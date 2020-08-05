Зачем США взрастили Китай и почему хотят его уничтожить

Несколько видеороликов по поводу американо-китайских отношений, выпущенных на моём канале, вызвали неподдельный интерес подписчиков. В продолжении темы отношений между Китаем и США, в новом видеоролике раскрываю суть вопроса — почему США так активно поддерживали Китай, развивая его экономику в ХХ веке, а в XXI веке стали бороться с Китаем всеми возможными и невозможными средствами и методами.

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