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1987. Дэвид Тернли в Советском Союзе

09:36. 7 июня 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


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Узбекистан

01. Евреи в синагоге


02. Женщина из еврейской общины ухаживает за своим ребенком


03. Члены еврейской общины готовят еду


04. Узбек на велосипеде с детьми


05. Узбекские боксеры




07. Узбеки отдыхают в чайном саду


08. Мужчины играют в шахматы в чайном саду


09. Мужчина пьет в чайном саду


10. Акушерка использует деревянное устройство для прослушивания сердцебиения плода

Грузия

11. Грузинский колхозник и его жена держат ведра яблок


12. Колхозники




14. Свадьба в соборе Сиони


15. Торговка яблоками на фруктовом рынке Тбилиси


16. Мясник с головой свиньи на рынке в Тбилиси


17. Мясник, держащий кусок мяса

Источник: https://humus.livejournal.com/7257377.html

Метки: история, кавказ, Россия, средняя азия, туркестан, фото

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