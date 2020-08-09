Путин и налоги, Крым, Ленин и Караулов

В новом выпуске видеоблога обсуждали последние новости политики: как противостоять фейкам в информационной войне, массовые рассылки о том, что Путин якобы освобождает олигархов от налогов, а также неподкреплённое документально заявление журналиста Караулова о том, что Ленин якобы продал Крым. Подробнее — в ролике.

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