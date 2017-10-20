Это обычное дело, когда в разговорах и спорах о Советском времени периодически возникают "колбасные диспуты".Нет ничего плохого или странного в том, что взрослые люди отлично помнящие прежние времена, сравнивают их с нынешними. Так было всегда и так будет всегда.

И, в конце концов, не имеет большого значения, какая "Докторская" была вкуснее — та, Советская, или нынешняя, российская. Это ерунда.

Конечно, нынешние Москва или Питер внешне выглядят гораздо более нарядно, чем раньше. А магазинные прилавки, опять-таки внешне — куда более привлекательны.

Да, на мой субъективный взгляд, качество старых Советских товаров, услуг и продуктов было неизмеримо выше. Но, ещё раз, это моё, личное мнение. И соглашаться с ним необязательно.

Дело тут совсем в другом.

В СССР было немало проблем. Многие из них были достаточно серьёзными, они раздражали людей, вызывали критическое отношение к режиму, и это тоже естественно.

Как и подавляющее большинство моих ровесников, я не был не только коммунистом, но даже обычным сторонником Советской власти в те далёкие времена.

Хотя, должен признаться немедленно: ни тогда, ни, тем более, сейчас, критика Маркса, Ленина или Сталина не приходила мне в голову. Я не знал, что такое реальный капитализм, но строить его и жить при нём я не хотел. Это правда.



Вместо этого мне очень хотелось принять участие в реформации Советского социализма или, хотя бы, просто понаблюдать за ней со стороны.И раньше, и сейчас я был и остаюсь убеждённным в бесспорной правоте основоположников, наших Отцов-основателей.С той лишь разницей, что если тогда, в молодости, мои размышления были абстрактно теоретическими, то сейчас, спустя много лет, они стали вполне осознанными и практическими.

Живя в Советском Союзе, я не был коммунистом. Пожив в современной России, я им стал.

Это выглядит парадоксально! Человек, которого, как и большинство его современников, предельно раздражали очереди, дефицит, множество ограничений и другие очевидные всем недостатки того времени, сегодня, когда именно этих проблем нет, вдруг стал сторонником и защитником той системы, когда они были.

И, как я давно успел заметить, не я один. Таких людей стало множество.

Говорю это совершенно ответственно. Статья с критикой Анастасии Мироновой сегодня собирает множество "лайков" и "плюсов" в Рунете.

Союз защищают!

Людей, согласных со мной, оказалось даже больше, чем я ожидал.

А ведь все они тоже когда-то стояли в очередях! Тоже возмущались и раздражались! Тоже жаждали перемен! Что же сегодня заставляет их с такой энергией поддерживать мои и прочие статьи, явно позитивные по отношению к Советскому Союзу?

Или все они, с точки зрения Анастасии Мироновой, тоже "старики, выжившие из ума"?

А единственный в России нобелевский лауреат Ж. Алфёров — тоже?



А лучший современный российский кинорежиссёр, автор "Собачьего сердца" и "Мастера и Маргариты" В. Бортко — тоже?А ехидная и злая умница Гоблин Дмитрий Пучков? А воюющий в Донбассе с киевской нечистью З. Прилепин?И это только первые имена, которые пришли мне на ум. В действительности им нет числа.Может ли объяснить как-то этот феномен А. Миронова?

Я безусловно сторонник и защитник "левой идеи". Но я совсем не фанатик. И все люди, которых я перечислил — тоже не фанатики! Отнюдь!

Поэтому с лёгкостью признаю: да, в СССР было множество проблем! Назвать Советский Союз раем на Земле нельзя. И любой, кто так скажет, будет лжецом.

Но при всех реальных и серьёзных проблемах, имевших место в те годы, было в том времени что-то такое, чего больше нет не только в России, но и где-либо ещё.

Задумывaлись ли вы о двух, всего двух крайне показательных эпизодах нашей Советской истории?



1. В результате, как теперь известно, скоординированных усилий, Запад в лице США сумел обвалить цену на нефть настолько, что приток валюты в казну Союза практически сошёл на нет. В условиях тотальной экономической блокады это означало катастрофу для бюджета.

Это началось в конце 70-х — начале 80-х годов. Было ясно, что государство будет вынуждено поднять цены на ряд товаров, чтобы хоть как-то скомпенсировать потери.

Цены поползли вверх. Подорожали хрусталь, ковры, автомобили, некоторые виды деликатесных товаров, алкоголь и сигареты.



Как экономист, могу ответственно утверждать, что если бы правительство СССР всего на пятак(!) увеличило отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия по всей стране, бюджет бы бы сведён с профицитом, несмотря на сокращение валютных поступлений.Но для ненавистных коммунистов повысить цену на хлеб даже на грош оказалось невозможным. Даже ценой существования страны! Об этом не могли и подумать!

2. А спустя несколько лет, в августе 1991 года эта же власть так и не смогла выстрелить в народ, сошедший с ума. И ушла.

Карандаш прыгал в руках Янаева, откровенно нервничали все участники т.н. ГКЧП. Хотя их целью было не развалить Союз, а спасти его! А их мучили страх и совесть! Ведь они, пусть всего на несколько дней, но вырвали власть из рук Горбачёва.

А вот в руках ельцина, кравчука и шушкевича карандаши не прыгали. Они подписали Союзу приговор весело и непринуждённо, спокойно. Под водочку.

Кто из вас смотрел вчерашний сюжет в "Вестях" о школьной форме?

Я не считаю себя бедным человеком. И, будь у меня дети школьного возраста, я заплатил бы за эту форму требуемые сегодня 6, 7, 10 или больше тысяч рублей!

Но ведь 10 тысяч — это треть средней зарплаты по стране! И это только форма! А учебники? А ранец? А всё прочее, что так необходимо малышам?

Не имею ничего против того, чтобы игровые приставки, забавы и безделушки стоили больших денег! Это справедливо! Без них можно жить.

А без школы можно?



Героиня того сюжета сказала со странным выражением в голосе, что сегодня собрать ребёнка в школу и родить его обходится примерно одинаково в финансовом смысле.

Это означает, что в России есть огромное число людей, которым собрать ребёнка в школу — проблема непосильная!

А это, в свою очередь, означает, что сама школа стала роскошью! Ведь помимо дороговизны этих сборов есть и другие. Уже в самой школе!

И вместо радости и лёгкости, с которыми собирали в школу нас наши мамы и папы 50 лет назад, сегодня родители в муках морщат лоб, тайком от детей пересчитывая в кошельке последние рубли.

И стараясь не думать при этом, что будет, если они или, не дай Бог, их дети заболеют. Потому что тогда денег уже не хватит точно!

В своей статье — ответе Анастасии Мироновой я не случайно рассказал о коньяке и шоколаде в глухом уральском сельпо.

Наличие деликатесов в глуши в то время, как они отсутствовали в столичных центрах, говорило о явныx перекосах в планировании и снабжении, которые имели место в Союзе повсеместно.

Эта проблема была вызвана чиновной глупостью, чьей-то начальственной дурью. Но она не была системной. И при наличии желания, профессионализма и здравого смысла исправить этот и другие подобные перекосы было вполне возможно.

Школьная форма за неподъёмные деньги в современной России — не перекос. Это системная проблема. Это и есть капитализм в чистом виде.

И его нельзя исправить.



Страх заболеть и остаться один-на-один со своим горем без денег и без помощи со стороны — это тоже системная проблема.

Бесконечная сериальная муть на ТВ, безвкусица, пошлость, голые задницы в театре и гей-парады, жуткое враньё в СМИ, повальное воровство — всё это СИСТЕМНЫЕ проблемы.

Их не решить в условиях капитализма. Нет таких чиновников, которых надо уволить, чтобы подешевела школьная форма или медицина.

Отвратительные по низости и вульгарности спектакли, тупые фильмы, дутые "новости", наркотики, афёры и мошенничества, которые всплыли на поверхность грязной пеной, есть явления, имманентно присущие капитализму. Любому, не только российскому.

Наш, отечественный капитализм, отвратителен вдвойне, поскольку был создан товароведами и зав.магами, фарцовщиками и диссидентами, бездарными, как пробка, политиканами и демагогами, уничтожавшими Союз не из политических а из личных, местнических побуждений. Они мстили системе, которая больно била их по рукам.

Они никогда не могли ничего создать. Ни тогда, когда дрожали от слов ОБХСС или КГБ, ни сейчас, когда им уже никто не мешает.

Бессмысленное общество, которое они построили, состоит из бесконечных нелепостей, пошлых кривляний и неслыханной лжи, такой, о которой я лично в Советское время даже не подозревал.

Результатом всех этих "демократических преобразований" стало критическое количество злобы и апатии, переходящих друг в друга.



За все годы не создано НИ ОДНО произведение культуры, которым могла бы гордиться современная Россия. Ни один отечественный продукт, который оказался бы конкурентно способен в мире.

Это не создано, потому что эти люди не умеют созидать. Генетически не умеют.

Сегодня не снять "Председатель" или "Освобождение", "Операция Ы" или "На войне, как на войне". Сегодня не может родиться Высоцкий или Окуджава, Кристалинская или Хиль. Магомаев или Трошин.

Потому что их искусство — "не имеет коммерческого смысла", в них надо много вкладывать, но на них не заработать денег.

Поэтому лицо Росии сегодня — не Микаэл Таривердиев или Давид Тухманов, а Тимати или "рэпер Гнойный".

Не Паша Ангелина, а Мара Багдасарян.

Поэтому о Россию вытирают ноги все, кто ещё вчера боялся пискнуть!

Поэтому без национального флага выступают российские спортсмены, а премьер-министр страны не видит в этом никакой проблемы.

Всё это — звенья одной и той же цепи.

Страна утратила уважение к себе. Это должно было случиться в обществе, в котором больше нет Справедливости и Правды.



Правда, крикливые пропагандисты на зарплате уверяют всех в обратном, но с фактами спорить не могут даже они.

Именно поэтому, думаю я, так велико число тех читателей, кто полностью соглашается с тезисами моих статей. И всех других материалов, говорящих о Советском Союзе так, как это не принято сегодня.

Именно поэтому нарастает в обществе потребность заново осмыслить Советское прошлое. Ещё раз взглянуть, задуматься и сделать вывод.

И с радостью снова встать в очередь! Длинную и шумную! Но с одним условием:

Пусть она будет Советской! И никогда никакой другой.

Источник: nnm.me