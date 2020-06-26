Открытым текстом 26.06.2020

Наша победа — их поражение

В среду по всей стране прошли парады в ознаменование семьдесят пятой годовщины парада советских победителей Германии с её подельниками.

Как и в 1945-м, по Красной площади впервые за долгое время прошли в одном строю армяне и азербайджанцы, туркмены и белорусы. Семьдесят пять лет назад, когда речь шла об элементарном выживании, народы СССР сражались плечом к плечу, не считаясь с лишениями и самой смертью. До сих пор задаюсь вопросом, что могло случиться с головами их сыновей и внуков, чтобы они в девяносто первом с нескрываемой радостью смогли запросто уничтожить государство, доставшееся такой ценой? Я, кстати, ещё тогда был за Союз.

Те, кто мечтал о смерти советского проекта, добытого большой кровью, прекрасно понимали, что сначала эту кровь надо десакрализировать — уничтожить её святость. Не зря же над Победой часто глумились ещё в восьмидесятые годы. Популярным был анекдот про внука ветерана, упрекающего: если бы ты, дедушка, не так хорошо стрелял по немцам — пили бы сейчас баварское.

Неразбавленная мерзость! До сих пор сидящая в голове у многих наших либероидных вожаков. Им мерещится: победи Гитлер — они бы с господствующей нацией сидели в немецком баре. Учитывая поведение немцев на той войне, эти бы попали в бар в лучшем случае мылом на полке в туалете или абажуром на офицерском столике.

Эти же люди вот уже лет тридцать ведут разговоры в стиле “Сталин хуже Хитлера”, сладострастно рассказывают небылицы про миллионы изнасилованных немок и неистово лайкают несчастного мальчика Колю из Уренгоя, угодившего в немецкую программу извинений перед погибшими на войне солдатами Вермахта.Предателей они представляют борцами с кровавым сталинским режимом. Предлагают нам понять и простить озверелых убийц и палачей.

Открытым текстом говорю: такого не будет никогда! В этом году на параде Мавзолей, как обычно, прикрыли щитами, чтобы ЭТИХ не раздражать. Мол, очень уж многим нынче не по нутру советская часть нашего накопленного опыта. Но может быть, пришло время прекратить их стесняться?

Их крючит от наших побед и достижений

Среди наших людей со светлыми лицами уже много лет бушует мода на победобесие. Так они назвали нашу память о победе, нашу регулярную сверку себя с победившими предками, нашу готовность радоваться в их честь. Но на деле именно либероиды бесятся при любом напоминании о нашей победе.

Певец Андрей Вадимович Макаревич заявил, что Парад Победы привлекал его только в детстве, а сейчас ему не нужен. В стихах актёр и сценарист Вадим Семёнович Жук рассказал, что нынешний парад не имеет отношения к прошлому, а звезда “Эха Москвы” Дмитрий Львович Быков — что идущие по городу войска — оккупационные.

Открытым текстом напоминаю: во время первого допроса после ареста Власов на вопрос о причинах предательства ответил честно: “Смалодушничал”. Хотя, уверен, прекрасно понимал, что его ждёт петля, но врать и устраивать митинг не стал. Всё-таки побыл в честных воинах.

Но среди власовцев были и те, кто убивал своих сограждан не из страха перед немцами, а из желания послужить “великой нации”. Такие куда хуже и опаснее труса Власова. Это они называют наших стратегических конкурентов цивилизованными. Это они презирают русского и советского человека. Их крючит от его побед и достижений. Крючит физически.

Посмотрите на их перекошенные лица, когда им рассказывают о подвигах под Сталинградом и Севастополем, на Курской дуге, о взятом Берлине. Это они прозвали георгиевскую ленту колорадской. Ведь колорадский жук — паразит, а его надо уничтожать.

И не приходит в их дубовые головы, что так же с вредителями сравнивал евреев и славян Гёббельс. Что если и говорить о вредителях, разрушающих основу жизни — то как раз о них.

Этакий коллективный Чубайс. Чудесным образом взлетел в лихие девяностые и растоптал родину. А ведь ради неё осознанно умирали миллионы. А такие Ельцины с Шушкевичами, Быковы с Чубайсами продали Союз “великим нациям” за гроши, за право присесть с края их стола, выйти на трибуну конгресса Соединённых Государств Америки, отчитаться об убийстве государства и произнести: “Боже, храни Америку!” Для них, современных власовцев, марширующие по Красной площади — оккупанты. День Победы чётко маркирует: кто свой, а кто чужой.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-26-06-2020/