Путин и налоги, Крым, Ленин и Караулов
В новом выпуске видеоблога обсуждали последние новости политики: как противостоять фейкам в информационной войне, массовые рассылки о том, что Путин якобы освобождает олигархов от налогов, а также неподкреплённое документально заявление журналиста Караулова о том, что Ленин якобы продал Крым. Подробнее — в ролике.
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Источник: https://nstarikov.ru/putin-i-nalogi-krym-lenin-i-karaulov-117846