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Стратегический ответ на этот вопрос несложен: на уровне родительских комитетов, ассоциаций родителей активно проявлять общественную инициативу.А какие возможны конкретные тактические ходы, формы организации отпора дистанционке – об этом в диалоге двух деятелей РВС в предлагаемом ролике.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5261721.html