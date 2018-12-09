Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2018

Недавно в Харькове была создана общественная организация «Российская диаспора в Украине», которая собирается всеми доступными силами бороться с Россией.

Один из её основателей, Алексей Антипов, обозначил цели сообщества: «Мы готовим документы о том, что российская власть преступна… Будем проводить акции, чтобы сплотить украинское общество, но без российской символики.

Мы даже сейчас инициируем принятие закона о запрещении российской символики. Россия пыталась добиться раскола на языковой почве, но достигла цели только частично».

По словам Антипова, организация уже насчитывает порядка 350 сторонников, которые сообщили об этом в социальных сетях.

Многие наблюдатели справедливо отмечают, что официальная русофобия на Украине есть явление идеологическое, активно подпитываемое оголтелой пропагандой.

В пропаганде существует приём массового заражения истерией; наглядный пример — беснующиеся толпы на стадионах во время выступления Гитлера (он одним из первых начал использовать громкую электрическую подзвучку своего голоса) или современных эстрадных звёзд.

Однако в создании истерии виноват не только громкий звук или световое оформление, но и собственный настрой пришедших на мероприятие людей, готовность слиться с чужой волей. И этот настрой украинская пропаганда старается поддерживать в постоянном тонусе.

Если мы посмотрим на вроде бы протрезвевших или разочаровавшихся активистов Евромайдана, то пропаганде достаточно щёлкнуть пальцем (например, напомнить о жертвах «небесной сотни»), чтобы в считаные секунды вернуть «заблудших» в исходное истерическое состояние.

Так, поддаваясь влиянию толпы, и некоторые русские провозглашают себя политическими украинцами, начинают стесняться своего родного языка, ненавидят Россию, считая её дикой и варварской страной (притом что по уровню развития РФ уже недосягаемо обогнала Украину, а её столица числится в десятке лучших городов мира).

Любопытна с психиатрической точки зрения дискуссия, которая разгорелась в Николаевском облсовете вокруг слова «русский» в названии местного драматического театра.

Некий местный активист «Зеленого руха» Малицкий заявил, что усматривает в самом слове «русский» угрозу сепаратизма: «Если бы он был частным театром, в названии все могло бы быть, но он государственный. „Зеленый Рух” потому и подписался под этим обращением, что мы выступаем против сепаратизма, который сегодня вновь на марше, который нужно остановить».

В защиту названия театра выступил человек с чисто украинской фамилией, бывший директор театра господин Кравченко, который резко возразил: «Что вы делаете? Когда вы уже будете книги сжигать и библиотеки? Что вам даст переименование театра?» А вот поддержала требования «активистов», судя по имени и фамилии, — эталонная русская, председатель комиссии Николаевского облсовета по культуре Надежда Иванова.

Подобное угодничество «вчерашних русских» раздражает даже самых закоренелых украинских националистов, требующих, чтобы новые рекруты стали манкуртами безо всяких исключений и льгот.

Например, украинский писатель-националист и общественный деятель Юрий Руф прямо заявил: «Не может быть русскоязычного продукта. Когда украинские националисты, обвешанные чёрно-красными флагами, идут по улице, а у них из колонки орёт русский рэп, это идиотизм.

Этого не должно быть. Русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Они должны быть вытеснены из среды… А кто не хочет так — они должны быть выкинуты за поребрик».

Возможно, во времена Третьего рейха некоторые евреи тоже пытались приспособиться к меняющейся жизни на своей родине, в стремительно нацифицирующейся Германии, однако впереди их — и «хороших», и «плохих» — ждала чудовищная участь.

Нынешняя Украина проводит абсолютно внятную политику насильственной украинизации, лингвоцида и ассимиляции — в первую очередь русского и русскоязычного населения.

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И здесь комплексы неполноценности отдельных русскоязычных «активистов», желающих вырасти в сверхлюдей и арийцев (которые, как известно, говорили на древнеукраинском языке), вступают в противоречие со здравым смыслом всего многонационального народа Украины.

Народное сознание в принципе консервативно, тем более в реалиях нынешней Украины так мало хорошего, что правительственная пропаганда порою лишь бессильно захлебывается злобным лаем. Недаром сказано: если вам кажется чуждым язык, на котором разговаривает большинство окружающих вас людей, их национальные герои, их устоявшаяся история, — это вы оккупанты, а не они.

На Украине опубликованы результаты свежего исследования языковой ситуации, проведенного общественным движением «Пространство свободы», которое, как и положено организациям подобного рода «активистов», борется за уничтожение русского культурного пространства на Украине.

Согласно их исследованиям, украинским языком в повседневной жизни пользуется лишь половина населения страны, хотя обязаны, по мнению «шпрехенфюреров», не менее 68% (считается, что столько в стране этнических украинцев). Кстати, согласно результатам исследования, проведенного несколько лет назад американским Институтом Гэллапа, на русском языке в быту предпочитают общаться целых 83% жителей Украины.

И вот этих людей мытьём и катаньем заставляют переходить на повсеместное использование украинского языка. В докладе «Пространства свободы» с гордостью сообщается, что на мову принудительно переведен учебно-воспитательный процесс в 92% школ и 95% детских садов. Но там, где влияние стукачей-активистов и националистического государства сталкивается с проблемой свободного выбора, — например, в интернете — картина меняется радикально.

Среди сотни наиболее популярных на Украине онлайн-ресурсов — лишь 10% украиноязычных. С массовой культурой дела для авторов доклада обстоят еще хуже: украиномовный продукт занимает всего 6% среди популярных в Сети песен, 8% — среди видео и 2% — среди компьютерных игр. Более 60% сайтов украинских предприятий не имеют украинских версий ввиду их очевидной неэффективности.

Несмотря на все усилия бандеризированного образования и неумолчный лай подконтрольных СМИ, никак не удаётся безоговорочно навязать гражданам Украины и новую националистическую мифологию.

Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты очередного опроса, посвящённого оценке гражданами Украины заслуг различных исторических фигур.

Выяснилось, что лучше всего украинцы относятся к воссоединителю Украины с Россией гетману Богдану Хмельницкому (73%). На втором месте оказался историк Михаил Грушевский (68%), который, как мы помним, советскую власть тоже в конце концов принял. Около половины опрошенных уважительно относятся не только к Ивану Мазепе, но и к Петру Первому (43%) и даже Леониду Брежневу (47%).

А вот сделать общенациональным героем Степана Бандеру властям пока не удалось: положительно к нему относятся лишь 36% населения, а отрицательно — 34%. Разница в пределах погрешности. Также разделились положительное и отрицательное мнения о другом кумире националистов, Симоне Петлюре — по 30%.

При этом, согласно данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, за последний год отношение украинцев к «стране-агрессору» улучшилось. В ходе исследования 10% граждан Украины сказали, что относятся к России «очень хорошо», а 38% — «в основном хорошо», и лишь 32% выбрали варианты «очень плохо» и «в основном плохо».

Таким образом, хотя киевские пропагандисты и некоторые московские маловеры настойчиво пытаются убедить нас в обратном, украинская геополитическая партия далеко ещё не завершена.

Есть Украина предателей-манкуртов, извращенцев-«активистов» и захватившей власть преступной камарильи. А есть Украина глубинная, народная, уставшая от ненависти и вражды, посильно сопротивляющаяся временщикам.

Её обязательно необходимо видеть, очень важно не прекращать с ней доброжелательный и серьёзный диалог. И на русском, и на украинском, и на любом ином удобном для граждан многонациональной Украины языке. Но это уже вопрос не к Киеву, а к Москве.

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Константин Кеворкян, Украина.ру