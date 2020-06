Славянские города Голландии

Увлёкшись изучением голландского языка, я, к своему искреннему удивлению, обнаружила, что у славянского и голландского языков общие корни и что древние голландцы многие столетия назад говорили с нами, славянами, на одном языке. Целая серия фильмов на тему «Голландцы – это Иваны, позабывшие своё родство» можно найти на моём канале «Olga Rotterdam. Правдивая История». Сам собой напрашивался вопрос: если древние голландцы говорили на древне-славянском языке или на его диалекте, то славяне должны были и проживать на этих территориях. То есть от них должна была остаться память в топонимах данной местности. И решила я перво-наперво разобраться с аксионимами – названиями городов. Какие же потрясающие открытия меня ожидали уже на первом, предварительном этапе моего исторического расследования!!!

В своё время меня зацепило большое количество городов и местечек в современной Германии, имеющих отчётливый славянский след в наименованиях. Известно, что там жили славянские племена. В 19 веке чешский учёный А.В. Шембер нашёл около 1000 славянских названий рек, гор, равнин и местечек на карте Австрии. Его работа «Западные славяне в древности» (чеш. Západní Slované v pravěku; 1860) посвящена доказательству того, что славяне были коренным, а не пришлым населением Центральной Европы.

Как указывает реферировавший этот труд в 1873 г. Нил Александрович Попов,

Исследуя крайне западные топонимы так называемой Европы, я убедилась в выдвинутом новейшими историками тезисе: река Эльба на сломе эпох являлась внутренней рекой, проходящей по центру славянских земель! Другими словами, Эльба являлась срединной рекой славянских территорий, а не границей между так называемыми германцами и славянами (к слову, никаких «германцев» вообще не было, как народа).

Сейчас я приведу вам неоспоримые, документально засвидетельствованные факты проживания славянских племён не территории современной Голландии.

Начав своё изучение происхождения названий нидерландских городов с Утрехта, я сразу попала в яблочко. Устраивайтесь поудобнее…

Utrecht – четвёртый по величине город в Голландии. Именно этот город (очень удобно лежащий географически и стратегически) выбрал себе для резиденции англосаксонский миссионер (а правильнее сказать, завоеватель новых земель под личиной духовника и христолюбца) Виллиброрд (Willibrord). Отсюда он, начиная с 690 г., насильственно диктует волю Рима, подчиняет и обращает в католическую веру северных голландцев и фризов. Этот факт важен для понимания тех исторических событий, которые имели место быть на изучаемых территориях.

Что говорят голландцы по поводу происхождения названия города? Слово «Trecht» происходит, якобы, от римского (латинского) Traiectum, что в свою очередь означает «пересечение» или «место переправы».

Считается, что город возник на месте римской крепости приблизительно в 50-х годах нашей эры. Это была чрезвычайно удобная стратегическая точка в центре голландских земель, в среднем течении полноводной, широкой реки Рейн. Латиняне, вообще, решили оградиться от «варваров» рекой Рейн и устроили вдоль реки мощнейшую пограничную линию-границу. При этом, они постоянно нападали и захватывали пограничные земли свободных племён, категорически не пуская так называемых «варваров» на завоёванные у них же территории. Кровью, принуждением и строительством укреп-районов столбили они за собой «приобретённые» в войнах насилием и грабежом земли.

Вот отсюда (удвойте внимание!) археологи установили, что поселение на месте Утрехта существовало задолго до прихода туда римлян, уже 1800 лет до нашей эры. Был найден потрясающий артефакт времён бронзового века – предмет, похожий на лезвие меча и названный Zwaard van Jutphaas – Меч Ютфааса. Таких, к слову, найдено уже целых шесть – на территории Нидерландов, Франции и Британии – и все они идентичны! «Меч» датируют 1800 - 1500 годами до рождества Христова, когда Римом ещё даже и не пахло в мировой истории. Когда Рима и близко не было на карте Италии, в Утрехте (и по всей западной Европе) жило высокоорганизованное, высококультурное население, изготавливавшее изящные «клинки».

И вот тут, несмотря на то, что любая информация о славянах на территории западно-европейских земель нещадно уничтожалась и продолжает замалчиваться, до нас доходят сведения о том, что когда-то город Утрехт имел иное название. А именно Вилтенбюрг (Wiltenburg) – город вилетов!

О том, что вильцы / вилеты были славянского рода-племени, соглашаются все голландские исследователи, а вот дальше начинается чехарда с понятиями, датами и событиями.

Существуют свидетельства как минимум пяти авторов, утверждающих, что до Утрехта этот город назывался Вилтенбюрг! Я остановлюсь здесь на трёх, наиболее интересных, на мой взгляд, доказательствах.

Из сохранившихся хроник, самое старое упоминание названия Wiltenburg или точнее Uiltaburg (где «U» читалась раньше как «В»), было упомянуто около 730 года англосакским монахом Беда (Beda). Он говорил о том, что это очень известная крепость и принадлежит она Wilten – Вилетам. Melis Stoke (голландский писатель 13 века) записал приблизительно в 1300 в своём труде «Rijmkroniek van Holland» («Голландская хроника») следующее:

Вот ещё информация от Франса ван Мирис:

О важности поселения славянских племён вдоль реки Рейн я упомяну ещё раз ниже.

Во фризских сагах сохранилась интересная легенда: король Радбод (вариант Редбалд = Koning Redbald) пообещал Одину построить новый город ещё лучше, чем Вилтенбюрг, и назвал его Вартна (Wartna)… (Источник: Friesche sagen van Theun de Vries in 1925 и Friese sagen & Terugkeer van Theun de Vries in 2000)

В польском и южно-русском языках «варта» есть «караул, стража, охрана».

В древне-русском «варити» означало «беречь», а «варяти» - «предворять/встречать».

Давайте в этом месте (на слове варта/вартна) оставим красную метку – мы к ней ещё вернёмся ниже!

Несколько слов о Вилтах: вильцы, они же вилеты, они же виниды, они же венеты, а также венеды – славянские племена – ветви одного рода, жившие от Атлантического океана до Скифских земель. На это указывают, помимо Цезаря, и другие античные авторы: PROKOPIUS, TACITUS, FREDEGARII, CLUVERIUS.

Вот, что пишет о вильцах историк Ян Вагенаар в своём глобальном труде «История Отечества» от 1749 года:

"Onder deeze West-Gothen, bevonden zig ook eenige andere volkeren, als Herulen, Sclaaven, Veneten, of Veneden, of Wilten en diergelyken meer. Immers eenige Kronykschryvers verzekeren, dat de stad Vlaardingen eertyds den naam van Slaavenburg, waarschynlyk naar de hier te land woonende Sclaaven, gedraagen heeft. Anderen verhaalen, dat de Sclaaven of Wilten gantsch Holland gewonnen hebben".

Вот это даааа! Из этого отрывка следует, что в Голландии существовал ещё один славянский город! Современный город Влаардинген (пров. Юж. Гол.) когда-то назывался Слаавенбюрг! Славянский город! Ян Вагенаар не отрицает факта, что на этих землях проживали славянские племена! Но и это ещё не всё, читаем труд Яна Вагенара дальше:

Так это же обалдеть можно! Был не только город, а был ещё прославленный торговый город Вилтов - Wilten в устье реки Маас! Но и это ещё не всё! Переводим дальше:

Ну, где два славянских названия – там и три; где три – там и десять! Если автор данного исторического труда, Ян Вагнер, ссылаясь на других, более ранних авторов, позволяет сказать, что эти территории (по меньшей мере, при Вест-Готах) были заняты славянскими племенами, то нам сам Бог велел искать дальше славянские корни в топонимах голландских городов, местечек и рек…

А вот, что я ещё нашла о славном голландском городе Славенбюрг (Slavenburg):

"Doorts willen de liefhebbers dat dit het oude Vlaardingen is / dat om ende bp de 500 jaaren geleden door ’t zeewater vergaan is. Dit oud Vlaardingen eertijts gestigt door den keizer Cloudius, digt bp een kasteel genaamt Slavenburg; dit laatste is/ 300 men wtl/ 900 jaren voor Christi geboorte van de reuzen gebouwt / ten tijde doe Samuel regter in Izrael was. Voorts wil men dat dit Slavenburg tegenwoordig ’t kasteel van Oostvorn (?) is / en dat den Bailliuw (of Sailliuw of Satlliuw of Batliuw) van ’t land Voorn onder de poort van dit kasteel / na ouder gewoonte / nu nog moet bevestigt werden".

"Кроме того хотят энтузиасты (любители), чтобы этот старый Влаардинген / что 500 лет назад погиб от морской воды (наводнение). Этот старый Влаардинген был основан кайзером Клавдием, рядом с крепостью называемой Славенбюрг; эта последняя была построена 900 лет до рождества Христова великанами, во времена когда Самуил правил в Израиле. По сему хотят люди, чтобы этот Славенбюрг сегодня замок Оостборн / …(???)….земли Форн под воротами этого замка/ по старой традиции / теперь ещё должен подтвердиться"

(Источник: Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in 3 boeken. Door Geraard van Spaan. De tweede druk. Te Rotterdam, 1713)