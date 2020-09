К северу от Роттердама, в городке Бергшенхук (Bergschenhoek), совершенно случайно, при строительстве канала, была отрыта стоянка охотников, датируемая 4.300 годами до н.э.. Была найдена рыболовная снасть, правильнее сказать – рыболовная корзина, для ловли рыбы (угрей).

Приблизительно в 3.200 годах до нашей эры на северо-востоке Голландии, в основном в провинции Дренте, появляются люди, возводившие, так называемые, «ложе гунов» (hunebedden) – мощные мегалитические сооружения непонятного, до сих пор, предназначения (доминирующая гипотеза – это могильники; однако не одного захоронения в них найдено не было).



Их сохранилось, по разным данным, 54 сооружения в разной сохранности. Голландцы считают, что эти люди были земледельцами и занимались домашним скотоводством. (стр. 53) Их относят к культуре воронковидных кубков, на смену которой пришла культура шнуровой керамики.

Справка : «Гунские ложа» (hunebedden) имеют, за очень редким исключением, вытянутую форму и лежат, в основном, в направлении восток-запад. «Вход» внутрь мегалитической конструкции находится, как правило, с южной стороны. Историк Вероники Фейн полагает, что такая конструкция хунебедден указывает на восход, зенит и закат солнца. (Источник: Veronica Veen boek De Trechterbeker, oorsprong en symboliek, 2013).



Но Вероника Фейн даёт не совсем точную географическую ориентировку.



Вытянутые мегалиты ориентированы не только и не столько по линии восток – запад, но и северо-восток – юго-запад. Они расположены на открытых местностях и имеют приличную высоту в 50- 80 см.. В моём понимании, «Гунские ложа» -это, скорее, ориентиры для указания направления движения следующим следом родичам.



В районе 3200 годов до н.э. в Европе возникает Культура Шнуровой керамики, которую в Голландии ещё называют Культурой Колоколовидных кубков. Украшенные отпечатками от верёвки (потому и «шнуровая»), керамические горшки находят чаще в бассейне крупных рек Рейн и Маас и на север от этих рек. С этой культурой напрямую связывают традицию захоронения в курганах, а так же называют Культурой Боевых Топоров, по найденному в захоронениях оружию.



Голландские историки связывают эту культуру с кочевниками с юга России, но отмечают, что они были земледельцами (стр. 53).



Итак, захоронения в курганах археологи на прямую связывают с жителями южно-российских степей и считают, что индо-европейский язык занесли и оставили в Европе выходцы с тех земель, на которых зафиксированы поселения славян и констатировано возникновение южно-славянской государственности.



Вот здесь надо поподробнее остановиться на том, какую связь имеют курганы России с курганами далёких Нидерландов….

Интересно что к 2900 г. до н.э. жители Голландии перестали возводить мегалитические «Гунские-ложа» (в которых, повторюсь, не было найдено ни одной человеческой кости).



Но именно к этому времени и даже раньше (что говорит о совместное сосуществовании во временном пространстве) появляются на голландских землях курганы – могилы с возвышающейся над окрестностью насыпью. Самый старый курган относят к 3.000 году до н.э. и находится он в Апелдорне провинции Гелдерланд (Apeldoorn).



Очень показательно насколько сознательно игнорируется голландской общественностью любая связь с русскостью, с русским языком и его понятийным кодом. Слово «курган» для обозначения могильников был введён историками ещё в конце 19-го начале 20-го века и закреплён мадам Гимбутас в «курганной гипотезе». Это широко известный термин и в Голландии тоже.



Но характерно, что в современной литературе он настоятельно выдавливается и подменяется или местным обозначением «garfheuvel» = «могильный холм» или скандинавским «tumulus» = «тумулус». Но тумулус – это вид мегалитического захоронений; купольная гробница, некрополь в виде кургана. Похоже, голландским хисторикам важнее не истина, а чтобы русским духом не пахло…

В Голландии насчитывается по разным данным от 3.000 до 4.000 курганов из них только 636 относятся к национальному достоянию и охраняются государством. Около 700 курганов находится в природной зоне Велюве (Veluwe) в провинции Гелдерланд.



Некоторые курганы стоят одиночно, есть курганы, объединённые в группы. А есть вытянутые в линию как, например, между населёнными пунктами Эпе и Вассен (Epe en Vaassen). На протяжении шести километров в ряд (рядом) возведено 50 курганов! (Источник)

Курганы сориентированы по направлению, смещающемуся в сторону северо-восток – юго-запад, как и «гунские ложа». Совпадение? Или всё-таки указание направления?



Квентин Бурже – археолог из Лейденского университета, в статье от 2008 года, сокрушается, что все знания о курганах базируются на археологических раскопках 60-х годов прошлого века и уже не соответствуют новым данным и открытиям в науке истории. (Источник: «Grafheuvelonderzoek in Nederland: een gedane zaak?» door Quentin Bourgeois 2008 http://grafheuvels.nl/vitruvius4_2008.php)



Проходит десять лет и он же делает потрясающие открытия курганов в Велюве.



Интересно, что 700 велювских курганов (считается, что их в действительности больше 2.000) сохранились исключительно потому, что они оказались в лесной, заповедной зоне размером в 1. кв. км., ещё не освоенной людской «цивилизацией».



Отсюда можно представить, какое количество курганов было «освоено» человеками; – срыто, распахано, застроено – уничтожено, одним словом. Речь идёт не о тысячах, а, полагаю, десятках тысяч на территории современной Голландии, площадью в 41 кв. км.

Итак, курганов на территории Нидерландов, несмотря на то, что это одна из самых густо заселённых территорий Европы, сохранилось более 3.000! Это много! Давайте обратимся к ведущему голландскому археологу из Лейденского университета Квентину Бурже.



9-го августа 2019 года в крупной голландской газете «Народная газета» («Volkskrant») вышла статья с сенсационным под-заголовком: «Op de Veluwe woonden in de prehistorie misschien wel honderdduizend mensen, afkomstig uit het huidige Rusland en Oekraïne. Dat blijkt uit een onderzoek naar grafheuvels in het natuurgebied, dat nieuw licht werpt op wie onze voorouders waren.»

«В Велюве (провинция Гелдерланд) жили в пре-исторические времена сотня тысяч людей, происходивших из современных России и Украины. Это выясняется после исследования курганов в данном заповеднике, что проливает новый свет на то, кем были наши предки».



Насколько я знаю, продолжение данной темы в голландской прессе, по понятным причинам, не последовало. Вообще. Тема тут же была прикрыта, и в данном контексте далее не развивалась. Давайте пройдёмся по интервью, которое дал ведущий голландский археолог Квентин Бурже газете «Volkskrant».

Сначала предполагалось, что на территории Велюве находится около 750 курганов. Много! Но благодаря новейшим технологиям (лазерному излучению, прощупывающему, с высоты, почву) учёные пришли к выводу, что курганов более двух тысяч. Курганы в Велюве, определили в этой статье, почему-то, во временную зону между 2800 и 1000 годами до н.э..



Хотя известно, что древнейший голландский курган находится именно в Велюве, около Апелдорна и датируется 3.000-ным годом до н.э.(Сознательная ложь?)



Повсеместно археологами начиная с 2015 года собирается днк-материал сохранившихся скелетных останков. Дадим слово К. Бурже: «Dat internationale onderzoek verandert ons beeld van de prehistorische bewoners van ons deel van de wereld radicaal: 75 procent van de huidige bevolking van Europa stamt genetisch af van migranten uit Rusland en Oekraïne»



- «Интернациональные исследования радикально изменили наше представление о древнейших жителях нашей части мира: 75% существующего населения Европы происходит генетически от эмигрантов из России и Украины».

Надо сразу оговориться, что никаких украинцев и русских в те времена не было и не могло быть (это чисто политическое разделение). Были прото-славянские племена, проживающие на близ лежащих территориях , имеющие общие верования, традиции, язык, а главное – общих предков – родичей.

Отступление : Почему прото-славяне? Откуда славяне в те времена? И почему я так на них зациклена? Все толковые словари сводят понятие «славяне» к следующим строкам: славяне – это родственные по языку, культуре и по происхождению народы, составляющие коренное население ряда стран Восточной Европы.



Цель моих статей доказать, что славяне – коренное население всей Европы, а не только восточной её части (правильнее говорить – всей западной Азии). Итак, славяне – это, другими словами, люди, имеющие общую культуру (богов, традиции, предания); говорившие на едином (понятном для всех) языке; имевшие общего предка(ков), т.е. родственники; и обладавшие, очень вероятно, схожими внешними признаками.



Связывая между собой курганы Росси и курганы Голландии, я стремлюсь доказать, что потомки голландских курганников говорили на прото-славянском языке, т.е. изъяснялись не на абстрактном индо-европейском, а общались между собой на языке предков-славян. В голландских курганах похоронены древние славяне; – люди – носители общей культуры, которые стали стержнем, фундаментом для построения общества на данных географических территориях.



Но об этом позже, а пока вернёмся к археологу К. Бурже. Цитата: «We ontdekken op de Veluwe in feite de sporen van het ontstaan van de samenleving zoals we die nu kennen. Vanaf het derde millennium voor Christus is Europa eruit komen te zien zoals het er nu uitziet en zijn wij eruit gaan zien zoals we er nu uitzien. Deze mensen spraken vermoedelijk Proto-Indo-Europees, waaruit onze Indo-Europese talen voortkomen.’



– «Фактически в Велюве мы открыли следы возникновения общества таким, каким мы его теперь знаем. Начиная с третьего миллениума до Р.Х. Европа стала выглядеть так, как она выглядит сейчас, и мы тоже стали выглядеть так, как мы сейчас выглядим. Эти люди говорили, вероятно, на прото-индо-европейском, от которого наши индо-европейские языки произошли».

Считается, что эти переселенцы из южно-российских степей (теория распространения Ямной культуры), появились в крайне западной Европе 5.000 лет назад. А нам говорят, что история славян началась не ранее 700-800 годов н.э.



Мне опять возразят : да не было в то время никаких славян!!!! Подождите… Общий язык был? Был. Его хитро обозвали индо-европейским вместо прото-славянского. Общая культура была? Была. Только её поделили на Ямную, Шнуровую и Шаровидных амфор.



Все три культуры, практически, одновременно( с разницей в 100 лет) существуют по всей Европе (западной Азии) в промежутке между 3300 г.до н.э. и 2600 г. до н.э., имеют территориальные нюансы, но в целом передают общие культурные и духовные традиции, практикующих их людей.



Общий предок тоже был. Спросите у днк-генеалогов. Историки рубежа 18-19 веков назвали подобную общность людей – славянами. Наверное, не самое корректное определение…



Тем не менее оно прижилось и укоренилось. Предлагаю уточнить и углубить это понятие. Подключим мышления! Людей, проживавших от берегов Атлантического океана до (как минимум) Уральских гор характеризовало единство мифологических, бытовых, этнографических, похоронных традиций.



Да, существовали культурные отличия в деталях, и нюансы в духовных практиках (о чём постоянно напоминают археологи). Но эти нюансы существуют и в современных славянских обществах: в одежде, песнях, сказках, даже религиозном культе.



Но они не становятся от этого менее славянами, т.к. их (не смотря на все происки чаромутов) продолжают связывать единый язык и общие предки!

Предлагаю всю эту общность людей западной Азии (Европы) называть, вместо убогого и некорректного «индо-европейцы», термином «родичи» – т.е. предки.



Так как в те времена индефикация «свой – чужой» происходила по признаку «речь» – общего на тот момент для всех языка. Но чтобы этот термин не стал просто разменной монетой, надо уточнить, что всех «родичей» объединяло именно «слово» – единый для всех язык (что никак не противоречит индо-европейской теории происхождения европейских языков).



И это слово было, изначально, славянское! То есть речь идёт о слово-родичах, – тех, кого потом назовут «славянами» –– людях, ставших европоформирующим народом. Важно! Славяне – не потомки слово-родичей. Названные «славянами» люди – это и есть слово-родичи, ставшие энтосополагающим народом в, так называемой, Европе.

Ещё доказательств?

Обратимся к голландской газете «Фолкскрант». Цитата: «Ook de grafgiften en de begrafenisrituelen komen overeen met prehistorische Russische en Oekraïense: mannen worden op hun rechterzij begraven met het gezicht naar het westen; vrouwen op hun linkerzij, met het gezicht naar het oosten. ‘In de buurt van Moskou vind je graven die vrijwel identiek zijn aan die op de Veluwe’, zegt Bourgeois».



– «Так же сопутствующие предметы и ритуалы (в голландских курганах – прим. автора) указывают на сходство с протоисторической Россией и Украиной: мужчины хоронились на правом боку, лицом, повёрнутым на Запад; женщины на левом боку, лицом на восток. «В окрестностях Москвы вы найдёте могильники которые вполне идентичны тем, что находятся в Велюве», – говорит Бурже».



Так же в велювских захоронения находят стандартный набор Культуры Боевых Топоров: керамику, кремневые ножи, каменные и кремневые топоры иногда янтарные бусины.



В курганах хоронили, по всей видимости, наиболее достойных представителей общины. Исходя из количества сохранившихся курганов, археологи выдвигают предположение о количестве в десять тысяч человек, населявших только регион Велюве (голландской провинции Гелдерланд).



То есть эта местность Нидерландов, как выясняется, была густо заселена. И эти поселенцы говорили на прото-индоевропейскои языке (читай прото-древне-славянском языке слово-родичей) т.е. имели общих со славянами предков. Правильнее сказать – имели славян (слово-родичей) своими предками или были ими самими.



О том, что это были славяне в рассматриваемой статье из «Фолкскрант», надо признать, нет ни слова. Оно и понятно – это уже попахивает политикой.

О том, что предки современных голландцев говорили на прото-славянском языке, я уже говорила и писала в статье «Голландцы – это Иваны, позабывшие своё родство» и в одноименном фильме на канале «Olga Rotterdam. Правдивая история». Есть достаточное количество данных, указывающих на то, что у славян и древних голландцев был общий языковой фундамент.



Также в своём исследовании «Славянские города Голландии», на основании множества голландских старых хроник, утверждающих, что определённые города Голландии были основаны и носили имена, населявших эти территории, славянских племён, – я доказала факт проживания предков далеко за пределами современных славянских земель.

Голландский учёный, профессор дескриптивной и сравнительной лингвистики Ляйденского университета Фредерик Герман Хенри Кортландт (Frederik Herman Henri Kortlandt ), в своей статье «От прото-индо-европейцев к славянам» («FROM PROTO-INDO-EUROPEAN TO SLAVIC» Frederik Kortlandt) считает, что основу индоевропейского языка надо искать в славянском, учитывая все огласовки, диалектические разнообразия и исторические изменения, использования слоговых ударений, звонких и глухих согласных – всё то, что ранние исследователи европейских языков никогда не принимали во внимание.

(Источник: https://www.kortlandt.nl/publications/art066e.pdf иKortlandt F. Indo-European and Indo-Uralic // Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic. — Amsterdam/New York: 2010.

Вот и голландский языковед Николине ван дер Сайс пишет в своей книге о том, что история голландского языка начинается тысячи лет назад на землях современного юга России. (Источник:: Nicoline van der Sijs «15 eeuwen Nederlandse taal», Uitgever: Sterck & de Vreese, 2019).

Учёная Мария Гимбутас выдвинула в 1956 году «курганную теорию», которая приобретает ныне всё больше сторонников. Она предложила своё виденье местонахождения прародины тех народов, которые являются носителями праиндоевропейского языка. Прото-индоевропейцами Гимбутас считала представителей Ямной культуры (степные земли юга России и Украины), которые хоронили своих сородичей в курганах.

Как я говорила выше, в Голландии насчитывают от 3.000 до 4.000 курганов. И разбросаны они по всей территории Нидерландов, но с разной интенсивностью. Больше всего курганов, три четвёртых от всего количества, находятся на северо-востоке в провинциях: Дренте, Гелдерланд и Оверайсел.



Значительное количество курганов находятся на юго-востоке: Лимбург, Норд-Брабант; и в центре: Утрехт. Единичные захоронения встречаются в провинциях Гронинген, Фризланд и Северной Голландии.



Не сохранилось не одного кургана в провинциях Зейланд, Южной-Голландии и Флефоланд, что, вероятно, связанно с постоянными наводнениями на этих территориях, очень плотной концентрацией населения и с неуёмным индустриальным развитием.



При этом достоверно известно, что территории, где не были зафиксированы курганы, были заселены задолго до прихода туда римлян. Например батавами. Интересно, что батавы, которые по официальной истории заняли территорию в устьях рек Рейн и Маас незадолго до появления здесь римлян, хоронили своих мёртвых так же в курганах! (стр.55).

Появившаяся, приблизительно 3.200 – 3.300 лет до н.э., курганная традиция захоронений на территории Нидерландов, сохранилась вплоть до раннего средневековья и, пережив римское завоевание, окончательно ушла в небытие под бескомпромиссным натиском католической церкви.



Подведём итоги и расставим акценты.

В одно и тоже время (приблизительно 3200 лет до н.э.), практически, по всей Европе (исключение Апеннинский и Пиренейский полуострова) начинают возводиться курганы-могильники.



Слово-родичи – носители прото-славянского (индоевропейского) языка, населяют гигантские территории (как минимум) от Урала до Атлантики.



Последние изыскания в археологии и, особенно, в днк-генеалогии указывают на то, что наши предки заселяли всю западную Азию, с почётом хоронили здесь своих предков, делились своим «словом-языком» с соседями, развивали ремёсла и хозяйство, осваивали земли и реки, устраивали жилища.



А коль скоро они жили на этих территориях и основывали свои города и сёла, то память о них должна сохраниться в топонимах Голландских поселений. Присутствие в Нидерландах курганов; сохранившиеся в хрониках указания на голландские города, основанные славянами; большое количество заимствованных из славянского языка слов, – указывает на то, что здесь проживали когда-то слово-родичи (славяне).



Наличие славянских топонимов в Нидерландах должно подтвердить данное курганно-славянское присутствие на крайне западных территориях великой Азии. Следующий шаг – изучение происхождения наименований голландских поселений. Открытия – потрясающие!, но о них в следующих статьях…





Роттердам основан на реке Rotta. «Рота» в нашем славянском языке означало «клятва».

Olga Rotterdam



