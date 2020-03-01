«День советской оккупации»: как грузинам на деле жилось в СССР

25 февраля в Тбилиси в десятый раз отметили «страшную и трагическую дату» – «День советской оккупации». Спускали флаги, политики произносили прочувственные, полные скорби и гнева речи, при этом утверждая, что «война с оккупантами не закончена по сей день»... В нынешнем году, кстати, с того момента, когда «красноармейские сапоги растоптали молодую независимость Грузии», исполнилось всего 99 лет. Каков же будет размах у кощунственного и скабрезного действа через годик – в юбилейную дату?



Что ж, пожалуй, самое время вспомнить правду о том, как на самом деле складывались отношения между Грузией и Россией – как в царские времена, так и в советские. Что же это за «оккупация» была такая и как грузинам при ней жилось?



Из глубины седых веков



Русофобия – штука не просто гадкая, но еще и невероятно извращенная. Собственных адептов она неизменно толкает на такие ухватки и выверты, что остается только диву даваться. На днях официальный Тбилиси в лице заместителя главы тамошнего МИД не просто выразил Анкаре соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких солдат (так поступила и Россия), но также и заявил о своей полной поддержке Турции – своего «надежного стратегического партнера»... Читая об этом, невольно вспоминаешь, что в XVI- XVII столетиях предки как раз вот этих самых «партнеров» довели численность живых грузин до цифры в 40 тысяч и останавливаться на достигнутом вовсе не собирались. В возводимой на крови и костях множества народов Оттоманской Порте православным народам Кавказа (как впрочем, и любым другим христианам) места не было категорически. «Политика» турецких султанов в отношении населения крохотных царств, находившихся тогда на месте нынешней Грузии, целиком и полностью укладывалась всего в одно емкое слово: «резня». Не меньшую, а зачастую и большую, чем турки, прыть проявляли в этом же отношении другие соседи народов Кавказа – персы. Те продолжали окаянствовать вплоть до XVIII века, устраивая побоища, от описаний которых кровь в жилах стынет по сей день, причем первейшими объектами для тотального избиения избирали также православных, прежде всего, представителей духовенства. Сегодня в Тбилиси отчего-то не вспоминают о том, как в 1795 году ворвавшиеся в этот город шахские головорезы, согнав людей на мосту через Куру, понуждали их плевать в образ Пресвятой Богородицы. Отказавшиеся (а других в тот роковой день в этом гибельном месте не нашлось), летели вниз головой в реку, которую в самом скором времени перекрыла ужасающая «плотина» из тел мучеников...



Именно спасаясь от перспективы полнейшего физического уничтожения, говоря в современных терминах, тотального геноцида своего народа, властители Грузии неоднократно прибегали к заступничеству Российской империи. Подписание сперва Георгиевского трактата (1783 год), по которому под русское покровительство принималось Картлийско-Кахетинское царство, а затем и «коленопреклоненная просьба» грузинского царя Георгия XII о принятии его народа «в вечное подданство», были вехами не «утраты независимости», как пытаются утверждать сегодня в Тбилиси некоторые «умники», а спасения Грузии от неминуемой гибели и как государства, и как этноса. При этом императоры Российские, что Павел I, что Александр I, вовсе не рвались «взять под свою руку» весьма неспокойный и проблемный край. Оба прекрасно понимали, что за «подарочек» им достается. Экономической выгоды не усматривалось никакой – первую нормальную дорогу, закономерно получившую название Военно-Грузинской, построили там русские, выхода к морю не имелось, бедность и разруха царили ужасающие. Зато гарантированы были перманентные конфликты и войны как с турками и персами, так и с множеством окрестных ханов, шахов и прочей более мелкой шушерой, воинственную дурь из которых пришлось выколачивать русскими штыками и шашками. Кроме того, завышенным самомнением и чванством, а также повышенной склонностью к интригам, чрезвычайно многочисленная грузинская «аристократия» отличалась всегда. Между прочим, «поголовье» дворянского сословия относительно общей численности населения в Грузии было в 100 раз больше, чем в среднем по Империи, при этом князьями там именовали себя больше дворян, чем во всей России! Лишь после рапорта посланного «на место» для полного разъяснения обстановки Александром I генерала Карла Кнорринга, сделавшего однозначный вывод: «Без России Грузия обречена совершенно», Государь принял окончательное решение о присоединении этих земель.



«Независимость» с пониженной социальной ответственностью



Кавказ был одной из первых «национальных окраин», после крушения Российской империи принявшихся строить «самостийное» будущее, за что спасибо бездарному, безмозглому и бесхребетному Временному правительству, неспособному управлять решительно ничем и нигде. С учетом специфики региона, события там развивались вполне предсказуемо. Перво-наперво все тамошние «горячие парни» вспомнили все до единой давние обиды, замшелые территориальные претензии и споры за каждый камень в горах – и принялись молотить друг друга так, что только дым коромыслом стоял. История «независимой Грузии» 20-х годов прошлого столетия - это длинный и кровавый список войн, войнушек, пограничных конфликтов и самых натуральных «этнических чисток». Да, да, устраивать ад кромешный в Южной Осетии и Абхазии – это вовсе на Саакашвили придумал и даже не Гамсахурдия. До них хватало желающих... Проблема была в том, что осетины, к примеру, уже тогда хотели влиться в состав Советского государства, вот в Тбилиси и решили их «малость вразумить», Огнем и мечом, как обычно. Впрочем, и саму Грузию 20-х годов именовать «независимой» может либо записной враль, либо человек, знакомый с тогдашними событиями по нынешним дрянным грузинским учебникам истории. Не успев оформиться, это «государство» немедленно начало демонстрировать самую что ни на есть низкую социальную ответственность. Изобретательность и предприимчивость в поисках тех, кто из держав согласится сделать их своим протекторатом, а то и вовсе колонией, тогдашние тбилисские политики проявляли ничуть не меньшую, чем нынешние их последователи. В 1918 году в страну вошли немецкие войска. Однако стоило германскому Рейху рухнуть, грузинские власти с не меньшей готовностью согнули спины уже перед англичанами.



При этом от вековых территориальных претензий к грузинам совершенно не собиралась отказываться и Турция, приободрившаяся на фоне творившейся в России смуты и принявшаяся кромсать грузинские земли, как сочную баранью ногу, отрезая себе кусок за куском и все больше входя во вкус. Эрзерум, Батуми... Останавливаться на этом османы вовсе не собирались. Надо сказать, что в создавшемся критическом положении власти Грузии, представленные в основном меньшевиками, проявляли просто фантастическую самоуверенность, граничившую с самоубийством. За каким-то лешим полезли воевать с белогвардейцами за Сочи, объявив город «исконно грузинским» – ну, и получили по первое число, а взбеленившийся Деникин вознамерился оттяпать у них вдобавок еще и Абхазию с Сухумом. Насилу англичане его остановили. Кстати говоря, британцам же пришлось разнимать грузин еще и с армянами – с этими тоже сцепились не на шутку, стремясь отобрать что-то «исконное». Одним словом, из Кавказа получился форменный сумасшедший дом с крайне тяжелыми последствиями. Стоит упомянуть еще и о том, что в самой Грузии тоже шла непрекращающаяся грызня: между собой увлеченно воевали политические партии, кланы, семьи и вообще все, кому не лень. При этом руки у РСФСР, потихоньку помогавшей становлению в регионе советской власти и возвращению вдоволь наигравшихся в «независимость» братских народов в лоно большой и дружной семьи, до Тбилиси руки дошли в самую последнюю очередь. Тамошнюю Демократическую республику даже официально признали в Петрограде – пусть себе балуют, не до них пока. На тот момент сперва надо было разобраться с остатками Белого движения и особо буйными соседями, вроде поляков. Тем не менее, в 1921 году время пришло...



«Оккупация» под чаек с лимончиком



Когда сегодня в Тбилиси заводят тоскливые стенания о «советской оккупации», при этом, конечно же, подразумевается, что кто-то пришел откуда-то и сперва «растоптал независимость» маленькой, но гордой кавказской республики, а затем долго и со смаком ее «оккупировал», занимаясь зверским удушением всего национального. Вот только при этом получается форменная, простите, шизофрения. Самым горячим и последовательным сторонником, можно сказать, «локомотивом» советизации Грузии и ее вхождения в семью советских народов, был как раз уроженец этой самой земли Орджоникидзе. От его пламенных призывов «принести освобождение угнетенному грузинскому народу» «вождь мирового пролетариата» отпихивался руками и ногами, сколько мог, не желая связываться с тамошним бедламом. Однако после того, как «товарищ Серго» вполне аргументировано и, кстати говоря, вполне справедливо поставил вопрос о том, что эта республика на глазах превращается в наиглавнейший антисоветский форпост на Кавказе, сдался и Владимир Ильич. В Грузии и вправду вольготно действовали разведки Британии, Франции, Турции, Ангоры и черт знает, чьи еще. Разве что марсиан не было. Ну, во всяком случае, документально подтвержденных... Оттуда по всему Кавказу и Закавказью расползались контрреволюционные отряды и самые обыкновенные банды, которым было глубоко фиолетово – кого грабить, лишь бы грабить. Навести порядок в этом змеином гнезде было просто необходимо. И, кстати говоря, вооруженное восстание в 1921 году подняли, опять-таки, грузинские коммунисты, а не заброшенные в горы на парашютах диверсанты из НКВД. Не было тогда у РСФСР ни парашютов, ни НКВД... А вот большое желание местных жителей наконец-то пожить по-человечески, без ежедневной смены властей, ярма на шее и беспрерывных войн всех со всеми, как раз имелось.



Ну, а уж попытки говорить о том, что Грузией кто-то там руководил чуть ли не как «московской колонией», являются совершенно уже беспримерным враньем. И даже не в силу того, что Союз Советских Социалистических республик создавал и возглавлял более трех десятилетий грузин Сталин. А хотя бы потому, что основную роль в становлении Грузинской ССР сыграл один из величайших сыновей именно ее народа – Лаврентий Павлович Берия. С упоением льющие по сей день грязь на этого человека, либералы видят в нем только «главного энкаведиста» и «правую руку тирана». Период руководства Грузией в жизни Берии замалчивается этой сворой очень тщательно – и на то есть причины. Возглавив тамошний ЦК партии всего лишь в 32 года, Лаврентий Павлович проявил себя талантливейшим организатором и руководителем буквально во всех отраслях. Прежде всего, сотворив настоящие чудеса в экономике республики, которую именно он, по сути дела, и создал на абсолютно пустом месте. Ах, «разогнал местные кадры»? Да что вы говорите?! Не переносивший на дух позеров и трепачей, Берия просто моментально оценил «блестящие» перспективы работы с такой «командой», где каждый подсиживает каждого и все так и норовят вцепиться друг другу в глотки, при этом будучи совершенно неспособными к реальному созидательному труду. Ну, поставил на ключевые посты своих людей, проверенных и испытанных службой в НКВД, так ведь для дела поставил! Победителей, как известно, не судят, а результаты работы Берии в Грузии можно охарактеризовать не просто, как победу, а как настоящее экономическое чудо. Замечательный грузинский чай и так славно сочетающиеся с ним (и рюмочкой хорошего коньяка) лимончики – заслуга Лаврентия Павловича. Вместо того, чтобы бездумно гнуть «генеральную линию», он принялся превращать тамошние загибавшиеся от малоземелья колхозы в прибыльные предприятия – и преуспел. Ставка на выращивание в республике цитрусовых, чая, табака, винограда, фруктов оказалась не просто правильной – гениальной.



Местный Колхозцентр, только мешавший делу, Берия попросту разогнал ко всем чертям, передав хозяйствование в ведомство Наркомата земледелия. Итог? Разбежались колхознички? Да ничего подобного – если к моменту прихода в Тбилиси Лаврентия Павловича коллективизацией в республике было охвачено 46% крестьянских хозяйств, то когда он оставил свой пост, эта цифра доходила уже до 86% – и без всякого принуждения. Причина проста – в той же России сеявшие рожь, овес да пшеницу крестьяне получали на трудодень намного меньше выращивавших чай и лимоны грузин. Никакой политики – сплошная арифметика. Берия – это создание в Грузии мощнейшей пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом выпуск оборудования для тех же чайных фабрик, которое раньше приходилось покупать за кордоном, тратя золото и валюту, с его подачи в кратчайшие сроки было налажено в том же грузинском Батуми. Слова «импортозамещение» тогда не знали, но знали, как его осуществлять. Авиационная промышленность, первые буровые вышки на Каспии, светлый и современный Тбилиси, в конце концов – всеобщее образование для Грузии, бывшей до революции на 80% неграмотной – все это Лаврентий Павлович Берия. Великий грузин. Гордились бы, ироды, а они все про «советскую оккупацию» канючат... О том, как жила республика во времена «позднего СССР», говорить и вовсе не приходится. Грузия времен Брежнева навеки осталась символом зажиточности, некоего ухарства и шикования, а также территории, на которой советская власть была не совсем советской. Одним словом, «страдали» в «оккупации» ужасно.



Я с огромным уважением отношусь к грузинскому народу. С его сыновьями я стоял в одном строю Советской армии и твердо знаю, что они могут быть прекрасными боевыми товарищами. Эта прекрасная, солнечная, гостеприимная земля дала нашей Родине множество великих воинов и управленцев, поэтов и актеров. Для каждого нормального человека воплощением Грузии и нашей общей с ней истории являются именно они, а не та кучка беспамятных негодяев, что воздвигая и множа бессовестную ложь, предают, прежде всего, свой народ и свою землю.

Автор: Александр Неукропный

Источник: https://topcor.ru/13371-den-sovetskoj-okkupacii-kak-gruzinam-na-dele-zhilos-v-sssr.html