Главная » История, Творчество

1988. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3

10:33. 27 июня 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Раиса Горбачева с внучкой во время празднования годовщины Октябрьской революции


Горбачев с товарищами во время празднования годовщины Октябрьской революции


Смена караула у мавзолея Ленина


Смена караула у мавзолея Ленина


Роберт Редфорд на Красной площади


Уличная агитация


Реклама фильма над выходом из подземного перехода


Зал ожидания на вокзале


В парикмахерской


В парикмахерской


Новобранцы


Торговцы картинами


Данилов монастырь


Данилов монастырь. Верующая ставит свечу


Венчание


Репортеры толпятся вокруг советского физика-диссидента Андрея Сахарова вскоре после его освобождения из ссылки в Горьком


Отдых на воде


Струдник ГАИ


Уличная сцена


Чиновник и посетитель


Женщина на заводе


Женщина на заводе


Группа панков (не уверен, что это Москва)


Источник: https://humus.livejournal.com/7284848.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе. Часть 2
.... Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 41987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11987. Дэвид Тернли...
1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе
.... Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 41987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11987. Дэвид Тернли...
1987. Дэвид Тернли в Волгограде
.... Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 41987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11987. Дэвид Тернли...
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 41987. Дэвид Тернли в Москве01.... Красная звезда на Кремлевской башне19. Москва в сумерках20. Очередь на показ......
1987. Дэвид Тернли в Москве
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 401. Диссидент Иосиф... на скамейке в парке в Москве
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)