«Дистанционка» хоронит всеобщее образование в России и мире

"Мы должны все помнить и понимать, особенно это важно передавать для родительской общественности, что дистанционным образованием невозможно заменить классическую школу. К сожалению, во многих регионах сегодня мы наблюдаем в течение 7-10 дней такую активную работу в родительских сообществах – в различных мессенджерах рассылается информация, абсолютно искажающая ту работу, которая делается нашими законодателями и региональными министерствами образования и федеральным Министерством просвещения. Пытаются сформировать позицию, что якобы сейчас дистанционным образованием будет полностью заменена классическая школа и мы никогда туда не вернемся", - рассказал Глушко на сессии "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования (ММСО).

На фоне активизации цифровиков в образовании, ведущее американское аналитическое агентство Pew Research Center и руководители американских образовательных организаций бьют тревогу . Согласно их исследованиям, «дистанционка» хоронит всеобщее образование, так как малообеспеченные семьи просто не смогут обеспечить своим детям соответствующий уровень знаний, не смогут нанять репетиров и заниматься с ними достаточно времени из-за работы или ее поисков. Зато у нас Дмитрий Медведев заявил, что «оптимизация образования» – это надолго.



Он отметил, что это "абсолютная неправда". Замминистра призвал коллег, работающих в регионах в системе образования участвовать в том, чтобы они

"доводили до родителей, да и порой до наших коллег в системе образования, что это невозможно просто-напросто". "Классическое образование, классическая школа и человеческий прямой живой контакт безусловно нужен, важен, и он является ключевым в передаче знаний", - подчеркнул Глушко.

К сожалению, наш бывший премьер-министр, а ныне председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проспал выступление замминистра и до него не довели его позицию. А потому буквально через пару часов он вышел из сумрака и тут же попал во все родительские чаты, заявив, что система дистанционного образования не очень хорошо работает в условиях пандемии, но удаленное образование – это надолго.

"Система удаленного образования, она у нас вроде бы и существовала, но на поверку, как мы знаем, я разговаривал с коллегами губернаторами сейчас, вот эта система, она пока не очень хорошо работает, скажем по-честному.



То есть в условиях обычного времени она работала нормально, а в условиях вот экстремальных, когда наступила пандемия, она, конечно, пока только-только складывается. Но мы понимаем, что вот это удаленное образование, оно, по всей вероятности, может быть надолго", - цитируют Медведева РИА Новости.

Кто эти «мы» – не секрет. Дмитрий Анатольевич, Герман Оскарович Греф и ВШЭ уже давно продвигают оптимизацию образования с переводом ее на онлайн. Все это позволит серьезно сократить траты государства на образование – не нужно столько денег на ремонты и строительство новых школ, не нужно содержать столько учителей, не нужны повара и другой обслуживающий персонал в школе.



Все сидят дома, получают задания, смотрят ролики, что-то пишут, а организаторы осваивают бюджеты на внедрение «современных» методов и пишут красивые отчеты. Довольны все – правительство сокращает расходы, либералы могут продвигать свою повестку без всяких Навальных, а напрямую – через экран.



Не секрет, что среди учителей осталась кучу «ватников», которые и истории учат «неправильно», и литературе, а тут, все в ажуре – роль учителя сведена до минимума – дал задание и проверил его. В общем, голубая мечта Сороса времен «святых 90-х» по переведению русских детей к «правильным взглядам».

Есть, правда, там один существенный минус, который у нас стараются замолчать, но широко обсуждают на Западе, в том числе и в недавнем главном ориентире наших либералов – США.



Именно там, где дистанционное образование начали внедрять на месяц раньше, сейчас на уровне крупнейших аналитических центров, притом не сумасшедших типа Стратфор, а более чем адекватных, вроде пожалуй, самого вменяемого и одного из самых влиятельных американских аналитических центров, который занимается исследованиями социальных вопросов, общественного мнения, демографических тенденций в мире — Pew Research Center, приходят к выводу, что дистанционное образование – не для бедных. То есть с переход на «дистанционку» может похоронить такое понятие как всеобщая грамотность.

Итак, спустя месяц дистанционки в США, «Центр Пью» провел масштабный опрос нескольких тысяч родителей и учителей, какие они могут подвести итоги. И вышло, что родители из малообеспеченных семей больше всего обеспокоены и признаются, что их дети отстают в учебе на фоне закрытия школ по причине распространения COVID-19.

«Примерно две трети (64%) выражают, по крайней мере, некоторую озабоченность по поводу того, что их дети отстают в школе, а 28% сообщают, что они крайне обеспокоены (падением уровня образования). Такие данные приводит новое исследование аналитического центра Pew Research Center. Родители с более низким уровнем доходов выражают больший уровень обеспокоенности, чем родители из групп с более высоким уровнем доходов, по поводу того, что их дети потенциально могут отставать в учебе. Результаты этого анализа основаны на данных ответов 94% родителей школьников, по утверждениям которых школы их детей в настоящее время закрыты на карантин. Исследование было проведено в то самое время, когда эксперты в области образования предупреждают, что обучению учащихся может быть нанесен ущерб в связи с повсеместным школьным карантином», - сообщают американские аналитики по итогам исследования во всех 50 штатах и округе Колумбия.

В чем же выражается данная обеспокоенность родителей и почему дети из бедных и средних семей не получают такое же образование, как средний класс и богачи? Оказывается все просто – хотя родители всех слоев населения и стараются объяснять детям уроки и искать дополнительные материалы, у них нет средств для найма хороших педагогов-репетиторов, которые бы могли объяснить физику или химию.



Но главное – в условиях, когда 27 млн человек потеряло работу и вопрос стоит не о том, чтобы заплатить пару тысяч долларов для учителя по истории, а найти работу, дабы заплатить кредиты и не пухнуть с голода, родители просто не могут уделять по 7-10 часов в день для занятия с детьми, особенно если их несколько.



Для тех родителей, кого не уволили, вопрос работы стоит еще острей и какая там дистанционная школа, когда надо пахать, что на удаленке, что руками, дабы менеджер не отправил тебя в компанию к 27 млн безработных. Добавим к этому тот факт, что США- один из лидеров по количеству матерей и отцов одиночек в мире, чем там не так давно гордились, рассказывая, как это правильно, что традиционный брак умирает.

«Сами родители – или другие взрослые в семье – тратят на обучение своих детей в ходе карантина также весьма неодинаковое количество времени. Около 70% родителей утверждают, что они или какой-то другой взрослый преподают большой (25%) или некоторый (44%) объем знаний своим детям помимо того, что преподается в школе. Этот опыт несколько варьируется в зависимости от уровня дохода. С одной стороны родители с более высоким уровнем дохода не чаще, чем другие родители, утверждают, что они или другой взрослый в их домохозяйстве предоставляют своим детям дополнительное обучение или ресурсы сверх того, что предоставляется школой (наем репетиторов, самостоятельные дополнительные занятия).



В группах с разным уровнем доходов только около четверти родителей сообщают, что они предоставляют много дополнительного обучения или ресурсов, и около 40% в каждой группе говорят, что они предоставляют некоторый объем такого обучения.



Между тем, около 40% родителей с низким уровнем доходов признают, что их дети отстают в школе в результате мероприятий, вызванных вспышкой коронавируса. Для сравнения, о том же говорят лишь 21% родителей со средним уровнем доходов и 17% родителей с высоким уровнем доходов», - подводят итог в «Центре Пью».

«Это, возможно, самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться государственному образованию за четыре с лишним десятилетия, которые я занимаюсь этой работой»

- прокомментировал данную ситуацию Вашингтон Пост Майкл Кассерли, исполнительный директор Совета больших городских школ, организации, включающей 76 крупнейших городских государственных школьных систем страны. Он сказал, что онлайн-обучение, вероятно, не справляется со многими малообеспеченными семьями.

«Мы стоим перед образовательной катастрофой», - добавил он.

А теперь вернемся на Родину. Так ли уж сильно отличаются наши проблемы от американских и так ли сильно отличаются планы оптимизаторов нашего образования. О том, что дистанционная школа доводит родителей до истерик и уже открыты психологические службы для помощи родителям, не секрет.



Не секрет и то, что родители не могут преподавать физику, химию, иностранные языки на уровне педагога, как и то, что работающие родители в условиях кризиса не могут уделять по 10 часов на занятия, а и-за падения доходов не имеют возможности нанимать репетиторов для изучения предметов.



Не секрет и то, что за исключением крупных городов онлайн-уроки – редкость, а обучение сводится к сбрасыванию заданий и ссылок по которым дети либо сами, либо с родителями должны освоить материал, как сумеют. И да, не секрет, что в последний месяц среди самым популярных сайтов в поисковиках оказались сайты с готовыми домашними заданиями – то есть усвоения материала нет, от слова совсем.

И вот на этом фоне наши «светлоликие» оптимизаторы, среди которых теперь вынырнул главный оптимизатор медицины (т.е. сокращения коек, закрытия больниц, сокращения медперсонала и главное – массового закрытия инфекционных отделений «как на Западе» ) Дмитрий Анатольевич Медведев и продвигают инициативу «дистанционная школа – это надолго», а для этого внедряют новые ГОСТы.

Напомним, незадолго до своей отставки, в декабре 2019 года, Васильева смогла сделать сильный ход, утвердив новые ФГОСы, которые содержат четкие стандарты с точки зрения детализации и ясности требований к изучаемым предметам и полученным по ним знаниям, а также унификации образовательного пространства (в т.ч. – введения единых стандартов учебников).



Против инициативы экс-министра взбунтовались либералы из НКО Комитет гражданских инициатив (основана экс-министром финансов Алексеем Кудриным, нынешний руководитель – один из главных авторов разрушительной программы перехода СССР к «рыночной экономике» («500 дней»), глава фонда «Либеральная миссия», научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин), не менее либеральная Гильдия словесников, а также академик РАО, член Совета по правам человека, главный идеолог «формирования установок толерантности» (также он является председателем экспертного совета Еврейского Центра толерантности) в российском обществе, а также разработчик скандального форсайт-проекта «Детство-2030», предполагающего разрушение всех основ традиционного образования, семьи и превращение детей в воспитывающихся в инкубаторах киборгов, – Александр Асмолов.



Теперь Асмолов и компания идут дальше. «Уйдя» Васильеву и поставив на ее место свою креатуру в виде молодого «инноватора» Кравцова, они реализуют инициативу «ФГОС 4.0», главной задачей которой является полный демонтаж традиционной системы оценки и усвоения фундаментальных для каждого человека знаний.



Рассматривать все это необходимо под ракурсом добровольно-принудительного перевода всех школ и многих вузов на онлайн-обучение под предлогом коронавирусной пандемии. Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов успел воспеть глобальную цифровую революцию, порожденную коронакризисом. Еще раньше методическую базу под это дело заложили переводчики стратегий Всемирного банка, ОЭСР и ООН – форсайтщики Павел Лукша и Дмитрий Песков.



Сейчас в этой команде наконец появились большие фигуры из Правительства, а именно – министр просвещения Кравцов собственной персоной, ректор МГПУ Игорь Реморенко, президент РАО Юрий Зинченко. Все перечисленные персонажи, а также известный содомит из Института образования ВШЭ Исак Фрумин приняли участие в сетевой конференции «Эврика-авангард-2020», призванной утвердить стандарты для новых «ФГОС 4.0».

Понимают ли они, что «оптимизация образования» – это еще страшней «оптимизации медицины» ибо при всеобщей неграмотности в случае новой эпидемии просто не откуда будет взять столько профессиональных врачей, что спасло нас сегодня от повального мора, как в тех же «развитых» странах Запада?



Понимают ли, что даже нынешняя ситуация грозит падением уровня образования, который пока на увроне тех же Штатов, а новые ФГОС – это катастрофа, путь в Африку?



Если не все, то очень многие прекрасно понимают, ибо не для того они 30 лет «трудились» над развалом Союза и его наследия, чтобы наши внуки помнили Гагарина и знали, что именно их предки гоняли «цивилизованных» завоевателей по их Европам. А самое главное – не для того, чтобы эти Гагарины и Матросовы у нас появились снова.

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