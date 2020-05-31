1987. Дэвид Тернли в Москве
09:41. 31 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
01. Диссидент Иосиф Бегун с женой
02. Иосиф Бегун пьет за свою свободу вместе со своей женой и другом после освобождения
04. Советский диссидент Наум Нейман
05. Еврей в синагоге на улице Архипова в Москве
06. Советские евреи в московской синагоге
07. Юноша учится у старика в синагоге на улице Архипова в Москве
10. Еврейский мальчик в синагоге
11. Двое мужчин приветствуют друг друга в главной московской синагоге на улице Архипова
12. Московская улица в снегу
13. Дворник на Красной пощади
14. На Красной площади
15. Школьники на Красной площади
17. Семья стоит перед плакатом Ленина на Красной площади
18. Семья на Лубянской площади
19. Прогулка под гигантским знаменем Ленина
20. Молодожены
21. Молодая пара сидит немного в стороне от группы пожилых женщин на скамейке в парке в Москве