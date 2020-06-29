Славянские города Голландии

В своё время меня зацепило большое количество городов и местечек в современной Германии, имеющих отчётливый славянский след в наименованиях . Известно, что там жили славянские племена. В 19 веке чешский учёный А.В. Шембер нашёл около 1000 славянских названий рек, гор, равнин и местечек на карте Австрии . Его работа «Западные славяне в древности» (чеш. Západní Slované v pravěku; 1860) посвящена доказательству того, что славяне были коренным, а не пришлым населением Центральной Европы.

Старинные источники, указывающие на существование славянских городов на территории Нидерландов Увлёкшись изучением голландского языка, я, к своему искреннему удивлению, обнаружила, что у славянского и голландского языков общие корни и что древние голландцы многие столетия назад говорили с нами, славянами, на одном языке . Целая серия фильмов на тему «Голландцы – это Иваны, позабывшие своё родство» можно найти на моём канале « Olga Rotterdam. Правдивая История ». Сам собой напрашивался вопрос: если древние голландцы говорили на древне-славянском языке или на его диалекте, то славяне должны были и проживать на этих территориях. То есть от них должна была остаться память в топонимах данной местности. И решила я перво-наперво разобраться с аксионимами – названиями городов. Какие же потрясающие открытия меня ожидали уже на первом, предварительном этапе моего исторического расследования!!!



Как указывает реферировавший этот труд в 1873 г. Нил Александрович Попов,

«трудясь более пятнадцати лет тому назад над трактатом о славянах, живущих в Нижней Австрии, он изучил несколько тысяч специальных карт этой страны, находящихся в венском центральном кадастровом архиве, и нашёл в них множество славянских названий рек, гор, лесов, равнин и местечек (гораздо более 1000); … так как столь большое число древнейших названий оказывается заимствованным из славянского языка, то не может быть, чтобы славяне пришли в эту страну только в VI веке нашей эры, вместе с аварами, как вообще полагают; без сомнения они жили здесь с незапамятных времён» Аналогичную работу Шембера проделал во второй части книги со славянскими названиями Иллирии. По мнению Попова, «вследствие изложения г-на Шемберы, древняя история Богемии получила такую ясность, при которой тогдашние события становятся весьма просты и удобопонятны». (Н.А. Попов. Западные славяне во времена отдаленной древности: Рецензия. //Древности: Труды Московского археологическаго общества, изданные под редакцией В. Е. Румянцева. — Том 3. М., 1873.)

Исследуя крайне западные топонимы так называемой Европы, я убедилась в выдвинутом новейшими историками тезисе: река Эльба на сломе эпох являлась внутренней рекой, проходящей по центру славянских земель!



Другими словами, Эльба являлась срединной рекой славянских территорий, а не границей между так называемыми германцами и славянами (к слову, никаких «германцев» вообще не было, как народа).



Сейчас я приведу вам неоспоримые, документально засвидетельствованные факты проживания славянских племён не территории современной Голландии.

Начав своё изучение происхождения названий нидерландских городов с Утрехта, я сразу попала в яблочко. Устраивайтесь поудобнее…

Wiltenburg

Utrecht – четвёртый по величине город в Голландии. Именно этот город (очень удобно лежащий географически и стратегически) выбрал себе для резиденции англосаксонский миссионер (а правильнее сказать, завоеватель новых земель под личиной духовника и христолюбца) Виллиброрд (Willibrord).



Отсюда он, начиная с 690 г., насильственно диктует волю Рима, подчиняет и обращает в католическую веру северных голландцев и фризов. Этот факт важен для понимания тех исторических событий, которые имели место быть на изучаемых территориях.

Что говорят голландцы по поводу происхождения названия города? Слово «Trecht» происходит, якобы, от римского (латинского) Traiectum, что в свою очередь означает «пересечение» или «место переправы».

Считается, что город возник на месте римской крепости приблизительно в 50-х годах нашей эры. Это была чрезвычайно удобная стратегическая точка в центре голландских земель, в среднем течении полноводной, широкой реки Рейн. Латиняне, вообще, решили оградиться от «варваров» рекой Рейн и устроили вдоль реки мощнейшую пограничную линию-границу.



При этом, они постоянно нападали и захватывали пограничные земли свободных племён, категорически не пуская так называемых «варваров» на завоёванные у них же территории. Кровью, принуждением и строительством укреп-районов столбили они за собой «приобретённые» в войнах насилием и грабежом земли.

Вот отсюда (удвойте внимание!) археологи установили, что поселение на месте Утрехта существовало задолго до прихода туда римлян, уже 1800 лет до нашей эры. Был найден потрясающий артефакт времён бронзового века – предмет, похожий на лезвие меча и названный Zwaard van Jutphaas – Меч Ютфааса.



Таких, к слову, найдено уже целых шесть – на территории Нидерландов, Франции и Британии – и все они идентичны! «Меч» датируют 1800 – 1500 годами до рождества Христова, когда Римом ещё даже и не пахло в мировой истории. Когда Рима и близко не было на карте Италии, в Утрехте (и по всей западной Европе) жило высокоорганизованное, высококультурное население, изготавливавшее изящные «клинки».

И вот тут, несмотря на то, что любая информация о славянах на территории западно-европейских земель нещадно уничтожалась и продолжает замалчиваться, до нас доходят сведения о том, что когда-то город Утрехт имел иное название. А именно Вилтенбюрг (Wiltenburg) – город вилетов!

О том, что вильцы / вилеты были славянского рода-племени, соглашаются все голландские исследователи, а вот дальше начинается чехарда с понятиями, датами и событиями.

Существуют свидетельства как минимум пяти авторов, утверждающих, что до Утрехта этот город назывался Вилтенбюрг! Я остановлюсь здесь на трёх, наиболее интересных, на мой взгляд, доказательствах.

Из сохранившихся хроник, самое старое упоминание названия Wiltenburg или точнее Uiltaburg (где «U» читалась раньше как «В»), было упомянуто около 730 года англосакским монахом Беда (Beda). Он говорил о том, что это очень известная крепость и принадлежит она Wilten – Вилетам. Melis Stoke (голландский писатель 13 века) записал приблизительно в 1300 в своём труде «Rijmkroniek van Holland» («Голландская хроника») следующее:

"tlant beneden Nimaghen wilen Nederzassen hiet"; "wreet volc ende sterc" woonde hier en hun hoofdstad heette Wiltenborch" "под Наймегеном живут Недерзассен – мстящий и сильный народ – живут в своей столице Вилтенборх".



Вот ещё информация от Франса ван Мирис:

"Wilten en Slaven zich eertyds aan den Rhynkant neergezet een den naam aan Wiltenburg gegevven hebben, aen-genomen en voor goede munt te boek geslagen hebbe". "Вилеты и Славяне в те времена сели вдоль (по обе стороны) Рейна и дали имя (городу) Вилтенбюрг, взяли и за хорошую монету застолбили (место)» (последнее является идиомой и может так же, вероятно, означать «застолбили место, за которое брали хорошие деньги», так как Рейн являлся важнейшим водным потоком данного региона, где велись торговля, перемещение, рыболовство; река являлась так же водной межой - прим. автора) (Источник: Frans van Mieris. Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien: behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers, waar agter, by wijze van een nabericht, gevoegt in een beknopte historie van Vriesland, tot onze tijden toe, van Groeningen, en Groeningerland, als mede van het land van Drent”, издательство jaar 1726)

О важности поселения славянских племён вдоль реки Рейн я упомяну ещё раз ниже.



Во фризских сагах сохранилась интересная легенда: король Радбод (вариант Редбалд = Koning Redbald) пообещал Одину построить новый город ещё лучше, чем Вилтенбюрг, и назвал его Вартна (Wartna)… (Источник: Friesche sagen van Theun de Vries in 1925 и Friese sagen & Terugkeer van Theun de Vries in 2000)

В польском и южно-русском языках «варта» есть «караул, стража, охрана».

В древне-русском «варити» означало «беречь», а «варяти» – «предворять/встречать».

Давайте в этом месте (на слове варта/вартна) оставим красную метку – мы к ней ещё вернёмся ниже!

Slaavenburg

Несколько слов о Вилтах: вильцы, они же вилеты, они же виниды, они же венеты, а также венеды – славянские племена – ветви одного рода, жившие от Атлантического океана до Скифских земель. На это указывают, помимо Цезаря, и другие античные авторы: PROKOPIUS, TACITUS, FREDEGARII, CLUVERIUS.

Вот, что пишет о вильцах историк Ян Вагенаар в своём глобальном труде «История Отечества» от 1749 года:

"Onder deeze West-Gothen, bevonden zig ook eenige andere volkeren, als Herulen, Sclaaven, Veneten, of Veneden, of Wilten en diergelyken meer. Immers eenige Kronykschryvers verzekeren, dat de stad Vlaardingen eertyds den naam van Slaavenburg, waarschynlyk naar de hier te land woonende Sclaaven, gedraagen heeft. Anderen verhaalen, dat de Sclaaven of Wilten gantsch Holland gewonnen hebben". "Среди этих Вест-Готов (захвативших Европу – прим. автора) находились также и некоторые другие народы, такие как Херулены, Склаавы, Венеты или Венеды, или Вилты и тому подобные…". (А дальше удвойте внимание!) "Собственно говоря, некоторые хронисты утверждают, что город Влаардинген (Vlaardingen) носил когда-то имя Слаавенбюрг (!) (Slaavenburg), вероятно потому, что здесь жили Склавы. Другие говорят, что Склавы и Вилты заимели (через победу – прим. автора) голландские земли". (Источник: Jan Wagenaar. Vaderlandsche historie. Deel 1, 1749)





Вот это даааа! Из этого отрывка следует, что в Голландии существовал ещё один славянский город! Современный город Влаардинген (пров. Юж. Гол.) когда-то назывался Слаавенбюрг! Славянский город! Ян Вагенаар не отрицает факта, что на этих землях проживали славянские племена! Но и это ещё не всё, читаем труд Яна Вагенара дальше:

"Ook leest men, in schriften der tiende eeuwe, van eene vermaarde Koopstad aan den mond der Maaze, zo 't schynt, naar deeze Wilten, Witlam genaamd. Misschien hebben de Wiltsveenen, in Rynland, ook hunnen naam naar dit volk bekomen" "Также, в источниках 10-го века, можно прочесть о прославленном Торговом городе в устье Маас, названном в честь (по имени этих – прим. авт.) Вилтов, Витламов (Wilten, Witlam)".

Так это же обалдеть можно! Был не только город, а был ещё прославленный торговый город Вилтов – Wilten в устье реки Маас! Но и это ещё не всё! Переводим дальше:

"Возможно, (город) Вилтсвеенен (Wiltsveenen) в Райнланде (земли у Рейна), так же указывает на имя этого народа".

Ну, где два славянских названия – там и три; где три – там и десять! Если автор данного исторического труда, Ян Вагнер, ссылаясь на других, более ранних авторов, позволяет сказать, что эти территории (по меньшей мере, при Вест-Готах) были заняты славянскими племенами, то нам сам Бог велел искать дальше славянские корни в топонимах голландских городов, местечек и рек…

А вот, что я ещё нашла о славном голландском городе Славенбюрг (Slavenburg):

"Doorts willen de liefhebbers dat dit het oude Vlaardingen is / dat om ende bp de 500 jaaren geleden door ’t zeewater vergaan is. Dit oud Vlaardingen eertijts gestigt door den keizer Cloudius, digt bp een kasteel genaamt Slavenburg; dit laatste is/ 300 men wtl/ 900 jaren voor Christi geboorte van de reuzen gebouwt / ten tijde doe Samuel regter in Izrael was. Voorts wil men dat dit Slavenburg tegenwoordig ’t kasteel van Oostvorn (?) is / en dat den Bailliuw (of Sailliuw of Satlliuw of Batliuw) van ’t land Voorn onder de poort van dit kasteel / na ouder gewoonte / nu nog moet bevestigt werden". "Кроме того хотят энтузиасты (любители), чтобы этот старый Влаардинген / что 500 лет назад погиб от морской воды (наводнение). Этот старый Влаардинген был основан кайзером Клавдием, рядом с крепостью называемой Славенбюрг; эта последняя была построена 900 лет до рождества Христова великанами, во времена когда Самуил правил в Израиле. По сему хотят люди, чтобы этот Славенбюрг сегодня замок Оостборн / …(???)….земли Форн под воротами этого замка/ по старой традиции / теперь ещё должен подтвердиться" (Источник: Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in 3 boeken. Door Geraard van Spaan. De tweede druk. Te Rotterdam, 1713)



Из этого кусочка – эха из далёкого прошлого – нам важно следующее:



Город славян был построен за 900 лет до Р.Х.. Рима ещё нет и в помине….

Город был построен великанами (van de reuzen)! Удивительное уточнение!

Имя поселению дали давно и имя это – Славен-бюрг – город славян. Не город рабов, как самоназвание, а город Славян – Склавян! В голландской книге от 1713 года в названии города используется буква "а", но не "о" – SlAvenburg (в раннем источнике есть вариант с двумя “аа" – Slaavenburg (вариант Sclaaven) – что указывает на то, что название переделано из слова Sclaaven), что косвенно указывает на то, что помимо словян существовали и славяне. Но последнее – тема для иного исследования.

Последнее, что нам может быть интересно из книги Герарда ван Спаан (Geraard van Spaan), это то, что город 500 лет назад – значит около 1213 года – был разрушен и смыт страшным наводнением. Вероятно, с того времени, несмотря на желание энтузиастов вернуть городу прежнее название, отстраивающееся заново поселение стало именоваться Влаардинген (Vlaardingen). Вот так под шумок, не взирая на протесты, славянское название города в 13-ом веке было затёрто и забыто…



К слову, первые поселения на территории Влаардингена датируются археологами 5900 годами.

Интересно, что расстояние от Вилтенбюрга до Славенбюрга, по голландским меркам, не близкое. Но на деле – смешное. От Утрехта до Влаардингена 71 километр. Это 14 часов пешком или 4 часа на велосипеде-железном коне. То есть два славянских племени: Склавы и Вилеты жили в непосредственной близости друг от друга – каких то 4-е часа на телеге…

А что же "прославленный Торговый город в устье Маас, названный в честь ("по имени этих") Вилтов, Витламов (Wilten, Witlam)", о котором ещё можно было прочесть в источниках 10-го века?

Wilten

Считается, что при римлянах (2-3 век) устье реки Маас выглядело иначе. Сегодня эта местность является дельтой, образованная слиянием рек Рейн и Маас. Результатом этого является образование множества островов, рукавов и ответвлений, а также каналов, образующих единый поток, который на своём протяжении может несколько раз менять название. Две тысячи лет назад реки Рейн (Старый Рейн) и Маас имели каждая своё устье. Причём устье Маас было широким и глубоким, что делало её удобным местом для гавани (см. рисунок) и большого торгового города. Считается, что римляне называли эту местность (устье Мааса) Хелиниум (Helinium) и однажды упоминали это в документах в следующем контексте: Плиний пишет в своих Naturalis Historia, "Helinium и Flevum, – между которыми находятся острова батавов".

Ух ты! Не знаю, до какой степени правдоподобна воссозданная карта устья реки Маас 2-го века… С количеством рек и речушек в этой местности на рубеже эпох есть определённая неразбериха… Но! Мы уже знаем, что в устье реки располагался славянский город, названный в честь Вилтов, Витламов (Wilten, Witlam).



Из чего вытекает, что батавы, жившие на этих же территориях ещё во времена римского вторжения, могли быть добрыми соседями, приемниками, родственниками основателей города или были ими самими. Батавы, от которых ведут свою родословную голландцы, жили на тех самых землях, где в древности стоял славянский город Wilten/Witlam.

Это интересно:

О том, что вилты-венеты имели большие и хорошо укреплённые города на побережье Атлантического океана, свидетельствует римский тиран Цезарь. Венеты во время подготовки к войне с римлянами укрепили города, свезли в них провиант и стянули в одно место (около залива Морбиан) как можно больше кораблей. Также для совместного ведения войны они заключили союз с племенами осисмов, лексовиев, намнетов, амбилиатов, моринов, диаблинтов и менапиев, а вспомогательные войска были взяты из союзников с Британии.

Города венетов располагались обычно на конце косы или на мысу, вследствие чего захват города не приносил Цезарю желаемого результата, так как во время осады венеты спасались бегством на кораблях.



Поэтому Цезарь, захвативший в течение лета несколько городов, решил дожидаться своего флота. Это сражение положило конец войне с венетами. Уцелевшие сдались Цезарю. Однако он не проявил к ним милосердия. Руководители были казнены, остальные проданы в рабство. Где Рым – там дым…

Что ещё удалось узнать о городе Вилтов/Витламов в устье реки Маас? Обратимся к книге Яна Смитса, 1824 года издания, о старинных городах и первом населении в ранней истории Южной-Голландии.



Он пишет следующее:

"… en eindelijk Witlam of Wiltland, eene stad aan de Oostduinen van het eiland Goederede, naderhand in anno 837 door de Deenen verwoest". ".. и наконец, Витлам или Витланд, город на Восточных дюнах острова Гудереде ("Goederede" дословно можно перевести "Хороший поступок" – прим. автора), впоследствии в 837 датчанами разрушенный". (Источник: J.A.M. Smits. Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen, en van de stad Dordrecht, 1824, Dordrecht)

Goederede – сегодня местечко с 2000 жителей, располагающееся в дельте рек на острове с тем же названием Goeree (старое название – Вестфорн (oude benaming: Westvoorn)) в провинции Юж-Голландия. Можно сказать, что приблизительное местонахождение города Вилтов идентифицировано, но от самого города не осталось и намёка.



Вроде, как здесь была римская крепость (кто бы сомневался!). Потом этот город, попавший под папско-католическое влияние, разорили, ненавидевшие Рим датчане (норманы) в 837 году. А позже, после очередного наводнения, город окончательно сгинул под натиском волн Северного моря. А память о нём была затёрта неблагодарными потомками.

Откуда известно, что город был затоплен? Эту информацию я почерпнула из статьи "Eenige aanteekeningen op de middeleeuwsche geschiedenis des vaderlands" журнала "De Gids".



Нас интересует следующая фраза:

"en van Wiltlam of Witlam (eene thans door het water verzwolgen stad aan de Maas) zijn de eenige bewijzen voor de bewering dat eerstgenoemd volk hier zijn verblijf zou hebben gehad". "… что касается Вилтлам или Витлам (к слову, ныне поглощенного водой города на Маасе), то он является единственным доказательством того, что выше названный народ мог здесь проживать". (Источник: De Gids (выпуск 23, 1859))

Ох уж эти неблагодарные потомки….

Немаловажно, но в этом же журнале «De Gids» 1859 года говорится о том, что в источниках прошлых лет упоминается об ещё одном славянском народе или племени, проживавшем на территории Нидерландов. Речь идёт о Варнах (Warnen of Warners).

Справка:

Ва́рны (нем. Warnower) — западнославянское племя, входившее в состав союза бодричей. Племя жило вдоль берегов реки Варнов в Мекленбурге. Существуют предположения, что название реки имеет славянское происхождение и означает «Воронья». (Википедия).

Обратимся к журналу от 1859 года:

"Bij nader onderzoek blijkt het dat het bestaan der Warnen of Warners hier te lande alléén wordt afgeleid uit de namen der dorpen Warmond en Warnsveld en uit het verhaal van Procopius" "При ближайшем рассмотрении оказывается, что существование/нахождение Варнов (Warnen of Warners) на этих землях основывается только на именах деревень Вармонд и Варнсфелд (Warmond en Warnsveld) и из рассказа Прокопия".

Идём далее:

"dat Procopius het goed weten kon, want hij getuigt het: Ῥῆνος Οὐάϱνους τε διοϱίζ∊ι καὶ Φράγγους; zij woonden dus digt genoeg bij elkaâr die Warnen en Franken, dat de laatsten weten konden wat de eersten deden". "Прокопий мог это хорошо знать, так как он свидетельствует: Ῥῆνος Οὐάϱνους τε διοϱίζ∊ι καὶ Φράγγους; они жили, стало быть, достаточно близко друг к другу, эти Варны и Франки, так что последние знали что делали первые".

Вышеприведённая выдержка из Прокопия, указывает на то, что славянские племена, вопреки устоявшемуся мнению, жили далеко за пределами "исконных" славянских земель (правильнее сказать, отведённых им хисториками). Они соседствовали с франками.

Они обитали вплоть до берегов Атлантического океана. Что касается деревень Warmond en Warnsveld, – они существуют до сих пор: первая в провинции Юж. Голландия, вторая в провинции Гелдерланд. Но что характерно, в современных источниках нет ни слова о варнском – славянском происхождении данных местечек, зато есть тьма информации о римских покорителях.

Помните ту жирную красную метку, оставленную нами около фризской саги о … новом городе, посвящённом Одину вместо разрушенного врагами Вилтенбюрга (Wiltenburg)? Вы ещё помните, как он назывался в саге? – Wartna = Вартна! Варта = охрана, стража. Может, в названии племени варнов совпали два понятия: вороны и стражники?

Обратимся к Иоану-Питеру Аренду «Общая история родины с ранних времён до дня сегоднешнего», Часть 1, 1840. Вот, что он пишет:

"De Wernen of Warnen zoekt men aan den middel uitloop van den Rijn; in het dorp Warmond schijnt hun naam bewaard". "Вернов или Варнов надо искать в середине исхода (течения) реки Рейн; в названии деревни Вармонд сохранилось их имя". (Источник: Johannes-Pieter Arend «Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tyden tot op heden», Volume 1, 1840)

А далее Иоан-Питер Аренд пишет:

"De Sclaven en Veneten of Wilten hadden zich in Zuid-Holland en Utrecht gevestigd. Slavenburg, Wiltenburg en misschien Witlam, aan de mond der Maas, hebben de naam dezer volken nog langen tijd in Nederland bewaard". "Склавы и Венеты или Вилты обосновались в Южной Голландии и Утрехте. Славенбюрг, Вилтенбюрг и, возможно, Витлам, в устье Мааса, сохранили имена этих племён на долгое время в Нидерландах".

Всё становится потихоньку на свои места.

Wiltsveenen

Но давайте ещё раз вернёмся к историку Яну Вагенаару. Он упоминает об ещё одном славянском поселении:

"Misschien hebben de Wiltsveenen, in Rynland, ook hunnen naam naar dit volk bekomen" "Возможно, (город) Вилтсвеенен (Wiltsveenen) в Райнланде (земли у Рейна), так же указывает на имя этого народа".

Сначала разберёмся, что такое Райнланд. Rijnland в голландском понимании – это территории, лежащие вокруг (вдоль) реки Старый Рейн (Oude Rijn) (старое течение реки Рейн), от Северного моря до Утрехта, в основном в провинции Южная Голландия. Другими словами – это вся центральная часть Нидерландов.



На этих землях проживало племя или племена Вилтов – Венетов. От города Вилтсфеен (Wiltsveenen, veen = торф) осталось, увы, только название. Он стёрт с лица земли и из памяти потомков.



Вот ещё одна выдержка из Gerard Van Loon:

"Een andere gedeelte deezer Sclaaven, onder den bijzonderen naam van Veneten, Viten of Wilten bekend, geloof ik, dat zich in en omtrent de daarom genaamde Wiltsveenen …. Zijnde Wilten hunne woonsteden hadden…" "Другая часть этих Склавов (в отличие от тех, что поселились в районе Вллардингена-Славенбюрга, – прим. автора), под удивительными именами Венеты, Виты или Вилты, верю я, поселились в и около Вилтсфейна… где Вилты свои города имели…". (Источник: Gerard Van Loon. Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland, Volumes 1-2, By Pieter vander Eyk, 1744)

Итак, Вилтсфейнен (Wiltsveenen), располагавшийся некогда в течении реки Рейн, тоже являлся славянским городом.

Давайте сделаем выводы и расставим акценты.

Из выше указанных достоверных голландских источников явствует, что на территории Нидерландов проживало как минимум пять племён, относящихся к славянскому роду: Вилты/Вилеты, Венеты, Виты, Склаавы (они же Славяне), Варны. Достоверно известно о шести поселениях, основанных славянами на территории современной Голланди:



Вилтенбюрг (Wiltenburg) – современный город Утрехт (Utrecht)



Вилтен или Витлам (Wilten, Witlam) в устье реки Маас



Славенбюрг или Склаавенбюрг (Slavenburg/ Sclaavenburg) – современный Влаардинген



Вилтсвеенен (Wiltsveenen) в Райнланде (земли у Рейна)



деревня Вармонд (Warmond) и Варнсфелд (Warnsveld).



Стоит упомянуть и мифический город из фризской саги Вартна (Wartna)…

Славянские племена пришли на эти земли якобы вместе с готами. Но, основанный ещё в 900 году до Р.Х. город Славенбюрг (ныне Влаардинген), указывает на то, что славяне жили здесь с незапамятных времён, о чём говорят, к слову, и археологические раскопки курганов в провинции Дрент и ДНК-исследования местного населения.



А с готами пришли славяне-освободители! Освободители от римского засилья и террора. А с ними пришла очередная волна поселенцев. Причём славяне селились очень грамотно – вдоль главной дороги данной географической территории – широкой и полноводной реки Рейн.



Основная торговля с континентальной Европой шла через их руки и заканчивалась в дельте рек Рейн и Маас, в славном торговом городе Вилтам откуда торговые корабли шли дальше на север или в Британию.

Итак, мы насчитали шесть населённых пунктов а Голландии, которые, согласно древним хроникам, имели славянские названия и происхождение.

Вот почему римлянам было так важно захватить и удерживать территории, прилегающие к Рейну. Именно вдоль этой реки «демократы» от рабовладельческого государства устроили пограничную зону – лемы, отделив межой славян, оставшихся на оккупированных территория от тех славян, которых они заклеймили «германцами».

Закончить статью хочется выдержкой из книги англосакского историка начала 20-го века Томаса Уильяма Шора «Происхождение англо-саксонского народа», изданной в 1906:

"Этнологические данные, касающиеся нынешних обитателей этих районов (Утрехта и долины Рейна, – прим. автора), а также сохранившихся некоторых их древних топонимов, подтверждает мнение ранних летописцев об иммиграции славян в регион, где ныне располагается Голландия". (источник: Томас Уильям Шор. Происхождение англо-саксонского народа, перевод Б. Новицкого, 2015)

Послесловие

О том, что вышеназванные славянские племена присутствовали в крайне западной Европе, говорят названия европейских поселений: местечко Wildenborch в Gelderland ; деревня Vilt в Limburg; ещё в провинции Лимбург – Wilderen; в провинции Западная Влаандрия, Бельгия (на границе с провинцией Юж. Голландия), Wildenburg и Wenduine; с большой долей вероятности местечко Wildenhaan и деревня Welden в Бельгии также в непосредственной близости от пров. Юж. Голландия.

Подобных названий очень много, если хорошо поискать, на территории современной Германии. Например, Wiltschau, Wilschkowitz и Wiltsch – в Силезии ; Wilze – возле Познани; Wilsen в земле Мекленбург-Шверин; Wilsdorf под Дрезденом; Wilzken в Восточной Пруссии, и Wilsum в Ганновере, деревня Wilthen в Саксонии. А ещё Вена в Австрии и Венеция в Италии.

Но и это ещё не всё. Вот, что пишет Томас Уильям Шор в своём труде «Происхождение англо-саксонского народа»:

"Не скажешь, что существуют свидетельства заселения всего Уилтшира (Великобритания) людьми, происходящими от вильцев, но весьма вероятно, что некоторыми ранними поселенцами в тот период были исконные вильцы (Wilsaetas). В Англии существовали племена называемые восточные Вилла и западные Вилла; а такие англо-саксонские названия, как Willanesham и Wilburgeham, в Кембриджшире; Wilburgegemsero и Wilburge в Уилтшире; Wilburgewel в Кенте; Willa-byg в Линкольншире; Wilmanford, Wilmanleahtun, видимо, получены из личных имен, связанных с этим народом.



Что касается нас (англичан), особенно в связи с заселением Англии, и вандалов, то эти люди были славянами, а не тевтонцами или немцами, как иногда считали. В «Англосаксонской хронике» упоминаются Wendlesbiri в Хартфордшире, Wendlescliff в Вустершире, Waendlescumb в Беркшире (Berkshire) и Wendlesore, теперь Виндзор, – все они, очевидно, названы венедскими поселенцами по имени их народа".

Вот теперь всё!

Ничто так не воодушевляет, как ответственность перед Родом. Это дивно – осознавать, что ты жив потому, что твой Род никогда не прерывался – от самого возникновения Мира людей и до сего дня твой ген жил и боролся. И тогда понимаешь, что пока ты не продлил Род, любой уход от Жизни – предательство Рода. Смерти нет, пока жив Род. Плодитесь и размножайтесь!

Olga Rotterdam



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