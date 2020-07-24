Почему США закрывают консульства Китая
«Одностороннее закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне в течение короткого периода времени является беспрецедентной эскалацией его недавних действий против Китая», — заявил представитель китайского внешнеполитического министерства Ван Вэньбинь.
«Китай призывает США немедленно отозвать свое неправильное решение, иначе Китай обязательно примет надлежащий и необходимый ответ».
«США утверждают, что в китайско-американских отношениях существует дисбаланс», — сказал он. «Это их обычное оправдание, и оно безосновательно. На самом деле, судя по количеству делегированных дипломатов и дипломатических учреждений, в США их гораздо больше, чем в Китае ».
Штаты обвинили китайцев в чем только можно. Все смешалось в кучу: Гонконг, коронавирус и вакцина, хакеры и промышленный шпионаж. Еще 22 января 2020 года после подписания первой части торговой сделки с Пекином Трамп говорил:
«Одна из многих замечательных вещей в нашей только что подписанной гигантской торговой сделке с Китаем заключается в том, что она сблизит США и Китай во многих других отношениях. Потрясающе работать с президентом Си, человеком, который по-настоящему любит свою страну. Гораздо больше впереди!».
Через полгода последовало оскорбительное требование закрыть китайское консульство в Хьюстоне в 72 часа. Что произошло? Что происходит?
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Китай отказывается заключать договоры о РСМД и СНВ,
темпы роста ВВП высокие, в отличие от США и ЕС.
Может в этом дело. Вашингтон теряет гегемонию.