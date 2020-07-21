Почему Путин поставил в Хабаровск Дегтярева вместо Фургала
Назначение члена ЛДПР Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края, с которого правоохранители «сняли» члена ЛДПР Сергея Фургала, стало главной новостью в России. Почему президент принял именно такое решение? О вариантах подобного развития событий, о том, что назначен, может быть именно М. Дегтярев, мы говорили ещё неделю назад в прямом эфире радио «КП». В новом ролике вы сможете найти ответы на вопросы, отчего именно размен «ЛДПР на ЛДПР» станет в итоге красивым и верным решением, принятым в Кремле.
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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-putin-postavil-v-habarovsk-degtjareva-vmesto-furgala-117148
черте что , загоняют людей в рамки-Е Р или ЛДПР с КПР и крутитесь как хотите -ответственность партии,что это ,как связано с профессионализмом.Да, как повезет.
П.С. ни дня производственного опыта ,куча амбиций ,осталась старая команда ,может и прорвется.Но входит еще и в команду монархистов Двуглавый Орел с Малофеевым.Вот это точно гнилая личность,это Кирил,ДНР …и т.д.
- а где народ при этом