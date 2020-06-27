Штурм полицейского участка в Портленде

В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский участок, но в итоге полиция выиграла баталию, оттеснив нападавших.Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок вместе с офицерами, после чего попытались проникнуть внутрь. Полиция перешла в наступление и отбросила нападавших, с помощью дубинок.Более 15 человек по итогам беспорядков арестованы.Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29 дней.Америка будет свободной страной!Да здравствует Портлендская Народная Республика!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5981904.html