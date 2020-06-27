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Штурм полицейского участка в Портленде

19:11. 27 июня 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский участок, но в итоге полиция выиграла баталию, оттеснив нападавших.
Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок вместе с офицерами, после чего попытались проникнуть внутрь. Полиция перешла в наступление и отбросила нападавших, с помощью дубинок.
Более 15 человек по итогам беспорядков арестованы.
Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29 дней.



















Америка будет свободной страной!
Да здравствует Портлендская Народная Республика!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5981904.html

Метки: полиция, портленд, протесты, США, юмор

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