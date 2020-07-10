Главная » Невероятное в мире, Политика

Симоньян жёстко поставила на место американцев из-за новых нападок на Россию

05:35. 10 июля 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Симоньян жёстко поставила на место американцев из-за новых нападок на Россию | Русская весна

Главред RT Маргарита Симоньян поставила на место дипломатов из США, которые захотели пристыдить Россию, арестовавшую государственного изменника Ивана Сафронова. Напомним, следствие подозревает, что он передавал секретные данные чешским спецслужбам, которые в свою очередь сотрудничали с американцами.

Представитель американского посольства Ребекка Росс рассказала о пристальном наблюдении США за арестами, происходящими в России. В Штатах думают, что РФ собирается нападать на «свободу прессы».

Хотелось бы напомнить, что свобода слова в России сильно отличается от того, что творится в Америке. В нашей стране, если почитать либеральные СМИ, все могут говорить, что хотят. Вопрос в другом — люди совершенно не поддерживают русофобскую риторику подобных изданий. А вот в Америке сейчас лишнего слова не скажи, станешь расистом, сексистом, заставят ботинки целовать и прочее.

Маргарита Симоньян не стала молчать и напомнила госпоже Росс, что в США в ходе беспорядков были задержаны и арестованы 58 корреспондентов, как минимум 470 журналистов пострадали из-за действий копов. Поэтому «пристальное» наблюдение за делом Сафронова — это лицемерно и цинично.

Симоньян прямо сказала США «закрыть пасть и не открывать, пока они не перепишут свои методички», а также пожелала не терять связь с реальностью. Симоньян ответила жестко, четко и по делу. Кстати, по этой теме высказался и российский МИД, посоветовав США заниматься своими делами.

Читайте также: «Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО)

Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1594310289

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Она порвалась...
Комментарии, как говорится, излишни, но для нас важно ваше мнение.Источник http://via-midgard.info/
Вячеслав Негреба: Краплёные карты войны (18+)
В ходе гибридной войны, применяются различные трюки, скорее из разряда информационных войн. Причём население даже не понимает, кто играет с ними в карты. Если не вникать в подробности ведения таких войн, а довольствоваться готовой кулинарией от различных ...
Китай компенсирует Brexit поддержкой Клинтон
.... Это глобальная держава, занимающая второе место в мировой экономике и стремящаяся... неизбежному выдвижению Китая на первое место в мировой экономике и политике...
Петиция: Русские соотечественники обращаются к Путину
... ее бескрайним просторам в поисках места под солнцем, теряя силы и... бумажные процедуры.Чтобы на новом месте начать все с чистого листа..., все время "ставя нас на место".Несмотря ни на что, глубоко...
Из воспоминаний ракетчика
... конструкторов в области ракетной техники. Американцы отталкивались от ранее спроектированной ракеты... и руководство США.Но особое место в развязанной пропагандисткой компании, занимает... хранил его в своём заветном месте. Такова была практика жизни.Вот...
Американцам не досталось мест на «Союзах» — впервые за 19 лет
... котором попросил предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам... выполнения просьбы США о предоставлении места в «Союзах», наиболее вероятным кандидатом... на третье место в октябре 2020 года является...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 35703 21201
    Серый 10 июля 2020 в 12:16

    В Америке хоть кто-нибудь знает такую – Маргарита Симоньян ? Кого она там поставила на место ? Амеры видимо от страха загнали свои корабли в Чёрное море .
    Все эти “не стала молчать и грозно напомнила ” исключительно для внутреннего пользования. Надо же хоть чем то гордиться. Будем гордиться Симоньян – грозой американцев . Больше, в современном государстве российском , собственно нечем .

    Ответить
    -1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)