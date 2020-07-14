Президент Белоруссии: Мы нигде никому не нужны
Белорусам необходимо стараться жить и работать на своей земле. Об этом сегодня, 13 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств.
В то же время президент Белоруссии отметил, что в период эпидемии коронавирусной инфекции правильно поступили те, кто переехал в деревни. По его словам, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Как отметил Лукашенко, «теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Белоруссии, тем более их количество достаточное».
Напомним, Александр Лукашенко неоднократно отмечал необходимость развития села. В середине июня он пообещал упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности.
Источник: http://voicesevas.ru/news/52982-prezident-belorussii-my-nigde-nikomu-ne-nuzhny.html
Вот и я про то. Мы отстояли свои клочки земли. Нужно брать эти клочки и работать.
Если играться в смену власти, то как пойдут клочки по зэкаулочкам.
От кого отстояли?Работа на клочке земли должна являться хобби, но ни как не средством к существованию.
я тоже в недоумении ,когда случилось нападение.Эти куски земли в дальних колхозах,никому не нужны ,нет сил(семьи
маленькие),денег все возрождать .А остальная земля в руках крупных дельцов Израиля с их робототехникой ,которые задавят любого производителя чего-нибудь. Леса проданы или сданы ,не знаю про реки и озера -успел заложить или сдать в аренду верховный социалист.Другое дело для элементарного выживания в случае полной остановки экономики и то вряд-ли ,все равно будут пытаться рваться за границу заработать и помочь старикам домик в деревне поддерживать .
В точку.
…Привет,ствую Вас…
Ну и что,что Он Хочет НАЧАТЬ – Землю людям Оформлять…
ПРОТИВ этого УЖЕ ныне – ВАСЯ местячковая – ЕГО-же “рать”…
И практически ПОВСЕМЕСТНО – “ОНИ”…Будут этому ПРОТИВОСТОЯТЬ…
* а уж КАКИЕ Коррупционные СХЕМЫ…Уже Начали ОФОРМЛЯТЬ…
[ведь Земля,это Главный Ресурс,и "ОНИ" готовы - им ТОРГОВАТЬ...]
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А давай-тека ШУТКАнём,с…Итак :
~~~ ШУТКИ и САТИРА! ~~~
_ШУТКИ и САТИРУ – все понимают,
Даже если Правду – они НЕ отражают!
Но ЧАСТО – Источник Желания,они оглашают…
ПОНИМАЮЩИЕ шутки и сатиру – Это Понимают…
* ШУТКИ и САТИРА – Реальности отражают…
_Итак,”спадары” и прочие – “РАЗНО-рабочие”…
А давай,тека – Полит-ШУТКАнём – всё О НЁМ…
ГОВОРЯТ,что какОЙ-то СЛУХ – по РБ гуляет…
О том,что ОН – свою кандидтуру[c "выборов"] СНИМАЕТ…
* ну а тот,кто “НИРОДЕЦ” – нiЧАГО не понимает…
_Да,именно ОБ “ЭТОМ” – шастает по РБ СЛУШОК…
О том,что СВОЮ кандидатуру СНИМАЕТ – “бацько” Сашок…
От такОЙ ,,навины,,- у ВСЕХ “свядомых” ШОК…
Правда “ЭТО” или НЕТ…где найти ответ…?
* СЛУХИ разные,по РБ гуляюць – КТО из распрастраняюць…
_Также ГОВОРЯТ, что его ГЛАВНЫЙ конкурент,
из “КАЗЁННОГО~дома” – ,,маляву,, ПРИСЛАЛ…
V которОЙ…решение 1-го – V-НАТУРЕ – поддержал…
Более того, в знак СОЛИДАРНОСТИ с 1-ым…
* СВОЮ кандидатуру – он ТОЖЕ СНЯЛ…
_УЖАС, ЧТО[шо]в РБ ТВАРыцца,инфы ВАЛ…
Т.Н.”проце$$~vыбороv” – на “тормоз-нажал”…
Что-это за “выборы”,если 1-й и 2-й – себя снял…?
Наро["дец"]д, от такИХ “навин” – даде пить пере,стал…
* Ну и КОГО “избирать” – народ["ец"] – НЕ может понять…
_А ещё – ШУТКУ и САТИРУ – полит~громоотвод,ом называют…
ПОСРЕДСТВОМ которого люди – СВОЮ критику Выражают…
ШУТКАми и САТИРАю – Можно МНОГОЕ сказать…!
ПРИЗЫВАЮ Вас – Этот Метод ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
* Ну а победившего,на ЭТИХ “выборах” – можно “ПОЗДРАВЛЯТЬ”…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-07-2020.