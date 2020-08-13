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Протесты в Портленде. 10-12.08.2020

15:27. 13 августа 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Портленде уже 76 дней продолжаются протесты активистов Black Lives Matter. По заявлению местной полиции, отступление федеральных сил из Портленда лишь усугубо беспорядки. Полиция фактически расписывается в том, что не может их самостоятельно подавить.
Еще чуть-чуть и расистский режим Трампа падет. Кстати, согласно опросу, 55% американцев опасаются, что ноябрьские выборы в США могут быть сфальсифицированы.





















































































































Некоторые активисты BLM наблюдая за событиями в Минске задаются вопросом:


Портленд.


Минск.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6093220.html

Метки: blm, портленд, протесты, США, фотографии

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