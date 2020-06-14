1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе. Часть 2
09:15. 14 июня 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[дальше]1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1987. Дэвид Тернли в Волгограде
1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе
Ленинград
Очередь перед открытием магазина во время советского экономического кризиса
Очереди во время советского экономического кризиса
В вагоне метро
Иностранные туристы в музее
Скульптурная композиция
Женщина с ребенком
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»
Солдат на набережной Невы
Торговка цветами
Звездный городок
Дети космонавтов по дороге в школу
Рига
Школьники
Учительница и ученица вместе проводят время после занятий в этой начальной школе в Риге
Молодежь
Ставропольский край
Маленькие девочки спят в детском саду колхоза имени Ленина, где за ними ухаживают, пока работают их родители
Бабушки («бабушки») из колхоза имени Ленина под Ставрополем дружески прощаются с гостем
Узбекистан
Мужчина и женщина сидят с маленьким мальчиком
Опускание тела в могилу
Члены еврейской общины за совместной трапезой