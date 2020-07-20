Новости Украины и Новороссии 20 июля 2020

Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил вдруг припомнить Владимиру Зеленскому историю шестилетней давности. Тогда авторы «Квартала 95» нанесли Кадырову оскорбление, высмеяв его плач во время молитвы.

Зеленский извинялся, а глава Чечни даже год назад эти извинения вроде принял. Однако сейчас его риторика снова стала угрожающей.

Как утверждаетт украинское издание «Страна», вероятно, это связано не столько с некой кровной обидой Кадырова, сколько с попыткой вывести Зе на диалог с Россией и не допустить окончательного скатывания ситуации во времена Порошенко.

Как «Квартал» Кадырова оскорбил

Эта история началась в 2014 году. В октябрьском эфире авторского шоу «Чисто news» Зеленский анонсировал юмористическое видео с участием главы Чечни. Речь шла о якобы «реакции» Рамзана Кадырова на снос памятника Ленину в Харькове.

В «Квартале» взяли ролик, на котором Кадыров плачет и наложили на него звуковую дорожку, будто он сожалеет о сносе памятника вождю мирового пролетариата.

«Ленина свалили… 80 лет прожили и такого не видели. Фашисты, бендеры», — «говорит» в кадре глава Чечни.

В качестве аудио «кварталовцы» использовали голос пенсионера, который реально плакал при виде сваленного монумента. Посмеявшись таким образом и над стариком тоже.

После выхода ролика начались проблемы.

Сторонники Кадырова заявили о том, что видео с лидером Чечни, которое смонтировали у Зе, было снято на молитве. Причем, как потом стало известно, это была памятная молитва по отцу Кадырова, который погиб в теракте 9 мая 2004 года.

То есть Зе оскорбил вдобавок ещё и память отца лидера Чечни. Что у мусульманских народов является тягчайшим проступком.

После этого депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев посоветовал будущему президенту Украины «готовиться к земле».

«Она холодная, скользкая, смотри не поскользнись», — посоветовал парламентарий.

Зеленский после этого оперативно извинился. Причём даже несколько раз. Правда, не перед Кадыровым.

Извинения, которых не было

Впервые Владимир извинился почти сразу — через пару дней после выхода программы. Правда, персонального извинения в адрес Рамзана не прозвучало.

«Я, честно говоря, не знал, что это видео как-то связано с похоронами. Сначала была именно такая информация. Независимо от того, о каком политике идёт речь — господине Кадырове, Путине, Порошенко — над подобными вещами просто не шутят. Я сказал: если это так, извините меня. И даже несмотря на то, что это оказались не похороны, а мусульманское священнодействие, я уважаю все религии, над святым не смеялся бы. Поэтому я сказал: я приношу извинения всем, кого обидел, всем мусульманам», — сказал Зеленский через несколько дней после выхода скандального шоу.

Также Зе заявил в интервью СМИ, что ролик монтировал не он лично и до выхода в эфир его не видел — поэтому не мог знать предыстории видео с Кадыровым.

«У ребят, режиссеров, была задача — найти известных людей, которые плачут или смеются, а они случайным образом попали именно на этот ролик. Уверен, что над святыми вещами никто не стал бы глумиться. Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь», — сказал Зеленский.

Правда потом, на вопрос журналиста «КП в Украине», Зе сказал, что вообще не извинялся перед лидером Чечни.

«Лично перед Кадыровым — нет. Но я лично просил прощения перед всеми, кого обидел, — перед всем мусульманским народом», — объяснил основатель «Квартала».

То есть уже тогда было понятно, что такие извинения Кадырова вряд ли устроят.

В 2018 году тему подняли снова. В интервью Дмитрию Гордону Зеленский в общем-то повторил старую аргументацию.

«В нашей программе „Чисто news” был какой-то видеоролик — я его не видел, не вёл тогда эту программу, ею занималась другая авторская группа.

Там даже речь не о нём шла, была какая-то нарезка видео, и в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили по этому поводу: мол, что вы думаете, как отреагирует мусульманский мир. Я ответил, что не знаю, в чём там суть, пересмотрю эту историю. Потому что тема религии — очень тонкая тема…

Да, и мне не хотелось бы на почве религии кого-либо обижать. И я сказал, что если наши ребята обидели кого-то из мусульманского мира, ведь они могли не подумать, не знать, то я за них хочу попросить прощения», — весьма запутанно прокомментировал ситуацию Зеленский.

Обращают на себя внимание два момента.

Первый — ложь Зе, который заявил, что «не вёл тогда эту программу». Однако выше приведено видео, на котором именно Владимир в студии объявляет о видео с Кадыровым.

Второй — это, собственно, отсутствие персональных извинений перед Кадыровым, которого высмеяли во время молитвы, что для мусульман является оскорблением религиозных чувств.

Видимо шоумен не хотел публично извиняться перед главой Чечни, чтобы не навлечь на себя критику на Украине.

Впрочем, уже после избрания Зе президентом в 2019 году пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов дал понять, что извинения приняты: «Если кто-то что-то смонтировал и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека».

Это может объясняться тем, что ещё в 2014 году непублично Зе пытался навести мосты с Рамзаном и сгладить неприятный инцидент.

К чеченцу — через «Молдована»

Как рассказали «Стране» источники в МВД, Зеленский осенью 2014 года пришёл на приём к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. И обратился к нему за помощью в улаживании конфликта с Кадыровым.

И тот действительно помог. Один из подчиненных Евдокимова, занимавший в период событий Евромайдана пост начальника киевского УБОПа Виталий Стрижак, организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), человеком, имевшим связи в криминальных кругах и не только.

На рандеву с «авторитетом» Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего заместителя Евгения Коваля. Обсуждение «мировой» затянулось на несколько встреч. Изначально Ериняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называл в беседе «Апти». После этого «Молдована» вывели на руководителя МВД. А затем и состоялся разговор с ним Зеленского, где тот принёс извинения Кадырову.

Помимо прочего, якобы, было договорено, что Зеленский вместе с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном.

«Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении», — рассказывает источник в МВД.

По его данным, «Молдован» остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку. И вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского — кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в его Range Rover. Шоумена в машине на тот момент не было.

Кстати, именно после того у Зеленского, как говорят, и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем. Последний был осенью назначен первым замглавы Нацполиции.

«Придется ответить». Зачем Кадыров вспомнил об оскорблении

18 июля Рамзан Кадыров написал в Telegram пост, где внезапно решил прокомментировать заявление Зеленского в интервью Гордону, которое он дал в декабре 2018 года. По крайней мере, это следует из текста заявления, к которому прикреплён отрывок из видео.

«Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу.

Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», — пишет глава Чечни.

С одной стороны, требование вроде понятное — Зеленский, судя по тому, что мы писали выше, принес извинения Кадырову, но не публично. А публично, наоборот, пытался всячески «отпетлять». И президент Чечни решил поставить вопрос ребром.

С другой стороны — почему Рамзан вспомнил эту историю именно сейчас? Если вскоре после избрания Зеленского президентом, пресс-служба Кадырова опубликовала вполне примирительный пост (то есть, уже после выхода интервью Гордону).

Ответ на этот вопрос, возможно, скрывается во второй части поста Кадырова.

«Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко.

Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?

Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске.

Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите своё слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!», — внезапно завершил Кадыров.

То есть начав с личного глава Чечни перешёл на отношения Украины с Россией и Донбассом. И потребовал уже не перед ним лично извиниться, а позвонить Путину и помириться с Москвой.

Причины такого поворота проанализировал Telegram-канал «Политика Страны».

«В этом тексте основные — последние абзацы, а возмущение интервью Зеленского Гордону от декабря 2018 года лишь повод, чтоб эти абзацы написать (в конце концов ещё вечной 2019 года после избрания президентом Зеленского Кадыров весьма примирительно прокомментировал ситуацию с извинениями и интервью Гордону его никак не смутило).

А вспомнил сейчас о нем Кадыров с целью ещё раз в резкой форме донести Зеленскому то, о чем ему уже неоднократно в последнее время напоминает Кремль — игнорирование Киевом выполнения политической части Минских соглашений неприемлемо.

И никакого продвижения по Донбассу не будет, пока Украина не выполнит политическую часть.

И то, что движения нет — виноват Зеленский, который обманул своих избирателей.

Эту мысль в последние месяц Кремль доводит до Киева постоянно. Вот теперь и Кадыров подключился».

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