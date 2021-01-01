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Новогодние погромы в Портленде

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В Портленде новый год ударно отметили погромами и столкновениями с полицией.
Протестующие метали коктейли "Молотова", закидывали полицейских камнями и воздушными шарами с едкой жидкостью.
Полиция применяли слезоточивый газ и дубинки. По итогом – подожгли здание городского суда, повреждены несколько административных и коммерческих зданий, уничтожена различная муниципальная собственность.
Ответственность за организацию протестов взяли BLM организации, пообещавшие их продолжать, пока местная полиция не будет реформирована, а из органов управления городом будет устранена расовая дискриминация.



















































Беспорядки в Портленде с перерывами продолжаются с мая 2020-го года.
Снова отмечаю, что "победа" Байдена не приводит к сворачиванию этих протестов.
Так что если вы думали, что после победы Байдена протесты имени BLM по щелчку свернутся, то облом.

Кстати. Официальный Твиттер полиции Портленда инклюзивен.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6443211.html
Метки: blm, Видео, Митинги, портленд, протесты, США, фотографии
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