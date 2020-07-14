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Президент Белоруссии: Мы нигде никому не нужны

09:41. 14 июля 2020 84 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Белорусам необходимо стараться жить и работать на своей земле. Об этом сегодня, 13 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Мы нигде никому не нужны. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством», — сказал он во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области.

По его словам, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. 

«Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит», — подчеркнул белорусский лидер, добавив, что «надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях, и отдать людям под дачи».

В то же время президент Белоруссии отметил, что в период эпидемии коронавирусной инфекции правильно поступили те, кто переехал в деревни. По его словам, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Как отметил Лукашенко, «теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Белоруссии, тем более их количество достаточное».

«Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно отмечал необходимость развития села. В середине июня он пообещал упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности. 

«Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле», — подчеркнул тогда белорусский лидер.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/52982-prezident-belorussii-my-nigde-nikomu-ne-nuzhny.html

Метки: новости / в мире

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4547 3051
    чужой 14 июля 2020 в 10:58

    Вот и я про то. Мы отстояли свои клочки земли. Нужно брать эти клочки и работать.
    Если играться в смену власти, то как пойдут клочки по зэкаулочкам.

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    • 159 107
      Избирательчужой 14 июля 2020 в 11:03

      От кого отстояли?Работа на клочке земли должна являться хобби, но ни как не средством к существованию.

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      1
      • 10406 8564
        маринаИзбиратель 14 июля 2020 в 11:12

        я тоже в недоумении ,когда случилось нападение.Эти куски земли в дальних колхозах,никому не нужны ,нет сил(семьи
        маленькие),денег все возрождать .А остальная земля в руках крупных дельцов Израиля с их робототехникой ,которые задавят любого производителя чего-нибудь. Леса проданы или сданы ,не знаю про реки и озера -успел заложить или сдать в аренду верховный социалист.Другое дело для элементарного выживания в случае полной остановки экономики и то вряд-ли ,все равно будут пытаться рваться за границу заработать и помочь старикам домик в деревне поддерживать .

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        1
  • 609 501
    Valeriy Bondarik 14 июля 2020 в 11:24

    …Привет,ствую Вас…

    Ну и что,что Он Хочет НАЧАТЬ – Землю людям Оформлять…
    ПРОТИВ этого УЖЕ ныне – ВАСЯ местячковая – ЕГО-же “рать”…
    И практически ПОВСЕМЕСТНО – “ОНИ”…Будут этому ПРОТИВОСТОЯТЬ…
    * а уж КАКИЕ Коррупционные СХЕМЫ…Уже Начали ОФОРМЛЯТЬ…
    [ведь Земля,это Главный Ресурс,и "ОНИ" готовы - им ТОРГОВАТЬ...]
    “““““““““““““““
    А давай-тека ШУТКАнём,с…Итак :

    ~~~ ШУТКИ и САТИРА! ~~~

    _ШУТКИ и САТИРУ – все понимают,
    Даже если Правду – они НЕ отражают!
    Но ЧАСТО – Источник Желания,они оглашают…
    ПОНИМАЮЩИЕ шутки и сатиру – Это Понимают…
    * ШУТКИ и САТИРА – Реальности отражают…

    _Итак,”спадары” и прочие – “РАЗНО-рабочие”…
    А давай,тека – Полит-ШУТКАнём – всё О НЁМ…
    ГОВОРЯТ,что какОЙ-то СЛУХ – по РБ гуляет…
    О том,что ОН – свою кандидтуру[c "выборов"] СНИМАЕТ…
    * ну а тот,кто “НИРОДЕЦ” – нiЧАГО не понимает…

    _Да,именно ОБ “ЭТОМ” – шастает по РБ СЛУШОК…
    О том,что СВОЮ кандидатуру СНИМАЕТ – “бацько” Сашок…
    От такОЙ ,,навины,,- у ВСЕХ “свядомых” ШОК…
    Правда “ЭТО” или НЕТ…где найти ответ…?
    * СЛУХИ разные,по РБ гуляюць – КТО из распрастраняюць…

    _Также ГОВОРЯТ, что его ГЛАВНЫЙ конкурент,
    из “КАЗЁННОГО~дома” – ,,маляву,, ПРИСЛАЛ…
    V которОЙ…решение 1-го – V-НАТУРЕ – поддержал…
    Более того, в знак СОЛИДАРНОСТИ с 1-ым…
    * СВОЮ кандидатуру – он ТОЖЕ СНЯЛ…

    _УЖАС, ЧТО[шо]в РБ ТВАРыцца,инфы ВАЛ…
    Т.Н.”проце$$~vыбороv” – на “тормоз-нажал”…
    Что-это за “выборы”,если 1-й и 2-й – себя снял…?
    Наро["дец"]д, от такИХ “навин” – даде пить пере,стал…
    * Ну и КОГО “избирать” – народ["ец"] – НЕ может понять…

    _А ещё – ШУТКУ и САТИРУ – полит~громоотвод,ом называют…
    ПОСРЕДСТВОМ которого люди – СВОЮ критику Выражают…
    ШУТКАми и САТИРАю – Можно МНОГОЕ сказать…!
    ПРИЗЫВАЮ Вас – Этот Метод ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
    * Ну а победившего,на ЭТИХ “выборах” – можно “ПОЗДРАВЛЯТЬ”…
    “““““““““““““““““““[45-21]
    Ничего ни к кому личного.Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 14-07-2020.

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