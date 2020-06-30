Только бы не коммунисты!
17:20. 30 июня 2020 250 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.
Ну почему же так категорично против коммунистов и СССР ?
Коммунисты вывели в люди Горбачева, Ельцына, Ходорковского, Березовского, и многих других очень хороших людей. Коммунисты получили то что заслужили, и теперь это очень знающие про все кадры. Зачем же с ними воевать ? Они могут быть полезны.
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Да прям.
А коммунисты это кто?
Неужто Сёмкин-американец?
Может Киркоров или Гоблин или кто?
Не клюёт?
Правильно, у рыбы нет клюва.
Бери динамит.
Зачем мне холодильник когда я не курю?
Так курни кизячку и пожуй жареных гвоздиков.
Динамитом нельзя! Рыбкину жижу раскидает на тысячи вёрст, а вот саму фекальку вряд-ли достанет.
Тошнота спасет мир.Почему мне хочется помыть руки…Почему мне все видно и безумно омерзительно…Почему меня тошнит…Ответ прост.Я перешагнул этот рубеж.И…..далеко не я один.Новый Уровень.Я смотрю на блевотные хрипы уходящей эпохи.Я успею увидеть….Это-эволюционный процесс.