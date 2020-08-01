Зачем Лукашенко арест российских ЧВК

Нынешний глава Белоруссии хочет переизбраться на новый срок. При этом он давно и успешно лавирует между Вашингтоном и Москвой. Кто уже помнит, что Лукашенко был когда-то называем «последним диктатором Европы». Этого давно нет в западной печати, как нет и реальной интеграции с Россией и нет реально работающего, по-настоящему союзного государства.

А что есть?

А есть равноудаленность в позиции по Донбассу от Москвы и Киева.

Есть переговоры, которые идут не где-нибудь, а в Минске.

И есть выборы, в которых Вашингтон и его позиция несравнимо опасней для Лукашенко, чем позиции Кремля.

Есть масштабная компания, призванная заранее убедить белорусов, что более 3% Александр Григорьевич чтобы набрать никак не может.

Это предлог для будущих беспорядков, в ходе которых могут быть «западными партнерами» организованы и трупы.

Оценив риски Лукашенко и начал действовать.

Выбранная им тактика такова: удержать Вашингтон от попыток «майдана», подтолкнуть его к признанию итогов, наглядно демонстрируя Штатам реальное ухудшение отношений с Москвой и свою готовность на это пойти!

Арест российских «чвкшников» и есть ход в этой игре Лукашенко за свое политическое будущее. Разумеется, эти ребята не готовили никаких терактов и не организовывали никаких беспорядков!

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Один из моих коллег по ПВО очень верно описал ситуацию, в которой оказался Лукашенко.

Источник: Cont Зачем Лукашенко задабривает дракона По поводу наших дисциплинированных спортсменов с презервативами, которые так напугали КГБ Белоруссии и кандидата Лукашенко, уже высказана масса точек зрения на произошедшее в самом широком диапазоне, от «Лука сука» до «Батьку подставили». Стоит обратить внимание читателей ещё на одну, пожалуй важнейшую задачу, стоящую перед Лукашенко и это — легитимизация результатов выборов. К сожалению, после развала СССР, американцы так устроили мир, что именно они решают, кто будет признанным победителем президентских гонок в постсоветских странах. Когда в 2004-м году во втором туре на Украине победил Янукович, незалежная была возвращена на новый, не предусмотренный конституцией — третий тур. И вот тогда уже «победил» Ющенко и такой результат был немедленно признан госдепом. Так вот, то, что выборы выиграет Лукашенко сомнений нет. Как это произойдёт, — не важно.

Важно, чтобы они были признаны в Вашингтоне и, чтобы Александру Григорьевичу внезапно не припомнили, что он последний диктатор Европы и не арестовали какие-нибудь белорусские счета, как это несколько лет назад случилось с деньгами государства Казахстан. Тогда, чтобы вернуть деньги, Назарбаеву пришлось идти на политические уступки и, как не трудно догадаться, они были не на пользу дружбе с Москвой. Как Лукашенко может задобрить «дракона»? Кучма, идя на второй срок, писал книжку «Украина не Россия». Путин, загодя, поставил министром обороны Сердюкова, а премьером при себе назначил Медведева. Назарбаев объявил о переходе с кириллицы на латиницу. Янукович активно шёл к ассоциации с ЕС. Лукашенко уже закупает в США нефть, но понимает, что этого для признания легитимности его на очередной срок маловато, да и недешевое удовольствие. Срочно нужен ещё какой нибудь яркий дружественный Вашингтону жест, желательно не очень затратный, а что в таком случае может быть лучше, чем публичная свара с Путиным? И вот тут, как раз, очень кстати, появились непьющие россияне, а ежели человек не пьёт, то сами знаете… Пока никаких других аргументов со стороны Минска высказано не было. ______________ Вполне можно допустить, что 33 спортсмена в милитари не просто так опоздали на свой рейс и подвисли в санатории под Минском, дав повод местным кагэбэшникам. Это всё вполне может быть игрой на два паса. Теперь Москва станет требовать доказательства, а Минск будет картинно заламывать руки и орать «Ратуйце, людзі добрыя» (спасайте, люди добрые) и отпустит задержанных тогда, когда Запад официально признает выборы соответствующими всему, чему надо. Кстати, такие опасные политические кульбиты не пришлось бы выполнять заслуженному президенту СНГ, если бы понятие «союзное государство» перестало быть фикцией и Александр Григорьевич согласился бы на условия, предложенные Путиным. Дальше будет только жёстче, ибо Москва с каждым днём всё меньше нуждается в услугах Минска.

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Источник: https://nstarikov.ru/zachem-lukashenko-arest-rossijskih-chvk-117479