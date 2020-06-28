Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

ВИКТОР ФРАНКЛ – история жизни

11:58. 28 июня 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Этот ролик – история жизни Виктора Франкла, знаменитого австрийского психиатра еврейского происхождения. Франкл известен как основатель логотерапии – метода психотерапии, основанного на поиске смысла и цели жизни, который позже стал считаться третьей венской школой психотерапии.

Во время второй мировой войны Виктор Франкл провёл три года в концентрационных лагерях, где получил возможность в страшных условиях заключения проверить свою психотерапевтическую теорию.

Книга Франкла "человек в поисках смысла", в которой он описал свой опыт заключения в лагере, стала мировым бестселлером.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_5_G82ODFR0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
..., нет смысла за ним гнаться. Виктор Франкл Только когда вы его ищете... преувеличивать ценность жизни и не бояться смерти. Дидро, 1713-1784 История России... поздно выдумывает для себя историю, которую считает своей жизнью. Макс Фриш Я...
Цитаты из книг Зигмунда Фрейда
... мыслителей, как Эрих Фромм и Виктор Франкл, но и на писателей, поэтов... большинство людей страшит. «Психопатология обыденной жизни»Сновидение никогда не занимается пустяками...
Общечеловеческая идеология
...да и взрослых, окажутся нежизнеспособными. История Хомо сапиенс как биологического вида...В результате возникает сила, регламентирующая жизнь общества, укрепляющая нравственность, спасающая ...Богом в человека». А по Виктору Франклу, «…совесть аппелирует к чему-...
Школа: что делать детям, родителям и учителям во время реформ?
... обращают внимания – мы уже в истории. Потому что любая политика функционирует... же самое описал узник концлагерей Виктор Франкл («Человек в поисках смысла». 1990... более пропитывается конкурентная среда современной жизни. Так вот, человечность выполняет такую...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
..., невыносимыми и суетными. Валери История снабжает политику всеми аргументами, в...сосредоточенности на большом добром деле жизни? Жизнь зависимого опустошается. Иногда до полной..., он превращается в дьявола. Виктор Франкл Лучшее средство хорошо начать день...
Школа: что делать детям, родителям и учителям во время реформ?
... обращают внимания – мы уже в истории. Потому что любая политика функционирует... же самое описал узник концлагерей Виктор Франкл («Человек в поисках смысла». 1990... более пропитывается конкурентная среда современной жизни. Так вот, человечность выполняет такую...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10038 8022
    Айва 28 июня 2020 в 14:34

    Спасибо, Брахман.

    Ответить
       
  • 4347 2999
    чужой 28 июня 2020 в 15:06

    Как сказал Брахман, животные не должны знать, что с ними делают люди.
    Великие нации русских и немцев должны жить во благо человечества.
    Думаю, что немцы больше не будут воевать с русскими.
    Немцы приложат все усилия для созидания во благо человечества,
    и сделают много полезного и хорошего для людей всего мира.
    Поэтому “северному потоку-2″ быть. И это сделают сами немцы.

    Ответить
       
  • 1326 1154
    Александр 28 июня 2020 в 15:10

    Очень понятно и доходчиво. А вот тот парень, видео с которым Вы показали вчера, выдёрнул отдельные моменты методологии Франкла.
    И метод суицидальной психиатрии вне контекста был преподнесен им как как оправдание страдания и покорности неизвестно чьей воле.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)