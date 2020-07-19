Главная » Невероятное в мире, Политика

Беспорядки в Портленде

17:06. 19 июля 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В американском Портленде продолжаются массовые беспорядки.
Трамп обвинил местные власти в попустительстве протестам и потере управляемости процессами в городе.
Основные требования протестующих – разобраться с расизмом в полиции, прекратить полицейскую жестокость и реформировать полицию, отказаться от ужесточения коронавирусных ограничений.




































































































Что хотелось бы отметить. До эпидемии коронавируса протестная активность в мире устойчиво росла, причем по всему миру. Ввод ограничительных мер связанных с коронавирусом несколько снизил кол-во выступлений, но ненадолго, так как эти меры конечно не устраняли причины протестов. Как только ограничения начали снимать либо сверху, либо снизу – протесты получили подпитку "ковид-диссидентов", которые дополняют своей повесткой любые социальные, экономические, политические или расовые протесты. Все равно как пружину придавили на несколько месяцев, а потом отпустили в условиях, когда социально-экономическая ситуация стала еще хуже. "Черный лебедь" дополнил объективно существующие противоречия, которые продолжают успешно расшатывать существующий миропорядок.
В США же получился практически "идеальный шторм" – расовые протесты, поддержка протестов частью истеблишмента в узкополитических выборных интересах, антикоронавирусное недовольство. Получилась гремучая смесь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6031699.html

Метки: Видео, портленд, протесты, США, Трамп

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Штурм полицейского участка в Портленде
В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский ....Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок... человек по итогам беспорядков арестованы.Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29...
Беспорядки в Орегоне
... США, произошли массовые беспорядки во время протестов населения Портленда против избрания Трампа... президентом страны. В ходе беспорядков протестующие...
Капитализм рушится: расовая революция охватывает мир (ВИДЕО)
... давно: массовые расовые протесты и беспорядки охватили США и большинство стран..., Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилл, Портленд, Цинциннати, Милуоки и другие, во... Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например...
"Страх"
... страну".В обстановке анархии и беспорядка, царившей в Белом Доме, и..., верните ее и разместите в Портленде.* * *О войне в Афганистане.- Но...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)