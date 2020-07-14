Президент Белоруссии: Мы нигде никому не нужны

Белорусам необходимо стараться жить и работать на своей земле. Об этом сегодня, 13 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы нигде никому не нужны. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством», — сказал он во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области.

По его словам, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств.

«Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит», — подчеркнул белорусский лидер, добавив, что «надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях, и отдать людям под дачи».

В то же время президент Белоруссии отметил, что в период эпидемии коронавирусной инфекции правильно поступили те, кто переехал в деревни. По его словам, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Как отметил Лукашенко, «теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Белоруссии, тем более их количество достаточное».

«Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно отмечал необходимость развития села. В середине июня он пообещал упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности.

«Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле», — подчеркнул тогда белорусский лидер.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/52982-prezident-belorussii-my-nigde-nikomu-ne-nuzhny.html