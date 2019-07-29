Выступление ансамбля “Жива”. Елена Андреева
Репортаж. Ансамбль народной музыки «Жива».
Ведущая передачи – Елена Андреева
Вы увидите удивительное, архаичное, красочное, живое выступление ансамбля народной музыки «Жива» под руководством Натальи Николаевны Мухиной – преподавателя гнесинского училища.
А также, в процессе выступления ансамбля, насладитесь игровыми моментами.
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