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Почему Путин поставил в Хабаровск Дегтярева вместо Фургала

09:38. 21 июля 2020 94 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Назначение члена ЛДПР Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края, с которого правоохранители «сняли» члена ЛДПР Сергея Фургала, стало главной новостью в России. Почему президент принял именно такое решение? О вариантах подобного развития событий, о том, что назначен, может быть именно М. Дегтярев, мы говорили ещё неделю назад в прямом эфире радио «КП». В новом ролике вы сможете найти ответы на вопросы, отчего именно размен «ЛДПР на ЛДПР» станет в итоге красивым и верным решением, принятым в Кремле.

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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-putin-postavil-v-habarovsk-degtjareva-vmesto-furgala-117148

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10660 8790
    марина 21 июля 2020 в 10:02

    черте что , загоняют людей в рамки-Е Р или ЛДПР с КПР и крутитесь как хотите -ответственность партии,что это ,как связано с профессионализмом.Да, как повезет.
    П.С. ни дня производственного опыта ,куча амбиций ,осталась старая команда ,может и прорвется.Но входит еще и в команду монархистов Двуглавый Орел с Малофеевым.Вот это точно гнилая личность,это Кирил,ДНР …и т.д.
    - а где народ при этом

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