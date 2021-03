Собственно самим Рейном можно считать только северный рукав большой реки. Так как средний и южный рукава заканчиваются, соответственно, как Новый Маас и Старый Маас. И стало быть вытекают в Северное море, как река Маас. Канитель со всеми этими притоками и переливами невероятная и неразумная. И, складывается ощущение, сознательная.

Таким образом, менапии, жившие на славянских землях и являвшиеся по роду и происхождению славянами (память о славянах в Голландии, передававшаяся из одной голландской хроники в другую, обрывается лишь к началу 9-го века), жили далеко на север, на правом и левом берегу Старого Рейна. (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам «Славяне – предки голландцев», и фильм «Славянские города Голландии»).

Жили не тужили, пока к ним не явились усипеты с тенктеры, которым дальше топать уже было некуда, так как впереди только Северное море. Последним, кровь из носа, нужно было где-то осесть.

И вот интересная деталь, определяющая менталитет славян! – они не стали вступать в бой. А зачем? Зачем бессмысленно убивать людей? Они просто собрались и перешли на другой берег Рейна, на свои же территории, оставив дозор и охрану. Всё! Что делают пришельцы?



Все эти почти полмиллиона (!) человек делают вид, что отступают, а через три дня эти полмиллиона (с детьми, бабами и стариками) резко возвращаются и нападают на расслабившихся и потерявших бдительность менапиев. По-моему, уже и ребёнку понятно, что число усипетов и тенктеров в разы преувеличено. Пришельцы захватили поселения и имущество менапиев, что позволило им пережить зиму, питаясь их запасами.

Вот эти усипеты и тенктеры и стали прообразом народа (или группы людей, или объединения людей), названного римлянами батавами. Но всё по порядку. Эта реальная история закручена невероятнее рассказа любого романиста. Вернёмся к Цезарю.

Что делает этот негодяй? Потирает руки! Обстоятельства складываются в его пользу. Раздор между племенами, ослабление одних за счёт других, невозможность организовать полноценное сопротивление римским легионам, – как раз то, что ему надо. Он держит путь на север! И вот здесь происходит интересная беседа послов от усипетов-тенктеров с Цезарем. Они говорят ему следующее (в третьем лице) :

Шедеврально! Они просят у Рима отвести им земли и клянутся им за это в вечной дружбе! То есть выменивают свою честь и родовой уклад на кусок земли, пристанище сирым. Батавы и впрямь были верными собаками Рима в течении многих лет (о чём кричат, например, их надгробные стелы и которым вторят древние римские историки).

Но Цезарь не был бы Цезарем, если бы решил вопрос мирным путём. Нет. Ему нужны кровь и устрашение. А уже потом – снисхождение.

Он инициирует нападение римской конницы на отряд послов. Увидев пять тысяч всадников против посольского отряда в 800 человек, нервы усипетов-тенктеров сдали и они встали в оборону. В итоге римской коннице наваляли (было убито 74 человека), зато у Цезаря появился отличный повод расправиться с неугодными. Не важно по какому поводу санкции, важно кто инициатор этого повода к санкциям…. Повод к нападению на послов Цезарь сфабриковал сам. А потом вероломно напал на лагерь тех, кого он называл «германцами». Немногие успели взяться за оружие

Догадываетесь, что стало с этими женщинами и детьми, которых настигла римская конница?

Тиран говорит о большом количестве погибших и утонувших «варваров».

При этом, описанные события у Цезаря, почему то развиваются на левом побережье Мааса, где Маас сливается с Рейном. Хотя ранее он говорил о том, что усипеты и тенктеры заняли земли менапиев вдоль Рейна. Он сам передёргивает факты или его «труд» уже кто-то проредактировал? Мне видится второе.

Итак, римляне громят лагерь «германцев» в месте, где Маас сливается с Рейном ( по карте это южный, третий рукав):

Запомним этот факт.

И вот что Цезарь пишет далее:

Два предложения, а сколько смысловых выводов! Цезарь разрешает побеждённым удалиться, то есть даёт им свободу. Вероятно выживших осталось так мало, что они больше не представляли римскому войску угрозы. Это важно! Малочисленность. Латиняне очень предусмотрительны и хитры, никогда, и ничего не делают за просто так!

Поверженные «варвары» разорили земли менапиев-славян, но Цезарь называет славян в своём отчёте, почему-то, то галлами. Галлами? На правом берегу Рейна? Страх ослабленных усипетов перед гневом менапиев так велик, что они молят (!) Цезаря остаться при нём и при его войске. Они выгнаны из родных мест, разбиты легионерами, ненавидимы местным населением.



Им некуда притулиться. Они обречены. И тогда тиран второй раз даёт им свободу, предоставляет свою протекцию, наделяет их землёй. Но не за даром. Усипеты-тенктеры, получившие от римлян имя батавы, становятся верными янычарами Рима. Они селятся на землях Славян-Вилтов. Но и здесь не всё так просто.



Не каждый усипет или тенктер мог называться батавом…. А я говорила, что романисты отдыхают в этой «истории». Сейчас объясню.

То, что Цезарь наделяет этих людей землёй, полагаю, для всех очевидно. Но какой землёй? И почему я считаю, что «батавы» – это не самоназвание племени, а прозвище, данное римлянами? Ответ стоит в книге Цезаря. Читаем внимательно:

Помните, мы выше отметили фразу: «где Моса сливается с Рейном»?

Обратите внимание, где Цезарь располагает остров, – где Маас сливается с южным рукавом Рейна, принявшем имя Ваал. Это важно! Но затем он говорит, что до океана ещё 80-ят миль = 118 км.! ( 1 римская миля = 1482 метра). Согласно современным данным от точки слияния Маас с Ваалом до океана приблизительно 65 км, что соответствует где-то 40-ка милям.



Опять врёт? Расстояние в 80-ят миль указывает на точку соответствующую месту, где на сегодняшний день две реки Маас и Ваал очень близко приближаются друг к другу. Но не сливаются! При сильном разливе русла рек могли сходиться, образуя восточный угол условного острова.

Я дословно процитировала книгу Цезаря. То, как странно он написал об «острове батавов», явно путаясь в показаниях, ещё раз указывает на то, что его труд кто-то редактировал, прежде чем он вышел в массы (читай: был опубликован первыми книгопечатниками).

Важно! Описывая ландшафт, Цезарь мимоходом, как нечто маловажное, упоминает про «остров батавов»: «образует с ним остров батавов». Обратите внимание. Он не говорит, что там живут батавы или остров назван в честь батавов. Нет. Просто какой-то остров «батавов». Ну, как остров «карликовых

берёз» или остров «покрытый ботвой». Что могло означать это слово?

Неожиданный поворот!

В старо-русском язык существовало слово «бат»!

Вот, что можно прочесть в словаре В. Даля: «бат» – долблённый из одной колоды чёлн; иногда же более обделанная, остроносая лодка, даже с набоями, но вообще вёрткая и опасная.



Иногда два бата составляют паром. Батовать – управлять батом, на котором гребут не веслом, а гребком, т. е. не упирая его в уключину, а из рук. (Источник: В. Даль Толковый словарь Даля онлайн (slovardalja.net) Логично предположить, что от нашего слова «бат» происходит голландское «boot».

Во как! Эта местность в Голландии, до сих пор, покрыта сетью больших и малых рек, речушек, каналов, болот.

Тацит (56 г. – 117 г), который что-то где-то об этом слышал, пишет, что после сильных осенних дождей река (Ваал?) выходит из берегов и заливает болотистую низину Бетюве, который становится похож на озеро.

Как результат – перемещаться здесь было удобнее всего в лодках или примитивных батах, которые можно было выдолбить из любого подвернувшегося крепкого бревна/ствола, и что было доступно любому человеку.

Вот ещё одна цитата из классика. Аммиан Марцеллин в своей «Истории» в 9-ом параграфе пишет о переправе войск Юлия Цезаря на один из Рейнских островов:

Они захватили местные, утлые лодочки, выдолбленные из цельного ствола! Баты? Или то, что в голландском языке сохранилось как «boten»/лодочки?

Или вот ещё о славянских долблёнках. Гай Плиний Старший (годы жизни 23 или 24— 79 н. э.), в «Естественной истории» делает следующее замечание, рассказывая о поселениях в дельте Рейна:

В русском языке сохранилось слово «батавать». Не «батать», а именно «батовать» (!) – управлять лодкой веслом без уключины.

Отсюда понятно, почему Цезарь остров называл «островом батавов» – здесь и в окрестностях люди активно пользовались батами-лодками для перемещения с одного сухого места/возвышенности до другого, ибо вся это территория была чрезвычайно заболочена и испещрена водными потоками.



Таким образом, батав – это определение деятельности человека, управлявшего и перемещавшегося по воде на батах; или же место/пересечение водных путей, где активно пользовались батами. Но, изначально, это никак не название племени. Это имя навязали племенам-изгнанникам, поселив их в данной местности.



А позже придумали для них сказку, – историю происхождения «великого» племени от некоего вождя по имени Бат или Бата. Но об этом подробнее в следующей статье-продолжении «Откуда «растут ноги» у батавского мифа».

Доказательство того, что батавы – было не название племени, а название острова, я неожиданным образом нахожу в книге, изданной в 1725 году в Лейдене «Batavia Sacra of kerkelijke historie en oudheden van Batavia». Цитата:

«Want lang voor Zozymus had Dio dit eiland in het Grieks al Batava (dat is batava) genoemd, voegende daar bij dat de Bataviers een uitgeleeze bende van ruiteren, dien naam van het eiland Batava hadden gekrege.» =

«Так как ещё задолго до Зосимы, называл Дио в греческом языке этот остров Батава, добавляя к этому, что Батавы – это банда всадников, получившая своё имя от названия острова».