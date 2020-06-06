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1987. Дэвид Тернли в Волгограде

10:25. 6 июня 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2


Женщина на улице продает квас


Женщины на скамейке


Кассир в скромной столовой для рабочих


Мать с ребенком на руках


Металлургический завод «Красный Октябрь»










Пожилые женщины на лавочке


Скульптура «Родина-мать зовёт!»




Семья за столиком


Школа художественной гимнастики












Источник: https://humus.livejournal.com/7255378.html

Метки: волгоград, история, Россия, фото

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