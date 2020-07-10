Симоньян жёстко поставила на место американцев из-за новых нападок на Россию
Главред RT Маргарита Симоньян поставила на место дипломатов из США, которые захотели пристыдить Россию, арестовавшую государственного изменника Ивана Сафронова. Напомним, следствие подозревает, что он передавал секретные данные чешским спецслужбам, которые в свою очередь сотрудничали с американцами.
Представитель американского посольства Ребекка Росс рассказала о пристальном наблюдении США за арестами, происходящими в России. В Штатах думают, что РФ собирается нападать на «свободу прессы».
Хотелось бы напомнить, что свобода слова в России сильно отличается от того, что творится в Америке. В нашей стране, если почитать либеральные СМИ, все могут говорить, что хотят. Вопрос в другом — люди совершенно не поддерживают русофобскую риторику подобных изданий. А вот в Америке сейчас лишнего слова не скажи, станешь расистом, сексистом, заставят ботинки целовать и прочее.
Маргарита Симоньян не стала молчать и напомнила госпоже Росс, что в США в ходе беспорядков были задержаны и арестованы 58 корреспондентов, как минимум 470 журналистов пострадали из-за действий копов. Поэтому «пристальное» наблюдение за делом Сафронова — это лицемерно и цинично.
Симоньян прямо сказала США «закрыть пасть и не открывать, пока они не перепишут свои методички», а также пожелала не терять связь с реальностью. Симоньян ответила жестко, четко и по делу. Кстати, по этой теме высказался и российский МИД, посоветовав США заниматься своими делами.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1594310289
В Америке хоть кто-нибудь знает такую – Маргарита Симоньян ? Кого она там поставила на место ? Амеры видимо от страха загнали свои корабли в Чёрное море .
Все эти “не стала молчать и грозно напомнила ” исключительно для внутреннего пользования. Надо же хоть чем то гордиться. Будем гордиться Симоньян – грозой американцев . Больше, в современном государстве российском , собственно нечем .