Дистанционка подкралась! Что делать родителям?
07:42. 16 октября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Стратегический ответ на этот вопрос несложен: на уровне родительских комитетов, ассоциаций родителей активно проявлять общественную инициативу.
А какие возможны конкретные тактические ходы, формы организации отпора дистанционке – об этом в диалоге двух деятелей РВС в предлагаемом ролике.
А какие возможны конкретные тактические ходы, формы организации отпора дистанционке – об этом в диалоге двух деятелей РВС в предлагаемом ролике.
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