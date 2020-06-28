ВИКТОР ФРАНКЛ – история жизни
Этот ролик – история жизни Виктора Франкла, знаменитого австрийского психиатра еврейского происхождения. Франкл известен как основатель логотерапии – метода психотерапии, основанного на поиске смысла и цели жизни, который позже стал считаться третьей венской школой психотерапии.
Во время второй мировой войны Виктор Франкл провёл три года в концентрационных лагерях, где получил возможность в страшных условиях заключения проверить свою психотерапевтическую теорию.
Книга Франкла "человек в поисках смысла", в которой он описал свой опыт заключения в лагере, стала мировым бестселлером.
Спасибо, Брахман.
Как сказал Брахман, животные не должны знать, что с ними делают люди.
Великие нации русских и немцев должны жить во благо человечества.
Думаю, что немцы больше не будут воевать с русскими.
Немцы приложат все усилия для созидания во благо человечества,
и сделают много полезного и хорошего для людей всего мира.
Поэтому “северному потоку-2″ быть. И это сделают сами немцы.
Очень понятно и доходчиво. А вот тот парень, видео с которым Вы показали вчера, выдёрнул отдельные моменты методологии Франкла.
И метод суицидальной психиатрии вне контекста был преподнесен им как как оправдание страдания и покорности неизвестно чьей воле.