Штурм полицейского участка в Портленде
19:11. 27 июня 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский участок, но в итоге полиция выиграла баталию, оттеснив нападавших.
Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок вместе с офицерами, после чего попытались проникнуть внутрь. Полиция перешла в наступление и отбросила нападавших, с помощью дубинок.
Более 15 человек по итогам беспорядков арестованы.
Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29 дней.
Америка будет свободной страной!
Да здравствует Портлендская Народная Республика!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5981904.html