1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
09:50. 2 июня 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве
01. Скучающие студенты Московского университета
02. Тусовка столичной молодежи
03. На рынке
04. Генералы на официальном мероприятии ко Дню Победы
07. Ветеран
08. Повседневная жизнь
10. Курсанты курят
11. Празднование годовщины русской революции
14. Новобрачные посещают Ленинские горы – московская традиция
15. Женский фитнес-центр
16. Интерьер универмага ГУМ
17. Длинная очередь к мавзолею Ленина
18. Красная звезда на Кремлевской башне
19. Москва в сумерках
20. Очередь на показ мод
21. Мужчины читают газеты на показе мод
22. Показ мод от одного из самых успешных модельеров Советского Союза Славы Зайцева
23. Модель подводит глаза во время одного из показов Зайцева
24. Модели (слева направо) Рене Сименсон, Моника и Кристи Тарлингтон прилетели в Москву на показе мод
25. Молодая женщина
26. Нина Ананиашвили
27. Вид на запад вдоль Москвы-реки, в сторону Кремля
28. Александр Яковлев