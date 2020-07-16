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Ответ на главный вопрос про Фургала

21:23. 16 июля 2020 124 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: deita.ru @ Елена Миронова

Эксперт объяснил, как человек мог столько лет занимать важные государственные посты, будучи подозреваемым в убийствах

Общественный и политический деятель Николай Стариков рассказал об особенностях российской системы избирательного процесса. Эксперт объяснил, как так вышло, что депутат Госдумы и губернатор мог быть подозреваемым в убийстве, сообщает ИА DEITA.RU.

Скандалы вокруг ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не утихают. Кто-то возмущен тем, что убийца был у власти, а кто-то ставит такое обвинение под сомнение. Главный аргумент второй части – как могли допустить человека с такими подозрениями до власти, и значит, дело сфабриковано.

По словам Старикова, губернатора не могут арестовать без железобетонных обвинений. А для того, чтобы понять, как ему удалось столько лет быть во власти, эксперт объяснил суть избирательного процесса в стране. Если коротко, то только наличие решения суда может позволить снять кандидата с предвыборной гонки.

«До тех пор, пока человек не осужден, ему ничего не мешает участвовать в выборной кампании. Поэтому нет приговора, нет статьи, и человек может участвовать в выборах», – объяснил Стариков.

Кроме того, продолжает эксперт, не секрет, что часто в партии принимают людей богатых. И ЛДПР – не исключение. И эти люди «жертвуют» на нужды партии крупные суммы денег. И именно по этим причинам их принимают в ряды и всячески способствуют продвижению.

Второй популярный вопрос – почему народ выбрал себе в губернаторы человека, которого подозревают не в одном убийстве. Стариков считает, что выбрали не конкретно Фургала – люди голосовали против Шпорта, против «Единой России», которая тогда, в 2018 году, ассоциировалась с пенсионной реформой. А далее, в 2019 году на довыборах в Госдуму, от Хабаровска побеждает «человек Фургала» — это, конечно, удар по «Единой России».

«Поэтому он работает, на него ищут какие-то материалы, но борьба идет по определенным правилам. Вот нужно понять, что просто так арестовать губернатора, не имея на это никаких оснований, невозможно. Можно использовать какие-то его промахи, его прошлые «заслуги», что-то еще, и вот этот процесс поиска, собственно говоря, продолжался», – объяснил эксперт.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, полагает Стариков, необходимо отказаться от выборов губернаторов. Ведь только при назначении их президентом можно будет гарантировать наличие на такой важной и ответственной должности человека без криминального прошлого.

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Источник: https://nstarikov.ru/otvet-na-glavnyj-vopros-pro-furgala-117013

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4881 3861
    Sergey64 16 июля 2020 в 22:52

    Ну, Кока! Ну, сyка скользкая! Генетальный мудец!
    “Нет приговора,нет статьи…”
    Эксперт.
    PS: ГоП! ГоП! (2000)
    УТИ,УТИ… (2006)
    На!..На!..(2020)

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