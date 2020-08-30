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Митинг за Трампа в Портленде

12:12. 30 августа 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Во время вчерашних стычек сторонников и противников Агента Дональда в Портленде, неизвестный застрелил одного из сторонников Трампа в шляпе с надписью "Patriot Prayer".


Колонна "За Трампа" въезжает в центр Портленда.




Теплая встреча сторонников и противников Трампа в центре Портленда.


Убийство сторонника Трампа в центре Портленда.






Подозреваемый в убийстве.











Протесты и беспорядки в Портленде продолжаются с конца мая. Полиции и другим силовым структурам, так и не удалось полноценно взять ситуацию под контроль.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6131539.html

Метки: Видео, выборы, портленд, протесты, США, Трамп, фотографии, юмор

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