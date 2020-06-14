Главная » История, Творчество

1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе. Часть 2

09:15. 14 июня 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


[дальше]1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1987. Дэвид Тернли в Волгограде
1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе


Ленинград


Очередь перед открытием магазина во время советского экономического кризиса


Очереди во время советского экономического кризиса


В вагоне метро


Иностранные туристы в музее


Скульптурная композиция


Женщина с ребенком


Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»





Солдат на набережной Невы


Торговка цветами

Звездный городок


Дети космонавтов по дороге в школу









Рига


Школьники









Учительница и ученица вместе проводят время после занятий в этой начальной школе в Риге



Молодежь

Ставропольский край


Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними ухаживают, пока работают их родители


Бабушки («бабушки») из колхоза имени Ленина под Ставрополем дружески прощаются с гостем

Узбекистан


Мужчина и женщина сидят с маленьким мальчиком


Опускание тела в могилу


Члены еврейской общины за совместной трапезой

Источник: https://humus.livejournal.com/7265980.html

Метки: история, Ленинград, рига, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе
[дальше]1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в... Москве. Часть 31986. Дэвид Тернли в...
1987. Дэвид Тернли в Москве
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве... женой и другом после освобождения04. Советский диссидент Наум Нейман05. Еврей в...на улице Архипова в Москве06. Советские евреи в московской синагоге07. Юноша...
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 11986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 21986. Дэвид Тернли в Москве... одного из самых успешных модельеров Советского Союза Славы Зайцева23. Модель подводит...
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
... ноября Демонстрация 7 ноября Советский диссидент Владимир Слепак Советский диссидент Наум Нейман...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)