знаменитые в Одессе здания и сооружения. Наверное, нам надо снова углубиться в архивные фото.

Как видим из этой старой почтовой карточки, на уровне шестой с верха площадки Потёмкинской лестницы слева имеется некая стена, в которой даже был сделан проём для железной дороги. А что, если эта стена является частью одного из уровней Южной Пальмиры? Проверить достаточно просто. Надо провести новую окружность из того же центра, но с радиусом до той самой шестой площадки. Примерно так (зелёного цвета).

И тут, о чудо, наши ранее нанесённые радиусы попадают сразу в знаменитую колоннаду Воронцовского дворца и Городскую думу Одессы. Полагаю, что никто не будет спорить с тем, что это вполне не случайность. И сразу же напрашиваются два вполне доказанных вывода - во-первых, Воронцовский дворец действительно им построен, а не приспособлен, и в-вторых, Потёмкинской лестницы в том виде, в каком она есть сейчас, в Южной Пальмире не существовало. Математика - вещь тупая. На месте шестой площадки ранее было какое-то здание. Возможно, храм или башня. Его сейчас там и близко нет. А что получилось с южной стороны города? Тут уже интереснее.

Самая левая красная точка на карте ничего не скажет людям, не знакомым с архитектурой и историей Одессы. Там всего лишь стоит школа, выстроенная уже при СССР. Выручил тот самый план от 1854 года (см.выше). В этом месте находился снесённый ранее Собор Петра и Павла, причём был он внушительных размеров.

Но далее начинают проявляться некие странности. Наши следующие красные точки упорно не хотят ложиться в пересечения окружности с радиусами в 20 градусов друг от друга, но явно напрашиваются на некие объекты, находящиеся ровно посередине этого угла. К примеру, средняя точка с небольшой погрешностью ложится прямо в центр Старого базара. Что там было ранее? На том плане от 1854 года там нарисовано нечто грандиозное, но обозначено как молочные ряды. Старый базар хранит очень большую тайну, и наверное здесь надо дать слово краеведам. А вот самая правая красная точка попадает в... здание газового участка Одессагаза.

И это несмотря на то, что рядом находится Троицкий собор. Но собор находится вдалеке и не попадает на нашу зелёную окружность. Как понимать сей казус? Наверное, я не открою государственной тайны, когда сообщу, что весь магистральный газ в крупных городах проходит в старинных катакомбах. Там, где собственно в 19 веке часто прокладывали водопровод. Это было очень удобно - подземелье не промерзало и было скрыто от посторонних. Все "вечные огни" в крупных городах организовывались именно по катакомбам. Одесса наверняка не была исключением. Могу ошибаться, но в данном случае магистральный газ подведён до здания газового участка именно этим способом. Кроме того, в истории Троицкого собора также есть интересный факт.

Храм был заложен в 1795 году митрополитом Екатеринославским и Таврическим Гавриилом (Банулеско-Бодони) в числе 3-х церквей и предназначался для греческой общины города. Первоначально был деревянным.

Похоже, ранее на этом месте был целый монастырь, про который уже никто ничего не помнит. На месте газового участка должна была стоять церковь, и она была по размерам намного крупнее существующего ныне собора. И обратите внимание - Троицкий собор не представлял никакой ценности для уничтожителей церквей. Стоял бы он на пересечении радиусов и окружностей - его бы точно не стало. Это очень странный факт.

Полагаю, что уже нет смысла сомневаться - наша Южная Пальмира состояла из радиусов, которые шли не под 20 градусов к друг другу, а гораздо чаще. А именно с вдвое меньшим углом. Попробуем изобразить.

Ничего не напоминает? Хотя, наверное, ничего тут никому напомнить и не сможет. Чтобы понять дальнейшее, надо знать историю уже Северной Пальмиры.

Это план Санкт-Петербурга, который приписывают авторству архитектора Ж.-Б. Леблона. Этот план якобы был им разработан, но опоздал на два столетия, из-за чего так и не был реализован. Но господь с ним. Тот факт, что этот рисунок выполнен профессиональным архитектором, подвергается глубокому сомнению. Во-первых, качество прорисовки (прошу не путать с качеством копирования), во-вторых -нигде и никогда звёзды-крепости не делались в форме овала или яйца. Но нас сейчас будет интересовать другое. Уж не была ли в Южной Пальмире та самая "Петропавловская крепость", из которой у нас исходят все радиусы, и от которой остался разрубленный напополам шестиугольник в виде Соборной площади? А может, у Южной Пальмиры были также свои Кронштадт, Петергоф и Ниеншанц? Похоже, рассматривать эти города друг отдельно от друга не совсем корректно. Собственно, на то они и две Пальмиры.

Продолжение следует.

Источник: https://www.tart-aria.info/polmira-chast-1/