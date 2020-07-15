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Елена Мухина – Тopжecтвo дyxa (1998)

23:57. 15 июля 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Елена Мухина – советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка СССР по спортивной гимнастике (1979), чемпионка в упражнениях на брусьях (1978, 1979) и в вольных упражнениях (1977). Чемпионка Европы в упражнениях на брусьях (1977, 1979), бревне (1977) и в вольных упражнениях (1977), обладательница серебряной медали в многоборье (1977) и в вольных упражнениях (1979), бронзовой в опорных прыжках (1977). Абсолютная чемпионка мира (1978), чемпионка в командном первенстве (1978) и в вольных упражнениях (1975), серебряный призёр в упражнениях на брусьях (1979) и бревне (1978).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7hwKNaWp-YU

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