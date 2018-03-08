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ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН

01:35. 8 марта 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

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Любите женщин, кавалеры,
Преодолев невольный страх;
Любите их, не зная меры
Ни в чувствах бурных, ни в словах.
Любите женщин безоглядно
В жару и в холод, в штиль и в снег,
Но не в стремлении развратном,
А в жажде чистых брачных нег.
Любите женщин сочно, щедро,
Себя любовью иссушив,-
В ответ откроются вам недра
Их целомудренной души.
Дарите женщинам и звёзды
На лунном небе, и цветы,
И воплощайте виртуозно
Их бесконечные мечты;
И, преклоняясь, посвящайте
Им каждый вздох и каждый стих;
И все капризы им прощайте:
Они ведь созданы для них!
Любите женщин, отключаясь
Самозабвенно от всего,
В чем нет от женского начала,
Как не ищите, ничего.
Любите женщин без предела,
Без объяснений, без причин –
Тогда лишь станете всецело
Достойны звания мужчин.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
P.S. Всех представительниц прелестного пола с праздником! :)
 
Метки: 8 марта, Бахтиёр Ирмухамедов
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