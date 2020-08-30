Митинг за Трампа в Портленде

Во время вчерашних стычек сторонников и противников Агента Дональда в Портленде, неизвестный застрелил одного из сторонников Трампа в шляпе с надписью "Patriot Prayer".Колонна "За Трампа" въезжает в центр Портленда.Теплая встреча сторонников и противников Трампа в центре Портленда.Убийство сторонника Трампа в центре Портленда.Подозреваемый в убийстве.Протесты и беспорядки в Портленде продолжаются с конца мая. Полиции и другим силовым структурам, так и не удалось полноценно взять ситуацию под контроль.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6131539.html