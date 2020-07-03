... их исследованиям, «дистанционка» хоронит всеобщее образование, так как малообеспеченные семьи просто...переход на «дистанционку» может похоронить такое понятие как всеобщая грамотность....Итак, спустя месяц дистанционки в ...
... обучении. Понятно, что при дистанционке каналы сужаются, как сужается и их ассортимент... репетиторский опыт, категорически зарёкся насчёт дистанционки, потому что у этого есть... некие условия, чтобы дистанционка сработала бы хоть в какой-то мере положительно...
...ученик. Перегруз «образовательных» серверов, перегруз как учителей, так и учеников. А...» родителями ненужности учителей. Сначала всеобщая дистанционка, а потом – всеобщее, по «... коммерческая компания РФ мировыми паразитами как создана, так и ликвидирована. ...
...внедрена по всей стране. И как всё это совместить с приведёнными...что никаких выводов из опыта «дистанционки» власть не сделала (хотя уже...в школе в своё время как бы запретили, но она ...угроз в цифровизации не видят: дистанционка не вытеснит очного обучения, а...
... самолётами тоже не на «дистанционке». Так почему же мы ...канале («Человек и закон») каким-то чудом уже прошла ...повышается. Это игнорировать невозможно. Как ни крути, а небольшой правящий... ничего не надо, кроме как оставаться людьми, не растерять...
противодействие добра и зла пока что то не видно чтобы добро побеждает кругом одно зло
Так помоги добру.
Самоутилизируйся.
Чем меньше такого ЗЛА как ты тем больше добра.
Всё просто
Это ты олицетворение зла такие как ты расшатывают устои общества вас надо уничтожать поэтому мне рано утилизироваться