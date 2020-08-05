Полмира. Часть 2

Итак, мы продолжаем, начало здесь.

По итогам первичного анализа наша Южная Пальмира очень упорно становится похожей на Северную. Случайность ли это?

Подобного рода "карт" в сети гуляет великое множество. Очень интересно, почему это вдруг Васильевский остров выглядит суперраспланированным по сравнению с другими территориями. Когда-нибудь и до этого города руки доберутся в плане проанализировать, но сейчас давайте условимся - это всё не более, чем фантазии художника. Нева, как известно, река новая, она разрезала Санкт-Петербург "по живому" и совсем недавно, это доказано очень многими учёными мужами. Васильевский остров является продуктом этого "разреза". Вода выбрала низменные участки и постепенно промыла в них русло, образовав Большую и Малую Неву. Если насчёт некоторой прямизны Малой Невы ещё есть вопросы, то в отношении Большой Невы их абсолютно нет - это совершенно хаотически образовавшаяся береговая линия. На некоторых гравюрах даже были изображены дома, разрезанные этой линией. Почему художник изображает на берегу Васильевского острова крепостную стену?

Полагаю, здесь налицо очень примитивное фантазёрство. Никакой крепости на Васильевском острове в таких его границах не было, и никогда не предполагалось. По этому будем отталкиваться от подтверждённых в реалии сохранившихся крепостей, например той же Петропавловской.

К сожалению, её невозможно раскопать из-за высокого уровня воды в Неве, иначе бы открылось ещё эдак этажа два. На старинных гравюрах все подобные крепости использовали водные каналы для передвижения из одного этажа в другой. Для наполнения этих каналов водой использовались подземные ходы, которые совпадали по направлению с нашими радиусами. Это уже можно считать общей закономерностью между нашими Пальмирами, как впрочем и между другими подобными крепостями. Как только вода прекращала идти, образовывались катакомбы. Их могли потом приспособить под метрополитен, могли просто замуровать и забросить. А может, между нашими Пальмирами были ещё какие-нибудь связывающие их факторы? Давайте для ответа на этот вопрос взглянем в другой план Одессы.

В предместье Пересыпь мы наблюдаем очень необычное для данной широты название - Балта. Собственно, ничего необычного здесь нет, это всего лишь дорога на населённый пункт Балту, ныне райцентр Одесской области.

Значительную роль в Речи Посполитой в XVII—XVIII веках играли князья Любомирские. Один из них, Юрий Любомирский, имея в своих владениях пограничье между Польшей и Турцией по рекам Кодыма и Ягорлык, для укрепления и защиты всех своих владений выбрал место вблизи селения Палиево Озеро. На левом возвышенном берегу пограничной реки Кодымы в 1730 г. была построена греко-католическая церквушка в честь св. Архистратига Михаила и замок, названный в честь сына князя Юрия Любомирского, Юзефа, — Юзефградом. В 1722 году на правый (турецкий) берег реки Кодымы из Кубани переместилась Ногайская Орда Эдиссанская (семьдесят тысяч луков; йети, джети — «семь», сан — «десять тысяч», то есть «орда семидесяти тысяч»; иногда эта орда именовалась также Очаковской), которая была в подчинении Крымского ханства, и часть её обосновалась в небольшом укреплённом селении Балта. Ба́лта впервые получила известность как небольшой форпост у северных границ Османской империи в XV веке (по-турецки «балта́» — «секира»), хотя собственно турецкого населения в городке практически не было.

Википедия, как обычно, не особо маскируя ляпы, выдаёт удобную для восприятия информацию с правом на истину. У неё, собственно, работа такая. И почему-то все предпочитают не замечать, что возле Северной Пальмиры плещется море, названное, видимо, в честь этого райцентра. И есть про это море также некие интересные факты.

Балти́йское мо́ре (Варяжское, польск. Morze Bałtyckie, нем. Ostsee, н.-нем. Oostsee, швед. Östersjön, дат. Østersøen, фин. Itämeri, эст. Läänemeri, латыш. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы). Относится к бассейну Атлантического океана.

Оказывается, у большей половины народов, живущих на берегах Балтийского моря достаточно компактно, это море называется как угодно, но не Балтийским. Чем объяснить подобный казус? Очевидно, топоним "Балтика" имелся только у народов, проживавших на юго-восточном побережье этого моря, т.е. славяноязычных (латыши - отдельная история). Прочие народы на берегах этого моря поселились по историческим меркам совсем недавно, и они принесли с собой и ввели в обиход своё название Балтики. Но причём здесь наша Южная Пальмира со своей Балтой? Снова смотрим в план.

Оказывается, в Одессе есть две своего рода достопримечательности, а именно улицы Порто-Франко. Новая и Старая.

Порто-франко (Одесса) установлено Высочайшим указом от 16 апреля 1817 г., в г. Одессе, как складочном месте для направления европейских товаров в Синоп. Фактически было введено лишь в 1819 г., после устройства за чертой города таможенных пунктов, и просуществовало, с некоторыми перерывами, до 19 апреля 1859 г. Режим беспошлинной торговли сразу сделал город одним из мировых торговых центров. Фактически для всех негоциантов, торговавших с Российской империей Одесса стала единственным безальтернативным вариантом для ввоза и вывоза товаров с южного направления. Ведь при обычных условиях купец, ещё не будучи уверен в том, что его товар купят, нес финансовые расходы из-за уплаты пошлины. С введением порто-франко процесс торговли через Одессу стал выглядеть крайне просто. Купец привозил свой товар, без таможенной волокиты сгружал его и продавал на месте, будучи уверен в том, что товар его купят, так как в городе с введением порто-франко количество предпринимателей выросло, по меньшей мере, в 10 раз. Вечно развивать промышленность и торговые офисы в черте порто-франко было невозможно: попросту кончилась земля. Следовательно, предприниматели Одессы разделились на две большие группы — те, чьи конторы, производства и склады находятся в черте порто-франко, и те, кто вынуждены работать вне этой черты, а значит закладывать в расходы уплату пошлины. В результате порто-франко начало не способствовать развитию промышленности, а напротив — тормозить её. За каждый клочок земли в черте города велись настоящие войны. Одни предприниматели пытались удержаться в черте порто-франко, другие пытались их оттуда вытеснить. Деньги, нападения откровенных преступников, попытки надавить при помощи городских и губернских властей — такими были основные методы борьбы за золотые метры зоны порто-франко. Скученность населения в черте порто-франко стала невыносимой. Многие негоцианты даже бросили собственно торговлю и начали спекулировать землей и зданиями в черте порто-франко. Но всем было ясно — строить в черте порто-франко больше негде. Следовательно, строить дома и заводы надо, просто необходимо за чертой беспошлинной торговли. Иначе город перестанет справляться с все увеличивающимся товарооборотом. Не то, что перерабатывать — хранить привезенные в город товары было просто негде.

Вроде бы, совершенно понятная для дикого капитализма ситуация. Вначале была одна граница для беспошлинной торговли, затем, по мере развития города, её пришлось расширить. Одесса была неким Дьюти-фри огромных размеров, где присутствовали все лучшие и худшие проявления мира капитала. Как там пел в своё время Вилли Токарев,

С «маланцами» в Одессе все в порядке,

Аиды были, есть и будут быть,

Мозги у них всегда на физзарядке,

Соображают быстро сбыть или не сбыть,

В торговле одесситы просто асы,

Здесь Брайтон, а в Одессе есть привоз,

И тут и там одежда есть и мясо,

И в этом восклицательный вопрос. Одесса навсегда она останется Одессой,

Пока в Одессе будет жить, хотя б один еврей,

Ведь одесситы все они особого замеса,

Ах, море, море Черное – король среди морей. Я обожаю личностей с Одессы,

Я с ними ем, шучу и водку пью,

Все одесситы ангелы и бесы,

В толпе я без труда их узнаю,

А суть Одессы – это двигатель торговли,

У одесситов вечные дела,

В делах не признают блошиной ловли,

Такими их уж мама родила.

Граница беспошлинной торговли вроде как не может существовать как дорожная разметка на асфальте. В истории был известен похожий случай после событий середины 20 века в Берлине, когда пытались совместить существование разных режимов без инженерно укреплённых границ в пределах одного отдельно взятого города. Все помнят, что закончилось это строительством стены, причём очень сумбурно и необдуманно. А как же в Одессе? История утверждает, что на месте границ Порто-Франко были оборудованы рвы, причём даже не в один ряд. Затем их засыпали, и так образовались улицы. Интересно, по каким соображениям выбирали географическую привязку границ Порто-Франко? Зто всё, конечно же, занимательно, но отвлекает от самого главного вопроса - зачем вообще были нужны границы Порто-Франко именно в этом географическом месте?

Если взглянуть на современную карту, то совершенно очевидно, что Одесса стоит на значительном расстоянии от каких-либо серьёзных водных путей, ведущих вглубь материка. Две великие реки, Дунай и Днепр, находятся так далеко, что при желании любой купец мог проигнорировать таможенное законодательство и спокойно пройти из этих рек в открытое море (и обратно) мимо Одессы. Но никаких серьёзных крепостей, хоть бы и для таможенных целей, в устьях Днепра и Дуная не было (по крайней мере, в истории они не отложились). Военные крепости, да, были. Как например Очаков или Измаил. Но никаких зон Порто-Франко там и близко не наблюдалось. Неужели все купцы были сознательными людьми, или всё же что-то тут снова не так?

При всём при этом, европейская история изобилует некими странными фактами:

Города Минск, Псков, Великий Новгород, Торжок и многие другие имеют в своих летописях совершенно нескрываемую информацию о том, что они находились на транзитных водных путях. Сейчас их по непонятной причине не существует.

В 1711 году Пётр I "Романов" предпринимает Прутский поход, закончившийся поражением его войска. По некоторым сведениям, его там даже кастрировали и отпустили, чтобы он не наплодил наследников. Сам по себе факт Прутского похода выглядит фантазией историков, но здесь скорее другое - как Пётр мог туда попасть? Неужели шёл обозом по суше несколько месяцев? Кто был на Пруте, не даст соврать, что корабли там не пройдут.

Этнические болгары считают себя потомками жителей Поволжья, которые переселились на территорию современной Болгарии из-за нападения неких войск. Каких именно войск, не понятно, но интересно другое - Волга в настоящее время не имеет естественного сообщения с Чёрным морем. Как же так?

Во время всем известной Полтавской битвы 1709 года русское и шведское войско сражалось... ну очень далеко от Швеции. Неужели это войско гнало Петра до современной Полтавы, где он наконец решился дать бой? И ещё более странно, что она гнала его по суше, с обозами, как положено. Можно допустить, что под шведами здесь подразумеваются совсем не шведы, но вопрос остаётся открытым - почему (и на чём) Пётр ушёл так далеко от своей Столицы?

Можно ещё привести странный факт строительства Петром флота в Воронеже, корабли которого он сгонял по воронежским жлобам (жёлобам) в Дон. Кто видел Дон в том месте, поймёт сразу, что это невозможно. И таких фактов существует ну очень много. Как это всё понимать? Очень просто. Достаточно взглянуть на известную карту Фра Мауро (север там в нижней части).

Полагаю, тем, кто разглядел нужное в этой карте, одним махом стало всё понятно. Все странные вышеприведённые исторические факты враз легли по полочкам достаточно ровно. Оказывается, водный путь, который современные историки называют сермяжно-придурковато "Путь из варяг в греки", действительно существовал. Только он имел вполне конкретное название - Балта (полагаю, узкому кругу это название известно до сих пор). Именно по нему ходили Пётр со шведами на своих кораблях. И вдоль этого пути была страна Польша (Полания). Наверное, это было своего рода "Балтское УВД на транспорте", название которого ("полиция") стало нарицательным. Стратегическая ценность этого канала была огромной, и его приходилось охранять. И была масса желающих взять этот канал в свою сферу влияния, в т.ч. военизированным способом. Согласно той же карты, все прочие реки были внутренними водоёмами.

Конечно же, во многом этой карте верить сложно, но она не единственная в своём роде. В архивах содержится очень много карт, где подобная информация повторяется. Абстрагируемся от географической привязки Балты по территории Евразии, и посмотрим на её южную (в современном понимании) часть.

А что мы наблюдаем сейчас?

В общем, очень похоже. Остатки этой Балты при впадении её в Чёрное море видны достаточно хорошо. Только Днепр в то время тёк через Кировоград (или как его там сейчас) на Николаев. Сейчас он сменил русло. Через бывший Екатеринослав текла совершенно другая река. И главное - остатки от Балты действительно существуют севернее Одессы, теперь это Хаджибейский и Куяльницкий лиманы. Наверное, многие спросят, почему этот водный путь звали Балтой?

Как ранее уже неоднократно устанавливалось в исследованиях, древние люди имели возможность издавать абсолютно точные географические карты. Как они умудрялись это делать без аэрофотосъёмки и средств глобального позиционирования, мы сейчас уже не узнаем. Но факт имеет место быть - те карты по точности не уступали современным. И люди особо не заморачивались, называя географические объекты предметами, схожими по форме. В русской топонимике предположительно так и назвали Яицкий полуостров из-за внешнего сходства с мужским достоинством (естественно, в том виде, в каком этот полуостров был тогда). Этот полуостров образовывали воды другого исчезнувшего водного пути - Лукоморья, ведущего через Каспий и современное русло Ганга в Бенгальский залив. Куда исчезли все эти водные пути и каким образом, это уже другой вопрос.

Очевидно, внешний вид Балты на карте напоминал ту самую секиру, где рукояткой и был наш канал, заканчивающийся Одессой на юге. Как вы думаете, в какой порт пяти морей сходились все эти Балта, Лукоморье и прочие исчезнувшие и не исчезнувшие водные пути? Наверное, здесь надо сделать небольшое лирическое отступление, чтобы в дальнейшем строение Южной Пальмиры стало более понятным.

Москва – порт пяти морей, но если внимательно посмотреть на карту столицы нашей родины, то где моря, сразу и не определишь. Чтобы понять это красивое выражение, надо вернуться на несколько десятилетий назад, во времена грандиозных строек коммунизма. В 1936 году завершилась величайшая из них – был открыт канал имени Москвы. В столицу пришла чистая вода из Волги, и, самое главное, открылись новые водные дороги. Впервые фразу произнес товарищ Сталин при открытии канала. Действительно, после этой выдающейся стройки Москва через Волгу получила прямой выход в сеть других крупных каналов, построенных в советское время: Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского и возникшего чуть позже Волго-Донского. Не сходя с палубы парохода, можно было на самом деле оказаться на пяти морях: Черном, Белом, Балтийском, Азовском и Каспийском. Правда, любой город, который расположен на данных маршрутах, будь то Углич или Череповец, также может называться портом пяти морей. Но этот титул присвоен Москве уже исторически. И данное выражение не вызывает никаких нареканий, так же как «Москва – Третий Рим» или «Москва на семи холмах».

В настоящее время грандиозное строительство Сталиным каналов многими считается ничем не обоснованной блажью. Для чего, например, был нужен тот самый Беломорско-Балтийский канал, унесший столько жизненных и материальных ресурсов в очень непростой период для СССР? Такой канал, кстати, был совсем не один.

По стране их было построено очень много, и не менее много было запланировано к строительству, но в силу ряда причин эти стройки не состоялись. Среди таких планов было строительство канала для поворота реки Обь на юг. Уже в то время учёные знали, что Арал испарится через несколько десятилетий, и регион может подвергнуться экологической катастрофе. Это сейчас говорят, что Арал высох из-за неумного перенаправления воды рек Сырдарья и Амударья на орошение полей. Но это версия придумана для далёких обывателей. Те же учёные знали, что древнее Хвалынское (Каспийское) море стало высыхать из-за того, что неизвестная стихия уничтожила пролив, соединявший это море с Северным Ледовитым океаном. И если бы вдруг этот пролив искусственным образом реанимировали (и сделали это по уму), Южный Урал и Средняя Азия были бы совершенно другими в плане благополучия регионами. А нам сейчас это преподносят как несбывшийся памятник самодурства вождей эпохи коммунизма.

Недавно мелькнула новость, что в Китае распространение трудов Солженицына приравняли к распространению экстремистской литературы, со всей сопутствующей ответственностью. Похоже, товарищ Си в противостоянии с Америкой (хотя Америке сейчас явно не до него) решил пойти тем путём, которым почти век назад решил пойти Вождь. А что это был за путь? Снова смотрим на эти сталинские каналы.

Полагаю, многим ясно, каким трудом давалось строительство подобных сооружений. Хоть многие "писатели" пишут, что всё копалось вручную лопатами каналоармейцев, нетрудно посчитать объёмы извлекаемого грунта, сравнить с директивными сроками строительства каналов и с лёту опровергнуть эту дурь. Несмотря на сложное время, на земляных работах использовалась техника. Конечно же, эта техника была далека от совершенства по сравнению с современной, но она действительно была. Возможно, труд заключённых тоже использовался. Как же без него. По свидетельствам очевидцев всех этих ударных строек, труд узников ГУЛАГа применялся, как правило, на подсобно-вспомогательных работах. Тех самых черновых работах, которые не престижные, не высокооплачиваемые и на которых найти исполнителей нормальным способом достаточно сложно. Кто был хоть раз связан с серьёзной стройкой, поймёт, о чём речь. Это, полагаю, всем ясно, и теперь посмотрим на другую сторону медали.

Зачем делали эти каналы при отсутствии плавсредств в массовом количестве? Это равносильно тому, чтобы делать протяжённую сеть автодорог в отсутствие автомобилей. Или в присутствии автомобилей, но в отсутствии заправок для них. Полнейшая дурь, как кажется на первый взгляд. Ещё одна интересная деталь - по стране худо-бедно одновременно строилась и вводилась сеть железных дорог, которые, как известно, всегда прямее водных путей, и как следствие логистика по ним получается быстрее и эффективнее. Неужели и вправда Сталин делал каналы ради каналов? Ну а теперь возвратимся в то время, когда существовали Балта и Лукоморье. На чём ходили по воде в то неизвестное нам время?

Наверное, на таком корабле как раз и ходил в свои походы Одиссей из Одессы с Ильёй из Илиады (шутка). Официально, это чудом сохранившееся изображение корабля аргонавтов. Взгляните на шарики, торчащие на палках в трюме этого корабля. Предположительно, это контейнеры для некоего волшебного вещества, толкающего эти корабли. Ну или вырабатывающие энергию тяги, передающуюся, например, на гребной винт. Никаких рабов на галерах тогда не было. Рабы на галерах появились только в 20, наверное, веке. И в 21 веке ещё один раб появился.

А теперь посмотрим на корабли, ходившие в Лукоморье и ещё совсем недавно.

Полагаю, теперь понятно, какой бы начался ужас в Вашингтонском обкоме (или как он в то время назывался), если в шарашках Сталина начали выпускать такие корабли, но уже в современном исполнении. Наивно было бы предположить, что Сталин, делая каналы, не делал корабли для них. Но эта страница отечественной истории полностью вырвана и уничтожена. Имелись некоторые слухи, что после войны специально выпустили речные деревянные пристани с двойным назначением. При необходимости их могли отбуксировать в любое место, где был водный путь, и создать мощный источник электроснабжения для завода. Естественно, для завода, который должен был быть возведён в чистом поле, недоступном ни для кого, кроме самолётов. Эти пристани тихо и мирно стояли на реках, в ожидании своего часа. В 90-е года они внезапно сгорели практически везде (при их противопожарной пропитке, кстати).

Если бы Сталин начал массово выпускать такие корабли, то без преувеличения коммунизм во всём мире наступил бы уже лет через 10. Но не тот коммунизм, что планировался Третьим интернационалом, а самый настоящий, где всё во имя человека, всё во благо человека, и каждый бы видел этого человека ... в зеркале. За океаном явно по этой причине глотали валидол и предпринимали судорожные и не очень судорожные противодействия. Интересно, хватит ли у товарища Си воли повторить этот путь? Посмотрим. Как говорят в Одессе, если сказал "А", то не будь "Б". Своё "А" товарищ Си вроде бы сказал. Ждём-с.

Но это всё конспирология и тема для отдельного рассказа. Вернёмся к Южной Пальмире.

Почему у Сталина не возникло планов восстановления Балты? Возможно, они и были. Сложность была в том, что территории под неё были непонятным образом попилены его предшественниками, и ясность по ним появилась только после войны. Терзают смутные сомнения, что если бы Балта в своё время проходила через территорию исчезнувшего ныне Сарматского моря (современные Краснодарский край, Ставрополье, Калмыкия и Астраханская область), то в составе СССР были Кубанская ССР, Ногайская ССР (без ногайцев) и Калмыцкая СФСР. А почему нет? Балта, видимо, обладала такой ценностью, что ещё при жизни её начали делить на сектора. Кстати, а что у нас получается по Одесской архитектуре?

Полагаю, уже всем понятно, что на пути северного и южного входов в Балту у нас стояли те самые наши Пальмиры. Там были наиболее технически приспособленные, как сейчас говорят, терминалы. Возможно, в Балту были и другие внешние водные пути-входы, но там стояли военные крепости. Получается, если наша Одесса расцвела до своих размеров в первой половине 19 века, то Балта в то время ещё существовала? Собственно, тут без вариантов. Иначе тот самый еврейский капитал убежал бы из неё сразу же, не построив ни одного дома. А дома там были на славу. Один театр чего стоит (см.главное фото). И не только.

Похоже, зона Порто-Франко действительно родила в Одессе строительный бум, и на обломках Южной Пальмиры этот город возник достаточно быстро. Было ради чего её строить. В отсутствие Балты эти дома стояли бы сейчас совсем в другом месте. И кстати, туристы из СПб (и не только они) находят разительное сходство архитектуры двух городов. Как будто их строили одни и те же люди. И те же люди строили Вышний Волочёк и другие города на этом пути. А может, это действительно были одни и те же люди, передвигавшиеся вверх-вниз по Балте?

Ну хорошо, допустим. Что такое Северная и Южная Пальмиры, теперь понятно. Но Пальмиры то почему? Начинаем думать.

Очевидно, при названиях подобных городов явно имели в виду не пальмы как растения. Один раз сам в этом убедился, будучи в Шри-Ланке. При названии одного из мест этого острова Palm Bay почему-то был уверен, что это переводится как Залив пальм. Оказалось, что это не совсем так. Местные его считают как Залив огней. Действительно, уже много раз замечалось, что при переходе слов в языках индо-романской группы часто меняются местами отдельные буквы. Например Пламя - Palm. Это лишний раз подтверждает, что например название города Пальма-де-Майорка совсем не относится к растениям. Скорее всего, растения и огонь объединяет некий общий признак, благодаря которому они в названиях стали также одинаковыми. Что же это за признак?

Вспомним одно вполне распространённое словосочетание - пальма первенства. Что это? Здесь также явно не подразумевается растение. Этимологическое объяснение практически на всех ресурсах выдаёт одно и то же - имелся обычай награждать победителей соревнований пальмовой ветвью, откуда, собственно, и пошло выражение. Верится с трудом, тем более что победителей обычно награждали лавровым венком. Лавр и пальма - вроде бы разные вещи (ботаники, поправьте). Как же так? Может, под пальмой имелось в виду то самое сооружение?

А что у нас может быть похоже на это 2-1-3? Упс...

Полагаю, теперь до всех дошло, что это такое - пальмира. Или пальма первенства, на которой вверху - полымя. Только разница в том, что так мы это себе представляем сейчас. А если на верху вместо обычного огня как продукта горения стоял гелиос, то вот оно, сходство с растением. То же самое - длинный ствол и листья-лучи во все стороны. Собственно, это маяк. Такой же, как и Александрийский.

И мы имеем, что наши Северную и Южную Пальмиры, а также Тадмор, и возможно другие города подобного рода объединяла одна не очень сложная вещь - грандиозных размеров маяк. Или фара, как его называли в те времена. И было его видно издалека. Сейчас бы сказали, что это сооружение есть визитная карточка порта. А в нашем случае это ещё был указатель входа в Балту. Надо думать, в тех местах он был очень немалых размеров.

А что нам изображают сейчас?

Собственно, а что тут можно говорить? Зачем надо было "Романовым" выносить всё на-гора? Они уж точно не предполагали, что через 200 лет этим кто-то заинтересуется, и уничтожили все исторические источники. Даже появление этих картинок можно считать случайностью. Построить подобный маяк было вне их возможностей. Да он, собственно, и не был им нужен совсем.

Вот их уровень, что они смогли сделать, и то с рассрочкой в несколько десятилетий. Почувствуйте разницу. А ту Пальмиру они смогли только разрушить.

А теперь сравните с уже почти забытым зданием, которое считалось утопическим прожектом СССР.

Разве что вместо гелиоса поставили Ильича, а что, он тоже в своём роде светил всем народам. Хотя,на случай войны там наверняка был предусмотрен трансформер, и лёгким движением лебёдки Ильич превращался в нечто другое. Полагаю, теперь всем понятно, на что нарывался товарищ Берия, проектируя подобную Пальмиру для Порты пяти морей (спойлер - увы, он это и получил в собственном доме без следствия и суда). В один прекрасный момент он мог похерить все 150-летние труды тех, кто до него уничтожал этот "античный" мир. По некоторым данным, такая Пальмира именно в том месте Москвы и стояла до прихода "Романовых" с Первым интернационалом ("двунадесять язык") в 1812 году. Некоторые исследователи совершенно справедливо считают, что военный блок - Антанта был образован совсем не в начале 20 века. Он был образован за сто лет до этого, и изначально подразумевал Анти-Античность. Именно этот блок и разрушил тот античный мир, и с тех пор Россия стала входить в Антанту.

Впрочем, к этому мы придём чуть позже, а сейчас вернёмся в Южную Пальмиру.

Увы, этот маяк тоже можно считать новостроем. Пальмиру, он конечно же в полном объёме не заменил, хотя работал по тому же принципу (по крайней мере, в первое время). Кораблям без маяка, сами понимаете, очень сложно. И это был "верх" способностей "Романовых" в строительстве подобных сооружений. Понятно ведь, ломать - не строить.

Опят же, многие читатели совершенно резонно спросят - ну сломали эту Пальмиру с другими античными зданиями. А куда делись руины? Хороший вопрос.

Это хрестоматийная картина штурма крепости Измаил, она даже в Википедии приведена. Обратите внимание на толщину и высоту стен крепости. И в то же время,

Мда... Какими такими сакральными свойствами обладало оружие войск Суворова, чтобы аннигилировать такой объём строительных конструкций? Даже иллюзионисту со стажем уровня Кио такое совершенно не по силам. А может, все эти строительные конструкции могли каким-либо образом использоваться на вторичную переработку? Ну например превращаться в цемент, из которого затем делали блоки для новых зданий. А что? Это сейчас нам кажется фантастикой, а в 19 веке это было сплошь и рядом.

К примеру, на фото строительства мостов, которые мы считаем античными, изредка можно увидеть некие временные здания с куполами и шпилями. Зачем они? Может, это бытовки для строителей?

И их достаточно много. Увы, это не бытовки и не инвентарные туалеты. То, что у нас является бетономешалками, на стройках 19 века являлось устройством, на порядок совершеннее таковых. На выходе этого устройства получался готовый блок или кирпич. И до прихода Антанты строили по античному всегда и везде.

И даже после походов Антанты продолжали строить по античному. Тяжело ли было выстроить Одессу из обломков Южной Пальмиры? Очевидно, нет. Лезть под землю за стройматериалами начали уже тогда, когда разучились использовать подобную технологию. Когда-нибудь, впрочем, и современные хрущобы кто-нибудь начнёт перерабатывать именно таким же способом. Но впрочем, Одессу в первой половине 19 века выстроили отлично. Еврейский капитал отработал положенное на совесть (если термин "совесть" вообще применим к еврейскому капиталу).

Итак, с учётом вышесказанного мы совершенно уверенно идентифицируем на карте нашу Южно-Петропавловскую крепость вместе с Пальмирой там, где ей положено быть.

Возможно, это слегка упрощённо, но смысла не меняет. Более подробно этим уже пусть занимаются краеведы. Ещё одна интересная деталь - под Пальмирой должна находиться вертикальная шахта не менее 30 м глубиной, от которой во все стороны по лучевой схеме должны расходиться тоннели. Их должно быть как минимум два этажа. Выход каждого тоннеля на поверхность мы уже обозначили на окружностях. В былые времена по этим тоннелям шла вода. А откуда, и главное зачем она шла? Хороший вопрос. Для ответа на него нам надо снова окунуться в Город 234. Как мы помним, всегда в подобные города заходил некий канал, по которому внутрь города заплывали корабли. В масштабах Южной Пальмиры этот канал должен быть внушительных размеров, и иметь несколько уровней. Где он может быть?

Продолжение следует.

Источник: https://www.tart-aria.info/polmira-chast-2/