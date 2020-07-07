Они ТАМ есть! Предчувствие войны

В последние недели и дни, все чаще слышны призывы к войне, все чаще пишут о том, что война близко и к ней надо готовиться. Все так, война очень близко и готовиться надо, но надо понимать – война безвозвратно все меняет. Я, как и любой человек, побывавший в боевых действиях, не люблю войну, не вижу в ней необходимости, кроме одного варианта: ЗАЩИТА.

Если ты защищаешь слабых, если на тебя или твоих близких нападают, то действовать просто необходимо. Причем не обращать внимание на то, что это жестоко, что можно и мягче. Чем мягче ты будешь действовать, тем большие зверства жди от агрессора.

Тем не менее, война – это всегда упущенные возможности и вот именно о них я сожалею. Я не испытываю жалости к врагу, мне жаль, что сама ситуация так сложилась, что вместо того, чтобы встречаться с девчонками, заводить детей, строить и развиваться, тот парень решил, что ему надо меня или кого-то другого убить. В этот момент его судьба пошла по другому пути. Мне жаль, что так случилось, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы он уже не вернулся домой. Это жестоко? Возможно. Но только так заканчиваются войны – победой!

Дальше я хочу, чтобы вы прочитали мою заметку, которую написал в середине апреля 2015-го года. Донесите по возможности эти слова до матерей украинских солдат, до пацанов, которые считают, что мы враги и идут в ВСУ, чтобы сражаться с нами. Не мы враги, а те, кто посылает вас на верную гибель. Даже если вы сумеете вырваться живыми с Донбасса, вы навсегда погибнете как человек. Вы убьете свой шанс на нормальную жизнь, на семью, на возможность быть счастливыми. Над вами всегда будет висеть вопрос: «ЗАЧЕМ?»…

Запах войны http://voskhodinfo.su/panoram….ny.html

Тем, кто, сидя за монитором компьютера, радуется подбитому танку с «укропами», те, кто насмехается над сожжёнными заживо «колорадами», те, кто не успел окончить школу или просто не понял ничего в жизни, хотя, возможно, успел стать не только отцом, но и дедом, вряд ли это поймут. То, что в войне всегда обе стороны проигравшие. Побеждают политики и бизнесмены-твари, которые зарабатывают на этом политические очки и состояния. Солдаты и мирное население всегда в проигрыше.

Я сталкивался с оголтелой, полной ненависти толпой мудаков, которые говорили слова, за которые в реале бил бы очень долго, но я понимаю, что в этом виноваты не только они и их родители, но и пресса, и государство. И еще я понимаю, что все эти майданы, войны и санкции не нужны никому кроме тех, кто пытается растащить некогда самую могущественную страну по кускам, чтоб потом растерзать её своей ненасытной пастью.

Читай и думай, если есть чем. Что-то нарыл в интернете, что-то вспомнил свое…

Ты знаешь, как пахнет война?

Нет?

Я расскажу тебе.

Война – это кислый запах кордита, щекочущий ноздри, запах полыхающих соляры и резины, запах плавящегося от нестерпимого жара металла.

Это приторный, сладкий запах горящего жира. Человеческого жира.

Это запах неделю не стиранных портянок, вонь дерьма и мочи из отхожего места, в которое сперва бегали, стыдливо прикрываясь фанеркой или куском маскировочной сетки, а потом на это стало просто наплевать.

Война – это запах разлагающегося на солнцепёке трупа с тёмно-зелёной гнилостной венозной сетью и выклеванными птицами глазами, валяющегося у подошвы простреливаемой высотки, трупа, до которому никому нет дела.

Война – это запах дыма дрянных сигарет без фильтра, замешанный на перегаре от самодельного пойла, которым поминали ребят, не вернувшихся со вчерашней захлебнувшейся атаки.

Её запах – это запах печёных яблок, висящих на обугленной яблоне возле руин дома, в котором уже никто и никогда не будет жить. Она пахнет сгоревшими на корню налитыми колосьями хлеба.

Запах Войны – это спиртово-гангренозная вонь санбатов, окровавленных бинтов, втоптанных в грязь окопа пополам с гильзами, бинтов, которые не пригодились тому смешному рыжему пареньку из позавчерашнего пополнения – он просто умер от зазубренного осколка в живот.

Запах Войны – это запах дешевого одеколона, которым освежился твой сосед по нарам, побрившись перед своим последним боем.

Её запах – запах страха и лютой ненависти, на ментальном уровне.

И над всем этим – ароматы дорогой туалетной воды и сигар в кабинете политика, перебивающие запах типографской краски свежеотпечатанных денежных купюр.

Тебе нравится запах Войны, правда?

Тогда иди ТУДА.

А еще это запах крови и адреналина , и ненависть, ненависть, ненависть ко всему что что там за леском…

Землей еще пахнет. Свежевскопанной.

А в иных местах запах мокрой глины повсюду.

Характерного такого говнолина ох@енной липкости.

Когда на войне и ты чувствуешь запах, то ты живой, не ранен и даже не контужен.

А самый тяжелый запах – это запах безысходности (холодного пота) собственного тела, после того как ты выжил, а от тебя ничего не зависело и ничего не мог сделать сам.

Кисло-приторный запах тротила от взорвавшихся снарядов.

А еще любимый запах – это запах дымящейся сигареты и запах только что разогретой на костре каши из сухого пайка, которая в этих местах кажется вкуснее всяких деликатесов

Холодная каменная пыль, кислятина пота, табачный перегар, ружейка, адреналин с кровью, запах горячего песка с ветром по лицу… Вот нахрена я это с утра вспоминал!? И так в голове в уголке сидит и не хочет забываться…

Друг-медик говорит: Кровью, гноем пахнет. Кровь свежая, кровь засохшая, кровь стоялая, вся пахнет по-разному. Грязные бинты. Чистые бинты. Бинты из автоклава. Ссаные простыни, порезанные на бинты из сухожара или автоклава. Кетгут пахнет кислым. Шёлк пахнет соломой. Резиной пахнет. Трубки-перчатки. Первомур. Спирт. Фенол. Хлорка. И гной. Кал, слизь, моча. Горелая одежда. Пороховая гарь. Но её мало. Горелая резина. Пот. Пот лихорадящих. Пот тех кому страшно. Пот от того, что ты уже не успеешь, а боец ещё в сознании…

Друг-луганчанин говорит: Война!? У нас за окном второй год война. Это когда земля трясется от близкого взрыва, и жена бежит прятаться в ванную, а ты устал и просто лениво констатируешь: недолет. Это когда окна вылетают в квартиру, которую только убрали. Это когда у тебя над головой самоподрывается ракета с иглы потому что до самолета не достала, а ты вместо того чтобы остановиться с остервенением жмешь на газ при скорости 120 км по пустынному городу. Запах сгоревшей взрывчатки и сгоревшего дома соседа. Это когда сына хоронишь в 27, а сам продолжаешь жить. Вот что для меня эта проклятая война.

Это целая жизнь, пролетевшая за доли секунды в момент, когда ты успел накрыть собой жену и проговорил «мимо»

Хочешь почувствовать ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?

Война, ты чувствуешь? Пульс стал реже, кончики пальцев онемели и задрожали, взор обострился. Ты чувствуешь прилив сил? Теперь закрой глаза и глубоко вдохни через нос. Воздух, обжигающий и приятный уже только из-за того, что он существует, наполнен запахами. Миллионами запахов. Выделяется один. Или тебе просто кажется, что выделяется, на самом деле ты просто думаешь, что можешь его почувствовать. Наслаждайся. Ты знаешь, чей он. Теперь, как натасканный зверь ты будешь охотиться за ним. Это не любовь, не первый секс, не присяга на трон, не вождение дьявольски быстрой машины, не желание убить. Нет!

Это война. Никакой романтики, просто война. Просто пули, свистящие над головой, просто снаряды, взрывающиеся без всяких на то имеющихся у них причин. Просто пятидесятитонные«лёгкие» танки. Просто стены огня вместо деревень, сёл. Просто кровь на стенах каменных и кирпичных домов, чья-то кровь. Просто трупы людей около каждой воронки, на пути каждой десятой пули. Просто окровавленные калеки, зовущие на помощь, жаждущие скорейшего успокоения или смерти равнозначно. Просто чьи-то судьбы, как колосья, срезанные чьим-то серпом войны. А ты – следующий, кого ждёт она.

Запах войны… Это запах тех самых свежесрезанных колосьев. Бывало, в детстве, лежишь в поле на только что скошенном сене, аромат опьяняет, усыпляет, успокаивает. Счастье. Всё наоборот, точнее, тогда всё было нормально, это сейчас всё наоборот. Всё не так, неправильно. Война вам не наркотик, она не успокаивает, а встряхивает тебя. И если усыпляет, то навсегда. И колосья срезает не красивая деревенская девушка с песней на устах, а психопат с серпом в руках.

Тебе уже ничего не хочется. Ни к маме домой, ведь ты не ребёнок уже давно. Ни богатства, за эти несколько лет ты усвоил, что деньги – самое страшное оружие и будет пострашнее водородных бомб, землю застилающих ковров из отстрелянных патронов калибра 7.62 мм. Страшнее пучка чьих-то окровавленных волос на самом краю гусениц танка. Тебе не хочется курить, не хочется выпить водки и забыться, не хочется гарема красивых девушек, не хочется даже окончания самой войны. Ты не хочешь ничего. Ни-че-го!

Зачем ты убил десятки людей, зачем остановил их горячие сердца, жаждущие крови и разрушений? Зачем ты ночами напролёт сидел в своём штабе, готовил задания, зачем посылал на эти задания людей с такими же горячими сердцами, как у тех? Зачем всё это? Каков был смысл во всём этом?

Это смысл твоей жизни. А каков он, ты узнаешь через пару секунд. Выдыхай медленно. Очень медленно. Открой глаза. Чуть склонив вперёд голову, чуть прищурив глаза и улыбнувшись надвигающимся переменам, можешь идти в бой. Тебе скоро предстоит упасть в мягкие объятия земли и перестать называться человеком… Чувствуешь?Ты все еще хочешь на войну?

***

Граждане РФ, проголосовав «ЗА» поправки в Конституцию, отодвинули войну. Сплоченный народ победить невозможно, а наш противник не из тех, кто будет рисковать. Наш противник из тех, кто вносит раскол, кто, раскалывая, хочет нас ослабить, чтобы в случае войны русские воевали с русскими, как это сделано на Украине. И кто бы что ни говорил, а на Украине русские, которым отшибло честь и память, воюют с русскими, которые все это сохранили, а между ними простые русские люди, которые считают себя кем угодно, но не понимающие – за что им чаша сия?

И в какой-то степени могу согласиться с пропагандой – русские не придут! Русские просто никуда не ушли – это нужно понять тем, кто на ТОЙ стороне живет. Русские ТАМ есть! И они, осознав себя, сопротивлялись насколько умели. Мы проиграли бой, но не войну. И если иметь ввиду народ, живущий в РФ, то нам оказана огромная помощь, начиная от добровольцев, которые пришли сражаться в трудные для нас месяцы и годы, и заканчивая простой моральной и материальной поддержкой русских людей.

Не так давно одна моя знакомая, мнение которой дорожу, обвинила меня почти в шовинизме. Дескать нельзя писать только «русские» и помогать только «русским». Я не народность имею ввиду, не нацию. Я пишу о РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. На Донбасс с РФ не только славяне приехали, но все мы РУССКИЕ. Русский – это не «КТО», это «КАКОЙ». Десятки историй могу рассказать о не славянах, которые сами себя называли русские и которыми русский человек гордится по праву! Панфиловцы, стоявшие насмерть под Москвой в 1941-м году, набирались в Алма-Ате, в Казахстане. Они все были разных народностей, но разве есть тот, кто скажет, что они не русские?

Вы смогли оказать помощь тем, кто сопротивлялся и сопротивляется украинствующим нацистам. Вы оказали помощь семьям тех, кто погиб, сопротивляясь. И я называю их всех русскими, потому, что в цивилизационном понимании, в морали, которой они придерживаются, в отношении к справедливости – они русской цивилизации люди. Среди них есть молдаване, болгары, греки и немцы, есть славяне и есть азиаты, украинцами я их точно не назову, это будет от меня звучать как оскорбление.

Вы оказали помощь семье из Николаева, которые живут в Луганске. Несмотря на войну, на трудности и на то, что в ЛНР не платят материнский капитал, у них две дочки, рожденные после майдана.

Вы оказали помощь семье одесситов, которую с вашей помощью ранее удалось вывезти с подконтрольной Украине территории.

Вы помогли семье из Днепропетровска пережить карантинные месяцы. В семье пенсионерка, двое детей школьного возраста и их мама, которую полгода назад освободили из СИЗО, осудив и засчитав годы, проведенные в тюрьме. Отец девочек пропал без вести весной 2014-го года, но зная, ЧТО происходило в Днепропетровске, надежды на то, что он жив, нет.

Вы оказали помощь семье из Житомира. Глава семьи находился в СИЗО, в семье двое детей, у старшей девочки ДЦП. Мужика с СИЗО выпустили, но в таком состоянии, что во многом благодаря вашей помощи, семья смогла купить лекарства и он до сих пор жив.

Вы оказали помощь семье из Херсонской области. Родители оба погибли, трое детей находятся на попечении пенсионеров, дедушки и бабушки по отцу, по матери никого нет. Это они сильно удивлялись и не верили, что «аж с самой России» им помогают.

Один человек из Германии помог семье, которая живет, на Донбассе, но по ТУ сторону «ленточки». В семье было три сына, у старшего дети. Старший и младший сыновья погибли, средний на нашей стороне сражается. Их родители живут на подконтрольной Киеву территории с детьми старшего сына. Земляки к ним относятся с сочувствием, ну а власти… сами понимаете.

Вы смогли отправить помощь в Николаев, семье погибшего ополченца. Надеюсь получится их перевезти или на Донбасс, или в РФ. Пока не сняты коронавирусные запреты, говорить об этом рано.

Вы помогли семье из Луцка (Западная Украина), отец и сын погибли. Сын погиб, сопротивляясь майдану, отец погиб на Донбассе, во время боев за Дебальцево. У сына остался ребенок, живет с бабушкой-пенсионеркой. Мать решила не связывать судьбу с «сепаратистами» и уехала на ПМЖ в Италию. О сыне все же вспоминает по праздникам. Но новый год уже прошел, а до дня рождения далеко. Живут они в крайне трудных условиях.

Вы помогли «Якуту».Не в первый раз ему русские люди помогают. При деблокаде Луганска Владимир получил тяжёлое ранение, если бы не российские медики, которые оказали помощь в Ростове, а затем в Питере, не уверен, что он был бы жив: (https://ok.ru/profile/58976852…)

Спасибо Богу что есть такие люди

Я не перестаю удивляться доброте РУССКОГО человека, несмотря на тяжёлое положение в стране с корнавирусом, с работой, карантином. Русские люди прочитавши статью, моего друга Сергея (Лохматого) ОНИ ТАМ ЕСТЬ! оказали моральную и материальную помощь мне и тем людям которые там.

Я с Сергеем познакомился в 2015, после госпиталя меня ребята взяли в одну организацию, там был и Сергей. После того когда организация распалась Сергей, как мог, поддерживал меня и до сих пор помогает как может, спасибо ему за это. И конечно огромное спасибо вам мои знакомые и не знакомые мне РУССКИЕ люди, я специально говорю русские, потому что только РУССКИЙ человек поможет в беде, когда и у самого не всё гладко. Спасибо вам всем за помощь и добрые слова.

Сообщения от вас

(Выздоравливай успехов в работе). Спасибо большое я стараюсь, но не все зависит от меня, с вашей помощью я каждый месяц прохожу курс лечения поправится полностью я уже никогда не смогу, а вот чтобы не стало хуже с вашей помощью смогу.

Был перевод из Белоруссии. Беларусь спасибо огромное у меня просьба ко всем Белорусам, берегите свою страну, не допустите того, что произошло на Украине, ведь вы, как и мы РУССКИЕ люди.

(Дай Бог здоровья) Спасибо большое.

(Чем могу! Держитесь из Тольятти) Светлана спасибо огромное, иногда доброе слово лечит лучше любых лекарств.

(Помощь с Урала) Андрей спасибо огромное.

Паша поздравлял с Днем Победы. Спасибо Паша, 24 июня в России пройдет Парад Великой Победы.

Ну и мы в Новороссии думаю тоже его проведём. Еще раз спасибо вам всем!!! С уважением к вам Владимир (Якут)

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Кто может оказать помощь Якуту напрямую:

Карта Сбербанка РФ 4276 5209 7902 5125 Владимир Алексеевич С.

В июне один из зарубежных читателей Конта оказал помощь Якуту, огромная благодарность и от него, и от меня, и вообще – от всех нас!

Ваши сообщения:

«Для детей и стариков Донбасса» – спасибо

«Они ТАМ есть» – Они ТАМ всегда будут! Некоторым надо мозги прочистить, а некоторые и сами понимают.

«из Омска» – Спасибо Омск

«Нашим! Здоровья!!! Нижний» – Благодарю Нижний Новгород

«пусть кому-то будет немного легче» – Спасибо!

«Лохматый, твори Добро, поможем!» – спасибо. Стараюсь, хотя сам по себе я не очень добрый человек, завожусь с пол оборота, потом иногда жалею.

«Мира и удачи!» – всем нам!

«Питер с вами» – спасибо Северная Столица!

«Нашим из Тольятти» – спасибо Тольятти

«читатель Конта» – благодарю читатель

«Детям. Москва» – спасибо москвичам

«для Донбасса» – спасибо!

«Держитесь» – конечно будем держаться. И хоть нам нервы треплют всякие «путинсливщики», мы прекрасно знаем, что РОССИЯ за нас!

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ из Москвы» – Да, есть! И сделаю так, чтобы еще больше было!

«Владивосток с вами» – спасибо Владивосток, приятно что так далеко от нас, но знаете, помните и помогаете

«из Москвы» – спасибо москвичи!

«Тем, кому тяжелее» – трудный выбор, как всегда, надеюсь делаю правильный

«Держитесь, ребята!» – спасибо!

«Спасибо из Москвы» – мне за что? Это вам спасибо!

«Тем, кто остается Человеком. Калининград» – спасибо Калининград, в наше время остаться Человеком очень трудно, тем более под киевским режимом живя.

«Лохматый, твори добро и напоминай» – по мере сил творю

«Спасибо Вам за Вашу работу. Снежинск» – вам спасибо за ваше участие, без него не было бы этой моей работы

«Семьям погибших ополченцев. Ростов-Дон» – спасибо, сделал

«Нашим Maks2995, Питер» – спасибо Максим

«Помощь тем, кто ТАМ. Донбасс» – очень приятно, что на Донбассе тоже помнят о тех, кого ТАМ оставили мы. Донбассу и самому не легко, экономически, да и физически. Потому вдвойне приятно

«Питерцы с вами!» – Спасибо питерцы за участие, за помощь, за доброе слово

«Москали с вами!» – и вам москали огромное спасибо, не было бы вас, не стало бы и нас!

Несмотря на короновирус, вы смогли оказать посильную помощь. Я никогда не говорю о сумме, сколько смогли, столько и помогли. Прекрасно понимаю, что и так не олигархи помогают (у них свое горе, на Мальдивы не скатались), а обычные люди. Кто-то с карантином потерял доход, кто-то распечатал кубышку и сам не уверен в своем завтрашнем положении. Благодарю всех, кто смог помочь, кто поддержал словом, делом, просто пониманием.

Возвращаясь к первой части статьи, хочу сказать, что война действительно близко. И она не такая как в голливудских фильмах, а такая, как я описал. Показывайте этот текст почаще тем, кто призывает к свержению власти, кто хочет революцию, восстание и желает революционной романтики. Нет в этом романтики. Вообще нет! Кто может – показывайте этот текст навальнятам, левакам, змагарам, всем остальным, кто считает, что плохо живет.

Показывайте этот текст украинским мамочкам, благословляющим свое чадо на войну, да и самим «чадам» при возможности дайте прочесть. Никто из них не вернется героем или просто тем, кто уходил. Вернутся в цинковых гробах, а многие останутся в безымянных могилах по всей Новороссии. Вернутся калеки, которые не нужны девчонкам, вернутся с желанием умереть, потому, что увидят деяния свои. А нам будет просто жаль те возможности, которые они упустили, решив пойти воевать. Но только утраченные возможности, а не самих «хероев».

Кто может помочь людям, не потерявшим память и честь, оставшимся людьми, несмотря ни на что. Кто может помочь близким, погибших и тех, кто находится в политическом заключении, кто может оказать помощь тем, кто ТАМ есть:

Карточка «Сбербанк России»: 4276 5219 7344 7208

Яндекс-деньги: 410013477797584

Вебмани:

Доллар: Z933002199485

Евро: E454061128185

Любая ваша помощь найдет свою благодарность. Кто-то опять удивится, что «аж в самой России» знают и помнят, кто-то прочтет эту статью, которую вы помогли распространить. А кто-то призадумается над той правдой о войне, которую я написал.

Если ты сопротивлялся западным мразям, и семья твоя из-за этого пострадала, свяжись с нами через форму обратной связи на сайте ВосходИнфо, чем сможем – поможем. Но есть одно «НО» – это должен быть вопрос выживания. Нас не финансируют бизнесмены, нам не перечисляют олигархи, нам скидываются на помощь простые люди, работяги, пенсионеры и т.д. Мы, к сожалению, многим помочь не сможем. Потому помогаем тем, у кого крайняя нужда.

Просим помочь в распространении

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/oni_tam_est_predchuvstvie_vojny/2020-07-07-8345