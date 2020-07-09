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Симоньян ответила на критику посольства США: Упустило прекрасную возможность промолчать

17:14. 9 июля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В США раскритиковали задержание экс-журналиста «Комерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Российский МИД в ответ посоветовал американцам заниматься своими делами.

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Напомним, по версии следствия, Сафронов передавал сведения составляющие государственную тайну, спецслужбам Чехии, при этом в конечном итоге секретная информация поступала в Вашингтон.

 

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Мосс, комментируя дело Сафронова, заявила, что аресты журналистов в России напоминают «кампанию против свободы прессы». Совершенно очевидно, что пресс-сек посольства США не особо интересовалась делом Сафронова, ведь в противном случае она бы знала, что его арест вовсе не связан с его журналисткой деятельностью.

 

Кроме того, говоря о «кампании против свободна прессы» в России (зпт) Мосс явно ошиблась адресом, так как игнорировать происходящее в самих Штатах уже попросту неразумно. Так, по данным организации «Репортёры без границ», только за последние дни в США зафиксированы 68 нападений на представителей СМИ со стороны представителей правоохранительных органов. При этом правоохранители не стесняются использовать против журналистов слезоточивый газ и резиновые пули. Даже пропагандистская прозападная телерадиокомпания DW называет происходящее в Соединённых Штатов беспределом.

 

На слова Мосс жёстко отреагировала главред RT Маргарита Симоньян.

 

«Посольство США в Москве в очередной раз упустило прекрасную возможность промолчать. Арест за арестом — это у вас, идиоты. 58 журналистов задержано за время беспорядков. Еще более 470 — пострадали. Закройте уже пасть, правда» — написала она в своём ТГ-канале.

 

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