Зачем США взрастили Китай и почему хотят его уничтожить
Несколько видеороликов по поводу американо-китайских отношений, выпущенных на моём канале, вызвали неподдельный интерес подписчиков. В продолжении темы отношений между Китаем и США, в новом видеоролике раскрываю суть вопроса — почему США так активно поддерживали Китай, развивая его экономику в ХХ веке, а в XXI веке стали бороться с Китаем всеми возможными и невозможными средствами и методами.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Зачем Лукашенко арест российских ЧВК
- Ниже нижнего: блокировка Царьграда, цензура и приговоры
- Как преодолеть демографический кризис в России
- Почему США закрыли консульство Китая
- Почему Путин поставил в Хабаровск Дегтярева вместо Фургала
- Россия, Китай и США и новый МИРовой порядок
- Митинги в Хабаровске и технологии протеста
- Харассмент в гламурятнике, протесты в Белоруссии и Нагорный Карабах 2.0
- Тайные пружины Корейской войны
- Что на самом деле сегодня происходит в США
Источник: https://nstarikov.ru/zachem-ssha-vzrastili-kitaj-i-pochemu-hotjat-ego-unichtozhit-117579
Китай хотят натравить на нас, для этого кукловоды его и взращивали.