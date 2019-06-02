Что сделал Зюганов, будучи во главе КПРФ с 1993 г.? Полностью обезглавил коммунистическое движение

В последнее десятилетие вышло немало мемуаров «творцов», «архитекторов» и «прорабов» горбачевской «перестройки», в которых они наперегонки, соревнуясь друг с другом в безнравственности, взахлеб рассказывают, как, словно жуки-древоточцы, подтачивали наш дом изнутри.

29 июня 2003 года в программе Андрея Караулова «Момент истины» выступал Анатолий Чубайс — один из армады разрушителей, которого ныне ненавидит вся страна. Не только за грандиозную аферу с ваучерами, но за все то, что он сделал и продолжает делать, чтобы утвердить в России «новый порядок». «То, что мы делали десять лет назад, понимало двадцать человек в стране. То, что мы делали пять лет назад, понимало несколько десятков тысяч людей в стране. То, что мы делаем сегодня, понимают миллионы», — цинично и откровенно признался он.

Разрушение социализма, очернение советской истории началось при Хрущеве и с новой силой возобновилось с приходом к власти Горбачева. Верхушка, окопавшаяся в Кремле, вершила свое черное дело под аккомпанемент его широковещательных заявлений о построении «гуманного, демократического социализма» и призывов: «Больше демократии, больше социализма!». И народ верил этим заявлениям, потому что никто даже в самом страшном сне не мог представить, что у руля страны могут оказаться предатели. Но так случилось, и в этом наша трагедия, последствия которой будут аукаться еще не в одном поколении.

…Советские люди были ловко одурачены и обведены вокруг пальца еще и потому, что у западных стратегов нашлось немало помощников внутри страны — пятая колонна предателей, агентура влияния торговали Родиной оптом и в розницу .



«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми», — откровенно признался Горбачев в речи на семинаре в Американском университете в Турции. Приведу несколько фрагментов этого «исторического» выступления.

Далее Горбачев сказал:

«Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране.

Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться.

Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле (по развалу СССР — Н.Г.) просто неоценимы.

Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к миру созидания. Я имею в виду Китай.

Я посетил Китай во время больших студенческих демонстраций, когда казалось, что коммунизм в Китае падет. Я собирался выступить перед демонстрантами на той огромной площади, выразить им свою симпатию и поддержку и убедить их в том, что они должны продолжать свою борьбу, чтобы и в их стране началась перестройка. Китайское руководство не поддержало студенческое движение, жестоко подавило демонстрацию и — совершило величайшую ошибку. Если бы настал конец коммунизму в Китае, миру было бы легче двигаться по пути согласия и справедливости.

Я намеревался сохранить СССР в существовавших тогда границах, но под новым названием, отражающем суть произошедших демократических преобразований. Это мне не удалось, Ельцин страшно рвался к власти, не имея ни малейшего представления о том, что представляет из себя демократическое государство. Именно он развалил СССР, что привело к политическому хаосу и всем последовавшим за этим трудностям, которые переживают сегодня народы всех бывших республик Советского Союза.

…Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе. Но с ним нужно также покончить и в Азии, ибо он является основным препятствием на пути достижения человечеством идеалов всеобщего мира и согласия.

…Путь народов к действительной свободе труден и долог, но он обязательно будет успешным. Только для этого весь мир должен освободиться от коммунизма».

Перепечатано газетой «Правда Москвы» (№ 188, 12 сентября 2000 г.) из газеты «USVIT» («Заря») № 24, 1999 г., Словакия).

Моральный стриптиз бывшего генсека КПСС и экс-президента великой державы просто потрясает. Не отстают от него и его подельники по разрушению СССР и социализма, чьи заслуги в этом «общем деле» Горбачев счел необходимым подчеркнуть особо.

Вот что говорит по этому поводу бывший член Политбюро , известный политический перевертыш Александр Яковлев:

«Я долго копался в самом себе, вспоминал многочисленные сомнения и разочарования, пока меня самого не ошарашил мой же вопрос: а были ли взгляды в их осмысленном виде? (Речь идет, конечно, о господствующей государственной идеологии.) И пришел к ясному ответу — у меня таких взглядов просто не было. Вместо них властвовал миф о том, что такие взгляды есть. На самом же деле эти «взгляды» носили виртуальный характер, они пришли из выдуманного мира и питались властвующими догмами и страхом»

А. Яковлев, «Омут памяти», М. Вагриус. 2000 г., стр 239.

И тут же, чуть ниже:

«Были знания, до которых я был жаден, они создавали базу для сравнений, внутренних диалогов, помогали разрушать разного рода стереотипы, воспитывали отвращение к догмам любого вида, включая прежде всего господствующие — марксистско-ленинские».

Чудовищно, но факт: коммунистической идеологией в ЦК КПСС руководил член Политбюро Яковлев, у которого, как оказалось, вообще не было «взглядов в их осмысленном виде». Было нечто, питавшееся «догмами и страхом».



Видимо, страхом возможного разоблачения. Действительно, положение этого одного из высших партийных бонз было незавидным: он питает жуткое «отвращение» к «господствующим», то есть марксистско-ленинским «догмам», а его назначают руководить идеологией, в том числе и развитием марксистско-ленинской теории. Видимо, «отвращение» к марксизму-ленинизму, которого академик вовсе не испытывал, пока добирался до партийных высот, теперь было столь велико, что уже в декабре 1985 года он пишет записку Горбачеву, в которой ставит вопрос ребром:

«Политические выводы марксизма неприемлемы для складывающейся цивилизации, ищущей путь к смягчению исходных конфликтов и противоречий бытия. Мы уже не имеем права не считаться с последствиями догматического упрямства, бесконечных заклинаний в верности теоретическому наследию марксизма, как не сможем забыть и о жертвоприношениях его на алтарь». (Там же, стр. 243.)

Подтекст мог прочесть и школьник: надо отбросить марксизм-ленинизм, на котором базируется коммунистическая идея, провести ревизию Октябрьской революции и ее завоеваний, после чего будут преодолены противоречия между социалистическим Советским Союзом и капиталистическим Западом. Академик прямо не говорит о реставрации капитализма. Он облекает свою разрушительную идею в благообразные одежды:

«Монособственность и моновласть — не социализм. Они были еще в Древнем Египте. К действительному социализму, на мой взгляд, нужно идти, опираясь на рыночную экономику, налаживая свободное, бесцензурное передвижение информационных потоков, создавая нормальную систему обратных связей». (Там же.)

Из этих нашептываний «архитектора» Горбачеву берут начало процессы насильственного внедрения рыночной экономики и информационно-психологическая война, развязанная против нашего народа под видом «гласности».

Третий ближайший подельник Горбачева — Эдуард Шеварднадзе тоже открыто признался в грузинской прессе, что он чуть ли не с пеленок боролся с коммунизмом. Антипод Горбачева, но его подельник по разрушению СССР

Борис Ельцин, вспоминая первые президентские выборы еще в РСФСР в июне 1991 года, так объясняет свою победу:

«Мне трудно объективно говорить о том, что же главным образом повлияло на мой успех в первых свободных выборах. И все-таки я думаю, что миф об «обиженном» Ельцине, образ врага режима сыграли тут не самую важную роль.

Самым важным политическим мотивом этих выборов я считаю разделение ролей: Горбачев представлял собой Союз, империю, старую державу, а я — Россию, независимую республику, новую и даже пока еще не существующую страну. Появления этой страны все ждали с нетерпением. (Ну, еще бы! Ведь на глазах реализовывалась доктрина Аллена Даллеса об уничтожении «самого непокорного народа» и гитлеровский план расчленения СССР — Н.Г.)

Большая часть российского общества подошла к июню 91-го с ощущением финала советского периода истории. Само слово «советский» невозможно было произносить. Оно исчерпало свой ресурс. (Вранье! Мы это слово произносили, произносим с гордостью и будем произносить, ибо мы, в отличие от антисоветчика Ельцина, — СОВЕТСКИЕ люди — Н.Г.)

…Эта страна уже не могла существовать вне образа империи. Образ империи не мог существовать вне образа силы.

СССР кончился в том числе и тогда, когда первый молоток стукнул по Берлинской стене.

Со всем «советским» у наших людей — пусть не у всех, но наиболее активной и мыслящей части общества — уже было покончено. Именно с этой точки зрения, сквозь эту призму страна смотрела на выбор нового лидера.

Я пришел с идеей самого радикального освобождения от «советского» наследия — не просто путем различных реформ, а путем изменения державной, несущей, страдательной функции России»

Б. Ельцин, «Записки президента», Издательство «Огонек», М., 1994 г., стр. 52.

…откровенничает бывший кандидат в члены Политбюро Борис Ельцин в своих мемуарах

Таким образом, большая часть руководящих функционеров из высшего эшелона власти в Советском Союзе оказалась в числе самых ярых, активных инициаторов и организаторов слома Советской власти, социализма и разрушения единого СССР. Именно им нужна была неограниченная власть и собственность. Соединив свои вожделенные усилия с тайной стратегией Запада, прежде всего США, они сумели захватить и то, и другое.

Остается загадкой — почему 19-миллионная партия коммунистов позволила без единого выстрела сдать страну, и почему народ не защитил свои кровные социальные завоевания?

Не ответив на эти вопросы, не усвоив уроков из поражения, невозможно вести борьбу за возвращение всего, что отнято у народа.

Чтобы понять и осмыслить случившееся, необходимо сделать экскурс в недавнее прошлое и подробно проанализировать технологию разрушения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем стремлении обвинить во всем КПСС и Советскую власть весьма категоричен. «Советский Союз рухнул прежде всего потому, что была монополия на собственность, монополия на власть, монополия на истину», — утверждает он в своих выступлениях и, в частности, в своей книге «Россия — Родина моя. Идеология государственного патриотизма» (М., Информпечать, 1996 г., стр. 387.)

Сказано ярко, почти афористично, но рассчитан сей пассаж на малосведущих, авось, кто-то, да и клюнет. Как известно, власть в СССР принадлежала народу, а не кучке буржуев, как теперь, после разрушения Советского Союза и перехода России к капитализму. Собственность в СССР была общенародной, колхозной и кооперативной.



Была еще и личная собственность: граждане имели в личной собственности дома, квартиры, приусадебные участки, дачи, машины, домашний скот и так далее. А вот частная собственность на средства производства, основанная на эксплуатации человека человеком, в Советском Союзе была запрещена. Зато теперь она фигурирует в программных документах КПРФ, которая ратует за «многоукладность».

Г. Зюганов говорит, что из ошибок КПСС они, то есть руководители КПРФ, «сделали серьезные выводы». Какие же? «У нас в программе прямо записано, что нельзя какую-то форму собственности отвергать декретом, пока она не выработала полностью свой ресурс. Но при этом мы выступали и выступаем за господство общенародной формы собственности и различных ее составных частей — от государственной до кооперативной, которая дает возможность эффективнее решить главные задачи…»



Все эти «составные части» собственности были узаконены в СССР. Зачем же Геннадию Андреевичу понадобилось обвинять нашу страну в «монополии на собственность»?

Лидер КПРФ загнул, конечно, и насчет монополии на истину. Такого права Конституция не давала ни КПСС, ни самым высшим государственным органам.



Да и монополии как таковой не было. Это для красного словца сказано, чтобы посильнее пнуть партию, в которой сам Зюганов состоял с 1966 по 1990 год. А чтобы убедиться в том, что он не прав, достаточно вспомнить хотя бы те яростные, массовые дискуссии, которые разворачивались в стране при обсуждении различных проектов — от Конституции и вопросов языкознания до переброски сибирских рек в Среднюю Азию и в Казахстан.



Можно привести немало фактов, когда под влиянием различных точек зрения, высказанных в ходе дискуссий, в постановления партии и правительства вносились серьезные коррективы. Да, это требовало нервов и мужества от тех, кто боролся и отстаивал истину, и, к сожалению, этими качествами обладали далеко не все, в том числе и из тех, кто сидел там, на Олимпе.

Но в целом мысль Зюганова ясна и понятна, она читается в подтексте: во всем виновата КПСС, поскольку была руководящей и направляющей силой советского общества, всем руководила и отвечала за все. «В эпоху так называемого «застоя», как ни горько мне это признать, не без помощи верховных «идеологов» КПСС, углубился фатальный разрыв в нашей духовно-государственной традиции, ее погребли под слоем омертвевших догм.



С нарастающей тревогой ощущал я этот процесс, догадываясь, чем это может обернуться для страны в целом. Сверхмонополизированное, регламентированное Слово теряло свои чудесные духовные свойства», — пишет он в своей новой книге «Верность» (изд-во «Молодая гвардия», М., 2003 г., стр. 34.), запамятов при этом, что сам-то он был не сторож дядя Гена, а идеолог сначала областного, а потом и союзного масштаба. Эти идеи и идейки он развивает в своих работах в последующие годы. А в беседе с игуменом Алексием делает еще одно потрясающее открытие:

«Выступая на II съезде НПСР, я открыто заявил, что именно безумие богоборчества стало одной из причин развала СССР и всех наших нынешних бед».

Г. Зюганов. «Верность», стр. 406

Дальше, как говорится, некуда. Впрочем, к позиции Г. Зюганова мы еще вернемся, а пока познакомлю с мнениями других лидеров коммунистического движения.

Выступая на первом Конгрессе народов СССР 20 сентября 1993 года с докладом «Союз Советских Социалистических Республик — историческая неизбежность», председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин проанализировал причины нашего краха в разделе: «Процесс разрушения СССР — результат стратегической измены».

«Сейчас враги разрушают наш советский дом. Нам внушают, что уничтожение политических, хозяйственных, экономических, военных и других жизненно важных для целостности государства структур происходит, якобы, закономерно, — сказал он. — На самом деле шла длительная подспудная работа, направленная на разрушение страны. Можно сказать, что произошло очередное нашествие, но теперь не только внешнего врага, а, прежде всего, внутреннего, который действует особо коварными средствами и методами и, в первую очередь, обманом.

Исток трагедии и в том, что сама централизованная природа Советского государства, вертикальное построение партии позволили при захвате нескольких руководящих высот контролировать практически все. Когда такой захват осуществился предателями типа Яковлева, Горбачева, Шеварднадзе, Ельцина, то контроль над страной свелся к поэтапному разрушению по планам стратегического соперника.

Машина советской государственности была пущена под откос. Исчез основной гарант, защитник содружества — народ. Голову подняли те силы, которым мешал СССР».

Олег Шенин. «Время бороться — время наступать», М., ОАО ЦСП «Ветеран Отчизны», 2001 г., стр. 372-373

И в последующие годы Шенин постоянно обращается к трагедии, постигшей наш народ, углубляя постижение ее причин, докапываясь до подспудных течений. Не вскрыв истоков трагедии, не вырвав с корнем эту заразу, невозможно восстановить все, что было разрушено, начиная с 1985 года, с приходом к власти агентуры влияния во главе с Горбачевым.

Своя позиция на сей счет у председателя Компартии Таджикистана Шоди Шабдолова. Приведу отрывок из интервью, которое он дал мне после сентябрьского (2002 г.) Пленума Совета СКП-КПСС. Вот что сказал лидер таджикских коммунистов:

— Лично меня многое из сказанного по этой проблеме совершенно не удовлетворяет, потому что исчерпывающего ответа на самый главный вопрос — почему рухнула великая страна и почему рухнула КПСС — почти 20-миллионная партия? — до сих пор нет. Если мы хотим возродить страну, мы должны ответить на этот вопрос хотя бы для себя и уяснить, что же произошло. Когда здание рухнуло, изучают проектно-сметную документацию, смотрят, какие расчеты нарушены, а уже потом берутся за его восстановление.

Хочу сослаться на Иосифа Виссарионовича Сталина. Когда однажды его спросили в Свердловском университете в Москве — есть ли угроза Советской власти? — Иосиф Виссарионович ответил: «Есть».



И назвал три причины. Первая — потеря коммунистической перспективы и связанное с этим ликвидаторство. То есть ликвидация Советской власти есть следствие утраты коммунистической перспективы. Вторая причина — идейное перерождение партии и связанное с этим предательство. Понимаете? Предательство является не причиной, как мы до сих пор говорили, а следствием идейного перерождения. И третья причина — свертывание международного коммунистического и национально-освободительного движения и связанный с этим рост национализма.

Этот великий человек оправдал себя в истории не только тем, что вместе с народом совершил революцию, воевал за Советскую власть в Гражданскую войну, победил фашизм в Великую Отечественную. Он нас, ныне живущих, предостерегал от ошибок, и сейчас мы видим, что его предсказание сбылось один к одному.



Была потеря коммунистической перспективы у нас в советское время? Была, и я могу привести многие факты. Вспомните хотя бы хрущевскую похвальбу о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», то есть о построении коммунизма через 20 лет. Этот «заскок» нанес огромный вред коммунистической идее, подорвал веру народа в нее. Все это хорошо известно.



Идейное перерождение партии было? Было, и партия не смогла его преодолеть. Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе — в первую очередь, идейные перерожденцы, а уже потом они стали предателями, уже потом открыто стали действовать против той системы, которая подняла их на вершину политической власти.

Национально-освободительное движение во всем мире свернулось, и это тоже факт. Пока Индия боролась, пока Китай боролся, пока Африка боролась, тысячи «мишеней» были у Запада, и Англия, Америка, Франция, Бельгия не смогли сохранить свои колонии. Народы сбросили колониальные оковы и завоевали независимость.



А сейчас страны Запада выступают объединенным фронтом, потому что национально-освободительное движение заглохло и расцвел национализм. Разрушительную роль национализм и сепаратизм сыграли и в Советском Союзе: когда братские народы стали разгонять по национальным квартирам, его монолитные устои затрещали под ударами извне и изнутри.

А разве мы могли представить, что члены Политбюро, первые секретари ЦК партий союзных республик станут президентами? При новом буржуазном строе их как коммунистов должны были бы по меньшей мере бросить в тюрьму (как бросили в тюрьму настоящих коммунистов Шенина, Бурокявичюса и Рубикса), а они стали президентами. Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Туркменбаши Сапармурад Ниязов были партийными лидерами, теперь они президенты и антикоммунисты. Один только наш президент прежде был колхозником, мы его подняли на Олимп сами, во время Гражданской войны.

Итак, точка зрения Шоди Шабдолова: сначала идейное перерождение «вождей», а потом, как следствие его, — предательство, какого не знало человечество за всю свою историю. Это и привело к величайшей трагедии, какой тоже не знало человечество за тысячелетия своего существования. На сентябрьском (2002 г.) Пленуме Совета СКП-КПСС Шабдолов и Шенин предложили посвятить очередной Пленум этой актуальной проблеме, которая, без сомнения, волнует не только коммунистов и трудящихся Советского Союза, но и всех честных людей планеты.

Состоявшийся 25 января 2003 года в подмосковных Горках Ленинских Пленум Совета СКП-КПСС обсудил вопрос: «Контрреволюционный переворот в СССР и задачи коммунистического движения». С содержательным аналитическим докладом выступил председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин, который подчеркнул, что «для успешного решения главной нашей задачи — задачи возрождения социализма и Советской власти — необходимо глубоко и все сторонне обобщить причины контрреволюционного переворота, приведшего к разрушению СССР».

Вот основные положения доклада:

За отправную точку анализа взят 1903 год, «давший рождение большевизма как «течения политической мысли», который является основой деления прошедшего века на две равные части — до 1953 года и после него; жизни и деятельности партии с Лениным и Сталиным и без них». О. Шенин напомнил слова В.И. Ленина, написанные в апреле 1917 года, в момент подготовки к пересмотру партийной программы: «Только пролетарская, социалистическая революция может вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и временные неуспехи ее или волны контрреволюции, — окончательная победа революции неизбежна». Это положение сохраняло свою теоретическую силу вплоть до 1961 года.

Непревзойденный ленинский анализ помог осуществить практически бескровную Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года и основать Советское государство. В жесткой борьбе с оппортунистами Ленин виртуозно провел первый, самый тяжелый и трудный этап социалистического строительства в отсталой, разоренной стране, создал Коммунистический Интернационал, образовал Союз Советских Социалистических Республик.

Сталин совершенно закономерно стал во главе партии, ибо был гораздо выше других в теоретическом плане и пользовался огромным авторитетом. Он был прав в основном и главном — твердо и непоколебимо стоял за построение социализма в СССР без помощи извне, собственными силами. Однако строительство социализма в СССР шло непросто. Конституция 1936 года зафиксировала, что класс буржуазии в основном разбит. Но ее остатки сопротивлялись коварно, изощренно и отчаянно.



В известных событиях 1937-1938 гг. главную роль сыграла притаившаяся контрреволюция, ущемленные экспроприацией люди, которые жаждали кары и мести за причиненные им обиды и притеснения. К ним примкнули проникшие во властные структуры выходцы из мелкобуржуазных слоев общества и элементы из разбитых фракционных группировок, карьеристы и проходимцы, отличавшиеся жадностью, наглостью и жестокостью.

Неимоверное засорение правоохранительных органов представителями буржуазии приобрело форму классовой борьбы. Без перегибов не обошлось. Но современные «историки» не желают говорить о том, что сама партия дала своевременную и жесткую оценку этим явлениям — на январском (1938 г.) Пленуме ЦК, в мартовском постановлении «О рассмотрении парторганизациями апелляций исключенных из ВКП(б)» и в совместном постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».



В нем прямо говорилось, что «массовые операции по разгрому и выкорчевыванию враждебных элементов, проведенные органами НКВД в 1937—1938 годах, при упрощенном ведении следствия и суда, не могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и Прокуратуры» и что «все эти… совершенно нетерпимые недостатки были возможны только потому, что пробравшиеся в органы НКВД и Прокуратуры враги народа всячески пытались оторвать работу органов НКВД и Прокуратуры от партийных органов, уйти от партийного контроля и руководства и тем самым облегчить себе и своим сообщникам возможность продолжения своей антисоветской подрывной деятельности».

Открыто, на всю страну о допущенных ошибках говорилось и на XVIII съезде ВКП(б). Съезд отменил практиковавшиеся до того регулярные массовые чистки партии.

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Советская социалистическая система выдержала невиданные доселе испытания. Подводя в 1946 году итоги войны, Сталин сказал: «Наша победа означает, прежде всего, что победил наш Советский общественный строй, что Советский общественный строй с успехом выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность».

В хрущевское «великое десятилетие» начались судорожные метания и бесконечные реорганизации, которые осуществлялись в направлениях, как правило, не соответствующих собственной природе социализма. В конечном итоге все «новаторство» свелось к критике «культа личности», разлагающей клевете, невиданному очернительству, дегероизации отечественной истории.



Особенно преуспел в этом Хрущев. Сделанный им после окончания XX съезда КПСС «секретный» доклад так понравился Западу, что его перевели на многие языки, переиздали миллионными тиражами и распространили по всему миру. Все основные «критические» аргументы помощники Хрущева выудили из обширной троцкистской литературы. «Иконного», «святого» Ленина умышленно противопоставили злому «тирану» и «деспоту» Сталину.

Главным преступлением Хрущева следует назвать спад высокого идейного напряжения народов Советской страны. Очень быстро дали о себе знать неграмотные эксперименты в управлении экономикой, которые привели к повышению цен. Ухудшение условий жизни, повышение цен на первоочередные продукты питания народ встретил гневным протестом. «Хрущева на мясо!» — написали на тендере локомотива рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода 1 июня 1962 г.



После того, как Хрущев санкционировал «силовое пресечение демонстрации» в Новочеркасске, где собралось свыше 4 тысяч возмущенных людей, «20 человек было убито на месте. Из них две женщины. Раненых и получивших увечья оказалось более 40 человек. Позже 3 человека из них умерло» (данные из архива президента РФ). Многие именно эту трагедию считают открытым проявлением начала процесса отщепления, отрыва рабочего класса от партии.

14 июня 1963 г. Компартия Китая выступила с открытым письмом, в котором ясно и открыто было выражено отношение к хрущевскому ревизионизму. Последствием этого стал углубившийся раскол в мировом коммунистическом движении.

Перерождение пролетарской партии — целый исторический период, в течение которого постепенно, одна за другой рвутся связи, соединяющие партию с классом. Период этот противоречив, и КПСС вплоть до конца 80-х годов выполняла свои основные классовые функции — запрет на частную собственность и плановую организацию производства и потребления в масштабах всего общества. Никаких неразрешимых политических, экономических, социальных, культурных проблем, неизбежно ведущих к гибели великой державы, не было.

Решающую роль в успехе контрреволюции сыграл таки на конечном этапе субъективный фактор. Со временем постепенно истончился социальный слой, несший социалистический, революционный заряд. При непосредственном участии агентов мирового империализма и сионизма все более ослаблялся идейно-политический и нравственный потенциал КПСС. Постепенно происходила эрозия партийных рядов, дорога в партию была открыта карьеристам, ловкачам, лицемерам, которые преследовали мещанские, мелкобуржуазные, потребительские цели.



С 1985 г., после избрания Горбачева генеральным секретарем, произошло нечто невероятное — именно в ЦК КПСС угнездилась контрреволюция, которая, искусно маскируясь, начала под видом перестройки выдавать либеральные идеи по якобы улучшению социализма, приданию ему более «демократического», «гуманного» облика .

Это совершалось не только по причине идейного, политического, социального и нравственного перерождения верхушки КПСС, но и оттого, что в партии отсутствовали механизмы, позволяющие на деле контролировать генсека и Политбюро. Горбачева с полным правом можно назвать суперпредателем прошлого века — по последствиям его деятельности для своей страны и судеб всего мира он превзошел даже Гитлера.

В докладе Пленуму Шенин подробно, детально проанализировал «горбачевский период», стратегию и тактику «ударного отряда контрреволюции», готовившего и свершившего контрреволюционный переворот, слом социалистической системы и разрушение Советского Союза…

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…Острую дискуссию вызвало обсуждение постановления Пленума Совета СКП-КПСС «О контрреволюционном перевороте и задачах коммунистического движения», точнее, один его тезис: «Не в последнюю очередь контрреволюции удался временный реванш и из-за деструктивной позиции руководства КП РСФСР, создание которой, по сути, разрушило единую КПСС». Против такой формулировки резко выступили сопредседатели ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и А.Крючков. В.Тюлькин, в частности, сказал, что РКРП-РПК будет голосовать против него, а если это положение будет принято, то РКРП-РПК будет голосовать против всего постановления, развернет в прессе критику и будет отстаивать свою позицию.

Однако участники Пленума — лидер левых сил Латвии А.Рубикс, заместитель председателя Совета СКП-КПСС, председатель Международного союза советских офицеров, адмирал Н.Ховрин, другие товарищи отвергли эту позицию.



Этот пункт постановления голосовался отдельно и был принят в такой редакции: «Не в последнюю очередь контрреволюции удался временный реванш и из-за деструктивной позиции руководства КП РСФСР, создание которой в значительной степени повлияло на разрушение единой КПСС». За такую формулировку проголосовали 32 участника Пленума, против — 6 (4 — от РКРП-РПК, 2 — от Союза коммунистов Украины). Так же распределились голоса и при голосовании постановления в целом.

Пленум признал «правильность в целом изложенных в докладе причин, истоков и движущих сил контрреволюционного переворота в СССР. Коммунистическим партиям и общественным объединениям — членам СКП-КПСС рекомендовано организовать изучение, пропаганду и широкое разъяснение положений доклада с целью выработки приемов и способов реализации революционной стратегии возвращения власти трудовому народу, использования всех методов политической борьбы, указанных Чрезвычайным XXXII съездом СКП-КПСС. Готовить структуры к неизбежному усилению репрессий против коммунистов со стороны властей».

Пленум постановил: «считать первостепенной задачей просвещение и организацию рабочего класса, привнесение в его среду революционного сознания», «воссоздавать систему Советов в самой различной форме, как необходимое условие возвращения власти трудящимся», «активизировать массовые протестные формы борьбы», «продолжить работу по объединению коммунистов в ряды единой Коммунистической партии ленинского типа, как главного и основного условия воссоздания социализма, Советской власти, возрождения СССР».



По окончании работы Пленума я попросила Альфреда Рубикса подробнее изложить свою позицию относительно образования в 1990 году российской компартии. Почему он был против ее создания?

— Слухи о том, что скоро появится Компартия Российской Федерации как особая единица в составе КПСС, у нас в Латвии, и вообще в Прибалтике, появились где-то за полтора-два месяца до учредительной конференции, — сказал он. — Поскольку я со всеми секретарями ЦК тогда общался, мы обсуждали эти вопросы и пришли к очень печальному выводу о грядущей судьбе КПСС и СССР.



Единая КПСС в то время была фактически единственной структурой, которая оставалась для того, чтобы что-то вообще держало вместе наш Союз.



Экономические связи разрывались, поскольку уже были приняты документы, постановления Съездов народных депутатов СССР и РСФСР, указы об экономической самостоятельности республик. Разрывались связи, и уже шло разделение имущества рыболовно-тралового и тралово-рыболовного, а также торгового флотов, железных дорог, в республиках перешли на самофинансирование силовых структур, что, понятно, выводило их из союзного подчинения, шло образование целого ряда других структур.



И в то же время уже не все республики перечисляли налоги в центр, то есть в единый союзный бюджет. А КПСС была той структурой, которая еще скрепляла нас всех и позволяла что-то держать вместе. Такова была реальность.

Встречаясь с секретарями ЦК, мы обсуждали теоретические аспекты, вспоминали, что Ленин, по его собственным словам, с порога отметал федеративное устройство Коммунистической партии на территории Союза. Взвесив всё, мы просто ужаснулись: неужели такое может быть, то есть неужели может быть создана Российская компартия?



Но, увы, вскоре мы получили приглашение на учредительный съезд. Посадили нас на балконе, слова никому не дали, хотя записки мы подали сразу.



Но нас не захотели услышать. Всё было настолько направлено в одни ворота, что выступать там было даже бесполезно. Я сидел вместе с Миколасом Бурокявичюсом и Лембитом Аннусом на балконе, Владислав Швед еще с нами сидел, и мы своим ушам не верили, что российские коммунисты так легко разделяют единую партию. И вот тогда нам стало окончательно ясно, что Союза не будет. Любое сопротивление уже носило весьма относительный характер.

Я по сей день считаю, что образование КП РСФСР было ошибкой . Даже если республики делились, партия могла и должна была остаться единой. И то, за что мы сейчас боремся, чтобы была единая КПСС, — сложнейшая задача. Не будет ее. Во всяком случае, в обозримом будущем такой партии не будет, и не потому, что этого не хотят коммунисты…

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…Дискуссии в прессе, на партийных форумах и научных конференциях о том, кто, как и почему разрушил Советский Союз и социализм, вопросы на эту тему, которые постоянно задают на любых встречах в любой аудитории, в том числе и автору этих строк, побудили меня детально проследить технологию развала.



Да, мы знаем поименно авторов — сценаристов, режиссеров и основных творцов — трагедии, и все же остается неясным, как им удалось сокрушить страну, народ и партию, которые в сорок пятом одержали величайшую из всех побед, когда-либо совершавшихся человечеством?

Н. Х. Гарифуллина,

„Анти-Зюгинг”



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