Кому может быть полезен дистанционный способ обучения? Он полезен тому, кто владеет предметом , и ему надо ознакомиться ещё с кое-какими нюансами темы; при этом данный человек должен иметь серьёзный опыт самообразования; он должен обладать и дисциплиной и желанием заниматься, иметь хорошее воображение, хорошо развитое смысловое восприятие, уметь самостоятельно мыслить, так как домысливать придётся много. Наверное, это ещё и не все необходимые качества, но даже из этого списка всё становится предельно понятно по данной теме.

Дистанционное обучение как профанация Карантин, связанный с коронавирусом, подтвердил этот тезис как нельзя более красноречиво, хотя я и ранее считал, что это так . Может быть, местами сомневался, но знал; знал на практике, знал и в теории.



Когда есть реальное присутствие учителя, восприятие является просто неисчислимо многоканальным, т.е. я даже не берусь перечислить достоверно все те многочисленные каналы восприятия, что участвуют в таком присутственном обучении. Понятно, что при дистанционке каналы сужаются, как сужается и их ассортимент.



Даже если вы смотрите визуально, то смотрите на узкое плоское поле, не можете подсмотреть у соседа, и даже надеяться на это не можете. Интерактивно? Но и так вам толком не передать вашу запись и трудно сформулировать вопрос. Это многомерная проблема: мы даже не знаем, чего мы не знаем, и единственное, что для нас достоверно — это вот то самое неимоверное сужение восприятия, которое вы не компенсируете ничем.

Знала ли педагогика об этом? А что она вообще знает – вот хороший вопрос! Как лженаука, она не подразумевает технологий вообще.



Разумные люди знают, что любая технология работает только в строго определённых условиях. Заглянув в любой техпроцесс, вы обязательно увидите указание строгих условий температуры, влажности воздуха, удалённости распылителя, порядок обезжиривания, температуры прессформы…



Ну ладно, это касается разных технических производств. Но разве условия восприятия не должны технологически учитываться при обучении? Почему педагоги этого не предполагали?

Присутствие реального учителя кровно необходимо любому ученику с недостатком ранее указанного опыта, а это практически все школьники. Значит, предложение дистанционнки — чистейшая профанация, которую должна была бы исключить любая наука об обучении; но, увы, педагогика — лженаука со всеми вытекающими, лженаука без малейшего сомнения; не имеющая ни одной рациональной идеи, и даже хоть сколько-нибудь проверенной.



Вы знаете, что никакие педагогические методики нигде и никогда не проверялись на практике? Они внедряются так, наобум, как покажется. И когда педагогам показалось, что дистанционное обучение возможно, то без всякого анализа и проверки (как всегда) принято на вооружение. Лженаука никогда не отрицает возможность.

А в изменённых условиях ученики оказались дезориентированными, не воспринимающими узкоканальной подачи, ну и, конечно же, не воспылавшими желанием (а что вы хотели ожидать?). Уже этого достаточно, чтобы понять: будет профанация.



Я вот лично, несмотря на весь свой огромный учительский и репетиторский опыт, категорически зарёкся насчёт дистанционки, потому что у этого есть причины, которые уже перечислены. Я пробовал это не по своей воле, а в силу отъезда ученика в другие края, и скажу не тая: это был ад.



Занятия настолько выпотрашивали сознание и психику, что далее уже ничего не мог. Думал: закончу, и поеду на велосипеде… Но нет, я уже оставался дома в очередной летний день, чтобы приходить в себя. Я ведь не имею в виду, что оттарабанил урок — и привет. Я имею в виду добиться результата. У ученика от этого тоже особых достижений не было, больше было мучений, чем сдвигов.



Возможно, с языковыми предметами как-то иначе; допускаю, хотя всё равно сомнительно. Не специалист. Увы, только математика, физика, химия и биология — всё чем владею. В сознании учеников почти ничего не остаётся. Не будем играть в «голого короля» в андерсеновском смысле, боясь признаться, что не получится качественно, если вообще хоть что-нибудь получится.

Да, были телевизионные уроки, и в 70-ые годы они имели огромное значение. Но это были ключевые уроки по каждой из тем, а не полный курс; это были довольно сложные постановки, а не преподаватель, пишущий на доске; и к этому нас специально готовили.



Сложность постановки — это главный аспект. Я помню сам, что перед восьмым классом по телевизору увидел урок по теме «электролитическая диссоциация», и сходу усвоил его, потому что были схемы, подаваемые во весь экран с параллельным голосом. Картины экспонировались, сменялись другими в разумный срок. Это была технология.



Надо сказать, что образование 70-ых зиждилось не на педагогике, а на академиках Академии Наук СССР, так как это они составляли нам программу. Вот поэтому технология и была. У самой же педагогики технологии не было, нет и не будет.

Лучше бы школьники во время карантина отдохнули и набрались сил, почитали бы книги, чем получать реальный вред вместо заявленной пользы, о чём, конечно же, не могла ничего предполагать педагогика.

А возможны ли были бы некие условия, чтобы дистанционка сработала бы хоть в какой-то мере положительно? Да. При условии, что заблаговременно была бы уже создана специальная социальная сеть учебного назначения, содержащая все необходимые материалы в необходимых форматах, о чём уже писалось ранее.



Увы, в современных условиях дистанционное обучение вообще невозможно, в современных не смысле технически, а в смысле подготовки учеников, если это вообще можно назвать подготовкой.



Дистанционное обучение было бы возможно в некоторой степени при соблюдении условий, как то: наличие специальной социальной сети и правильного формирования смыслового мышления.



Ну, а сейчас пока по факту вышла полнейшая профанация, и это обидно. Ну и, конечно же, характер подготовки учеников должен был бы быть в значительной степени другим: ни рабочих тетрадей (мягких учебников с заполнением и подчёркиванием); ни лишних предметов типа ОБЖ, МХК и ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА; ни подготовки к ЕГЭ или ОГЭ в течение всего года, а то и двух; ни каких-либо вообще тестовых принципов (выбери вариант ответа).

О. Басин



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