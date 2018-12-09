Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2018
- 11:52 Россия руководит бунтом «жёлтых жилетов» в Европе, — «сенсация» от СБУ (ФОТО).
- 10:47 ФСБ раскрыла подробности задержания украинских моряков в Керченском проливе.
- 08:28 Украина может создать своё ядерное оружие, — генерал-майор ВСУ (+ВИДЕО).
- 08:00 Народ против маньяков. Русские в поисках настоящей Украины (ФОТО).
- Вчера 23:24 В Нацбанке Украины озвучили размер выплат по госдолгу.
- Вчера 22:49 Париж – за колбасу!.
- Вчера 20:50 «Переписываются законы в Думе», — Симоньян прокомментировала ситуацию с гражданством для беженцев с Донбасса.
Россия руководит бунтом «жёлтых жилетов» в Европе, — «сенсация» от СБУ (ФОТО)
Фотография, сделанная во время протестов в Париже, на которой запечатлены два человека с флагом ДНР, стала поводом для обвинений в причастности России к организации беспорядков. СБУ утверждает, что Москва готовит провокации и в других странах ЕС.
Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном в Facebook.
Люди, которые позируют с флагом Донецкой Народной Республики, — это Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», председателем которого числится российский политик Константин Малофеев, и Ксавье Моро, в 2013 году получивший гражданство России. Моро — участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
«В последние годы Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры. Ежегодно на территории РФ при непосредственном организационном и финансовом содействии российских спецслужб проводились так называемые „конференции лидеров правых партий Европы“, „международные консервативные форумы“, собрание „глобального революционного альянса“, где идеологи „русского мира“ Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие вооружали иностранных представителей теории силового свержения европейских демократий.
Для получения „революционного опыта“ радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НВФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс», — пишет глава СБУ Василий Грицак.
«Сегодня те же радикалы под флагами так называемой ДНР и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ сдают уже „практический экзамен“.
За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но, по информации СБУ, российские спецслужбы готовятся организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — продолжил он.
Между тем, как сообщала «Русская Весна», протесты «жёлтых жилетов» уже перекинулись на Испанию.
Читайте также: Финал «Небесной сотни»: Порошенко и Ко заметают следы преступлений Майдана (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ФСБ раскрыла подробности задержания украинских моряков в Керченском проливе
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина может создать своё ядерное оружие, — генерал-майор ВСУ (+ВИДЕО)
Сегодня у Украины есть все возможности — интеллектуальные, организационные и финансовые — для создания собственного ядерного оружия. Об этом в эфире украинского ТВ заявил экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.
«Еще раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», — уверен Гаращук.
При этом, генерал уверен, что Киев сможет создать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет.
«В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске. Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — заявил военный.
Гаращук при этом почему-то не упоминает, что все производственные мощности, о которых он говорит, были построены «проклятыми советским оккупантами», а значит подлежит обязательной декоммунизации.
Дал Гаращук и несколько рекомендаций в сфере внешней политики: Украине не стоит бояться каких-либо международных санкций в случае, если она всё же решится на создание ядерных вооружений.
При этом, Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, нарушением которого Киев так любит упрекать всех, стал документом, который лишил Киев ядерного оружия, после чего началось его присоединение к Договору о нераспространении.
Вот как комментирует всё чаще слышащиеся разговоры о ядерном оружии на Украине одесский журналист Юрий Ткачев.
«Периодически читаю про „Украина обязана обзавестись ядерным оружием“.
Научно-технические, экономические и политические аспекты этого решения можно обсуждать долго. Меня здесь интересует другое.
Ну вот представим себе, каким-то образом Украина создала ядрён-батон. Даже 2. Даже 10. И даже как-то прикрутила их к имеющимся средствам доставки. И в теории реально может насыпать их, скажем, на Москву.
Что дальше?
Нет, ну в смысле. Вот даже применили ядрён-батон по Москве. Сожгли её в хлам. 15 миллионов погибших. Конечно, это мечта любого политического украинца, но… что дальше-то?
Ладно, даже, допустим, ещё Питер сожгли. ещё 5-6 миллионов. 20 миллионов итого. А дальше-то, дальше?
Ну в смысле, что сделают оставшиеся 140 миллионов россиян с Украиной и её населением после такого перформанса?
Не задумывались?
А вы задумайтесь.
И, наконец, самое интересное.
Представьте себе, что таки ядерное оружие у Украины есть. И она его готова применить по той же Москве. Как думаете, какая будет ключевая мотивация руководства Российской Федерации, знающего, что такая возможность есть? Правильно: сделать так, чтобы этого ни в коем случае не случилось. Любыми доступными способами.
Вы точно хотите, чтобы об Украине в Москве начали рассуждать в таких терминах?»
Читайте также: На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Народ против маньяков. Русские в поисках настоящей Украины (ФОТО)
Недавно в Харькове была создана общественная организация «Российская диаспора в Украине», которая собирается всеми доступными силами бороться с Россией.
Один из её основателей, Алексей Антипов, обозначил цели сообщества: «Мы готовим документы о том, что российская власть преступна… Будем проводить акции, чтобы сплотить украинское общество, но без российской символики.
Мы даже сейчас инициируем принятие закона о запрещении российской символики. Россия пыталась добиться раскола на языковой почве, но достигла цели только частично».
По словам Антипова, организация уже насчитывает порядка 350 сторонников, которые сообщили об этом в социальных сетях.
Многие наблюдатели справедливо отмечают, что официальная русофобия на Украине есть явление идеологическое, активно подпитываемое оголтелой пропагандой.
В пропаганде существует приём массового заражения истерией; наглядный пример — беснующиеся толпы на стадионах во время выступления Гитлера (он одним из первых начал использовать громкую электрическую подзвучку своего голоса) или современных эстрадных звёзд.
Однако в создании истерии виноват не только громкий звук или световое оформление, но и собственный настрой пришедших на мероприятие людей, готовность слиться с чужой волей. И этот настрой украинская пропаганда старается поддерживать в постоянном тонусе.
Если мы посмотрим на вроде бы протрезвевших или разочаровавшихся активистов Евромайдана, то пропаганде достаточно щёлкнуть пальцем (например, напомнить о жертвах «небесной сотни»), чтобы в считаные секунды вернуть «заблудших» в исходное истерическое состояние.
Так, поддаваясь влиянию толпы, и некоторые русские провозглашают себя политическими украинцами, начинают стесняться своего родного языка, ненавидят Россию, считая её дикой и варварской страной (притом что по уровню развития РФ уже недосягаемо обогнала Украину, а её столица числится в десятке лучших городов мира).
Любопытна с психиатрической точки зрения дискуссия, которая разгорелась в Николаевском облсовете вокруг слова «русский» в названии местного драматического театра.
Некий местный активист «Зеленого руха» Малицкий заявил, что усматривает в самом слове «русский» угрозу сепаратизма: «Если бы он был частным театром, в названии все могло бы быть, но он государственный. „Зеленый Рух” потому и подписался под этим обращением, что мы выступаем против сепаратизма, который сегодня вновь на марше, который нужно остановить».
В защиту названия театра выступил человек с чисто украинской фамилией, бывший директор театра господин Кравченко, который резко возразил: «Что вы делаете? Когда вы уже будете книги сжигать и библиотеки? Что вам даст переименование театра?» А вот поддержала требования «активистов», судя по имени и фамилии, — эталонная русская, председатель комиссии Николаевского облсовета по культуре Надежда Иванова.
Подобное угодничество «вчерашних русских» раздражает даже самых закоренелых украинских националистов, требующих, чтобы новые рекруты стали манкуртами безо всяких исключений и льгот.
Например, украинский писатель-националист и общественный деятель Юрий Руф прямо заявил: «Не может быть русскоязычного продукта. Когда украинские националисты, обвешанные чёрно-красными флагами, идут по улице, а у них из колонки орёт русский рэп, это идиотизм.
Этого не должно быть. Русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Они должны быть вытеснены из среды… А кто не хочет так — они должны быть выкинуты за поребрик».
Возможно, во времена Третьего рейха некоторые евреи тоже пытались приспособиться к меняющейся жизни на своей родине, в стремительно нацифицирующейся Германии, однако впереди их — и «хороших», и «плохих» — ждала чудовищная участь.
Нынешняя Украина проводит абсолютно внятную политику насильственной украинизации, лингвоцида и ассимиляции — в первую очередь русского и русскоязычного населения.
Читайте также: Во время протестов в Париже развернули флаг ДНР, «свидомые» украинцы в ярости (ФОТО)
И здесь комплексы неполноценности отдельных русскоязычных «активистов», желающих вырасти в сверхлюдей и арийцев (которые, как известно, говорили на древнеукраинском языке), вступают в противоречие со здравым смыслом всего многонационального народа Украины.
Народное сознание в принципе консервативно, тем более в реалиях нынешней Украины так мало хорошего, что правительственная пропаганда порою лишь бессильно захлебывается злобным лаем. Недаром сказано: если вам кажется чуждым язык, на котором разговаривает большинство окружающих вас людей, их национальные герои, их устоявшаяся история, — это вы оккупанты, а не они.
На Украине опубликованы результаты свежего исследования языковой ситуации, проведенного общественным движением «Пространство свободы», которое, как и положено организациям подобного рода «активистов», борется за уничтожение русского культурного пространства на Украине.
Согласно их исследованиям, украинским языком в повседневной жизни пользуется лишь половина населения страны, хотя обязаны, по мнению «шпрехенфюреров», не менее 68% (считается, что столько в стране этнических украинцев). Кстати, согласно результатам исследования, проведенного несколько лет назад американским Институтом Гэллапа, на русском языке в быту предпочитают общаться целых 83% жителей Украины.
И вот этих людей мытьём и катаньем заставляют переходить на повсеместное использование украинского языка. В докладе «Пространства свободы» с гордостью сообщается, что на мову принудительно переведен учебно-воспитательный процесс в 92% школ и 95% детских садов. Но там, где влияние стукачей-активистов и националистического государства сталкивается с проблемой свободного выбора, — например, в интернете — картина меняется радикально.
Среди сотни наиболее популярных на Украине онлайн-ресурсов — лишь 10% украиноязычных. С массовой культурой дела для авторов доклада обстоят еще хуже: украиномовный продукт занимает всего 6% среди популярных в Сети песен, 8% — среди видео и 2% — среди компьютерных игр. Более 60% сайтов украинских предприятий не имеют украинских версий ввиду их очевидной неэффективности.
Несмотря на все усилия бандеризированного образования и неумолчный лай подконтрольных СМИ, никак не удаётся безоговорочно навязать гражданам Украины и новую националистическую мифологию.
Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты очередного опроса, посвящённого оценке гражданами Украины заслуг различных исторических фигур.
Выяснилось, что лучше всего украинцы относятся к воссоединителю Украины с Россией гетману Богдану Хмельницкому (73%). На втором месте оказался историк Михаил Грушевский (68%), который, как мы помним, советскую власть тоже в конце концов принял. Около половины опрошенных уважительно относятся не только к Ивану Мазепе, но и к Петру Первому (43%) и даже Леониду Брежневу (47%).
А вот сделать общенациональным героем Степана Бандеру властям пока не удалось: положительно к нему относятся лишь 36% населения, а отрицательно — 34%. Разница в пределах погрешности. Также разделились положительное и отрицательное мнения о другом кумире националистов, Симоне Петлюре — по 30%.
При этом, согласно данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, за последний год отношение украинцев к «стране-агрессору» улучшилось. В ходе исследования 10% граждан Украины сказали, что относятся к России «очень хорошо», а 38% — «в основном хорошо», и лишь 32% выбрали варианты «очень плохо» и «в основном плохо».
Таким образом, хотя киевские пропагандисты и некоторые московские маловеры настойчиво пытаются убедить нас в обратном, украинская геополитическая партия далеко ещё не завершена.
Есть Украина предателей-манкуртов, извращенцев-«активистов» и захватившей власть преступной камарильи. А есть Украина глубинная, народная, уставшая от ненависти и вражды, посильно сопротивляющаяся временщикам.
Её обязательно необходимо видеть, очень важно не прекращать с ней доброжелательный и серьёзный диалог. И на русском, и на украинском, и на любом ином удобном для граждан многонациональной Украины языке. Но это уже вопрос не к Киеву, а к Москве.
Читайте также: В Польше отморозки пытались сорвать концерт ансамбля российской армии (ВИДЕО)
Константин Кеворкян, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Нацбанке Украины озвучили размер выплат по госдолгу
Украина в 2019–2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.
Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Vox Ukraine.
«И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное», — сказал глава Нацбанка.
По его словам, НБУ рассчитывает, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться до Рождественских праздников.
Читайте также: По голове «кирзачом»: экс-комбат «Торнадо» избил себя в СИЗО (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Париж – за колбасу!
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Переписываются законы в Думе», — Симоньян прокомментировала ситуацию с гражданством для беженцев с Донбасса
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Госдума внесет поправки в законодательство, которые действительно упростят получение российского гражданства для жителей Донбасса и русскоязычных соотечественников за рубежом.
«Сейчас, я знаю, переписываются законы в Думе. Я очень надеюсь, <…> что они перепишут их, и не окажется, что бумажки нужно складывать не по правую руку, а по левую. Что они перепишутся так, что этот ад прекратится», — сказала Симоньян в программе «Право знать» на канале ТВЦ.
Она пояснила, что уже несколько лет занимается этой проблемой.
«Я столкнулась с людьми, украинцами в первую очередь, с беженцами с Донбасса, и пыталась помогать одной очень большой семье, и для меня стало очевидным, насколько это унизительно, неправильно, как мы поступаем по отношению к этим людям», — сказала Симоньян.
По ее словам, за четыре года удалось добиться для этой семьи только получения вида на жительство. Закон написан так, что люди не могут жить в России легально, подчеркнула главред МИА «Россия сегодня» и RT.
Она отметила, что преодолеть демографический кризис в России и дать экономике рабочие руки можно за счет русскоязычных соотечественников, которые хотят получить российское гражданство, жить здесь и платить налоги.
«У нас уже миллион беженцев с Донбасса и так, которые здесь живут, где-то работают, сняли жилье. Единственное, что им нужно, чтобы мы дали им возможность легализоваться», — сказала Симоньян.
Ранее стало известно, что комитеты Госдумы по делам СНГ и развитию гражданского общества по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина разработают изменения в законодательство, которые позволят упростить процедуру получения украинцами гражданства России.
Читайте также: Прилепин жёстко ответил на обвинения Стрелкова, обвинив его во лжи
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Ещё один идиот вчера прилетел в Украину с одной извилиной о ядрён-батоне. Пусть посмотрит по сторонам, куда он попал.