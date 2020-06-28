ВИКТОР ФРАНКЛ – история жизни

Этот ролик – история жизни Виктора Франкла, знаменитого австрийского психиатра еврейского происхождения. Франкл известен как основатель логотерапии – метода психотерапии, основанного на поиске смысла и цели жизни, который позже стал считаться третьей венской школой психотерапии.

Во время второй мировой войны Виктор Франкл провёл три года в концентрационных лагерях, где получил возможность в страшных условиях заключения проверить свою психотерапевтическую теорию.

Книга Франкла "человек в поисках смысла", в которой он описал свой опыт заключения в лагере, стала мировым бестселлером.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_5_G82ODFR0