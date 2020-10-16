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Дистанционка подкралась! Что делать родителям?

07:42. 16 октября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Стратегический ответ на этот вопрос несложен: на уровне родительских комитетов, ассоциаций родителей активно проявлять общественную инициативу.

А какие возможны конкретные тактические ходы, формы организации отпора дистанционке – об этом в диалоге двух деятелей РВС в предлагаемом ролике.




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Метки: будущее, гаджет, дети, дистанционное, здоровье, образование, общество, рвс, человек, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5261721.html

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