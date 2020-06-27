1988. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
Раиса Горбачева с внучкой во время празднования годовщины Октябрьской революции
Горбачев с товарищами во время празднования годовщины Октябрьской революции
Смена караула у мавзолея Ленина
Смена караула у мавзолея Ленина
Роберт Редфорд на Красной площади
Реклама фильма над выходом из подземного перехода
Данилов монастырь. Верующая ставит свечу
Репортеры толпятся вокруг советского физика-диссидента Андрея Сахарова вскоре после его освобождения из ссылки в Горьком
Группа панков (не уверен, что это Москва)