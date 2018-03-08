Любите женщин, кавалеры,

Преодолев невольный страх;

Любите их, не зная меры

Ни в чувствах бурных, ни в словах.

Любите женщин безоглядно

В жару и в холод, в штиль и в снег,

Но не в стремлении развратном,

А в жажде чистых брачных нег.

Любите женщин сочно, щедро,

Себя любовью иссушив,-

В ответ откроются вам недра

Их целомудренной души.

Дарите женщинам и звёзды

На лунном небе, и цветы,

И воплощайте виртуозно

Их бесконечные мечты;

И, преклоняясь, посвящайте

Им каждый вздох и каждый стих;

И все капризы им прощайте:

Они ведь созданы для них!

Любите женщин, отключаясь

Самозабвенно от всего,

В чем нет от женского начала,

Как не ищите, ничего.

Любите женщин без предела,

Без объяснений, без причин –

Тогда лишь станете всецело

Достойны звания мужчин.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

P.S. Всех представительниц прелестного пола с праздником! :)