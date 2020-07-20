Новости Украины и Новороссии 20 июля 2020
- 11:35 Дайте мне гарантии и я вернусь в Россию!.
- 09:46 Богами и пророками евреев были предки украинцев.
- 09:02 Сегодня ДНР откроет границу с Украиной.
- 02:30 «Пехотинец Путина»: Почему Кадыров вновь грозит Зеленскому и при чём здесь руководство украинской полиции (ВИДЕО).
- Вчера 22:17 Xpoники недогосударства.
- Вчера 20:38 Мэрская династия: Кличко сделал неожиданное заявление об амбициях сына.
Дайте мне гарантии и я вернусь в Россию!
Дайте мне гарантии и я вернусь в Россию!
С 2014 года ряды украинских карателей на Донбассе стали пополняться боевиками с российскими паспортами. Некоторые из них поехали на Украину за боевым опытом, чтобы потом устроить Евромайдан в России. Для других гражданская война на Украине стала соблазном легкой наживы или способом избежать в России уголовного наказания. Некоторые такие бывшие россияне, — как уроженка Ставрополья Юлия Толопа, снайперша из карательного батальона «Айдар», — смогли получить украинский паспорт. Толопа еще и вышла замуж за карателя-украинца, сейчас зарабатывает деньги в бизнесе по оказанию помощи отставным карателям. Но Толопе крупно повезло. Остальные «патриоты Украины» из России на себе испытывают мудрость древнего изречения «Рим предателям не платит». Киевский режим распростер объятия желающим повоевать в АТО россиянам, а потом выкинул на улицу без средств к существованию и государственной поддержки.
«Заукраинец"-неонацист Александр Валов в 2014 году сбежал на Украину от уголовного преследования за преступления хулиганского и экстремистского характера. Валов пропагандировал в родном Мурманске идеи «поморского национализма» и отделения региона от России, выступал против празднования Дня Победы, разжигал ненависть к уроженцам Кавказа и Средней Азии, провоцировал конфликты с «нерусскими» и сотрудниками правоохранительных органов. Валов на Украине показал свой военный билет, где указано, что он сержант запаса Российской армии, военно-учетная специальность «разведчик». Его приняли в неонацистское формирование «Азов» (запрещено в России), отправили в АТО. В январе 2015 года Валов в составе «Азова» выполнял «боевую задачу по отвлечению российских войск от Мариуполя», — иными словами, уничтожал инфраструктуру и гражданское население села Широкино, за что получил медаль ВСУ. Валова в итоге комиссовали из-за множественных ранений в голову, отправили в украинский тыл. Однако надежды перебежчика на признание Украиной его военных заслуг быстро улетучились. Ему отказали не только в украинском гражданстве, но и в дающем льготы статусе участника боевых действий (УБД). УБД по закону Украины могут получать только служащие ВСУ, Нацгвардии или других силовых структур, а там могут служить только граждане Украины.
По словам Валова, отказ в украинском гражданстве он получал из канцелярии президента Украины Петра Порошенко девять раз. Не имея украинского гражданства, не владея украинским языком, Валов на Украине был обречен на участь бездомного и безработного нищего, к тому же страдающего от полученных в АТО контузий. Валов стал нищенствовать в Киеве. От голодной смерти на улице Валова спасла его знакомая украинка Юлия, с которой Валов потом стал жить вместе. Официальный брак с Юлией давал Валову шанс получить госрегистрацию на Украине. Однако потенциальный украинец Валов оказался служившим в Российской армии гражданином России, то есть возможным российским шпионом. Когда Валов и Юлия подали заявление в ОРГС (украинский аналог ЗАГС), их паспортные данные оттуда передали в СБУ. Через некоторое время Валов узнал, что Россия объявила его в розыск.
Находясь под влиянием украинской пропаганды, Валов жил в страхе, что его похитят или убьют «российские диверсанты». Валов к тому же боялся, что СБУ его выдаст российским властям. В июне 2019 года Валов и его подруга запланировали просить убежища в Австрии. Для этого они купили авиабилет до Черногории, чтобы, когда будет пересадка в Вене, просить там политубежища. Побег Валовых потерпел крах уже в киевском аэропорту Борисполь — Валова просто не пустили в самолет. Валову как лицу без украинского гражданства миграционная служба Украины оформила для проезда в Австрию и Черногорию одноразовый проездной документ. Украинские чиновники то ли забыли, то ли специально не согласовали документ Валова с миграционными властями Австрии и Черногории. Иными словами, Валов вместо «посвидчення» получил филькину грамоту.
Валов решил бежать в Австрию по пешим тропам нелегальных заробитчан из Западной Украины. Он доехал из Киева поездом до Закарпатья, потом два дня через карпатские леса и реки добирался пешком до Словакии. Эмиграция Валова закончилась, когда он уже в Словакии на трассе остановил машину полиции и на смеси русского и наскоро усвоенного из разговорника словацкого попросил убежища. На подозрительного «беженца» надели наручники, отвезли в изолятор временного содержания города Подгородье (230 км от украинского Ужгорода). В изоляторе Валова кормили на те деньги, что словацкие полицейские изъяли у него при задержании, — около пяти евро. На допросах Валов сказал, что он россиянин, преследуется российскими властями, временно живет на Украине и ищет убежища в Австрии. На что услышал: «Мы не хотим, чтобы россияне нас в Словакии кормили „Новичком“». Словацкий суд признал Валова нелегальным трудовым мигрантом, наложил запрет на посещение Евросоюза сроком на пять лет и передал украинской стороне. Несколько суток Валов провел в украинском СИЗО, в голоде и антисанитарии. Украинский суд признал его виновным в незаконном переходе украинской границы и назначил штраф в 3 400 гривен (около 9 тыс. рублей).
Попытка получить убежище в Австрии лишила атошника Валова возможности просто съездить в Польшу на заработки, как это делают многие украинцы. Валов стал бояться, что его при переходе границы просто застрелят. На Украине царит экономическая депрессия, бывший «азовец» жалуется, что его не берут и на низкоквалифицированную работу. Пенсия за участие в АТО Валову не полагается. Валов ненавидит президента Украины Владимира Зеленского так же, как раньше ненавидел Петра Порошенко. Зеленский много раз обещал, что иностранцы — «защитники Украины» получат украинские паспорта в упрощенном порядке. Но без законодательной базы решения Зеленского имеют только рекомендательный характер. Верховная рада всю летнюю сессию рассматривала проект закона, который обеспечивает упрощенную процедуру получения гражданства Украины для атошников-иностранцев. Рассмотрение какого-то результата не имело.
Летняя сессия Верховной рады заканчивается 17 июля.
«Если проект так и не поставят больше на голосование (ставлю на это 90% вероятности), то все обещания Зеленского об упрощении принятия добровольцев в гражданство превратятся в тыкву, как карета из сказки про Золушку», — пишет Валов.
Атошник из России все еще верит, что Украину спасет новая «революция достоинства», которая приведет к власти настоящих «патриотов Украины». Зеленского, Порошенко и даже Юлию Тимошенко Валов всерьез считает мешающими жить Украине «друзьями Путина». «Живя на Украине, мне кажется, что я так и не уезжал из РФ», — пишет в Facebook неонацист. Из-за российского гражданства Валова у подруги Валова происходят постоянные проблемы — ее нередко называют «российской шпионкой».
Судьба проживающего на Украине жителя Новочеркасска Сергея Лошкарева очень похожа на украинские злоключения мурманчанина Валова. В родной Ростовской области Лошкарев одно время был экозащитником в рядах иностранного агента «Экологическая вахта по Северному Кавказу», выступал против проведения Олимпиады в Сочи. Затем «эколог» Лошкарев переквалифицировался в казака. Он сменил фамилию на Ажинов, создал на YouTube блог «Сергей Белогвардеец», где пропагандировал идеи нацистского преступника Петра Краснова. В январе 2014 года Лошкарев-Ажинов ездил в Киев на Евромайдан. После возвращения в Россию он вступил в запрещенный в России «Правый сектор» и призвал главаря «Правого сектора» Дмитрия Яроша устроить «революцию достоинства» на юге России. Лошкарев был осужден за призывы к терроризму, кроме того, у него дома нашли незаконное оружие.
Отсидеть полный срок Лошкареву не дали его прошлые «экологические» связи — иностранный агент «Мемориал» признал его политическим заключенным и начал кампанию поддержки. Выйдя условно-досрочно в 2015 году, Лошкарев сбежал на Украину. Его попытки зарабатывать деньги на псевдоказачьей антироссийской пропаганде в своем видеоблоге потерпели крах — таких «пропагандистов» на Украине полно и без него. К тому же Лошкарев так и не выучил украинского языка. Смесь ростовского говора с украинскими словами, на которой Лошкарев обращается к украинской аудитории, вызывает смех как у украинцев, так и у россиян. Многим украинцам язык Лошкарева напоминает псевдоукраинский суржик экс-премьера Украины Николая Азарова. Азаров для боевиков «Правого сектора» и других националистов — крайне токсичная фигура, сравнения с Азаровым для Лошкарева оказались не на пользу. А связи Лошкарева с «Правым сектором» и его интернет-активность оттолкнули от этого российского правосека более здравомыслящих украинцев. В итоге Лошкарев оказался обречен на жалкую участь. Без знания украинского языка, без украинского гражданства и с «правосековским» прошлым его не каждый возьмет и мойщиком посуды в дешевое кафе.
Лошкарев-Ажинов умоляет власти России дать ему вернуться на Родину, чтобы начать новую жизнь. Вот текст его обращения, опубликованного весной:
«Я не предавал Родину ради денег — только ради собственной глупости. Я просто надышался дыма на Майдане. Украина мне ничего не дала! Она даже не дает мне собачий паспорт дурака-беженца, чтоб я мог устроиться дворником или мойщиком туалетов. Работать чернорабочим по гроб жизни, унижаться — это мои тридцать иудиных сребренников. Ненавижу себя! Зачем я связался с этими майданами, казачествами, политикой? Я готов признать вину, за свои видеоролики в поддержку Украины в 2014 году и раскаиваюсь за их изготовление. Дайте мне гарантию, что не будет реального срока, и я вернусь в Россию! Надоела такая жизнь! Обещаю никогда больше ни слова ни сказать, ни написать в отношении российской власти и вообще политики».
https://eadaily.com/ru/news/2020/07/16/patrioty-ukrainy-iz-rossii-v-nezalezhnoy-terpyat-unizheniya-i-nishchetu – цинк
Долго же до них доходило, хотя казалось бы, пример чудесной судьбы побиравшегося актера Пашинина был перед глазами. Да и сбежавший с Украины человек выдававший себя за Аркадия Бабченко, тоже как бы намекает на перспективы таких деятелей на Украине. Про убитых Вороненкова и Шеремета и вовсе говорить неудобно.
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Богами и пророками евреев были предки украинцев
"Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле", – пишет в своей новой книге "Славные предки украинцев" Сергий Пиддубный, (2019 год, 256 стр, 199 грн).
"Вторая часть имени библейского Нимрода – род – однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» – Днепровский род".
В аннотации говорится: "Вы до сих пор считаете, что украинцы молятся придуманным евреями богам и святым?
Исследователь праукраинской истории и языка Сергей Поддубный приводит железные аргументы, что наоборот – богами и пророками евреев были предки украинцев.
Тоже самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история. Это наша правда, слава и сила!".
"Книга повествует о могучем народе – народе-творце, народе – победителе и народе-сеятеле с по-меньшей мере трехтысячелетней историей"
(с) Эдуард Долинский https://www.facebook.com/eduard.dolinsky, глава украинского Еврейского комитета
Прекрасно все.
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Сегодня ДНР откроет границу с Украиной
Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между ДНР и оккупированной Киевом территорией будет осуществлять пропуск людей 20 июля.
Об этом заявили в Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«Сообщаем, что 20 июля 2020 года КПВВ „Еленовка“ будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд», — говорится в сообщении.
Въехать смогут не все: для въезда в ДНР нужно разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Киеву.
При этом все лица, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация не является домашней или добровольной — она обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.
О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни власти Республики сообщат дополнительно. В последний раз КПВВ «Еленовка» открывался 17 июля, это вызвало рост заболеваемости в Республике и границу было решено закрыть.
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«Пехотинец Путина»: Почему Кадыров вновь грозит Зеленскому и при чём здесь руководство украинской полиции (ВИДЕО)
Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил вдруг припомнить Владимиру Зеленскому историю шестилетней давности. Тогда авторы «Квартала 95» нанесли Кадырову оскорбление, высмеяв его плач во время молитвы.
Зеленский извинялся, а глава Чечни даже год назад эти извинения вроде принял. Однако сейчас его риторика снова стала угрожающей.
Как утверждаетт украинское издание «Страна», вероятно, это связано не столько с некой кровной обидой Кадырова, сколько с попыткой вывести Зе на диалог с Россией и не допустить окончательного скатывания ситуации во времена Порошенко.
Как «Квартал» Кадырова оскорбил
Эта история началась в 2014 году. В октябрьском эфире авторского шоу «Чисто news» Зеленский анонсировал юмористическое видео с участием главы Чечни. Речь шла о якобы «реакции» Рамзана Кадырова на снос памятника Ленину в Харькове.
В «Квартале» взяли ролик, на котором Кадыров плачет и наложили на него звуковую дорожку, будто он сожалеет о сносе памятника вождю мирового пролетариата.
«Ленина свалили… 80 лет прожили и такого не видели. Фашисты, бендеры», — «говорит» в кадре глава Чечни.
В качестве аудио «кварталовцы» использовали голос пенсионера, который реально плакал при виде сваленного монумента. Посмеявшись таким образом и над стариком тоже.
После выхода ролика начались проблемы.
Сторонники Кадырова заявили о том, что видео с лидером Чечни, которое смонтировали у Зе, было снято на молитве. Причем, как потом стало известно, это была памятная молитва по отцу Кадырова, который погиб в теракте 9 мая 2004 года.
То есть Зе оскорбил вдобавок ещё и память отца лидера Чечни. Что у мусульманских народов является тягчайшим проступком.
После этого депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев посоветовал будущему президенту Украины «готовиться к земле».
«Она холодная, скользкая, смотри не поскользнись», — посоветовал парламентарий.
Зеленский после этого оперативно извинился. Причём даже несколько раз. Правда, не перед Кадыровым.
Извинения, которых не было
Впервые Владимир извинился почти сразу — через пару дней после выхода программы. Правда, персонального извинения в адрес Рамзана не прозвучало.
«Я, честно говоря, не знал, что это видео как-то связано с похоронами. Сначала была именно такая информация. Независимо от того, о каком политике идёт речь — господине Кадырове, Путине, Порошенко — над подобными вещами просто не шутят. Я сказал: если это так, извините меня. И даже несмотря на то, что это оказались не похороны, а мусульманское священнодействие, я уважаю все религии, над святым не смеялся бы. Поэтому я сказал: я приношу извинения всем, кого обидел, всем мусульманам», — сказал Зеленский через несколько дней после выхода скандального шоу.
Также Зе заявил в интервью СМИ, что ролик монтировал не он лично и до выхода в эфир его не видел — поэтому не мог знать предыстории видео с Кадыровым.
«У ребят, режиссеров, была задача — найти известных людей, которые плачут или смеются, а они случайным образом попали именно на этот ролик. Уверен, что над святыми вещами никто не стал бы глумиться. Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь», — сказал Зеленский.
Правда потом, на вопрос журналиста «КП в Украине», Зе сказал, что вообще не извинялся перед лидером Чечни.
«Лично перед Кадыровым — нет. Но я лично просил прощения перед всеми, кого обидел, — перед всем мусульманским народом», — объяснил основатель «Квартала».
То есть уже тогда было понятно, что такие извинения Кадырова вряд ли устроят.
В 2018 году тему подняли снова. В интервью Дмитрию Гордону Зеленский в общем-то повторил старую аргументацию.
«В нашей программе „Чисто news” был какой-то видеоролик — я его не видел, не вёл тогда эту программу, ею занималась другая авторская группа.
Там даже речь не о нём шла, была какая-то нарезка видео, и в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили по этому поводу: мол, что вы думаете, как отреагирует мусульманский мир. Я ответил, что не знаю, в чём там суть, пересмотрю эту историю. Потому что тема религии — очень тонкая тема…
Да, и мне не хотелось бы на почве религии кого-либо обижать. И я сказал, что если наши ребята обидели кого-то из мусульманского мира, ведь они могли не подумать, не знать, то я за них хочу попросить прощения», — весьма запутанно прокомментировал ситуацию Зеленский.
Обращают на себя внимание два момента.
Первый — ложь Зе, который заявил, что «не вёл тогда эту программу». Однако выше приведено видео, на котором именно Владимир в студии объявляет о видео с Кадыровым.
Второй — это, собственно, отсутствие персональных извинений перед Кадыровым, которого высмеяли во время молитвы, что для мусульман является оскорблением религиозных чувств.
Видимо шоумен не хотел публично извиняться перед главой Чечни, чтобы не навлечь на себя критику на Украине.
Впрочем, уже после избрания Зе президентом в 2019 году пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов дал понять, что извинения приняты: «Если кто-то что-то смонтировал и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека».
Это может объясняться тем, что ещё в 2014 году непублично Зе пытался навести мосты с Рамзаном и сгладить неприятный инцидент.
К чеченцу — через «Молдована»
Как рассказали «Стране» источники в МВД, Зеленский осенью 2014 года пришёл на приём к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. И обратился к нему за помощью в улаживании конфликта с Кадыровым.
И тот действительно помог. Один из подчиненных Евдокимова, занимавший в период событий Евромайдана пост начальника киевского УБОПа Виталий Стрижак, организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), человеком, имевшим связи в криминальных кругах и не только.
На рандеву с «авторитетом» Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего заместителя Евгения Коваля. Обсуждение «мировой» затянулось на несколько встреч. Изначально Ериняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называл в беседе «Апти». После этого «Молдована» вывели на руководителя МВД. А затем и состоялся разговор с ним Зеленского, где тот принёс извинения Кадырову.
Помимо прочего, якобы, было договорено, что Зеленский вместе с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном.
«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — рассказывает источник в МВД.
По его данным, «Молдован» остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку. И вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского — кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в его Range Rover. Шоумена в машине на тот момент не было.
Кстати, именно после того у Зеленского, как говорят, и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем. Последний был осенью назначен первым замглавы Нацполиции.
«Придется ответить». Зачем Кадыров вспомнил об оскорблении
18 июля Рамзан Кадыров написал в Telegram пост, где внезапно решил прокомментировать заявление Зеленского в интервью Гордону, которое он дал в декабре 2018 года. По крайней мере, это следует из текста заявления, к которому прикреплён отрывок из видео.
«Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу.
Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», — пишет глава Чечни.
С одной стороны, требование вроде понятное — Зеленский, судя по тому, что мы писали выше, принес извинения Кадырову, но не публично. А публично, наоборот, пытался всячески «отпетлять». И президент Чечни решил поставить вопрос ребром.
С другой стороны — почему Рамзан вспомнил эту историю именно сейчас? Если вскоре после избрания Зеленского президентом, пресс-служба Кадырова опубликовала вполне примирительный пост (то есть, уже после выхода интервью Гордону).
Ответ на этот вопрос, возможно, скрывается во второй части поста Кадырова.
«Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко.
Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?
Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске.
Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите своё слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!», — внезапно завершил Кадыров.
То есть начав с личного глава Чечни перешёл на отношения Украины с Россией и Донбассом. И потребовал уже не перед ним лично извиниться, а позвонить Путину и помириться с Москвой.
Причины такого поворота проанализировал Telegram-канал «Политика Страны».
«В этом тексте основные — последние абзацы, а возмущение интервью Зеленского Гордону от декабря 2018 года лишь повод, чтоб эти абзацы написать (в конце концов ещё вечной 2019 года после избрания президентом Зеленского Кадыров весьма примирительно прокомментировал ситуацию с извинениями и интервью Гордону его никак не смутило).
А вспомнил сейчас о нем Кадыров с целью ещё раз в резкой форме донести Зеленскому то, о чем ему уже неоднократно в последнее время напоминает Кремль — игнорирование Киевом выполнения политической части Минских соглашений неприемлемо.
И никакого продвижения по Донбассу не будет, пока Украина не выполнит политическую часть.
И то, что движения нет — виноват Зеленский, который обманул своих избирателей.
Эту мысль в последние месяц Кремль доводит до Киева постоянно. Вот теперь и Кадыров подключился».
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Xpoники недогосударства
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Мэрская династия: Кличко сделал неожиданное заявление об амбициях сына
Сын мэра Киева Виталия Кличко, 20-летний Егор, решил пойти по стопам отца и баллотироваться в мэры Киева.
Об этом сам столичный градоначальник сообщил в воскресенье, 19 июля, на своей странице в Facebook.
«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — говорится в заметке.
Напомним, Верховная рада Украины во время заседания в среду, 15 июля, назначила проведение местных выборов на воскресенье, 25 октября 2020 года.
За постановление № 3809 проголосовали 326 народных депутатов. Согласно принятому документу, 25 октября состоятся очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.
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