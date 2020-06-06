1987. Дэвид Тернли в Волгограде
10:25. 6 июня 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
Женщина на улице продает квас
Женщины на скамейке
Кассир в скромной столовой для рабочих
Мать с ребенком на руках
Металлургический завод «Красный Октябрь»
Пожилые женщины на лавочке
Скульптура «Родина-мать зовёт!»
Семья за столиком
Школа художественной гимнастики