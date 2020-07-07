Американские эксплуататоры держат рабов-мигрантов в концлагерях!

Многие поставленные в отчаяние жители латиноамериканских стран (а ведь там, как вспомним – КАПИТАЛИЗМ, РЫНОК !) не видят для себя иных возможностей к существованию как только попасть в "богатые, благополучные" США (вспомним еще раз – у кого еще мозги остались – ЗАКОН о неравномерном развитии при капитализме), где им придется – с разным статусом – работать на местных де-факто рабовладельцев (у "Южного парка" есть потрясающая по силе и трагизму серия на тему – "Последний из мексикан") – как правило под контролем орг.преступности – тут небольшой фоторепортаж из концлагерей мигрантов в Техасе, верхняя – Веслэйко,ДАЛЕЕ:МакАлленP.S. есть и другая сторона медали – негры, по наущению и под руководством разных там "антидиффамационных лиг" и пр. (где их самих в рук-ве, разумеется, нет) отказываются от интеграции в созданное общество США, в т.ч., разумеется и от работы на него – так что надо кем-то их заменять. Трамп вякнул о причинах в самом начале волнений, но и его заткнули…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10378660.html