“Самая виртуозная балалаечница планеты” Анастасия Тюрина (Россия)

https://vologda.bezformata.com/listnews/nastya-tyurina-i-gubernatorskij-orkestr/63989654/?amp=1

Уже четыре года назад её называли "самой виртуозной балалаечницей планеты". А четыре года назад ей, на минуточку, было всего 6 лет.

Возможно, сказано это было с улыбкой.

Однако Настя реально своим творческим ростом и невероятным потенциалом лишь подтверждает сказанное о ней.

Когда я вижу и слышу как играет Настя (скоро ей исполнится 10 лет), моё сердце наполняется хрустальным, как звуки струн её инструмента, позитивом. Её игра возвращает мне веру в нашу страну, в наше #будущее.

Бог явно поцеловал этого ребёнка.

Посмотрите и послушайте это чудо! Я думаю, вы не пожалеете потраченного времени.

Это наше, родное, #русское!

Концертные вариации на тему русской народной песни «Калинка»

Дух захватывает, не правда ли?

А ниже я расположил видео творческого роста нашей восходящей звезды.

Как и с чего началось это безобразие, которое без гордости смотреть и слушать невозможно.

Настя Тюрина. 5 лет

«Summertime» на балалайке: поет Полина Гагарина, аккомпанирует Анастасия Тюрина

2017. Фестиваль А. Архиповского

Anastasiia Tiurina (8 years old) balalaika – A.Arkhipovskiy “Vanya”

Настя Тюрина на канале Карусель в программе Навигатор (2019)

И.Штраус Полька "Трик-Трак"

Anastasia Tyurina and Dalian Acrobatic Troupe

Anastasiia Tiurina balalaika, Vladimir Spivakov and Virtuosi Moskow

Anastasiia Tiurina . A. Arkhipovsky "Золушка"

Анастасия Тюрина, Н. Паганини, "Каприс 24", рок-обработка. Синяя птица

Радует, что Настя получает госстипендию, что её выступления востребованы и она не обделена вниманием прессы и телевидения.

Пусть у неё всё сложится!

Всем хорошего настроения,

Берегите себя!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bc43992c947d000aa5281d1/samaia-virtuoznaia-balalaechnica-planety-anastasiia-tiurina-rossiia-5f0b7c0b6a18f97332d0d3d3