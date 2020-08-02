1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
10:01. 2 августа 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
01. Вина, спиртные напитки и сигары, доступные в вагоне-ресторане
02. Повара готовят еду на кухне
03. Фирменный поезд «Россия»
04. Пассажиры на станции
05. Сибирь. Неизвестная станция
06. Сибирь. Встреча с другим поездом на вокзале
07. Сибирь. Люди на неизвестном вокзале
08. Новосибирск
09. Новосибирск. Железнодорожный вокзал
11. Новосибирск. Памятник паровозу
12. Новосибирск. Локомотивное депо
13. Новосибирск. Красный проспект
14. Новосибирск. Семья на прогулке
15. Новосибирск. Уличная торговля
16. Новосибирск. На рынке
24. Новосибирск. Возле церкви
25. Новосибирск. В церкви
30. Обь в окрестностях Новосибирска
31. Между Иркутском и Новосибирском