Контрнаступление Трампа
15:36. 23 февраля 2018 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В конгрессе США разгорается скандал вокруг доклада председателя комитета по разведке палаты представителей Девина Нунеса. Девин Нунес республиканец. Он расследовал события, связанные с так называемым Рашагейтом — обвинениями Трампа и членов его команды в связях с Россией.
В результате Нунес пришёл к выводу, что ФБР и Министерство юстиции США неоднократно нарушали американское законодательство, собирая компромат на Трампа и членов его команды. Читавшие доклад конгрессмены утверждают, что он вызывает шок, больший, чем Уотергейт, и выражают уверенность, что дело не завершится одними лишь отставками, но дойдёт и до уголовного преследования высокопоставленных чиновников. Самые неисправимые оптимисты даже намекают, на возможность уголовного преследования Клинтон и на то, что материалы доклада серьёзно компрометируют Национальный комитет Демократической партии.
Республиканцы смогли грамотно организовать контратаку на команду Клинтон, почти затравившую Трампа обвинениями в связях с Россией и связавшую ему руки как во внешней, так и во внутренней политике. Впрочем, сами демократы пока, хоть и невольно, но эффективно подыгрывают своим политическим оппонентам. В частности в ходе внутрипартийных голосований конгрессмены от демократов проголосовали против ознакомления с докладом Нунеса даже всех членов Конгресса, не говоря уже о его открытой публикации. Можно не сомневаться, что теперь интерес к докладу проснётся с удвоенной силой, ибо запретный плод сладок.
Относительно содержания доклада Нунеса, имеющихся в нём доказательств и обвинений будут сроиться домыслы, поддерживаемые периодическими утечками. Поскольку же человек склонен к преувеличению реальных бед и проблем, можно не сомневаться, что неопубликованный доклад Нунеса вызовет у общества даже больший шок, чем опубликованный. Люди сами придумают даже, то, чего там нет.
Правда, и того, что уже известно достаточно, чтобы уничтожить большое количество политических карьер и серьёзно осложнить демократам как ближайшие довыборы в Конгресс, так и президентские выборы. Да и на выборах губернаторов и законодательных собраний штатов демократам придётся несладко.
Дело в том, что незаконный сбор сведений о кандидате в президенты и его команде спецслужбами в пользу другого кандидата, трактуется американским общественным мнением однозначно — вмешательство в выборы с целью искажения воли народа. То есть — заговор против США, с целью лишения народа его конституционного права выбирать себе власть.
С такими обвинениями в тюрьму можно не сесть. Профессиональные адвокаты могут разбить в суде позицию обвинения. Но моральные потери, потери в глазах общественного мнения, потеря поддержки избирателей могут стать катастрофическими. Если Трампу удастся грамотно разыграть ситуацию вокруг доклада Нунеса, не только демократы, но и его оппоненты внутри Республиканской партии надолго (если не навсегда) забудут о попытках атак на его администрацию и вынуждены будут уйти в глухую оборону.
Причём похоже, что руки американского президента уже начинают развязываться.
Вспомним визит Порошенко в Давос. Пётр Алексеевич мог туда не ехать. Далеко не все президенты и далеко не каждый год посещают Давосский форум. Съездить попросить денег мог и Гройсман. Ему, как главе правительства, ответственному за экономическую политику и за практическую реализацию выполнения требований МВФ, это было бы даже сподручнее. Кроме того «кудри» Гройсмана, в отличие от порошенковских, ещё не успели примелькаться. Партнёры, не зная его в лицо, могли бы просто не успеть вовремя от него убежать.
Но Порошенко полетел в Давос. Полетел в твёрдой уверенности, что у него там состоится встреча с Трампом. Уверенность была столь велика, что встреча была официально анонсирована администрацией Порошенко и министром иностранных дел Климкиным. Несмотря на отсутствие официального подтверждения американской стороны, украинцы не сомневались — встреча состоится.
Памятуя предыдущие встречи Порошенко с Трампом с этой уверенностью необходимо было считаться. Все они проходили по одному и тому же сценарию. Вначале Белый дом и Госдеп ничего не подтверждали. Затем, буквально в последний момент следовало сообщение, что встреча все-таки состоится. После чего появлялись кадры протокольной беседы. Наконец, в качестве заключительного аккорда, Белый дом давал утечку, что «беседа» продолжалась 2-5 минут и не выходила за пределы формального рукопожатия и нескольких дежурных фраз.
Создавалось впечатление, что Трамп всеми силами пытается уклониться от встреч с украинским президентом, но находится под сильным давлением и, в конечном итоге, ему приходится соглашаться принять Порошенко, хоть и в максимально урезанном формате. После этого он в раздражении мелко мстит, сливая информацию об урезанном формате, промахах украинского президента, а также об унижениях, которым его подвергал американский президентский протокол, вплоть до того, что его выставили из Белого дома давать пресс-конференцию на улице.
Очевидно, на что-то подобное украинская сторона рассчитывала и в Давосе. Причём, судя по уровню уверенности, эту встречу им пообещали влиятельные американские политики. Скорее всего это были демократы из лагеря Клинтон, приведшие этот режим к власти и опекавшие его. Но, они должны были действовать в контакте с ястребиной оппозицией Трампу в рядах республиканцев.
До появления доклада Нунеса, покровителям киевского режима в Вашингтоне каждый раз удавалось продавливать Трампа. Но в Давосе всё пошло по-другому. Трамп не просто уклонился от встречи. В свойственном ему стиле он публично унизил Порошенко, подчеркнув, таким образом, как его раздражает украинский президент. Можно было не встретиться и промолчать, но Госдеп подчёркнуто сообщил, что президент США встретился с президентом Руанды, после чего у него не нашлось для Порошенко времени и он улетел из Давоса.
Поскольку ни для кого не секрет, что встречи Трампа и Порошенко обычно продолжаются около пяти минут, фраза о нехватке времени била очень жёсткой. Тем более, что для президента Руанды время нашлось. И дело здесь не в том, что Руанда — не самое благополучное из африканских государств, просто сейчас США интегрированы в пять крупных кризисов, на Украине, в Сирии, вокруг КНДР, вокруг Китая и вокруг Ирана. Практически в каждом из данных случаев, Россия либо является оппонентом США, либо поддерживает оппонирующие США местные силы, либо (по мнению Вашингтона) недостаточно активно поддерживает американские инициативы.
Как видим, Украина является критической точкой, с точки зрения глобального американо-российского противостояния, а Руанда нет. Таким образом, было бы логично, если бы президент США сделал выбор в пользу встречи с президентом Украины. Но он выбрал Руанду.
И это может оказаться значительно более серьёзным сигналом, чем нам представляется сегодня. Как мы помним, основой программы Трампа, по возвращению Америке величия была концентрация на внутренних проблемах. Возвращение на территорию США промышленных предприятий, протекционистская внешняя политика, антимигрантские инициативы — всё это требовало государственного финансирования.
Если учесть, что Трамп собирался не снижать, а наращивать военные расходы, то найти необходимые ресурсы он мог только за счёт снижения американской внешнеполитической активности, выхода из активного участия в тех кризисах, которые не имели для США принципиального значения. Именно об этом он говорил в ходе избирательной кампании, причём отчётливо давал понять, что Украина является первой площадкой, которой он готов пожертвовать для нормализации отношений с Россией.
Но Украина была принципиальной площадкой для демократов. Это был их проект. Как их проектами были тансатлантическое и транстихоокеанское партнёрства, которые Трамп сумел похоронить. Управляемый кризис на Украине давал демократом надежду, что после возвращения к власти (они рассчитывали, что Трамп не продержится и четырёх отведённых ему лет) США всё ещё будет активным игроком на европейском поле (полностью находящемся в тени данного кризиса) и что новой администрации в Вашингтоне удастся вернуться к агрессивной глобалистской концепции внешней политики. Своих европейских союзников они тоже ориентировали на то, что надо просто пересидеть Трампа с наименьшими потерями.
Следовательно, отказ от встречи с Порошенко в Давосе — удар не только по украинскому президенту. Трамп не может не понимать, что у Петра Алексеевича оставалось только три аргумента во внутриполитической дискуссии с мечтающими его свергнуть оппонентами:
• Деньги (кредиты и помощь США, ЕС, МВФ, ВБ, ЕБРР и т.д.), которые давно прекратили давать и явно давать не собираются;
• летальное оружие (пресловутые «Джавеллины»), которое обещают, но никак не дадут и на Украине уже перестали верить в то, что его когда-нибудь дадут;
• встречи с лидерами Запада — руководителями США и ЕС, которые должны демонстрировать украинскому истеблишменту, что Запад поддерживает Порошенко.
Первые два пункта давно не играют. Как было сказано, денег не дают, а медийный эффект от «Джавеллинов» уже исчерпан, хоть они ещё не поступили и могут никогда не поступить на Украину. Слишком уж сильно его использовали, к месту и не к месту вспоминая о несчастных противотанковых комплексах, которые не спасли террористов от Асада, но почему-то должны были спасти куда более слабую Украину от куда более сильной России.
До последнего времени, Порошенко поддерживал свой внутриполитический вес только за счёт встреч с лидерами Запада. Для украинского политического менталитета было понятно: «встречаются, значит поддерживают». Но в Давосе никакие встречи не состоялись, а Трамп и вовсе был так занят Руандой, что двух минут на фотографирование не нашёл. Украинский политический менталитет тоже будет это трактовать однозначно: «Трамп слил Порошенко».
Кстати, не успел завершиться Давос, как у Петра Алексеевича возникли внутриполитические проблемы. Саакашвили, до этого клявшийся, что ни сном, ни духом не собирался устраивать антипорошенковский мятеж и обещавший прекратить уличную активность, вдруг анонсировал на 4 февраля начало нового этапа митингов с требованием отставки Порошенко. О грядущей отставке начала писать пресса. Пусть пока это вбросы, но они, во-первых, определяют дедлайн («Порошенко должен уйти до весны»), во-вторых, вкупе с возродившейся активностью Саакашвили, свидетельствуют, что заказчики переворота в Киеве (Коломойский и компания) возобновили финансирование активной фазы.
Бросая Порошенко один на один с украинским олигархатом (фактически на съедение), Трамп не просто мстит Петру Алексеевичу за вынужденные встречи и не только сбрасывает ненужный ему внешнеполитический балласт. Он ещё и улучшает свои внутриполитические позиции.
Если нынешняя власть в Киеве, обеспечивающая хоть плохонький, но контроль над страной, падёт, то неважно, кто придёт ей на смену — проект демократов, в который вложены десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, развалится. Причём развалится изнутри, что будет свидетельствовать о его изначальной нежизнеспособности, то есть о политической ошибки администрации Обамы, втянувшейся в этот кризис.
Поскольку же власть в Киеве скорее всего сменится кровавым и абсолютно недемократическим режимом, то Трамп получит дополнительный козырь. В свете доклада Нунеса он сможет утверждать, что люди, составившие заговор против США, разрушили Украину, передав её в руки абсолютным людоедам. Намёк на то, что с Америкой они, буде прорвутся к власти, сделают то же самое будет понятен самому далёкому от политики обывателю.
О том, что Трамп почувствовал куда большую свободу свидетельствует и его отношение к так называемому «Кремлёвскому списку» или «Списку друзей Путина». Предполагалось, что США составят список представителей российской элиты, которые близки к Путину и угрожая которым санкциями можно будет попытаться разрушить единство власти, вызвать раскол элит и получить рычаги воздействия на российскую политику.
В результате Минфин США опубликовал список лиц, которые либо уже находятся под санкциями, либо против которых невозможно ввести санкции. А Белый дом ещё и отдельно подчеркнул, что «Список друзей Путина» не является санкционным списком.
У правых в США истерика. Они уже доходят до намёков, что Путин сам составлял для Трампа «Кремлёвский список» ибо он очень выгоден Кремлю.
В целом, США — страна большая, сложная. Далеко не факт, что оппоненты не найдут против Трампа какой-нибудь новый ход, который вновь ограничит его возможности. Да и Трамп с развязанными руками ещё вполне может вернуться к санкционной политике. Кризисных зон, в которых сталкиваются российско-американские интересы в мире много и не от каждой из них США могут отказаться так же спокойно, как от Украины.
Но вот для Порошенко наступил момент истины. Весна не за горами, Трамп пока что побивает демократов и даже если они смогут отыграть ситуацию назад, режим Порошенко может просто не дождаться благоприятной конъюнктуры. Слишком уж он слаб.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для «Актуальных комментариев»
В результате Нунес пришёл к выводу, что ФБР и Министерство юстиции США неоднократно нарушали американское законодательство, собирая компромат на Трампа и членов его команды. Читавшие доклад конгрессмены утверждают, что он вызывает шок, больший, чем Уотергейт, и выражают уверенность, что дело не завершится одними лишь отставками, но дойдёт и до уголовного преследования высокопоставленных чиновников. Самые неисправимые оптимисты даже намекают, на возможность уголовного преследования Клинтон и на то, что материалы доклада серьёзно компрометируют Национальный комитет Демократической партии.
Республиканцы смогли грамотно организовать контратаку на команду Клинтон, почти затравившую Трампа обвинениями в связях с Россией и связавшую ему руки как во внешней, так и во внутренней политике. Впрочем, сами демократы пока, хоть и невольно, но эффективно подыгрывают своим политическим оппонентам. В частности в ходе внутрипартийных голосований конгрессмены от демократов проголосовали против ознакомления с докладом Нунеса даже всех членов Конгресса, не говоря уже о его открытой публикации. Можно не сомневаться, что теперь интерес к докладу проснётся с удвоенной силой, ибо запретный плод сладок.
Относительно содержания доклада Нунеса, имеющихся в нём доказательств и обвинений будут сроиться домыслы, поддерживаемые периодическими утечками. Поскольку же человек склонен к преувеличению реальных бед и проблем, можно не сомневаться, что неопубликованный доклад Нунеса вызовет у общества даже больший шок, чем опубликованный. Люди сами придумают даже, то, чего там нет.
Правда, и того, что уже известно достаточно, чтобы уничтожить большое количество политических карьер и серьёзно осложнить демократам как ближайшие довыборы в Конгресс, так и президентские выборы. Да и на выборах губернаторов и законодательных собраний штатов демократам придётся несладко.
Дело в том, что незаконный сбор сведений о кандидате в президенты и его команде спецслужбами в пользу другого кандидата, трактуется американским общественным мнением однозначно — вмешательство в выборы с целью искажения воли народа. То есть — заговор против США, с целью лишения народа его конституционного права выбирать себе власть.
С такими обвинениями в тюрьму можно не сесть. Профессиональные адвокаты могут разбить в суде позицию обвинения. Но моральные потери, потери в глазах общественного мнения, потеря поддержки избирателей могут стать катастрофическими. Если Трампу удастся грамотно разыграть ситуацию вокруг доклада Нунеса, не только демократы, но и его оппоненты внутри Республиканской партии надолго (если не навсегда) забудут о попытках атак на его администрацию и вынуждены будут уйти в глухую оборону.
Причём похоже, что руки американского президента уже начинают развязываться.
Вспомним визит Порошенко в Давос. Пётр Алексеевич мог туда не ехать. Далеко не все президенты и далеко не каждый год посещают Давосский форум. Съездить попросить денег мог и Гройсман. Ему, как главе правительства, ответственному за экономическую политику и за практическую реализацию выполнения требований МВФ, это было бы даже сподручнее. Кроме того «кудри» Гройсмана, в отличие от порошенковских, ещё не успели примелькаться. Партнёры, не зная его в лицо, могли бы просто не успеть вовремя от него убежать.
Но Порошенко полетел в Давос. Полетел в твёрдой уверенности, что у него там состоится встреча с Трампом. Уверенность была столь велика, что встреча была официально анонсирована администрацией Порошенко и министром иностранных дел Климкиным. Несмотря на отсутствие официального подтверждения американской стороны, украинцы не сомневались — встреча состоится.
Памятуя предыдущие встречи Порошенко с Трампом с этой уверенностью необходимо было считаться. Все они проходили по одному и тому же сценарию. Вначале Белый дом и Госдеп ничего не подтверждали. Затем, буквально в последний момент следовало сообщение, что встреча все-таки состоится. После чего появлялись кадры протокольной беседы. Наконец, в качестве заключительного аккорда, Белый дом давал утечку, что «беседа» продолжалась 2-5 минут и не выходила за пределы формального рукопожатия и нескольких дежурных фраз.
Создавалось впечатление, что Трамп всеми силами пытается уклониться от встреч с украинским президентом, но находится под сильным давлением и, в конечном итоге, ему приходится соглашаться принять Порошенко, хоть и в максимально урезанном формате. После этого он в раздражении мелко мстит, сливая информацию об урезанном формате, промахах украинского президента, а также об унижениях, которым его подвергал американский президентский протокол, вплоть до того, что его выставили из Белого дома давать пресс-конференцию на улице.
Очевидно, на что-то подобное украинская сторона рассчитывала и в Давосе. Причём, судя по уровню уверенности, эту встречу им пообещали влиятельные американские политики. Скорее всего это были демократы из лагеря Клинтон, приведшие этот режим к власти и опекавшие его. Но, они должны были действовать в контакте с ястребиной оппозицией Трампу в рядах республиканцев.
До появления доклада Нунеса, покровителям киевского режима в Вашингтоне каждый раз удавалось продавливать Трампа. Но в Давосе всё пошло по-другому. Трамп не просто уклонился от встречи. В свойственном ему стиле он публично унизил Порошенко, подчеркнув, таким образом, как его раздражает украинский президент. Можно было не встретиться и промолчать, но Госдеп подчёркнуто сообщил, что президент США встретился с президентом Руанды, после чего у него не нашлось для Порошенко времени и он улетел из Давоса.
Поскольку ни для кого не секрет, что встречи Трампа и Порошенко обычно продолжаются около пяти минут, фраза о нехватке времени била очень жёсткой. Тем более, что для президента Руанды время нашлось. И дело здесь не в том, что Руанда — не самое благополучное из африканских государств, просто сейчас США интегрированы в пять крупных кризисов, на Украине, в Сирии, вокруг КНДР, вокруг Китая и вокруг Ирана. Практически в каждом из данных случаев, Россия либо является оппонентом США, либо поддерживает оппонирующие США местные силы, либо (по мнению Вашингтона) недостаточно активно поддерживает американские инициативы.
Как видим, Украина является критической точкой, с точки зрения глобального американо-российского противостояния, а Руанда нет. Таким образом, было бы логично, если бы президент США сделал выбор в пользу встречи с президентом Украины. Но он выбрал Руанду.
И это может оказаться значительно более серьёзным сигналом, чем нам представляется сегодня. Как мы помним, основой программы Трампа, по возвращению Америке величия была концентрация на внутренних проблемах. Возвращение на территорию США промышленных предприятий, протекционистская внешняя политика, антимигрантские инициативы — всё это требовало государственного финансирования.
Если учесть, что Трамп собирался не снижать, а наращивать военные расходы, то найти необходимые ресурсы он мог только за счёт снижения американской внешнеполитической активности, выхода из активного участия в тех кризисах, которые не имели для США принципиального значения. Именно об этом он говорил в ходе избирательной кампании, причём отчётливо давал понять, что Украина является первой площадкой, которой он готов пожертвовать для нормализации отношений с Россией.
Но Украина была принципиальной площадкой для демократов. Это был их проект. Как их проектами были тансатлантическое и транстихоокеанское партнёрства, которые Трамп сумел похоронить. Управляемый кризис на Украине давал демократом надежду, что после возвращения к власти (они рассчитывали, что Трамп не продержится и четырёх отведённых ему лет) США всё ещё будет активным игроком на европейском поле (полностью находящемся в тени данного кризиса) и что новой администрации в Вашингтоне удастся вернуться к агрессивной глобалистской концепции внешней политики. Своих европейских союзников они тоже ориентировали на то, что надо просто пересидеть Трампа с наименьшими потерями.
Следовательно, отказ от встречи с Порошенко в Давосе — удар не только по украинскому президенту. Трамп не может не понимать, что у Петра Алексеевича оставалось только три аргумента во внутриполитической дискуссии с мечтающими его свергнуть оппонентами:
• Деньги (кредиты и помощь США, ЕС, МВФ, ВБ, ЕБРР и т.д.), которые давно прекратили давать и явно давать не собираются;
• летальное оружие (пресловутые «Джавеллины»), которое обещают, но никак не дадут и на Украине уже перестали верить в то, что его когда-нибудь дадут;
• встречи с лидерами Запада — руководителями США и ЕС, которые должны демонстрировать украинскому истеблишменту, что Запад поддерживает Порошенко.
Первые два пункта давно не играют. Как было сказано, денег не дают, а медийный эффект от «Джавеллинов» уже исчерпан, хоть они ещё не поступили и могут никогда не поступить на Украину. Слишком уж сильно его использовали, к месту и не к месту вспоминая о несчастных противотанковых комплексах, которые не спасли террористов от Асада, но почему-то должны были спасти куда более слабую Украину от куда более сильной России.
До последнего времени, Порошенко поддерживал свой внутриполитический вес только за счёт встреч с лидерами Запада. Для украинского политического менталитета было понятно: «встречаются, значит поддерживают». Но в Давосе никакие встречи не состоялись, а Трамп и вовсе был так занят Руандой, что двух минут на фотографирование не нашёл. Украинский политический менталитет тоже будет это трактовать однозначно: «Трамп слил Порошенко».
Кстати, не успел завершиться Давос, как у Петра Алексеевича возникли внутриполитические проблемы. Саакашвили, до этого клявшийся, что ни сном, ни духом не собирался устраивать антипорошенковский мятеж и обещавший прекратить уличную активность, вдруг анонсировал на 4 февраля начало нового этапа митингов с требованием отставки Порошенко. О грядущей отставке начала писать пресса. Пусть пока это вбросы, но они, во-первых, определяют дедлайн («Порошенко должен уйти до весны»), во-вторых, вкупе с возродившейся активностью Саакашвили, свидетельствуют, что заказчики переворота в Киеве (Коломойский и компания) возобновили финансирование активной фазы.
Бросая Порошенко один на один с украинским олигархатом (фактически на съедение), Трамп не просто мстит Петру Алексеевичу за вынужденные встречи и не только сбрасывает ненужный ему внешнеполитический балласт. Он ещё и улучшает свои внутриполитические позиции.
Если нынешняя власть в Киеве, обеспечивающая хоть плохонький, но контроль над страной, падёт, то неважно, кто придёт ей на смену — проект демократов, в который вложены десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, развалится. Причём развалится изнутри, что будет свидетельствовать о его изначальной нежизнеспособности, то есть о политической ошибки администрации Обамы, втянувшейся в этот кризис.
Поскольку же власть в Киеве скорее всего сменится кровавым и абсолютно недемократическим режимом, то Трамп получит дополнительный козырь. В свете доклада Нунеса он сможет утверждать, что люди, составившие заговор против США, разрушили Украину, передав её в руки абсолютным людоедам. Намёк на то, что с Америкой они, буде прорвутся к власти, сделают то же самое будет понятен самому далёкому от политики обывателю.
О том, что Трамп почувствовал куда большую свободу свидетельствует и его отношение к так называемому «Кремлёвскому списку» или «Списку друзей Путина». Предполагалось, что США составят список представителей российской элиты, которые близки к Путину и угрожая которым санкциями можно будет попытаться разрушить единство власти, вызвать раскол элит и получить рычаги воздействия на российскую политику.
В результате Минфин США опубликовал список лиц, которые либо уже находятся под санкциями, либо против которых невозможно ввести санкции. А Белый дом ещё и отдельно подчеркнул, что «Список друзей Путина» не является санкционным списком.
У правых в США истерика. Они уже доходят до намёков, что Путин сам составлял для Трампа «Кремлёвский список» ибо он очень выгоден Кремлю.
В целом, США — страна большая, сложная. Далеко не факт, что оппоненты не найдут против Трампа какой-нибудь новый ход, который вновь ограничит его возможности. Да и Трамп с развязанными руками ещё вполне может вернуться к санкционной политике. Кризисных зон, в которых сталкиваются российско-американские интересы в мире много и не от каждой из них США могут отказаться так же спокойно, как от Украины.
Но вот для Порошенко наступил момент истины. Весна не за горами, Трамп пока что побивает демократов и даже если они смогут отыграть ситуацию назад, режим Порошенко может просто не дождаться благоприятной конъюнктуры. Слишком уж он слаб.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для «Актуальных комментариев»
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com