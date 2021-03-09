Причиной их скитания являлся конфликт с самым большим и воинственным, на тот момент, центрально европейским племенем – свебов (или свевов). Чем изгнанники так насолили свевам, Цезарь не говорит. Но родственное племя, просто так, без явных причин, никто не будет сгонять с нажитых земель. Судя по дальнейшему поведению этих усипетов и тенктеров – у них были некоторые проблемы с моралью и понятием чести. Но об этом позже. Сейчас пара слов о свебах.

Если внимательно читать четвёртую книгу «Гальских войн» Цезаря, можно увидеть помимо вопиющих несоответствий и откровенных передёргиваний фактов, безусловные указания на реальные события. Он рассказывает следующее. Зимой 55 года два племени – усипеты и тенктеры – после трёх лет мытарств (!)

Что бы понять роль и значение батавов для голландской истории и их «вклад» в формирование голландцев как народа, нужно разобраться с вопросом: откуда в Голландии появились батавы? Давайте «вскроем» эту тему вместе с Цезарем, который первым упомянул в своих отчётах это наименование – батав. Говоря о «германцах» на реке Маас, он мельком упоминает об острове батавов…. Что же это был за остров? И кто есть на самом деле батавы?

Кто такие батавы, как они появились на голландских землях и почему они не могли быть предками голландцев .

Река Маас делится так же на Холлансе Дип (Hollandse Diep) – и на Старый Маас (Oude Maas).

При этом Цезарь не уточняет о каком рукаве Рейна идёт речь. Ибо Рейн прямо у восточных границ Голландии делится на три ветви. Перечисление с севера на юг:

Реки не могли быть границами владений, ибо они не разъединяли, а объединяли людей. Реки были естественными природными путями-дорогами, по которым велась торговля и культурный обмен между населением данных территорий.

Эти люди (менапии) жили по обоим берегам реки ! По обоим берегам, повторюсь, жил один и тот же народ, согласно Цезарю!!!! А нам рисуют карты, где Рейн делит население Европы на кельтов и германцев! Ни Рейн, ни Эльба не делили народы западной Азии на «своих и чужих». Делить и властвовать – стремление Рима и его приспешников.

пришельцы «достигли Рейна. В этом районе жили менапии и по обоим берегам реки имели земли, дворы и селения…»

По мнению Цезаря именно на этих территориях жили менапии. То есть он называет здешних Славян менапиями. Вот, что он пишет далее:

Я уже много и подробно писала о локализации Славян-Вилтов на территории современной Голландии, в течении и устьях рек Рейн, Маас и Шельда. (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам «Славяне – предки Голландцев» ). На территории Голландии уже 3 тысячи лет до н.э. жили Славяне !

«Гл. 4. [55 г. до н. э. Усипеты и тенктеры, вытесненные в Галлию свевами, подверглись нападению Цезаря.] Было перебито 400 тысяч усипетов и тенктеров, способных и неспособных к военному делу … Гл. 18. [Подробнее изложен случай с усипетами и тенктерами в 55 г. до и, э.] Когда они прислали к Цезарю для переговоров, он напал на них, задержав послов, и в результате они внезапно понесли такое поражение, что их было перебито 4 тысячи человек».

Совершенно очевидно, что хвастолюбец ничего не строил, а воспользовался мостом, возведённым местным, отнюдь не варварским населением. Также понятно, что цифра о количестве «пришельцев» не просто завышена, а нагло завышена в собственных «героических» интересах. Этот факт подтверждает оговорка сделанная Аппианом, греческим историком (конец 1-го века – 170 г.) в труде «Римская история», книга 4-я «Кельтика». В главах 4-е и 18-ть он приводит разное количество погибших «варваров». Цитата:

«Ведь он (Рейн) течёт быстро, и вследствие этого на нем трудно наводить мосты».

Надо полагать, переправились они через Рейн по некоему «варварскому» мосту? А как иначе?, если у них судов не хватало… Не вплавь же. Стоп! Не тот ли это мост, который через пол года торжественно начнёт «строить» Цезарь? И закончит его строительство за десять дней! Ха! Опять врёт? За 10 дней!? Вот, что говорит о Рейне в своей «Географии» Страбон (63 г. до н. э. – 24 г. н. э), современник Цезаря:

Дальше Цезарь описывает встречу усипетов и тенктеров с менапиями. О самой встрече чуть позже. А пока о нелепых несоответствиях в «исторических записках» тирана. Он говорит о том, что пришедшие к устью Рейна насчитывали 430.000 человек. 430.000 человек! Вдумайтесь в эту цифру! Это почти полмиллиона! Эта масса двинулась пёхом к устью Рейна из глубин Европы (где обитали свевы). Три года эта куча народа моталась по Европе. Потом они «перешли большой массой реку Рейн недалеко от его впадения в море». При этом у них было мало кораблей:

«Вино они вообще не позволяют к себе ввозить, так как, по их мнению, оно изнеживает человека и делает его неспособным выносить лишения».

Свевов/свебов Цезарь описывает как суровых, закалённых парней. Скромных в пище, но развитых физически. Они не были падки на «сокровища» римских купцов и предпочитали местный товар и скот привозному из-за Альп. Они были храбры и ловки. И ещё один факт, вызывающий ещё большее уважение к эти парням. Цезарь пишет :

Собственно самим Рейном можно считать только северный рукав большой реки. Так как средний и южный рукава заканчиваются, соответственно, как Новый Маас и Старый Маас. И стало быть вытекают в Северное море, как река Маас. Канитель со всеми этими притоками и переливами невероятная и неразумная. И, складывается ощущение, сознательная.

Таким образом, менапии, жившие на славянских землях и являвшиеся по роду и происхождению славянами (память о славянах в Голландии, передававшаяся из одной голландской хроники в другую, обрывается лишь к началу 9-го века), жили далеко на север, на правом и левом берегу Старого Рейна. (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам «Славяне – предки голландцев», и фильм «Славянские города Голландии»).

Жили не тужили, пока к ним не явились усипеты с тенктеры, которым дальше топать уже было некуда, так как впереди только Северное море. Последним, кровь из носа, нужно было где-то осесть.

И вот интересная деталь, определяющая менталитет славян! – они не стали вступать в бой. А зачем? Зачем бессмысленно убивать людей? Они просто собрались и перешли на другой берег Рейна, на свои же территории, оставив дозор и охрану. Всё! Что делают пришельцы?



Все эти почти полмиллиона (!) человек делают вид, что отступают, а через три дня эти полмиллиона (с детьми, бабами и стариками) резко возвращаются и нападают на расслабившихся и потерявших бдительность менапиев. По-моему, уже и ребёнку понятно, что число усипетов и тенктеров в разы преувеличено. Пришельцы захватили поселения и имущество менапиев, что позволило им пережить зиму, питаясь их запасами.

Вот эти усипеты и тенктеры и стали прообразом народа (или группы людей, или объединения людей), названного римлянами батавами. Но всё по порядку. Эта реальная история закручена невероятнее рассказа любого романиста. Вернёмся к Цезарю.

Что делает этот негодяй? Потирает руки! Обстоятельства складываются в его пользу. Раздор между племенами, ослабление одних за счёт других, невозможность организовать полноценное сопротивление римским легионам, – как раз то, что ему надо. Он держит путь на север! И вот здесь происходит интересная беседа послов от усипетов-тенктеров с Цезарем. Они говорят ему следующее (в третьем лице) :

«не по доброй воле они пришли сюда, но изгнанниками из отечества; если римляне желают их дружбы, то они могут быть полезными для них друзьями; тогда пусть они отведут им земли или оставят за ними те, которыми они овладели с помощью оружия». Цезарь «Галльские войны. Книга 4»

Шедеврально! Они просят у Рима отвести им земли и клянутся им за это в вечной дружбе! То есть выменивают свою честь и родовой уклад на кусок земли, пристанище сирым. Батавы и впрямь были верными собаками Рима в течении многих лет (о чём кричат, например, их надгробные стелы и которым вторят древние римские историки).

Но Цезарь не был бы Цезарем, если бы решил вопрос мирным путём. Нет. Ему нужны кровь и устрашение. А уже потом – снисхождение.

Он инициирует нападение римской конницы на отряд послов. Увидев пять тысяч всадников против посольского отряда в 800 человек, нервы усипетов-тенктеров сдали и они встали в оборону. В итоге римской коннице наваляли (было убито 74 человека), зато у Цезаря появился отличный повод расправиться с неугодными. Не важно по какому поводу санкции, важно кто инициатор этого повода к санкциям…. Повод к нападению на послов Цезарь сфабриковал сам. А потом вероломно напал на лагерь тех, кого он называл «германцами». Немногие успели взяться за оружие

«вся остальная масса, состоявшая из женщин и детей (они оставили родину и перешли через Рейн всем народом), бросилась бежать врассыпную; в погоню за ними Цезарь послал конницу». Гай Юлий Цезарь. Галльская война. Книга IV.

Догадываетесь, что стало с этими женщинами и детьми, которых настигла римская конница?

Тиран говорит о большом количестве погибших и утонувших «варваров».

При этом, описанные события у Цезаря, почему то развиваются на левом побережье Мааса, где Маас сливается с Рейном. Хотя ранее он говорил о том, что усипеты и тенктеры заняли земли менапиев вдоль Рейна. Он сам передёргивает факты или его «труд» уже кто-то проредактировал? Мне видится второе.

Итак, римляне громят лагерь «германцев» в месте, где Маас сливается с Рейном ( по карте это южный, третий рукав):

«они побросали оружие, оставили знамена и кинулись из лагеря; но, добежав вплоть до того места, где Моса сливается с Рейном, должны были отказаться от дальнейшего бегства». Гай Юлий Цезарь. Галльская война. Книга IV.

Запомним этот факт.

И вот что Цезарь пишет далее:

«Тем, которые были задержаны в лагере, Цезарь разрешил удалиться, но они, из боязни подвергнуться мучительной казни со стороны галлов, земли которых были ими разорены, заявили, что желают остаться у него. Тогда Цезарь даровал им свободу». Гай Юлий Цезарь. Галльская война. Книга IV.

Два предложения, а сколько смысловых выводов! Цезарь разрешает побеждённым удалиться, то есть даёт им свободу. Вероятно выживших осталось так мало, что они больше не представляли римскому войску угрозы. Это важно! Малочисленность. Латиняне очень предусмотрительны и хитры, никогда, и ничего не делают за просто так!

Поверженные «варвары» разорили земли менапиев-славян, но Цезарь называет славян в своём отчёте, почему-то, то галлами. Галлами? На правом берегу Рейна? Страх ослабленных усипетов перед гневом менапиев так велик, что они молят (!) Цезаря остаться при нём и при его войске. Они выгнаны из родных мест, разбиты легионерами, ненавидимы местным населением.



Им некуда притулиться. Они обречены. И тогда тиран второй раз даёт им свободу, предоставляет свою протекцию, наделяет их землёй. Но не за даром. Усипеты-тенктеры, получившие от римлян имя батавы, становятся верными янычарами Рима. Они селятся на землях Славян-Вилтов. Но и здесь не всё так просто.



Не каждый усипет или тенктер мог называться батавом…. А я говорила, что романисты отдыхают в этой «истории». Сейчас объясню.

То, что Цезарь наделяет этих людей землёй, полагаю, для всех очевидно. Но какой землёй? И почему я считаю, что «батавы» – это не самоназвание племени, а прозвище, данное римлянами? Ответ стоит в книге Цезаря. Читаем внимательно:

«Моса зарождается в области лингонов в горном хребте Восеге, затем принимает в себя один из рукавов Рейна, по имени Вакал, образует с ним остров батавов и приблизительно в восьмидесяти милях от него впадает в Океан». Гай Юлий Цезарь. Галльская война. Книга IV. (ancientrome.ru)

Помните, мы выше отметили фразу: «где Моса сливается с Рейном»?

Обратите внимание, где Цезарь располагает остров, – где Маас сливается с южным рукавом Рейна, принявшем имя Ваал. Это важно! Но затем он говорит, что до океана ещё 80-ят миль = 118 км.! ( 1 римская миля = 1482 метра). Согласно современным данным от точки слияния Маас с Ваалом до океана приблизительно 65 км, что соответствует где-то 40-ка милям.



Опять врёт? Расстояние в 80-ят миль указывает на точку соответствующую месту, где на сегодняшний день две реки Маас и Ваал очень близко приближаются друг к другу. Но не сливаются! При сильном разливе русла рек могли сходиться, образуя восточный угол условного острова.

Я дословно процитировала книгу Цезаря. То, как странно он написал об «острове батавов», явно путаясь в показаниях, ещё раз указывает на то, что его труд кто-то редактировал, прежде чем он вышел в массы (читай: был опубликован первыми книгопечатниками).

Важно! Описывая ландшафт, Цезарь мимоходом, как нечто маловажное, упоминает про «остров батавов»: «образует с ним остров батавов». Обратите внимание. Он не говорит, что там живут батавы или остров назван в честь батавов. Нет. Просто какой-то остров «батавов». Ну, как остров «карликовых

берёз» или остров «покрытый ботвой». Что могло означать это слово?

Неожиданный поворот!

В старо-русском язык существовало слово «бат»!

Вот, что можно прочесть в словаре В. Даля: «бат» – долблённый из одной колоды чёлн; иногда же более обделанная, остроносая лодка, даже с набоями, но вообще вёрткая и опасная.



Иногда два бата составляют паром. Батовать – управлять батом, на котором гребут не веслом, а гребком, т. е. не упирая его в уключину, а из рук. (Источник: В. Даль Толковый словарь Даля онлайн (slovardalja.net) Логично предположить, что от нашего слова «бат» происходит голландское «boot».

Во как! Эта местность в Голландии, до сих пор, покрыта сетью больших и малых рек, речушек, каналов, болот.

Тацит (56 г. – 117 г), который что-то где-то об этом слышал, пишет, что после сильных осенних дождей река (Ваал?) выходит из берегов и заливает болотистую низину Бетюве, который становится похож на озеро.

‘Door overvloedige najaarsregens trad de rivier buiten zijn oevers en stroomde de drassige, laaggelegen Betuwe binnen, het leek wel een meer’. Источник

Как результат – перемещаться здесь было удобнее всего в лодках или примитивных батах, которые можно было выдолбить из любого подвернувшегося крепкого бревна/ствола, и что было доступно любому человеку.

Вот ещё одна цитата из классика. Аммиан Марцеллин в своей «Истории» в 9-ом параграфе пишет о переправе войск Юлия Цезаря на один из Рейнских островов:

«… и таким образом добрались до ближайшего острова, где, выйдя на берег, перебили мужчин и женщин без различия возраста, как скот (ut pecudes). Захватив пустые лодки, они, несмотря на то что лодки сильно качались , пустились на них по реке и довершили нападения па множество таких мест…». ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ Составлен Б. Н. ГРАКОВЫ М , С. П. МОРАВСКИМ и А. П. НЕУСЫХИНЫМ Вводная статья и редакция А. Д . УДАЛЬЦОВА Москва 1937

Они захватили местные, утлые лодочки, выдолбленные из цельного ствола! Баты? Или то, что в голландском языке сохранилось как «boten»/лодочки?

Или вот ещё о славянских долблёнках. Гай Плиний Старший (годы жизни 23 или 24— 79 н. э.), в «Естественной истории» делает следующее замечание, рассказывая о поселениях в дельте Рейна:

«Гл. 203. Германские пираты (praedones) предпринимают плавания на лодках из целых выдолбленных стволов (singulis агboribus cavatis); некоторые лодки [такого типа] могут вместить до 30 человек». ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ Составлен Б. Н. ГРАКОВЫ М , С. П. МОРАВСКИМ и А. П. НЕУСЫХИНЫМ Вводная статья и редакция А. Д . УДАЛЬЦОВА Москва 1937

В русском языке сохранилось слово «батавать». Не «батать», а именно «батовать» (!) – управлять лодкой веслом без уключины.

Отсюда понятно, почему Цезарь остров называл «островом батавов» – здесь и в окрестностях люди активно пользовались батами-лодками для перемещения с одного сухого места/возвышенности до другого, ибо вся это территория была чрезвычайно заболочена и испещрена водными потоками.



Таким образом, батав – это определение деятельности человека, управлявшего и перемещавшегося по воде на батах; или же место/пересечение водных путей, где активно пользовались батами. Но, изначально, это никак не название племени. Это имя навязали племенам-изгнанникам, поселив их в данной местности.



А позже придумали для них сказку, – историю происхождения «великого» племени от некоего вождя по имени Бат или Бата. Но об этом подробнее в следующей статье-продолжении «Откуда «растут ноги» у батавского мифа».

Доказательство того, что батавы – было не название племени, а название острова, я неожиданным образом нахожу в книге, изданной в 1725 году в Лейдене «Batavia Sacra of kerkelijke historie en oudheden van Batavia». Цитата:

«Want lang voor Zozymus had Dio dit eiland in het Grieks al Batava (dat is batava) genoemd, voegende daar bij dat de Bataviers een uitgeleeze bende van ruiteren, dien naam van het eiland Batava hadden gekrege.» = «Так как ещё задолго до Зосимы, называл Дио в греческом языке этот остров Батава, добавляя к этому, что Батавы – это банда всадников, получившая своё имя от названия острова». «Batavia sacra, of kerkelijke historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen» … By Hugo Franciscus Heussen, 1725

Луциус Кассиус Дио (Lucius Cassius Dio (около 155 – 229 г. г.) был римским сенатором и историком греческого происхождения. Писал, как знал. В российской историографии мало известен. Наверное, как историк, он не пользовался популярностью и раскрученностью. Посему, никто не позаботился его отредактировать…



Итак. Батава – это название острова, где население активно пользовалось лодками-батами для перемещения по водному, заболоченному пространству. Но Дио называл батавами так же банду всадников! Запомните этот факт.

О том, что остров мог получить своё прозвище от предмета или вещи (а не от проживавшего здесь, якобы, народа), косвенно может говорить интересное замечание, сделанное Плинием Старшим об одном из 23-х островов возле Кимврского мыса (п-ов Ютландия):

«…[нам стали] известны 23 острова. Из них самые значительные (nobilissimae): Буркана, его римляне прозвали Фабария по причине в изобилии растущих на ней диких бобов. Солдаты же зовут [этот остров] Глезариа за янтарь, варвары — Аустеравия и ещё Актания». Плиний Старший «Естественная история». Книга IV. Текст по изданию: Вопросы истории естествознания и техники. № 3. Москва, 2007. С. 110—142. Перевод с лат., комментарии и предисловие Б. А. Старостина.

То есть, чаромуты римляне дают острову своё название «Фасоль = Фабария» по причине того, что здесь в изобилии растёт… фасоль. Дальше, как говорится, без комментариев.

Усипетов и тенктеров Рим селит на «острове батавов» = «острове лодок/острове лодочников», который находится в течении Рейна недалеко от устья полноводных рек – в очень удобном и важном военно-стратегическом и географическом пункте данных земель. За милость надо платить. Жизнью.



Племена определяют «смотрящими» за захваченными легионерами территориями и ставят их пограничными воинами. А город Наймеген определяют как административный центр. Из лучших мужчин и всадников формируют батавские военные отряды и/или одно военное подразделение.



Так что «батав» – это не «национальность», а вид воинской повинности, полученной на месте первичной службы, на «острове батавов». Если мужчина из племени усипетов призывался на римскую службу, он (по месту своей «прописки») получал наименование «батав» и включался в отряд «батавов», который вместе с римской армией мотался по «германо-галлии» верой и правдой служа своим хозяевам. Эту мысль подтверждает Тацит:

Именно поэтому у Луциуса Дио: «Батавы – это банда всадников, получившая

своё имя от названия острова».



Батавы – это не народ, батавы – это военное подразделение, образованное из мужчин местного населения. Вероятно, изначально из усипетов и тенктеров, так как точно известно, что они поклялись в вечной дружбе и преданности римлянам. Ниже я приведу дополнительные доказательства данной точке зрения.

О Таците и его «Истории» нужно сказать отдельно. Это ещё один автор на которого (помимо Цезаря) активно ссылаются историки, пишущие о батавах. Но если Цезарь любил преувеличить и передёрнуть факты в свою пользу, то Тацит предпочитал до фантазировать там, где он не обладал достоверными сведениями.