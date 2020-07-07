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Американские эксплуататоры держат рабов-мигрантов в концлагерях!

11:45. 7 июля 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Многие поставленные в отчаяние жители латиноамериканских стран (а ведь там, как вспомним – КАПИТАЛИЗМ, РЫНОК !) не видят для себя иных возможностей к существованию как только попасть в "богатые, благополучные" США (вспомним еще раз – у кого еще мозги остались – ЗАКОН о неравномерном развитии при капитализме), где им придется – с разным статусом – работать на местных де-факто рабовладельцев (у "Южного парка" есть потрясающая по силе и трагизму серия на тему – "Последний из мексикан") – как правило под контролем орг.преступности – тут небольшой фоторепортаж из концлагерей мигрантов в Техасе, верхняя – Веслэйко,

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МакАллен


















P.S. есть и другая сторона медали – негры, по наущению и под руководством разных там "антидиффамационных лиг" и пр. (где их самих в рук-ве, разумеется, нет) отказываются от интеграции в созданное общество США, в т.ч., разумеется и от работы на него – так что надо кем-то их заменять. Трамп вякнул о причинах в самом начале волнений, но и его заткнули…


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10378660.html

Метки: Запад, мигранты, рабство, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5488 4460
    Женечка 7 июля 2020 в 12:44

    Ещё там и коммерческие тюрьмы есть, в которых заставляют заключённых трудиться на тех же хлопковых полях, что трудились рабы сто пятьдесят лет назад. За отказ от работы администрация имеет право увеличить срок, вплоть до бесконечности. Отправьте туда Хохла, предварительно выдав кирзачи и красный флаг. Его ж мечта.

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