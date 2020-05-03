«Дистанционка» хоронит всеобщее образование в России и мире
На фоне активизации цифровиков в образовании, ведущее американское аналитическое агентство Pew Research Center и руководители американских образовательных организаций бьют тревогу.
Согласно их исследованиям, «дистанционка» хоронит всеобщее образование, так как малообеспеченные семьи просто не смогут обеспечить своим детям соответствующий уровень знаний, не смогут нанять репетиров и заниматься с ними достаточно времени из-за работы или ее поисков.
Зато у нас Дмитрий Медведев заявил, что «оптимизация образования» – это надолго.
Вчера, пока все ждали выступления Владимира Владимировича, во в властных верхах разразилась баталия касательно одного из главных факторов возмущения людей режимом «самоизоляции» – дистанционного обучения. Вначале замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко вроде как успокоил родителей, заявив, что дистанционное обучение не станет заменой классической школы, человеческий контакт очень важен.
К сожалению, во многих регионах сегодня мы наблюдаем в течение 7-10 дней такую активную работу в родительских сообществах – в различных мессенджерах рассылается информация, абсолютно искажающая ту работу, которая делается нашими законодателями и региональными министерствами образования и федеральным Министерством просвещения.
Пытаются сформировать позицию, что якобы сейчас дистанционным образованием будет полностью заменена классическая школа и мы никогда туда не вернемся", - рассказал Глушко на сессии "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования (ММСО).
Он отметил, что это "абсолютная неправда". Замминистра призвал коллег, работающих в регионах в системе образования участвовать в том, чтобы они
К сожалению, наш бывший премьер-министр, а ныне председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проспал выступление замминистра и до него не довели его позицию. А потому буквально через пару часов он вышел из сумрака и тут же попал во все родительские чаты, заявив, что система дистанционного образования не очень хорошо работает в условиях пандемии, но удаленное образование – это надолго.
То есть в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях вот экстремальных, когда наступила пандемия, она, конечно, пока только-только складывается. Но мы понимаем, что вот это удаленное образование, оно, по всей вероятности, может быть надолго", - цитируют Медведева РИА Новости.
Кто эти «мы» – не секрет. Дмитрий Анатольевич, Герман Оскарович Греф и ВШЭ уже давно продвигают оптимизацию образования с переводом ее на онлайн. Все это позволит серьезно сократить траты государства на образование – не нужно столько денег на ремонты и строительство новых школ, не нужно содержать столько учителей, не нужны повара и другой обслуживающий персонал в школе.
Все сидят дома, получают задания, смотрят ролики, что-то пишут, а организаторы осваивают бюджеты на внедрение «современных» методов и пишут красивые отчеты. Довольны все – правительство сокращает расходы, либералы могут продвигать свою повестку без всяких Навальных, а напрямую – через экран.
Не секрет, что среди учителей осталась кучу «ватников», которые и истории учат «неправильно», и литературе, а тут, все в ажуре – роль учителя сведена до минимума – дал задание и проверил его. В общем, голубая мечта Сороса времен «святых 90-х» по переведению русских детей к «правильным взглядам».
Есть, правда, там один существенный минус, который у нас стараются замолчать, но широко обсуждают на Западе, в том числе и в недавнем главном ориентире наших либералов – США.
Именно там, где дистанционное образование начали внедрять на месяц раньше, сейчас на уровне крупнейших аналитических центров, притом не сумасшедших типа Стратфор, а более чем адекватных, вроде пожалуй, самого вменяемого и одного из самых влиятельных американских аналитических центров, который занимается исследованиями социальных вопросов, общественного мнения, демографических тенденций в мире — Pew Research Center, приходят к выводу, что дистанционное образование – не для бедных. То есть с переход на «дистанционку» может похоронить такое понятие как всеобщая грамотность.
Итак, спустя месяц дистанционки в США, «Центр Пью» провел масштабный опрос нескольких тысяч родителей и учителей, какие они могут подвести итоги. И вышло, что родители из малообеспеченных семей больше всего обеспокоены и признаются, что их дети отстают в учебе на фоне закрытия школ по причине распространения COVID-19.
«Примерно две трети (64%) выражают, по крайней мере, некоторую озабоченность по поводу того, что их дети отстают в школе, а 28% сообщают, что они крайне обеспокоены (падением уровня образования). Такие данные приводит новое исследование аналитического центра Pew Research Center. Родители с более низким уровнем доходов выражают больший уровень обеспокоенности, чем родители из групп с более высоким уровнем доходов, по поводу того, что их дети потенциально могут отставать в учебе.
Результаты этого анализа основаны на данных ответов 94% родителей школьников, по утверждениям которых школы их детей в настоящее время закрыты на карантин. Исследование было проведено в то самое время, когда эксперты в области образования предупреждают, что обучению учащихся может быть нанесен ущерб в связи с повсеместным школьным карантином», - сообщают американские аналитики по итогам исследования во всех 50 штатах и округе Колумбия.
В чем же выражается данная обеспокоенность родителей и почему дети из бедных и средних семей не получают такое же образование, как средний класс и богачи? Оказывается все просто – хотя родители всех слоев населения и стараются объяснять детям уроки и искать дополнительные материалы, у них нет средств для найма хороших педагогов-репетиторов, которые бы могли объяснить физику или химию.
Но главное – в условиях, когда 27 млн человек потеряло работу и вопрос стоит не о том, чтобы заплатить пару тысяч долларов для учителя по истории, а найти работу, дабы заплатить кредиты и не пухнуть с голода, родители просто не могут уделять по 7-10 часов в день для занятия с детьми, особенно если их несколько.
Для тех родителей, кого не уволили, вопрос работы стоит еще острей и какая там дистанционная школа, когда надо пахать, что на удаленке, что руками, дабы менеджер не отправил тебя в компанию к 27 млн безработных. Добавим к этому тот факт, что США- один из лидеров по количеству матерей и отцов одиночек в мире, чем там не так давно гордились, рассказывая, как это правильно, что традиционный брак умирает.
«Сами родители – или другие взрослые в семье – тратят на обучение своих детей в ходе карантина также весьма неодинаковое количество времени. Около 70% родителей утверждают, что они или какой-то другой взрослый преподают большой (25%) или некоторый (44%) объем знаний своим детям помимо того, что преподается в школе.
Этот опыт несколько варьируется в зависимости от уровня дохода. С одной стороны родители с более высоким уровнем дохода не чаще, чем другие родители, утверждают, что они или другой взрослый в их домохозяйстве предоставляют своим детям дополнительное обучение или ресурсы сверх того, что предоставляется школой (наем репетиторов, самостоятельные дополнительные занятия).
В группах с разным уровнем доходов только около четверти родителей сообщают, что они предоставляют много дополнительного обучения или ресурсов, и около 40% в каждой группе говорят, что они предоставляют некоторый объем такого обучения.
Между тем, около 40% родителей с низким уровнем доходов признают, что их дети отстают в школе в результате мероприятий, вызванных вспышкой коронавируса. Для сравнения, о том же говорят лишь 21% родителей со средним уровнем доходов и 17% родителей с высоким уровнем доходов», - подводят итог в «Центре Пью».
- прокомментировал данную ситуацию Вашингтон Пост Майкл Кассерли, исполнительный директор Совета больших городских школ, организации, включающей 76 крупнейших городских государственных школьных систем страны. Он сказал, что онлайн-обучение, вероятно, не справляется со многими малообеспеченными семьями.
А теперь вернемся на Родину. Так ли уж сильно отличаются наши проблемы от американских и так ли сильно отличаются планы оптимизаторов нашего образования. О том, что дистанционная школа доводит родителей до истерик и уже открыты психологические службы для помощи родителям, не секрет.
Не секрет и то, что родители не могут преподавать физику, химию, иностранные языки на уровне педагога, как и то, что работающие родители в условиях кризиса не могут уделять по 10 часов на занятия, а и-за падения доходов не имеют возможности нанимать репетиторов для изучения предметов.
Не секрет и то, что за исключением крупных городов онлайн-уроки – редкость, а обучение сводится к сбрасыванию заданий и ссылок по которым дети либо сами, либо с родителями должны освоить материал, как сумеют. И да, не секрет, что в последний месяц среди самым популярных сайтов в поисковиках оказались сайты с готовыми домашними заданиями – то есть усвоения материала нет, от слова совсем.
И вот на этом фоне наши «светлоликие» оптимизаторы, среди которых теперь вынырнул главный оптимизатор медицины (т.е. сокращения коек, закрытия больниц, сокращения медперсонала и главное – массового закрытия инфекционных отделений «как на Западе» ) Дмитрий Анатольевич Медведев и продвигают инициативу «дистанционная школа – это надолго», а для этого внедряют новые ГОСТы.
Напомним, незадолго до своей отставки, в декабре 2019 года, Васильева смогла сделать сильный ход, утвердив новые ФГОСы, которые содержат четкие стандарты с точки зрения детализации и ясности требований к изучаемым предметам и полученным по ним знаниям, а также унификации образовательного пространства (в т.ч. – введения единых стандартов учебников).
Против инициативы экс-министра взбунтовались либералы из НКО Комитет гражданских инициатив (основана экс-министром финансов Алексеем Кудриным, нынешний руководитель – один из главных авторов разрушительной программы перехода СССР к «рыночной экономике» («500 дней»), глава фонда «Либеральная миссия», научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин), не менее либеральная Гильдия словесников, а также академик РАО, член Совета по правам человека, главный идеолог «формирования установок толерантности» (также он является председателем экспертного совета Еврейского Центра толерантности) в российском обществе, а также разработчик скандального форсайт-проекта «Детство-2030», предполагающего разрушение всех основ традиционного образования, семьи и превращение детей в воспитывающихся в инкубаторах киборгов, – Александр Асмолов.
Теперь Асмолов и компания идут дальше. «Уйдя» Васильеву и поставив на ее место свою креатуру в виде молодого «инноватора» Кравцова, они реализуют инициативу «ФГОС 4.0», главной задачей которой является полный демонтаж традиционной системы оценки и усвоения фундаментальных для каждого человека знаний.
Рассматривать все это необходимо под ракурсом добровольно-принудительного перевода всех школ и многих вузов на онлайн-обучение под предлогом коронавирусной пандемии. Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов успел воспеть глобальную цифровую революцию, порожденную коронакризисом. Еще раньше методическую базу под это дело заложили переводчики стратегий Всемирного банка, ОЭСР и ООН – форсайтщики Павел Лукша и Дмитрий Песков.
Сейчас в этой команде наконец появились большие фигуры из Правительства, а именно – министр просвещения Кравцов собственной персоной, ректор МГПУ Игорь Реморенко, президент РАО Юрий Зинченко. Все перечисленные персонажи, а также известный содомит из Института образования ВШЭ Исак Фрумин приняли участие в сетевой конференции «Эврика-авангард-2020», призванной утвердить стандарты для новых «ФГОС 4.0».
Понимают ли они, что «оптимизация образования» – это еще страшней «оптимизации медицины» ибо при всеобщей неграмотности в случае новой эпидемии просто не откуда будет взять столько профессиональных врачей, что спасло нас сегодня от повального мора, как в тех же «развитых» странах Запада?
Понимают ли, что даже нынешняя ситуация грозит падением уровня образования, который пока на увроне тех же Штатов, а новые ФГОС – это катастрофа, путь в Африку?
Если не все, то очень многие прекрасно понимают, ибо не для того они 30 лет «трудились» над развалом Союза и его наследия, чтобы наши внуки помнили Гагарина и знали, что именно их предки гоняли «цивилизованных» завоевателей по их Европам. А самое главное – не для того, чтобы эти Гагарины и Матросовы у нас появились снова.
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Родители сидят с детьми над школьными заданиями по 10 часов в день? Дас ист фантастиш, о, я, я!
Это всё индивидуально. Мои в обычной школе целыми вечерами сидели со мной и безполезно – инженер вырос.
В моём ближайшем окружении никто не сидел ни с кем часами. Консультировать – иногда да. В начальных классах уделять больше внимания – да. Но сидеть часами – тут не только инженер, тут может и академик вырасти…
Заставляли конечно в первом классе, а я тянул время, нет никого я поиграюсь, а потом и спать пора. У меня ребенок ещё не ходит в школу, но наверное имеется в виду всё таки время надзора, что ребёнок занимается а не играет. Если родители на работе а ребёнок на дистанционке думаю необходим надзор.
Если ребёнок не дурак, он быстро понимает, что сделал уроки – и отвязались, и ты хороший, и ты свободный. А если дурак, то зачем его учить? Нужен не внешний надзор, а самодисциплина, воспитанная в ребёнке ещё глубоко до школы. Все пятёрки закладываются с 0 лет. Если ребёнком начинать заниматься только в 7 лет, то время безнадёжно упущено.
Согласен что с 0.Как будете определять дурак или нет?
По плодам их узнаете их. Если плохо учится, значит это не его. И не надо его мариновать 11 лет, умножая болезни. Он же всё равно не учится, пусть работать идёт с 14 лет, пусть учится быстро на простые специальности.
Слава богу, мне не надо официально заниматься определением дураков. Неофициально это делается буквально по паре слов. Самое главное, не называть дурака дураком, ему это очень обидно, он будет мстить.
Некоторые не любят теорию заговора, но я скажу. Ребёнок который хорошо учится, за счёт того что послушный, а на них и расчитана система образования и поощрения в ней, не совершит прорывов, не внесёт ничего нового в жизнь человечества, не бросит вызов системе. Система устроена так что поощряются послушные девочки и подавляется мужское начало в мальчике. Творчество возможно там где есть горение, то есть дело делается с горением, а не по послушанию. Мальчиков с сильным мужским началом система или ломает, делает покорными или канализирует в криминал, и запрещённые отравляющие вещества. Тест простой: если мужчина способен годами подчиняться женщине то он не опасен системе. Для мальчика авторитетом может быть только мужчина. Мальчик устроен просто: он будет подражать более сильному мужчине с доминантным поведением. Отцу, и/или. Даже если его поведение(объекта подражания) будет разрушительным а не созидательным. Это естественно-биологическое воспитание, обусловленное инстинктом в “условиях приближённых к боевым”, подражать и стать лидером-вожаком. Но инстинкт слеп и подражает любой силе, которая даёт преимущества что и используется для уничтожения мужского начала и цивилизации: для подражания сильному поведению оставлена только лазейка само- и взаимного разрушения – криминал, алкоголь, наркотики, для остальных, например, для склонных к созиданию и имеющих имунитет против разрушения, оставлено воспитание через подавление мужского начала. Они не имеют доминантных, непротиворечивых примеров подражания сильным, положительным мужчинам, занимающимся созидательной деятельностью. Началось с 50-х годов прошлого века с появления главных героев очкариков-ботаников. Воспитание мальчика для женщины, без положительного мужского примера, хотя бы где то в “пределах видимости” – трудно и возможно только через подавление мужского начала, а для доминантного мужчины легко и естественно, и наверное возможно даже без специальных усилий для воспитания: мальчик сам усвоит примеры доминантного поведения, главное чтобы оно было созидательным, ну и конечно будет естественным образом подчиняться старшему мужчине-вожаку. Кстати созидание не инстинктивно, это уже человечный строй психики, то есть оно не врождённо, это не инстинктивные области мозга. В социуме можно прекрасно существовать и с животным, инстинктивным строем психики, современный социум это поощряет и для этого и сконструирован. Но это тема отдельной статьи.
Для адекватного воспитания и адекватной самооценки мальчика – после 5 лет над ним в иерархии общества не должно быть ни одной женщины.
http://vk.com/wall-154980621_6415
В этом плане я бы очень поддерживала раздельное обучение девочек и мальчиков. Чтобы девочки были девочками, а мальчики – мальчиками. Что касается воспитания мужского начала, опыта нет, у меня девки. Внуки – не считается, их воспитывают родители.
Одно соображение из наблюдения за мужем. Для проявления мужского начала нужна свобода и самостоятельность. Отхожу в сторону и знать не знаю, что он там делает. Если ему нужно, он обсуждает со мной дела, но это редко. Обычно я в его делах ничего не понимаю, так и говорю. Единственно, если у меня есть особые соображения и особые требования. Не скажу, что довольна на 100% результатами его деятельности, бывают поводы для изумления, но он вполне справляется со своим созидательным трудом.
Если мальчик приучен с мелкого возраста к опеке доброй мамочки – это пипец. Он будет сидеть и ждать волшебного пендаля, побуждающего крика, ждать, что ему дадут денег и накормят, и оденут. Есть такой поблизости. Жена, чтобы его заставить хоть что-нибудь делать, действует через свекровь. А когда свекровь умрёт? Что будет, что будет?..
Ценное наблюдение за мужем. Для успеха деятельности мужчины должно быть ощущение что это моё, я делаю это в своих интересах и интересах тех за кого отвечаю, тогда появляется ответственность и мысль. Ответственность без власти это рабство, а с властью это созидание. Биологически это чувство моя территория, моя стая.
“это чувство моя территория, моя стая.” Как это противоречит коллективизму, который насаждался советской властью! Коммунисты 70 лет откручивали яйца русским мужикам.
BlackCat будет их опять защищать, не разрешает их ругать и говорить что всё происходит само собой и мы сааи виноваты, но у них в религиозных книжках, прям в основных заповедях написано как из других народов сделать рабов, и соответствует современным научным знаниям.
При чём тут кот и кого он будет защищать?
“При чём тут кот и кого он будет защищать?” BlackCat-а вызываю, Либерманов защищать, он их всегда защищает, как увидит что их ругают, обязательно должен придти. И опять срач будет)). Ура!))
Наверное BlackCat занят в другом сраче. Нужна кнопка специальная третья ответиь, редактировать, вызвать BlackCat-а. Без него ни один срач не получается.
Ценное наблюдение за мужем. Для успеха деятельности мужчины должно быть ощущение что это моё, я делаю это в своих интересах и интересах тех за кого отвечаю, тогда появляется ответственность и мысль. Ответственность без власти это рабство, а с властью это созидание. Биологическая основа этого чувство моя территория, моя стая.
Как определить?Кто определять будет?
Хочу Вам привести пример из своей жизни.С 3х лет меня воспитывала бабушка.В 4 года я уже читал и знал наизусть “Сказку о царе Салтане”.Так как соседские дети были старше меня на 2 года и пошли в школу,то бабушка договорилась что бы я ходил вместе с ними,неофициально конечно.Это было не трудно так как мы жили в селе.В 7 мама меня забрала в город и если Вы помните то перед школой детей осматривал психолог,так вот когда меня к нему привели он мне страшно не понравился и я отказывался с ним разговаривать.В результате матери дали направление на мое обучение в школе для умственно-отсталых.Понятно,что меня туда никто не повез,а где-то взяли другую справку.В школе был троечником,но не потому,что плохо учился,а типа из-за плохого поведения.Почему-то не складывались отношения с преподавателями.Несколько раз подымался вопрос о переводе в школу для трудных детей.В комсомол не приняли,правда уже на выпускном мне в тихаря дали комсомольский билет.)При этом пол-класса списывали у меня сочинения и контрольные и получали 4 и 5.Мне всегда ставили 3.Только химичка мне ставила 4 ,а потом агитировала в институт.А вот проходя медкомиссию в Армию меня отправили,можно сказать в элитные части.Мне повезло.А те дети похожие на меня,которых отправили в спецшколы кем стали?Они пошли в криминал.Причем хочу заметить среди криминальных авторитетов очень много образованных людей которые могут дать форы всяким там выпускникам МГИМО.)Ребенка нужно воспитывать как Вы написали от 0.Если родители дэбилы то воспитают дэбила.Вспомните Макаренко.Школа таким детям дает шанс,а дистанционное обучение ничего не даст.Дистанционно можно обучать студентов,но при этом должен быть высокий уровень преподавателей.
Как я поняла, Вас школа толком воспитать не смогла, как были трудности в общении с окружающими, так и остались до выпускного. И зачем Вам была эта школа?
Вызывает сомнение, что хорошисты и отличники списывали у Вас, троечника, и получали 4 и 5, а Вы тройки. Это неправдоподобно.
Воспитать как кого?Я не писал что у меня списывали хорошисты и отличники,прочитайте ещё раз.
“При этом пол-класса списывали у меня сочинения и контрольные и получали 4 и 5.Мне всегда ставили 3.”
Процитировала Вас Вам же.
И где же там написано,что я давал списывать хорошистам и отличникам?
Это явствует из Вашего текста, те, кто получают 4 и 5, называются, соответственно, хорошисты и отличники.
Хорошист и отличник должны получать 4 и 5 по всем или почти по всем предметам.Я помогал не по всем предметам.
Ну и молодец. А то бы они совсем разбаловались, бездельники.
Даже пословица есть, что ребенка учить и воспитывать
надо начинать, когда он еще поперек лавки лежит.
Об одном только жалею, что не могла сама учиться на дистанционке!
Сколько бы я сохранила здоровья, сколько бы прочитала книжек, каталась бы на лыжах, на гитаре играла…
Потому что в школе время уходило не столько на учёбу (что там учиться – прочитал и разобрался, надо – выучил близко к тексту), в школе время уходило
на дорогу,
переходы из кабинета в кабинет,
нудные проверки д\з, когда бедный учитель в чаянии завалящей троечки должен принародно вытягивать несуществующие знания из никогда не учившегося остолопа,
нотации учителей, классных руководителей, крики директора и завуча,
пожирание скудной столовской пищи,
разборки с одноклассниками,
проказы и безобразия от скуки.
А, ну, ещё пионерские сборы, комсомольские собрания и всякий металлолом с макулатурой и субботниками, но это вообще к учебному процессу не относится.
Тут идёт страдание за тех учеников, который не усваивают учебный материал. Ну и бог с ними. Есть специальности, где не нужна биохимия и физика с математикой. Истязают бедных ребятишек всё детство, получаю в итоге всё равно дебилов, только больных физически и психически. Проталкивают их в платные ВУЗы. Выходят офигительного уровня специалисты, выбрасывающие свои дипломы и идущие на рынок продавать китайские штаны. Каждый родитель болеет за свою лялечку и хочет ей добра. Но добро, так активно продвинутое в тупую лялечку, оборачивается фиктивным образованием и злом для общества. Пусть учатся способные к учёбе! Лучше у нас будет 3 хороших доктора и у них 100 хороших исполнительных помощников, которые за них сделают всю черновую работу, чем 30 тупых докторишек, которым никто не доверяет.
Таким образом, дистанционка – это простейший тест. Если ученик его не проходит, то и в ВУЗе ему делать нечего, и нечего его вытягивать за уши. Сколько выучит – столько выучит. Он сам будет счастливее и свободнее, он избавится от постоянного чувства вины за то, что у него не ладится с учёбой, он найдёт себе более простые занятия, чтобы заработать денег на жизнь. При царе инженеры и врачи были штучным товаром и дураков среди них не было. А сейчас?
Возможно Вы бы выучились.Но не стрёмно было бы Вам находиться в обществе где 90% дэбилы?
А сейчас не стрёмно?
Или в школе дЭбилы становятся недЭбилами?
Или наоборот в школе ВСЕХ под них подгоняют?
Учёба в школе (и даже в ВУЗе) дебилизм не лечит.
Так что стрёмно бесконечно, но приходится мимикрировать, чтобы жить спокойно.
Не лечат,но тем не менее хоть что-то в голове остается.
Я когда в Польше жил и работал в начале 90-х мамашка привела к хозяину мастерской двух пацанов-сынов чтоб они помогали.
Ну они убирали,подметали.
Я спросил хозяина сколько ОН им платит.
Он рассмеялся
- МНЕ платят чтоб я пацанов к труду и профессии приучал.
Маман привела и ЗАПЛАТИЛА.
Для меня это был ШОК.
Мы грёбанным коммунизмом очень сильно покалечены.
Поляков это меньше затронуло
Поляки покалечены капитализмом.На сегодняшний день такого уже нет.Все с руками уехали в Британию работать сантехниками)).Рукожопы остались.Знаешь какие самые распространенные заведения в Варшаве? Это:алкоголь 24,ломбард и аптека-на каждом углу эта троица.
Хотела нажать ответ, а получился плюс, простите, нечаянно.
Что может остаться в голове у дебила, батенька? Вы так к ним добры…
А кто проконтролирует он в пионерском галстуке ходит или без?
А как дистанционно будут шагать строем и орать глупые речёвки?
-Кто идёт?
-Мы идём
-Кто поёт
-Мы поём
А зачем тогда платить всяким сторожам школы которых уже целые бригады.
Завхозам,заучам,комсоргам,пионервожатым?
Так система в принципе неправильная. Постигать ремесло хорошо будет тот кто к этому стремится. Когда посещаю стоматолога то у меня когнитвный диссонанс: родители отдавшие детей за большие деньги учится на стоматолога жалуются что там их специально не учат практике чтобы не плодить конкурентов себе и своим детям и тут же вижу медсестру, которая каждый день наблюдает именно практику, и при желании и наличии теоретической базы, доктор может просто не прерывая своей работы обучить её за некоторое время и такое обучение от мастера самое лучшее.
Медсестра может заменить стоматолога только при том условии, что она пройдёт тот же путь через медвуз. Иначе она наделает трупов.
И после мед.вуза делают трупы НО…….
При этом НЕ ПОСАДЮТ.
Без мед.вуза за труп тУрма.
Содют и после ВУЗа.
У каждого врача есть своё кладбище.(за редким исключением косметологов и стоматологов)
У медсестры НЕТ.
Это большая разница.
Если хирург зарезал то это обычное явление.
Если медсестра ВМЕСТО хирурга полезла и убила это СКАНДАЛ
М\с может забыть про капельницу и тоже выйдет труп.
Может.
И если криво капельницу вколола и случился труп будут судить.
Если врач криво апендикс вырезал и случился труп ничего не будет
да, но с другой стороны дипломированные стоматологи по отзывам их родителей фактически учаться только теории. Практика должна сочетаться с теорией, врач если поставить ему такую цель может и в плане теории много дать ученику.
Это не только стоматологи. Всем студентам-медикам не хватает практики.
Да пока ещё нет.Их ещё только около 50%.
Вы про кого?
про дэбилов.
Повторюсь: Вы слишком добры к ним.
Нормально. Не все же могут быть настоящими учеными, инженерами, инноваторами, врачами, летчиками, капитанами. Нужны и другие профессии: сварщик, шофер, парикмахер,
штукатур, грузчик, плотник и т.д.
Чем дальше, тем очевиднее дебилы подтверждают идею Б.Гейтся: “А нах..я на планете столько дебилов?”…
Столько дЭбилов чтоб Гейтц мог КАЖДОМУ продать АЙФОН.
Сократи их вполовину и айфонов надо в половину меньше и Гейтц станет вполовину БЕДНЕЕ
Согласен, наобразовывали потребителей(дебилов), что аж земля матушка затрещала от этого потреб*****тва. Теперь вот изыскивают варианты сократить… А там уж дебил не дебил, кому как (“карта”) выпадет…
“Сократи их вполовину и айфонов надо в половину меньше и Гейтц станет вполовину БЕДНЕЕ” При правильном подходе на смерти и ограблении можно больше заработать.
Гейтц зарабатывает выпуском айфонов.
Ему ВЫГОДНО чтоб кретинов было больше.
Или пчёлы против мёда?
Есть те кому ВЫГОДНО чтоб кретинов было МЕНЬШЕ.
Но это НЕ Гейтц.
А, в этом смысле. Я принял за тезис что капиталистам выгодно чтобы народ процветал.