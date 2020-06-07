1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе
09:36. 7 июня 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[дальше]1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 3
1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 4
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 1
1987. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
1987. Дэвид Тернли в Волгограде
Узбекистан
01. Евреи в синагоге
02. Женщина из еврейской общины ухаживает за своим ребенком
03. Члены еврейской общины готовят еду
04. Узбек на велосипеде с детьми
05. Узбекские боксеры
07. Узбеки отдыхают в чайном саду
08. Мужчины играют в шахматы в чайном саду
09. Мужчина пьет в чайном саду
10. Акушерка использует деревянное устройство для прослушивания сердцебиения плода
Грузия
11. Грузинский колхозник и его жена держат ведра яблок
12. Колхозники
14. Свадьба в соборе Сиони
15. Торговка яблоками на фруктовом рынке Тбилиси
16. Мясник с головой свиньи на рынке в Тбилиси
17. Мясник, держащий кусок мяса